ملاحظات حول اكذوبة مصفوفة حوافز المغتربين.. بقلم د. أمل الكردفاني

01:53 PM July, 07 2018 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

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لعن الله مخرج فيلم ماتريكس الذي جعل الحكومة عندنا تستخدم هذه الكلمة كمضغ العلكة ، وقبلها كانت الحكومة تستخدم بكثرة كلمة حزمة ، وهكذا تغير الحكومة مفرداتها بحسب ما يشيع في وسائل الاعلام الاجنبية كما فعل الاعلام العربي بجملة خارطة الطريق التي صاغتها ادارة بوش... فحتى تركيب الجمل ونحت المفردات يتم استيراده من الشمال.



على اية حال سأبدي رأيي حول هذه المصفوفة التي اجازها مجلس الوزراء على النحو التالي:



١- تأسيس بنك المغترب.

هل يحتاج المغترب لبنك يحمل اسمه؟

هل هذا البنك سيخرج عن ضوابط بنك السودان وقانون العمل المصرفي؟ ان كان لن يخرج عنها فلا فائدة منه وان كان سيخرج عنها فهذا تمييز بين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة ، وهو تمييز يخالف الدستور وفوق هذا يخالف قوانين تمنع اي قرارات تؤدي الى احتكار اي خدمة تنتهك مبدأ المساواة في الفرص. مع ملاحظة ان البنوك السودانية بأسرها ممنوع عليها التعامل مع بنوك العالم. فحتى التحويلات المالية غير مسموح بها عبر البنوك.



٢- سعر صرف خاص للمغتربين

ما المقصود بمنح المغترب وهو مواطن سوداني ميزة أن يصرف العملة الحرة بمبلغ اغلى مما سأصرفه انا وانا ايضا مواطن سوداني ؛ هل يشترط ان احصل على عمل خارج السودان ثم اعود الى السودان لأحصل على ميزة تفضيلية؟ وهل سيتمتع المصدرون الذي يستجلبون عملات حرة بذات هذه الميزة التفضيلية؟ والاهم من كل ذلك هل سيقبل المغترب ان يستبدل عملته بمبلغ اقل من السوق الموازي ربما لوطنيته الشديدة على حساب لقمة عيش ابنائه؟ السوق الموازي يمنحنا السعر الحقيقي للعملة المحلية والاجنبية وبالتالي يكون مؤشرا مهما لأسعار السلع والخدمات ارتفاعا وهبوطا... فهل سيشتري المغترب جنيها بالخسارة في حين ان اسعار السلع ترتفع من حوله؟.



٣- منح إعفاءات جمركية كل 5 سنوات للسيارات



لا اعلم تفاصيل هذه الاعفاءات



٤- ضوابط خاصه للتمويل العقاري.



التمويل البنكي بمختلف انواعه لا يمكن ان يتجاوز شرط الضمان . فهل سيتم الغاء هذا الشرط او تخفيف الضمانات عن المغتربين ام سيظل موجودا ، اذا كان هذا الشرط سيظل موجودا فما الذي سيستفيده المغترب. ان شروط التمويل العقاري في كل البنوك تكاد تكون واحدة ، وربما بفوائد (تسمى ارباح) غير متباعدة. وهي كالآتي:

- شهادة مرتب.

- صورة باسبورت.

رسم كروكي للسكن.

- التحقق من عدم وجود رهونات.

-رهن العقار للبنك.

شيكات ضمان.

فما هي الضوابط الخاصة التي يمكن ان تكون اقل من هذا. في الواقع



٥- استحداث بطاقة المغترب الخاصه للدفع الالكتروني



ماذا يعني بطاقة دفع الكتروني وكل البنوك توفرها مجانا لكل المواطنين والرعايا المقيمين بالدولة؟ ما الميزة لهذه البطاقة. مع ملاحظة ان كل بطاقات الدفع الالكتروني التي تصدر من كافة البنوك السودانية لا تعمل في الدول الاخرى ولا فائدة منها خارج السودان ولا حتى للسداد عبر الانترنت بسبب الحصار الاقتصادي والوضع تحت لائحة الارهاب كما ان بطاقات الدفع الدولية كماستر كارد وفيزا كارد محظورة من السودان.



٦- تشجيع المغتربين على الاستثمار الفردي و الجماعي في مشروعات و شركات للمساهمة العامة.



جملة انشائية مملة جدا ؛ فهل سيتم منح المغترب مزايا اكثر من المزايا الممنوحة لأي مستثمر آخر وطني ام اجنبي وفقا لقانون الاستثمار الاتحادي وقوانين الاستثمار الولائية؟ بالتأكيد لا ، وفوق هذا فبنية الاستثمار في السودان فاسدة جدا ولا اعرف لماذا يستثمر شخص اساسا في السودان اذا كان بامكانه الاستثمار في دول اكثر تنظيما واقل فسادا كأثيوبيا القريبة؟



٧- تعزيز الخدمات التي تقدمها الدولة في مجالات التعليم لأبناء المغتربين.

طبعا التعليم هو اليد التي توجع المغترب ، ولكن السؤال: هل سيتم منح الطالب المغترب ميزة على الطالب غير المغترب؟

وما الاساس القانوني الذي يمكن ان يستند عليه هذا التمييز بين طلاب من جنسية واحدة.



٨- توحيد الرسوم المفروضة على المغتربين في رسم واحد.

هذا التوحيد من المفترض انه يساعد الحكومة اكثر من المغترب ، ولكن ماذا بشان الحالات الخاصة والتقييمات والاستثناءات والاعفاءات المتعلقة ببعض الرسوم ، كيف سيتم حل هذه الاشكالية اذا كان الرسم واحدا؟.

المغترب لا يحتاج لكل هذه الاكاذيب ، المغترب يحتاج الى احترام آدميته وتقليل شفط جيبه بالجبايات التي لا تنتهي ، وتسهيل اجراءاته ومعاملته كمواطن سوداني له نفس حقوق وواجبات غيره من المواطنين. هذا فقط ما يحتاجه المغترب. |Articles |News |مقالات |بيانات