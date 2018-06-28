28-06-2018, 10:17 PM

محمد عبد الرحمن الناير

محمد عبد الرحمن الناير

تاريخ التسجيل: 09-12-2013

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) ملخص دور ال 32 لمونديال كأس العالم المقام بجمهورية روسيا الإتحادية 2018م بقلم دأمل الكردفاني

10:17 PM June, 28 2018 سودانيز اون لاين

محمد عبد الرحمن الناير-

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بطولة كأس العالم لكرة القدم هي أهم مسابقة لرياضة كرة القدم تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم كل أربع سنوات منذ عام 1930م، ما عدا بطولتي عام 1942 و1946 اللتين ألغيتا بسبب الحرب العالمية الثانية. يشارك في النظام الحالي للبطولة 32 منتخبا وطنيا، منذ 1998، مقسمين على ثماني مجموعات، يتنافسون للظفر بلقب البطولة لشهر كامل على ملاعب البلد المستضيف. تتأهل هذه المنتخبات إلى البطولة عن طريق نظام للتصفيات يقام على مدى ثلاث سنوات.

شهدت النسخ العشرون السابقة من بطولات كأس العالم فوز ثمانية منتخبات مختلفة باللقب. كما يسجل للمنتخب البرازيلي حضوره في كل البطولات، فهو لم يغب أبداً عن أي بطولة كأس عالم حتى الآن وهو الأكثر تتويجا بالكأس حيث فاز بها خمس مرات أعوام: 1958، و1962، و1970، و1994 و2002. يليه المنتخب الإيطالي الذي أحرزها أربع مرات في أعوام: 1934، و1938، و1982 و2006، مع المنتخب الألماني الذي أحرزها 4 مرات أيضاً أعوام: 1954، 1974، و1990، و 2014. فاز كل من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الأوروغوياني باللقب مرتين، بينما فازت منتخبات إنجلترا وإسبانيا وفرنسا بلقب البطولة مرة واحدة.

إستطاع منتخبين فقط إحراز لقب البطولة مرتين متتاليتين ، حيث كان المنتخب الإيطالي أول منتخب يحرز البطولة مرتين متتاليتين في نسختي عام 1934 و1938، ثم البرازيل بطل أعوام: 1958، 1962 .

بطولة كأس العالم من أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة على مستوى العالم، ففي نهائي كأس العالم لكرة القدم 2006، الذي أقيم في ألمانيا، قدر عدد من تابع المباراة النهائية ب 715 مليون شخص أما بطولة كأس العالم روسيا 2018 فقد حققت أرقاما قياسية من حيث الشعبية حول العالم، وعلى الرغم من البث المباشر لمباريات البطولة التى تقدمها الشبكات المختلفة فى جميع أنحاء العالم، يختار العديد من محبى كرة القدم المشاهدة عبر الإنترنت بدلاً من التلفزيون ، فإن أرقام البث المباشر لكأس العالم في الدور الأول تجاوزت بالفعل بطولة "سوبر بول" بنسبة 40% ، ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى، تم جمع البيانات من قبل Conviva شركة التحليلات التى تعمل مع العديد من ناشرى البث المباشر فى كأس العالم، بما فى ذلك Fox Telemundo وNBC وHulu وSky، والتى أشارت إلى إنه فى العام 2010 كان هناك 1.5 مليون مشاهد عالمى لكأس العالم ، ثم فى عام 2014 شاهد البطولة 3.2 مليون شخص وفي هذا العام قفزت الأرقام إلى 7.7 مليون مشاهد، وهو أعلى من الأرقام التى حققتها بطولة Super Bowl هذا العام والتى بلغت 5.5 مليون مشاهد ، والجدير بالذكر أن هيئة الإذاعة البريطانية BBC قالت إن فوز إنجلترا على تونس في مباراتهما يوم 18 يونيو الجارب قد تابعها ثلاثة ملايين مشاهد من خلال منصة iPlayer فقط.



*مونديال روسيا 2018*



حطم دور 32 لمونديال روسيا الرقم القياسي لعدد ضربات الجزاء المحتسبة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم ، وجاءت ضربة الجزاء التي سجل منها "كريم أنصاري هدف التعادل القاتل لإيران في شباك البرتغال يوم الاثنين الموافق ٢٥ يونيو ٢٠١٨م في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية لتحطم الرقم القياسي لعدد ضربات الجزاء المحتسبة في تاريخ كأس العام لكرة القدم.وحطم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لعدد ضربات الجزاء المحتسبة بعدما أهدر ضربة الجزاء التاسعة عشر في البطولة في الدقيقة 53، قبل أن يعزز كريم الأنصاري الرقم القياسي بتسجيل هدف التعادل القاتل لإيران في الدقيقة 93 من ضربة الجزاء العشرين في البطولة.وارتفع عدد ضربات الجزاء المحتسبة في مونديال روسيا في الدور الأول إلى 20 ضربة جزاء ليتحطم الرقم القياسي السابق البالغ 18 ضربة جزاء والذي تحقق في نسخ 1990 و1998 و2002 من المونديال.وتمت الإستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في إحتساب عشرة من مجموع ضربات الجزاء في روسيا.

