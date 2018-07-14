مكافحة الفساد من لدن حازم عبدالقادر!! بقلم حيدر احمد خيرالله

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14-07-2018, 08:42 AM

حيدر احمد خيرالله
<aحيدر احمد خيرالله
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 1249

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مكافحة الفساد من لدن حازم عبدالقادر!! بقلم حيدر احمد خيرالله

    08:42 AM July, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان
    مكتبتى
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    سلام يا وطن


    *لقد ظل الحديث عن مكافحة الفساد وشن الحرب عليه تعلو وتيرته وتهبط وكانت الروح العامة لهذه الحرب ضعيفة ولا تجد السند الحقيقي من الشعب لتؤتي اكلها وذلك لانها كانت تواجه بمقاومة الدولة العميقة التي مهدت الارض للفساد ووفرت له الرعاية والسقاية حتى نما وترعرع وصار وباءً اعيا الطب و الطبيب ، ولاحظنا ان الفساد اكبر منافذه كاتت عبر البنوك لذلك عندما جيئ بالمرحوم حازم عبدالقادر محافظاً لبنك السودان فقد بدأ بالعمليات الكبيرة في حصائل عائد الصادر التى كانت تمثل مليارات الدولارات المهدرة من اموال شعب السودان ،ثم عرج على فساد مافيا الادوية وقاتل فيها حتى اوصلها لما وصلت اليه وبرغم الضيق الذي تركته السياسات والمحاولات للسيطرة علي الكتلة النقدية والتي لا يتحكم فيها اصلا المواطن العادي البسيط انما يملكها لصوص النظام والظلمة فيه واشياعهم وهم ينهبون اموال اهل السودان ويتركون ارصدة عائد الصادر خارج البلاد ويتاجرون التجارة السوداء في الادوية المنقذة للحياة من خلال جشع هؤلاء بدا حازم عبد القادر الدخول الي عش الدبابير لا هيٌاب ولا وجل وهو يعلم انه يمشي في دروب الموت المتسارع.
    *وتواصلت الحرب علي الفساد علي درجات متفاوتة فهي احيانا تلامس ذلك العش القاتل واحيانا تتفاداه ونحن بدورنا ندعم اية محاولة تسوق هؤلاء اللصوص الي محكمة الفساد رغم يقيننا بأن الحرب الحقيقة للفساد كما نظافة الدرج من اعلى لأسفل والحرب بهذه الطريقة رغم انها تنتقي الاضعف فإنه سيأتي اليوم الذي تطال الحرب علي الفساد من اعلى لأسفل فالاخبار تنقل عن مدير الجمارك مثلا تأكيده ( عن وجود ثغرات في مداخل ومخارج البناء بمطار الخرطوم تسهل عمليات التهريب وذكر اللواء بشير الطاهر ان عمليات التهريب في مطار الخرطوم تتم بمساعدة بعض العاملين من ذوي القلوب الضعيفة (وذكر) ان هنالك منافذ يستخدمها المهربون بعيدا عن الرقابة الجمركية).
    *ان مثل هذه المبررات علي ضعفها وعدم واقعيتها الا اننا نراها من زاوية اخرى بأنها خطوة نحو مكافحة التهريب ومكافحة الفساد فالبداية تقول : ان مدير الجمارك لم يفاجأ بهذه الثغرات لانها جزء من البناء الهندسي للمطار الحالي واخيراً استغلت كمنفذ لتهريب الذهب للاسف !! فماذا نقول عن مئات الكيلوهات من الذهب التي القي عليها القبض وخارج المطار؟! ما نريد التشديد عليه ان المعركة التي ابتدرها عملياً المرحوم حازم عبد القادر في هذه الحرب الشرسة ضد الفساد فاننا محتاجين لكتابة تفاصيل الدور الذي اداه المرحوم حازم في مسيرته القصيرة في مداها الزمني والعميقة في ادائها ، والقوية في مواجهة اللصوص من القطط السمان الذين فضح مسيرتهم ولا زالت بقيتهم تحتمي بالحصانات كي لا تعيد اموال اهل السودان للسودانيين ، اتفقنا اواختلفنا فان حازماً قد بدأ المسيرة بشكل جاد ومضى لرحاب ربه مرضيا عنه فهل نحنا قادرون علي مواصلة المسيرة والدفع بهؤلاء الحرامية للمحاكم فرداً فرداً ام سنظل معتصمين بهذا الصمت العجيب وبلادنا تنهب ؟! وسلام ياااااااااوطن..
    سلام يا
    أزمة المواصلات تتفاقم والمواطنون يضيعون الساعات وقوفا في الفترات المسائية والصباح الباكر واصحاب الحافلات يختفون من الشوارع بحجة حملات الترخيص التي تنفذها شرطة المرور وهم لا يملكون قيمة الترخيص ولا مبلغ الغرامة ،وحكومة ولاية الخرطوم لا تتقدم لحل المشكلة ولا تعرف ادب الاستقالة .. رحمتك يارب .. وسلام يا
    الجريدة السبت 14/7/2018
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