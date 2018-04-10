من الذي حسب نسبة الفقر ؟! بقلم حيدر احمد خير الله

02:26 PM April, 10 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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سلام يا..وطن











*نسب الفقر وماأدراك مانسب الفقر، قاتل الله الفقر الذى تتم مناقشته داخل الغرف المكندشة مع إلتهام أطباق الكوكتيل المجلوبة من المطعم الفاخر والذى يتخللها أكواب العصير الطبيعي والمياه الغازية وأطباق كوكتيل الفواكه الذي يحوي مالذّ وطاب ، وتحمل الأخبار ( كشف مدير إدارة السياسات بوزارة المالية مكي محمد عبدالرحيم ، أن نسبة الفقر في السودان بلغت في المتوسط 36.1%مشيراً الى أن ولاية النيل الأزرق قد سجلت مستويات متدنية للفقر وأعلن خلال إستعراضه ورقة حول ملامح الفقر في الورشة التشاورية لإعداد إستراتيجية الفقر بالبرلمان عن إرتفاع نسبة الفقر في ولايات الخرطوم وجنوب كردفان وغرب دارفور وأشار الى إنخفاض الفقر بولاية شمال دارفور بنسبة (27) نقطة مقارنة بمسح الفقر عام 2009)الملاحظ في تصريح مدير إدارة السياسات بوزارة المالية إنه قد إستخدم طريقة ذر الرماد على العيون وهو يرسل الأرقام ليوحي بدقة النتائج كقوله أن نسبة الفقر 36,1%فى السودان ، وهو يعلم عدم دقة الرقم وعدم علميته .



*فانه من الواضح جليّاً أن هذه الورشة لم تستخدم منهجاً علمياً في البحث والإستقصاء بل ولم تكشف عن النهج الذى إختطته وخرجت عبره بهذه النتائج ، ثم يستدرك قائلاً: (بضرورة إجراء مسح أسري لموقف الفقر في السودان من أجل الإعداد الإستراتيجي وكشف تقرير مشترك بين صندوق النقد الدولي ووزارة المالية أن نسبة الفقر بعشر ولايات بلغت(67%) بينما سجلت البحر الاحمر نسبة (51%) وأقرت الورشة ان المعوقات المتعددة قد أثرت سلباً على الإستقرار الإقتصادي والتجارة .) بل ان الأزمة الإقتصادية العالمية والتى أنكر تأثيرها عوض الجاز فقد كانت آثارها تنخر في جسد الاقتصاد السوداني ، وجفاف إيرادات النفط بعيد الانفصال ، إضافة لحرمان السودان من قروض مؤسسات بيوت التمويل العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولى ومؤسسات التمويل الخاصة جراء الحصار المفروض عبر قانوني سلام دارفور وسلام السودان .



*إن الحديث عن نسبة الفقر المذكورة آنفاً ، يكذبها الواقع الحياتي الذى يعيشه أهل السودان الذين يعانون وطأة الفقر والجوع والمسغبة ومدير إدارة السياسات بوزارة المالية لم يكن جاداً ولا موفقاً وهو يختزل المأساة في تفاؤل لاتستقيم له المقدمات ويطلق المزاعم بالنسب المئوية لمعدلات الفقر ولم يبق أمامه الا أن يقول لنا لا تثريب عليكم فكل شئ هادئ في السودان وهو موقن بأن الفقر اكبر مما ذكر، والجوع فوق مستوى التصور ، وبلادنا على حافة الانهيار، ورغم ذلك لايريدوا ان يقولوا لنا : من حسب نسبة الفقر وكيف؟! وسلام ياااااااااوطن ..



سلام يا



قال علي مهدي في حوار تجدونه على (الجريدة) الورقية، ، (أنا ابن النظام وعمته ونحنا الحكومة ذاتا) ياسلام انا كنت مفتكرو ابن مهدي طلع ابن النظام !! لكن حقيقي الولد طالع لأبوه!!ربي أسعد تعيس بتعيسه ..وسلام يا..



الجريدة الثلاثاء 10/4/2018











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