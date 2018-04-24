24-04-2018, 06:10 AM

سعيد عبدالله سعيد شاهين

سعيد عبدالله سعيد شاهين

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

مجموع المشاركات: 155 للتواصل معنا FaceBook

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) من غير بركاوى يا البشير بقلم سعيد شاهين

06:10 AM April, 24 2018 سودانيز اون لاين

سعيد عبدالله سعيد شاهين-

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اخبار المدينه تورنتو



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ومن غير البركاوى بتاعكم الصرفتو للحرمه ( الخواجيه ) زى ماقلت بعضمة لسانك وهى غير انها امراة فهى ضيفه ونحنا ربونا على اكرام الضيف طالما فى حوشك اولا تانى هام الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم اها انا كلمة لئيم دى ما قلتها ليك لانو دى وصف الرسول عليه الصلاة والسلام وكلامى معاك من غير بركاويك دى لانو اهلنا ما ربونا على كده وحقيقه البركاوى الوحيد البعرفو اياهو هولنا بتاع بلح دنقلا علا انتو جبتو لينا بركاونا جديد ست العرقى ما بتصرفو عندها بس الحمدلله ما كان فى جنبك الحديده ديك كنت لحقتها عضم شيطان حجه هديه



ما قوالا لكن سمع وشوف صوره وصوت وبى رقيصها حايم من ولايه لى ولايه انك سنة عشرين ناوى تمدها تانى وتجر بطانية القصر بس المستغرب ليه مالك مقوم نفسك قدر دى انت عامن اول جيت مترشح؟؟ ما شلتها قوة عين وقلت غير الله الزارعنا مافى زول بشيلا طيب لزومه شنو خمت النفس دى بلا دستور بلا ظار هو فى زول شاغلك



طيب قلنا نبقى حضاريين اها النقولك حضاريين دى ما من مشروع التسمين بتاعكم السميتو حضارى عشان تكون عارف وعشان نكون حضاريين اقول ليك انا شخصيا مستعد اتحزم واقيف معاك واصوت ليك بس النقعد فى الواطه ونناقش الموضوع دى {وتقنعنى} كمرشح انى اصوت ليك



النجيب الدفتر ونقلبو



فى الاول جيت وقلت عايزين ننقذ البلد لانها كانت ماشه من غير فرامل للخور والليله بعد 30 سنه شوف حال البلد مما مسكتها الخور ذاتو بقى دقداق ساااااى



