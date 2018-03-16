منهج الكذب ، والنفاق ! بقلم أيمن الصادق

05:35 PM March, 16 2018 سودانيز اون لاين

أيمن الصادق-sudan

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كدنا نُسلِمْ أن النُبل والصفات الحميدة كالصدق ، والامانة ، ومحاسبة الذات وغيرها من الأشياء التي أصبحت تستحق الإحتفاء ، وباتت الصحف والوسائط تتبارى في نقل خبر يتعلق بأمانة سائق مركبة أجرة ، أو فيديو الراعي السوداني بالسعودية ( هذا على سبيل المثال ) وهو امر يوضح بجلاء الوضع السيئ الذي نحن عليه ، وكذلك تجد أحدنا يروي العديد من القصص التي تُحدث عن صفة الصدق والامانة عند الغربيين ، أو أصحاب الديانات الاخرى ، وننسى أو نتناسى أنه الأصـــل ( أي أن الأصل في الشخص يجب أن يكون حقانيآ وصادقآ وأمينآ مهما يكن وضعه ، أوديانته ) ، لكنه للأسف بات إستثناء أو شئ نادر يستحق الإحتفاء ! .

ويبدو أننا إقتربنا من وضع ( منهجية ) للكذب والنفاق ؛ ومؤكد أن التأثير يبدأ من المؤسسات والمجموعات التي تؤثر في المجتمع مثل المساجد والمدارس ، والمدراء بالمؤسسات ... فهل الخطيب في المسجد يؤمن ويعمل بما يقول ؟ ، وهل يعرف الحق ويعمل به ، وهل يتحدث عن الظلم ويصوب سهامه للظالم ( الصهيوني ) كما الوطني ؟ ( مجرد مثال ) .

أيضآ الكثير منا إرتبك ، أو استقبل بغرابة تصرف مدير مدرسته ، والأساتذة عندما ياتي الموجهين ، فتجد المدير قبل يوم من وصولهم يُشدد على الطلاب/ التلاميذ بضرورة الإنضباط في المظهر والسلوك ، والقيام بالنظافة ليوم غدِ ( ويقصد يوم وصول الموجهين ) ... ومن الجانب الآخر يكلف معلم حصة التوجيه أحد الطلاب أو التلاميذ بالإعتنا جيدآ بالسبورة ويقدم درس ( تشاهد غدآ ) حتى يضمن إستيعاب ومشاركة جميع الطلاب ؛ وفي اليوم التالي يكون من الواضح جدآ أن كل شئ على غير العادة لدرجة تجعلك تتمنى ان تكون كل أيام الدراسة مثله ، وستلاحظ أيضآ أن المعلم على غير عادتة اثناء الدرس ، ويركز على الطلاب المشاركين وكذلك يهتم بكتابة التاريخ الهجري والميلادي وغير ذلك ... وهذا بالتأكيد سيترك عندك إنطباع غير جيد من مؤسسة تعليمية تربوية ، والأمر نفسه تجده في بعض المؤسسات أو إحدى الإدارات عندما يزور الرئيس مرؤسيه ، ولعلكم تلاحظون الجيئة والذهاب في الزيارات المبرمجة لمؤسسة الرئاسة للولايات أو لأي من مؤسسات الدولة يبدأ الأمر بلجنة عليا ، وينتهي بتركيز العمل والنظافة في الطرقات والأماكن التي يزورها او يعبر بها الرئيس أو نائبيه ( فقط ) والقيام بتجميل كل شئ ، وهذا يكلف الدولة ميزانية ضخمة ( بإعتبار أن كل الأمور على غير العادة ) وكذلك الخطابات والأحاديث لدرجة أن أحدهم يفوض نفسه أثناء الخطاب ويقدم المبايعات والتعهدات بإسم الجميع ! .

يُفترض إصدار توجيه رئاسي للجميع بالإكتفاء بمكاتب التنسيق فقط ، وعدم تكوين لجان عليا للإستقبال ، وهذا يحقق فائدتين ( توفير المال العام ، ورؤية الأشياء على حقيقتها من غير تجميل ) .

وكذلك دعوني أدعوا المؤسسات التعليمية ، وقياداتها ومعلميها بضرب مثل جيد للطلاب والتلاميذ في الصدق والأمانة ، ومحاسبة الذات والإعتراف بالأخطاء بشجاعة .

أخيرآ يجب أن يكون الكبير دومآ منضبطآ ، ويتصف بصفات الخير والصلاح ( والكبير هذا قد يكون الوالد ، المعلم ، المدير ، الرئيس ) ؛ وحتى لا تكن شيمة الجميع الرقص والطرب ! .

وأختم بأبيات تُحِدث عن تأثر الصغار بفعائل الكبار :

- " مشى الطاؤوس يومآ بإختيالٍ

- فقلد شكل مشيته بنوه .

- فقال : علامَ تختالون ؟

- قالوا : أنت بدأت به ونحن مقلدوه

- أمَا تدري أبانا كلُّ فرعٍ ... يجاري بالخُطى من أدبوه؟.

- وينشئ ناشئ الفتيان منا ؛ على ما كان عوده أبوه " .

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