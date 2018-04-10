منبر المجتمع المدنى الدارفور والسباحة مع تيار النظام !! بقلم محمد عبد الرحمن الناير

07:07 PM April, 10 2018 سودانيز اون لاين

محمد عبد الرحمن الناير-

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أوردت نشرة راديو دبنقا خبرا مفاده: (دعا منبر المجتمع المدنى الدارفوري برئاسة محمد عيسي عليو كل الحركات المسلحة الدارفور بالاخص حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد بضرورة المشاركة في اجتماع برلين المحدد لها يومي (16 و17) من الشهر الجاري في ألمانيا باعتبار ان السلام الشامل اصبح مطلب كل سكان الاقليم . ودعا المنبر في بيان له امس حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد بان لا تعزل نفسها عن هذه المبادرة والا تتمسك بالرفض غير المبرر والعدول عن مواقفها السابقة تحقيقا للمصلحة العامة للبلاد. يذكر ان اجتماع برلين هو مبادرة المانية دعا لها المبعوث الالماني حركتي العدل والمساواه وتحرير السودان قيادو مناوي والحكومة في محاولة للوصول للاتفاق ما قبل التفاوض. وقد اقترحت الحركتين للجهة الداعية مشاركة قوي نداء السودان والحركات الاخري في الاجتماع كمراقبين).

الملاحظ في لغة الدعوة التماهي مع لغة النظام التى تدعو لإلحاق الحركات المسلحة وحركة تحرير السودان تحديدا بركب ما يسمي بالسلام المزعوم ، فالأزمة السودانية في دارفور لا تحتاج إلي منبر أجاويد وهي لا تنفصل عن القضايا الكلية للدولة والأقاليم السودانية ولا تحل بمعزل عنهما ، فمنذ مفاوضات أبوجا 2005 نشطت مثل هذه المنابر لا سيما ما يعرف بمنبر المجتمع المدنى الدارفوري والذي كان حضورا في كل المفاوضات التي تلتها في سرت الليبية والدوحة وغيرها وجميع هذه المنابر والمفاوضات لم تحل الأزمة السودانية أو سمها الدارفورية كما يقولون بل زادت الأمر تعقيدا والقضية المفتري عليها لا زالت تراوح مكانها والسيد محمد عيسي عليو يدعوننا للحاق بمنابر الفشل وهو ذات نفسه يعرف فشلها البائن قبل غيره من العالمين.

نحترم الكثيرين في منبر المجتمع المدنى الدارفوري والسيد عليو منهم بكل تأكيد ولكن لا نسمح له أو لغيره الإستثمار في قضية شعب أعزل تعرض للإبادة والتطهير العرقي وبات نصف سكان إقليم دارفور والملايين من السودانيين ما بين نازح ولاجىء ومشرد داخليا وخارجيا ورأس النظام ملاحق دوليا بسبب جرائمه ضد مواطنين أبرياء لا ذنب لهم سوي مطالبتهم بالحرية والكرامة والمساواة في وطنهم.

فبدلا من دعوة الحركة للإلتحاق بالمنابر الفاشلة والعلاقات العامة فليعمل المنبر والسيد عليو مع الشعب السوداني و القوي التى تعمل للتغيير وبناء دولة المواطنة المتساوية ، فهو ليس أكثر حرصا منا علي السلام والإستقرار في السودان الذي من أجله قدمنا أرتالا من الشهداء والجرحي والمعتقلين وملايين المشردين ، فالسلام الذي يدعوننا له السيد عليو هو ذات السلام الذي رفضناه في أبوجا وسنرفضه سواء كان في برلين أو واشنطون. نحن لسنا طلاب مناصب بل طلاب تحرير وتغيير .

إن حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور لم تعزل نفسها يوما عن قضايا الشعب السوداني التى تتمثل في الحرية والعدل والسلام والمساواة و مقاومة نظام الإستبداد في كافة الميادين ورفضنا الجلوس مع النظام بصورة مباشرة أو غير مباشرة له ما يبرره وقد جربنا التفاوض مع النظام في أبشي وأنجمينا وأبوجا وعرفنا السلام الذي يريده ولا يمكن بحال من الأحوال الجلوس مع النظام مجددا ومصافحة الأيادي الملوثة بدماء شعبنا ، فالسلام في السودان لا يمر إلا عبر بوابة التغيير وإسقاط النظام وبناء دولة الوطن علي أنقاض دولة الحزب والفرد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق أسس جديدة وتقديم المجرمين للمحاكم الوطنية والدولية.

نحن لا نحتاج إلي وصايا من عليو أو من غير عليو ، ولا يوجد في العالم من له دين علينا غير شعبنا السوداني المعلم الذي لم نخذله في يوم من الأيام ولن نخذله. سنظل نقاوم ولا نساوم ونرفض كل المبادرات التى من شأنها الإبقاء علي النظام تحت مسمي السوفت لاندينق ، فالسودان يحتاج إلي مبادرات تعالج جذور الأزمة السودانية وليس مبادرات تعالج قضايا الأشخاص والتى تنتهي بهم عمالا في بلاط الجلاد.

فليركز منبر المجتمع المدنى الدارفوري والسيد عليو في قضايا التغيير بدلا عن إستلاف لغة المؤتمر الوطنى ويتحول إلي منبر أجاويد وسماسرة للمنابر الفاشلة وقد إنطبق عليه المثل السوداني: (التركي ولا المتورك).









محمد عبد الرحمن الناير (بوتشر)

10 أبريل 2018م |Articles |News |مقالات |بيانات