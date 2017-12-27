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ملعون من اتكل على ذراع بشر - بين الحق والباطل بقلم جاك عطالله

27-12-2017, 05:43 AM

جاك عطالله
<aجاك عطالله
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 149

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ملعون من اتكل على ذراع بشر - بين الحق والباطل بقلم جاك عطالله

    05:43 AM December, 26 2017

    سودانيز اون لاين
    جاك عطالله-
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    ميرى كريسماس وعيد ميلاد مجيد وعام ميلادى سعيد على الموقع والقراء وكل العالم

    واحد كاهن وقع بحفره مليانه طين و قعد يصلى من الانجيل طبعا
    - ملعون من اتكل على بشر
    - يارب طلعنى من الحفره المهببه دى
    - فات عليه واحد واتنين وتلاته من اللى بيصلوا وراه -
    مد ايدك يا ابونا اطلعك
    يرد ابونا لا ملعون من اتكل على ذراع بشر ربنا ها يطلعنى
    - اخر النهار خلاص اتملا طين وقال كده يارب اصليلك طول النهار وما تطلعنيش من المصيبه وانا باخدمك خدمه العبد للسيد ؟؟
    ربنا قاله انت ها تغرق لانى بعتلك ناس تطلعك وانت رفضت بغباوتك
    - اهو ده بالضبط الرد السليم على ايه ملعون من اتكل على ذراع بشر
    - صلى وانا ها ابعتلك ناس تساعدك-- شكرا يا سيد بنس ولكل المسئولين من كل الاديان والدول اللى بييجوا يساعدونا فى مصر للخروج من بلوه اضطهاد اخرى امه واستعبادها لنا اللى فاقت الوصف فى مشيخه او مسلخه مصر الوهابيه الازهريه السلفيه

    انا بارد على هوجه نصارى الامن فى مصر اللى هايجين على بحث اضطهاد الاقباط بالكونجرس وعلى زياره بنس الملغيه

    - اللى بيهيجوا على مساعده ناس باعتهم ربنا دول معلش لازم نوقفهم عند حدهم ونفهم اراده ربنا واستجابته لصلواتنا بتتم ازاى

    - بيستخدم ادوات لمساعدتنا هما موش جايين بمزاجهم واللى يرفس النعمه و يرفض معونه ربنا يغرق فى الطين من عمايله الغلط

    قوانين حقوق الانسان فوق الاسلام بمراحل - ارقى واحق ان تتبع من تكفير المسيحيين اللى زاد عن حده بمصر وحرق ونسف وتدمير كنائسهم بليالى اعيادهم

    نشكر كل من يمد يده لمساعده 22 مليون مضطهد ومدبوح ومتكفر و محروقه كنايسه ومرمى بالسجن بتهمه الصلاه بدون ترخيص بشوارع مصر على يد اتباع الدين الاعلى

    اللعنه على من يكفر مسيحيى مصر ونطالب بتدخل دولى حاسم لاعاده حقوق المواطنه الكامله لاقباط مصر ولاجبار السيسى على وقف تمويل الازهر والتحالف مع السلفيين لاباده اقباط مصر
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