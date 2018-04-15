15-04-2018, 05:25 PM

عارف عوض الركابي

عارف عوض الركابي

تاريخ التسجيل: 09-12-2013

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) من أين يُحْرِم أهل السودان ؟! (1 / 2) بقلم د. عارف الركابي

05:25 PM April, 15 2018 سودانيز اون لاين

عارف عوض الركابي-الخرطوم-السودان

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POSTED ON الأحد، 15 نيسان/أبريل 2018 16:32





لكل باحث يهتم بهذا الموضوع وللضرورة البالغة أعيد نشر هذه المساهمة الموجزة لغرض التنبيه ولتعطي هذه المسألة حقها الكافي من البحث، فأقول:



إن كثيراً من الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة من السودان يحرمون من مدينة جُدّة بعد وصولهم إلى بلاد الحرمين الشريفين - أدام الله عزها وأمنها واستقرارها - ، وهذا أمرٌ راسخ لدى كثير من الناس ولربما يفتي بهذا كثيرٌ من المفتين ببلادنا في وقتنا المعاصر، وفي ذات الوقت فإن كثيراً من الحجاج والمعتمرين يحرمون – أي يدخلون في النسك – وهم في الطائرة أو الباخرة وذلك قبيل وصولهم إلى مطار أو ميناء مدينة جُدّة.

إذن.. الواقع المشاهد وجود حاليْن في المكان الذي يحرم منه الحجاج والمعتمرون القادمون من السودان !! وبعض شركات الملاحة والخطوط الجوية تنبه قبيل الوصول إلى جدة لتخبر بمحاذاة الميقات، إذن.. هي قضية بحاجة إلى تناول علمي ببحث يدلي به من لديه الحُجّة ؛ خاصة والمسألة تتعلق بركن من أركان الإسلام وهو الحج وشعيرة عظيمة من الشعائر وهي العمرة.

ولا أدّعي أن ما أورده - موجزاً في هذا المقال والمقالات التي تليه - هو النهاية التي أريد أن يقتنع بها كل مهتم بمثل هذه المسألة، وإنما هدفي هو التنبيه للعناية بهذه المسألة، ودعوة المجامع العلمية والفقهية وكليات الشريعة لإعطاء هذه المسألة نصيبها والنظر في ما يطرح فيها من أقوال والتأمل في أدلتها لمعرفة الراجح منها.

لقد تتبعت كلام جملة من أهل العلم وطبقته على الخريطة فتبين لي أن كبار العلماء قد بينوا أن من يقدمون إلى جدة بنية الحج أو العمرة من الجهة الغربية من البحر الأحمر هم واحد من ثلاثة باعتبار جهة مقدمهم :

1/ من يقدم إلى جدة من جهة الشمال الغربي فإنهم يحاذون ميقات (الجُحفة) قبل وصولهم إلى جدة ، وهم أهل مصر ومن في حكمهم ..

2/ من يقدم إلى جدة عمودياً (رأساً) من جهة الغرب فهذا لا يحاذي ميقاتاً قبل جدة لا من جهة الشمال ولا الجنوب.

3/ من يأتي إلى جدة من جهة الجنوب الغربي فإنه يحاذي ميقات (يلملم) وهو المعروف بالسعدية قبل وصوله جدة..

والقسم الثالث هو الواقع والحال للحجاج والمعتمرين القادمين من السودان وبالنظر في الخريطة المرفقة يتبين ذلك فالمؤشر في موقع الميقات..

هذا الحصر للجهات الثلاث التي يقدم منها الحجاج والمعتمرون إلى جدة من الجهة الغربية أرى من المهمات التأمل والنظر فيه ، لأنه النقطة الأولى في الإجابة عن سؤال : من أين يحرم أهل السودان ؟!

وهذه الجزئية وضّحها جمع من العلماء أذكر – على سبيل المثال – من ذلك ما يلي :

قال الشيخ عبد العزيز بن باز : (والذي أوجب نشر هذا البيان أنه قد صدر من بعض الإخوة في هذه الأيام كتيب اسمه: (أدلة الإثبات أن جدة ميقات) - يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو القادمين إليها عن طريق البحر أو عن طريق البر، فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا منها؛ لأنها (بزعمه وتقديره) تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة فهي ميقات .

وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع؛ لأن جدة داخل المواقيت، والقادم إليها لابد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحاذيه براً أو بحراً أو جواً، فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت: (هُنَّ لَهُنَّ، ولِمَنْ أَتَى عليهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهلِهن، مِمَّنْ يُرِيدُ الحَجَّ أو العمرة). فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم يحرم منها؛ لأنها داخل المواقيت .

ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع عليه صاحب هذا الكتيب؛ فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها: صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده، جاء فيه ما نصه: ( وبعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:

1 - إن الفتوى الصادرة الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة؛ لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله، أو سنة رسوله، أو إجماع سلف الأمة، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم .

2 - لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية، أو حاذى واحداً منها جواً أو براً أو بحراً أن يتجاوزه من غير إحرام، كما تشهد لذلك الأدلة، وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا كان يريد الحج أو العمرة .

ولِواجب النصح لله ولعباده رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان؛ حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور . انتهى).

وقال الشيخ محمد العثيمين في إجابة سؤال : ما هو ميقات أهل السودان؟

الجواب: أهل السودان إذا جاءوا قصداً إلى جدة فميقاتهم جدة، وإن كانوا أتوا من الناحية الشمالية أو الجنوبية فإن ميقاتهم قبل أن يصلوا إلى جدة، إن جاءوا من الناحية الشمالية فإن ميقاتهم إذا حاذوا الجحفة أو رابغاً، وإن جاءوا من الجهة الجنوبية فإن ميقاتهم إذا حاذوا يلملم وهو ميقات أهل اليمن، فيكون أهل السودان مختلف ميقاتهم بحسب الطريق الذي جاءوا منه) انتهى.

وبتفصيل الشيخين أعلاه أفتى الشيخ الألباني وفتواه (مقروءة) على هذا الرابط :

http://www.myhuda.com/play-46789.htmlhttp://www.myhuda.com/play-46789.html

وبمثل ذلك أفتى الشيخ الدكتور صالح الفوزان ، وهذا هو رابط الفتوى (صوتية) :

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/9053http://www.alfawzan.af.org.sa/node/9053

إن البعض يستصعب الإحرام في الطائرة، والبعض يعتذر بعدم توفره !! بينما مئات الآلاف يأتون من بلاد كثيرة وبعيدة جداً بل من أبعد القارات، ومن داخل المملكة العربية السعودية من مدنها المختلفة وهم يلبسون الإحرام في الطائرات، والبعض يتعلّل بعدم الحصول على لباس الإحرام ، والأمر في ذلك يسير جداً ومن السهل والميسور تدبيره، فإن الأسباب التي تذكر في هذا هي من قبيل الإشكالات اليسيرة التي لها حلول ، ومع وضوح المسألة ؛ فإن الاحتياط باب عظيم فليحتاط المسلم في عبادته وليجتهد لتكون قربته إلى ربه على أفضل وجه وبما شرع .. والقاعدة الفقهية المتفق عليها بين العلماء (الخروج من الخلاف مستحب) من القواعد المهمة التي ينبغي استصحابها في مثل هذا المقام؛ فإن فعل من يحرم من محاذاة الميقات وهو في الطائرة أو الباخرة قبيل الوصول إلى جدة صحيح عند الجميع ، بخلاف من يحرم من جدة، وأكرر أن هذا المقال دعوة إلى بحث جاد لهذه المسألة المهمة.

وأواصل في الحلقة التالية إن شاء الله ..









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