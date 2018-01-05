من فساد وداد بابكر في المواصفات والمقاييس؟ بقلم: السر جميل

03:14 AM January, 04 2018 سودانيز اون لاين

السر جميل-

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بقلم: السر جميل



السيدة الأولي والزوجة الثانية وداد بابكر، رجاء الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ما محتاجة زيادة فساد، ال فيها يكفى بلد؟! قبل أعوام قال المراجع العام: "الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس نهبت المال العام، وتم فتح بلاغين الأول بمبلغ "6,015,000" دولار ستة مليون وخمسة عشر ألف دولار، والثاني بمبلغ "1,700,000" دولار مليون وسبمعائة ألف دولار بالإضافة إلى مبلغ "3,350" يورو، ثلاثة ألف وثلاثمائة وخمسين يورو.



وكما تعلمين حرم الرئيس البلاغات راحت مرقة فى شمار، وإن أموال الشعب تنهب رغم المناشدة لرئيس المجلس الوطني ورئيس الجمهورية بالسير في التحقيقات وضرورة محاكمة المتهمين، ولكن الحكومة كانت على العهد منذ 1989م لم تقطع يد سارق، ولم تسجن مسؤول، ولم تحاسب فساد، فهم شرفاء وأمناء وبراءة من أى ذرة فساد رغم الشواهد المؤكدة. لذلك كانت السيدة الأولي وداد بابكر لم تتوانى فى توجيه الأوامر لهيئة الموصفات والمقاييس بعدم تفتيش الحاويات الواردة إليها من الخارج.



بإعتبار الحاويات خاصة بحرم الرئيس أو السيدة الأولى كما يحلو لها، فهى بلا شك فوق القانون، تستورد ما تشاء ومتى ما تشاء دون حساب وبلا رقابة وبطبيعة الحال بدون جمارك، ومن خلفها الأسد "النتر" ؟! ومن غير المنطقي أن توجه أى جهة حكومية إى كانت التهم بفساد لزوجة الرئيس، فهذا ضربا من الخيال حسب عرف النظام. والحاويات وماتحوي لا تساوى نقطة من بحر فساد الحرم المصون وإستثماراتها في ماليزيا ودبي وجولات تسوقها العالمية.



والسؤال حتى متى تسرح وتمرح وداد بابكر ؟! دون أن تستدعى حتى للتحقيق ؟ وإستقلال مركزها للثراء الفاحش، ودخولها عالم التجارة من أوسع الأبواب، وبدون مغالطة ستبقى سيدة السوق الأولي كما هى السيدة الأولي، نسبة للتسهيلات الغير محدودة والإمتيازات الخاصة بهذا المنصب؟! حتى تضرب أى منافس لها في السوق، وتفرض وجودها بقوة النفوذ في نشاط تجارى تختاره وحسب المواصفات والمقاييس التى تحددها. لهذا أيها القارئ الكريم لا عجبا أن يقبع السودان في المركز الخامس قبل الأخير في الدول الأكثر فسادا في العالم.







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