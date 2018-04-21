مكتبة قطر الوطنية .. الفرح في زمن البكاء بقلم عواطف عبداللطيف

06:21 PM April, 21 2018 سودانيز اون لاين

عواطف عبداللطيف-

مكتبتى

رابط مختصر

شعلة للعلم وللمعرفة والبحث العلمي وبقعة للتلاقي الاسري والمجتمعي ولتوفير المعلومات الرقمية لكل الباحثين حول العالم ولحفظ صفحات التاريخ وفق أحدث ما وصلت له التكنولوجيا الرقمية تقع علي مساحة 45 ألف متر بتصميم ناطق بالحيوية جعلها من أفضل عشر مباني عالميا تتحدث جنباتها وأرففها ان الكتاب سيكون باقيا ابدا وبنظام سلس للاستعارة يتضمن استعارة الكتب وإعادتها ذاتيا وروادها يستطيعون التنقل بين المكتبة والوصول لاي من ارففها التي صممت بفكر جاذب لتحتضن بجوفها ألاف الكتب ومجلات الاطفال واكثر من مائتي مصدر الكتروني كمنصات لاحدث ما وصلت اليه المعرفة البشرية وأكبر مستودع رقمي في العالم على الانترنت وباكثر من 1400 خريطة لبقاع الارض ولمؤروثات تاريخية ومخطوطات نادرة من عمق الحضارة العربية الاسلامية .ومع صافرة الافتتاح الرسمي وجد الكتاب رقم مليون " الجامع الصحيح من السنن " لمؤلفه محمد بن اسماعيل البخاري 870م مكانه بين ارففها .

من حق قطر ان تفاخر وتبتهج بهذا العمل الاستراتيجي لتعميق المعرفة وغرس عادة القرأءة في النشء في الوقت الذي تعاني فيه كثير من دولنا العربية من تدهور التعليم وانتقاص قيمة التعلم بالفاقة والعوز والغالبية استبدلت الكتاب بالبندقية وشردت الجالسين علي كراسي الدرس وطالبي المعرفة وبدلا من ان تمتليء أحواشها وجامعاتها وخلاويها " بأقرأ " تدفقت الاشلاء وتبعثرت الاولويات إلا من ذلك الكرسي الذي يتقاتلون حوله تاركين شعوبهم للجهل والمرض والفقر القاتل ..

اختلت اولويات البحث العلمي علي قلتها وتبعثرت الاولويات الفكرية وما تبقى من قيم قدم قربانا رخيص الثمن في ميادين الاحتراب .. ولكن هنا افتتحت مكتبة قطر الوطنية ضمن منظومة التنمية المستدامة التي انطلقت مفرداتها لصالح العنصر البشري منذ سنوات طالت دور العلم والمعرفة فارتحلت لها كبرى الجامعات العالمية بارثها الاكاديمي المتخصص وها هي أحد أفرع الثقافة والعلم والتعلم تنبت وسط المدينة التعليمة بالدوحة يتطاول بنيانها وبهندسة مبتكرة علي يد المهندس المعماري رم كولهاس الذي صمم المبنى ليكون حاضنا لاكبر مستودع عالمي علي الانترنت للاشعاع الثقافي الذي يستثمر في اقتصاد المعرفة والعمار مثلها مثل المتحف الاسلامي وسوق واقف ومشيرب قلب الدوحة النابض ومولاتها وانديتها الثقافية والعلمية وتلك التي ستستوعب اولمبيات 2022 .

مكتبة قطر الوطنية حدث علمي وتعليمي وترفيهي واحدى مفردات الحداثة شكلا ومضمونا افسحت مجالا لكبار السن وللمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة باثاث متوافق وقدراتهم ولتسهيل حركتهم وبمعدات وبرمجيات مثل القلم الالكتروني المزود بسماعات الاذن ومكبر الفيديو..ومددت المكتبة شراكتها مع المكتبة البريطانية لرقمنت 900 ألف صفحة جديدة من الوثائق والسجلات حول تاريخ الخليج والعلوم العربية لاتاحتها لملايين المستخدمين حول العالم مما يفتح مجالا واسعا للابداع الانساني والبحث العلمي ولتبادل الخبرات ولم تكتفي بذلك بل صدر قرار لانضمامها لمعاهدة مراكش التي تسمح بمنح استثناءات تتعلق بحقوق التاليف والنشر لاتاحة الكتاب والمصنفات المحمية بحقوق التاليف والنشر للمكفوفين او من لديهم مشاكل صحية واتفاقية مراكش وقعت عليها 35 دولة العام 2013 م وتديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية باعتبار المعرفة شأن انساني .

ولا يقتصر دور هذه المكتبة العملاقة كشعلة استنارة على العلم والمعرفة والبحث العلمي يل يشمل حماية وصيانة الكنوز التراثية القديمة بمختبر يضم أحدث الالات والاجهزة الدقيقة والذي أختير العام 2015م كمركز اقليمي بالشرق الاوسط للمحافظة على كنوز الكتب التاريخية والوثائقية .

ان مكتبة قطر الوطنية تستحق التواصل معها وبها وقد وصفها الكثيرون بانها أكبر انجاز في القرن العشرين لذلك تستحق الاحتفاء وليت دولنا تحزوا مساراتها ليس فقط كمبنى هندسي ولا كخزانة ارفف مكتظة ولكن لاحياء ثقافة التعلم والاطلاع وسط النشء والمحافظة على الارث والمؤروث التاريخي واستنباط قيمه النبيلة في وقت جفت فيه بحور العلم .. وكادت " أقرأ " تختنق لبعثرة الاولويات واختلال الاستراتيجيات التي تبني قيم الانسان ونبله .. انه مشروع انساني متكامل الاركان صفحاته واركنه متاحة للجميع .



عواطف عبداللطيف

اعلامية وناشطة اجتماعية مقيمة بقطر

[email protected]

|Articles |News |مقالات |بيانات