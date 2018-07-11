منحة بريطانيا لإخوان السودان وسذاجة الموالين والهتيفة والأرزقية بقلم شهاب طه

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 11-07-2018, 01:23 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-07-2018, 01:06 AM

شهاب فتح الرحمن محمد طه
<aشهاب فتح الرحمن محمد طه
تاريخ التسجيل: 13-01-2014
مجموع المشاركات: 36

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


منحة بريطانيا لإخوان السودان وسذاجة الموالين والهتيفة والأرزقية بقلم شهاب طه

    01:06 AM July, 10 2018

    سودانيز اون لاين
    شهاب فتح الرحمن محمد طه-
    مكتبتى
    رابط مختصر




    ليس هناك من يستطيع إنكار أن نشأة الحركة الإسلامية السودانية، تحت رآية تنظيم الأخوان المسلمين السوداني، يعود لأريحية الأنجليز في تلك الحقبة ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى خروجهم في العام ١٩٥٦م وهي تلك الفترة التي أتاحت للاخوان الكم الغير محسوب من الحريات .. وهي تلك الفترة التي لم يعرف السودان مثيل لها من ديموقراطية وحريات توفرت في عهد الإنجليز .. الصحف، المقاهي، أندية الخريجين، دور الأحزاب، النشاطات الطلابية الحرة والغير مقيدة في كلية غردون، بخت الرضا، مدرسة حنتوب الثانوية، وادي سيدنا، خور طقت كلها خير شاهد على أجمل عهود الديموقراطية والتى كان أكثر المستفيدين منها تنظيم الإخوان المسلمين السوداني نفسه حيث تمتع بسخاء المستعمر البريطاني بإقامة الندوات في المياديين العامة والمقاهي وإنشاء تنظيماته الطلابية في كلية غردون، والمدارس وتوزيع جريدة الأخوان المسلمين التى تصدر في القاهرة ويتم توزيعها مجاناً في الشارع العام وكذلك كل كتبهم ومرجعياتهم الواردة من مصر والتي كانت تباع في كل المكتبات بدون حظر أو رقابة قبيلة أو بعدية .. فتلك هي الحريات التي تنكروا لها تماماً بعد أن إشتد ساعدهم فرموا شعوب السودان بما لا يعقل من مصادرة للحريات وتغييب للعدالة .. لو كان تكميم الأفواه ومصادرة الحريات ضرورة لأمن الوطن والمواطن كان الأجدر أن يمارسه البريطاني، الغاصب المحتل

    أصل نشأة التنظيم الاخواني السوداني، وبحسب رواية الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد، له الرحمة والمغفرة، قد بدأت بواسطة البعض من الطلاب السودانيين المبعوثين في مصر في بداية الأربعينيات وكانت قد جذبتهم أدبيات الإمام حسن البنا وجريدة الإخوان المسلمين التي كان لها الأثر السحري القوي في الأوساط الشبابية الطلابية في مصر آنذاك .. كان صادق وقتها تلميذاً في مدرسة حلوان الثانوية في مصر، حيث أوفدته أسرته للدراسة على حسابها الخاص ... وقد قال أنه تعرف على الإمام حسن البنا في العام 1943م في محاضرة له في مدينة حلوان، وأوصف كيف أنه تأثر بحديث البنا فوقف معه وطلب منه أن ينطلق ذلك المدْ الروحي لأهل السودان، فأستجاب حسن البنا وفي عام 1944م أوفد مجموعة من الطلاب السودانين الدارسين بمصر طافت ببعض مدن السودان تدعو وتبشر باسم الإخوان المسلمين

    وفي مقابلة إعلامية، قبل وفاته، قال الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد: "أنا الحكومات دي عايشتها منذ ما قبل الاستقلال، دائماً السنوات الأولى بيكون فيها خير بعدها يتجلّى الانحراف كما حصل الآن، عايشت الحكومات دي كلّها وما رأيت حكومة غرقت في الفساد وعدم مواجهة الحقيقة والعدل لكل من يعتدي على المال العام والحق العام مثل ما يحدث الآن وأن فساد سلطة الإنقاذ طارت سيرته لأرجاء المعمورة" وأضاف أنا لا أقيّم الإنقاذ بأشخاص وإنما بالتجربة عموما .. وفي رد على سؤال عما إذا كان راضياً عن الإنقاذ قال: "أبداً ما راضي عنها، وفي مقدور الدولة أن توقف هذا الفساد بالقانون" .. وبعد كل هذا، ما هو رأي الموالون المغيّبن والهتيفة والأرزقية؟ حقيقة؛ والله تالله لو نظر هؤلاء الموالون المغيّبن والهتيفة والأرزقيةفي المرآة لعرفوا من هم الأعداء الحقيقيّين للإنقاذ نفسها وللشعب والوطن والدين

    ١٠ يوليو ٢٠١٨
    mailto:‏[email protected][email protected]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de