مشروع الجزيره وحفرو الارانب ...سودانير وراحت فى حق ناس تاركو للطيران واخواتها والمسيكين ود جبره بقى يطقع فى الهواء بالواوات ويهضرب خط هيثرو غير واواتو التانيه بس الحمدلله مافيها { واو البلد الاسمها واو} لانو واو دى صعب خلاص ...واو البجيبوه من البلد الاسمها واو بيعرفو الجماعه البقو يجيبو بالحاويات ويخلو شبابنا وطلابنا يخرشو سااااكت ...التعليم جماعتك بقو يبيعو حواشات ابواتهم عشان يعلموا اولاد الارانب الحفرو مشرع الجزيره واولاد الكدايس المدغلبه البقت تلعب مع فيران الكبارى واولاد النمل الاكل السكر ونحنا قبائل رمضان.... كلو دى كوم ....شارع النص القسم مستشفى الخرطوم{ الاسبتاليه} ودى كان اسما عامن اول اسعل حميده اها الاسبتاليه دى الدربت وعلمت حميده الطب لما كان برلوم الشارع دى بوديك وين عارف بيوديك مستشفى حميده ذات شخصه شفت الحرفنه كيف كل الطرق تؤدى لى داهيه ووزير صحتك بتعالج بره البلد طيب ما تديه وزاره تانيه الراجيها منو شنو؟؟؟ لكن بينى وبينك ليه حق تعرف ليه ؟ لانو سيادتو لقى انو اكثر من 300 طبيب شغالين وبياخدو مع الارواح مواهى كمان مش زى جماعت غندور اها الاكتر من 300 ديل ما ليهم علاقه بالطب لامن بعيد ولا من قريب وما خفى اعظم من بقية الكوادر الشغاله طب وانت بتعاين وتقرا زيك زى ست الشاى البكشوها ناس النظام العام والمحليه عشان يضمنو مواهيهم ... لا وكمان عايز تترشح ...يارااااااجل!!!!! حليلك يا دنيا دبنقه وطبعا المحروس سيد الاسم {الجنيه} البى سببو عملتو حركتكم دى طيب الله مرقده فى بنوككم الخاويه قلتو لو ما لحقتونا كان بقى اتناشر الكترابه اها الليله يالمترشح وصلتو كم؟؟ خلى فى سرك!!! يعنى لغاية قصة المرتبات بقت سياسه عابرة الحدود يعنى ما الاساتذه براهم الكتوف اتلاحقت... والبواخر واقفه عشان سى حازم رئيس النقد الاجنبى وقتها والصرف لناس الدواء العالجو بيه جيوبهم والليله بقى محافظ البنك حالف بى راس ابوه ما يدفع للبواخر ويعالج العربات من شحتفة البنزيم الفيها دى بلا بواخر هو اصلو لو ما جينا كنتو ركبتو عربات على وزن الهوت دوك بتاعك وكلام لاحس السماسره بدر البدورالقال لو ما جيناكم كنتو متو بالجوع اها الدفتر مليان تب شى ناس رمضان الحرمتوهم يعيدو مع اهلهم وشى اليافع الشلتو روحو وقروشه الحلال الكان منتظر اخوانه عشان يوزع الورثه والمسكين الدقيتو المسمار فى راسو المليان علم وادب د.على فضل عليهم رحمة الله ديه غير ناس دارفور الوصلو لغاية اليهود فى بلدم لانهم ارحم ليهم منكم وهم { اهل دارفور} اهل التقابه والقران والجنوب ما حنجيب سيرتو وحلايب وشلاتين والفشقه ياخى انت فاضى من قتيل اليمنين الناس الطيبه العلمونا التجاره والدكاكين النضيفه المرشوشه المبخره والليله البلد حاله واقف تب حتى الناس الخاته قروشه امانه فى البنك بقيتو تدوها ليهم بالقطاره ودى لو عملوها ناس قريعتى راحت كان يكونو ويبقى لحين الممات السكر واكلو النمل صدقناكم طيب القروش بالجنيه بالدينار بى اب صلعه بى اى لون تانى مشت وين بترول ودهب ونسوان الحيوانات قصدى اناث الماعز وعيك بعتو اى حاجه ما نلقى ولا الفرطاقه بس المحيرنى حازم بتاع البنك دى نادو من القاهره عشان يشوفو موضوع غندور الزول دى قروش مافى لقى حق التذاكر والسكن والاكل فى القاهره وين وبعدين لو ما حقاره ساكت دى وقت يمشى فيه القاهره



وبعد دى فضل شنو عايز تتمو عشان تواصل بعد سنة عشرين اعتقد انت ذات نفسك لو قالو ليك دى انجازات واحد عايز يترشح ما حتصوت ليه يمكن تديه من بركاويك التقيل داك.... غايتو انا شخصيا بركاويك دى ما اتربينا عليهو والمشكله بتقولو هى لله ما للسلطه ولا للجاه طيب البركاوى لزومو شنو؟؟ اعوذ بالله غايتو النصيحه لله دى ما سبقك عليها زول اها الدفتر وقفلناه بينى وبينك بى ياتو سبب اصوت ليك مش مفروض ....استغفر الله



لكن بعد دا كلو اذا كنت عايز تنقذ البلد فعلا من السويتوه دى اقول ليك انسى مخرجات حوار وطنى والكلام دى ادعو اهل الوجعه الجد الناس النضاف من الجيش والشرطه والقضاء والخدمه المدنيه الطردتوهم وخليهم يشكلو حكومه بطريقتهم لمدة اربعة سنوات يحاولو يرمرمو الاتعمل طيلة ال 30 سنه الفاتت سلمهم البلد وابعدو طبعا حتقول لى دى شنو الاهبل دى انا عوير ليك وبصراحه دى المتوقع منك لكن عشان ما اتلوم معاك اديتك المخرج وجيب اضانك عشان ما يسمع زول اخير اقبل نصيحتى دى على الاقل بتسندك وتانى حاتقول لى تلقاها عند الغافل ويمكن تكون فكيتنى ببركاوى ودى انا ما متربى عليها واذا ما سمعت نصيحتى شيل شيلتك وارجى الراجيك قبال سنة عشرين |Articles |News |مقالات |بيانات