شهد مونديال روسيا معادلة رقم قياسي آخر حيث تم تسجيل ستة أهداف عكسية حتى الآن في البطولة وهو ما يعادل الرقم القياسي الذي تحقق في نسخة مونديال 1998 ، وجاء الهدف العكسي السادس بواسطة الروسي دينيس تشيريشيف بعدما سجل بطريق الخطأ في شباك فريقه أمام أوروغواي ، كما سجل مونديال روسيا رقما قياسيا آخر يتمثل في انتهاء 39 مباراة في البطولة بالفوز و ثمانية حالات تعادل إيجابي و تعادل سلبي واحد .

تم تسجيل هاتريك واحد عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، ويذكر أن الهاتريك تم تسجيله في منتخب إسبانيا.

إحتسب حكام المباريات عشرة ركلات جزاء تم تسجيل سبعة وإهدار ثلاثة منها.

بلغت حصيلة الكروت الصفراء مائة وستة وخمسين كرتا والحمراء ثلاثة كروت.

تم تسجيل أسرع هدف في المونديال بعد أربعة دقائق فقط للنجم كريستيانو رونالدو أمام إسبانيا، وسجلت أكبر نتيجة فوز لصالح الفريق الروسي على المنتخب السعودي في مباراة الإفتتاح بخمسة أهداف مقابل صفر للسعودية.

أكثر صانع للأهداف كان اللاعب أليكسندر جولوفين لاعب منتخب روسيا 22 سنة حيث صنع هدفين أمام منتخب السعودية والذي يعد أصغر لاعب سجل في الدور الأول أمام المنتخب السعودي ، واللاعب الأستراليا (مايل جيدناك) 34 سنة هو أكبر لاعب سجل في الدور الأول أمام المنتخب الفرنسي.



*نتائج مباريات دور ال 32 لمونديال روسيا*:



مباراة الإفتتاح 14 يونيو 2018م

1. روسيا 5 السعودية 0



15 يونيو

2. الاورغواي 1 مصر 0

3. ايران 1 المغرب 0

4. البرتغال 3 اسبانيا 3



16 يونيو

5. فرنسا 2 استراليا 1

6. الارجنتين 1 آيسلندا 1

7. الدنمارك 1 بيرو 0

8. كرواتيا 2 نيجيريا 0



17 يونيو

9. صربيا 1 كوستاريكا 0

10. المكسيك 1 المانيا 0

11. البرازيل 1 سويسرا 1



18 يونيو

12. السويد 1 كوريا الجنوبية 0

13. بلجيكا 3 بنما 0

14. انجلترا 2 تونس 1



19 يونيو

15. اليابان 2 كولمبيا 1

16. السنغال 2 بولندا 1

17. روسيا 3 مصر 1



20 يونيو

18. البرتغال 1 المغرب 0

19. الأورغواي 1 السعودية 0

20. إسبانيا 1 إيران 0



21 يونيو

21. الدنمارك 1 أستراليا 1

22. فرنسا 1 بيرو 0

23. كرواتيا 3 الأرجنتين 0



22 يونيو

24. البرازيل 2 كوستاريكا 0

25. نيجيريا 2 آيسلندا 0

26. سويسرا 2 صربيا 1



23 يونيو

27. بلجيكا 5 تونس 2

28. المكسيك 2 كوريا 1 الجنوبية

29. المانيا 2 السويد 1



24 يونيو

30. انجلترا 6 بنما 1

31. السنغال 2 اليابان 2

32. كولمبيا 3 بولندا 0





25 يونيو

33. الأورغواي 3 روسيا 0

34. السعودية 2 مصر 1

35. البرتغال 1 ايران 1

36. اسبانيا 2 المغرب 2



26 يونيو

37. فرنسا 0 الدنمارك 0

38. بيرو 2 استراليا 0

39. الارجنتين 2 نيجيريا 1

40. كرواتيا 2 ايسلندا 1





27 يونيو

41.السويد 3 المكسيك 0

42. كوريا الجنوبية 2 المانيا 0

43. البرازيل 2 صربيا 0

44. سويسرا 2 كوستاريكا 2



28 يونيو

45. بولندا 1 اليابان 0

46.كولمبيا 1 السنغال 0

47. تونس 2 بنما 1

48.بلجيكا 1 إنجلترا 0





*المراجع*

*قنوات رياضية*

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