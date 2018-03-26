مقدمة لخنجر جين مورس بقلم إسحق فضل الله

> وحلايب تعود وهذه ليست نبوءة > و (ليست نبوءة) نقولها مثلما قلنا الشهر الماضي إن اللجنة التي تغسل جهاز الأمن.. وتستبدل قيادة الجيش وتعلن في بورتسودان ما تعلن تتجه إلى القطاع الاقتصادي
> الشهر هذا أوله نقول هذا.. ومنتصفه مدير بنك فيصل وآخرون يضافون إلى عدد ضخم معتقل.. وعدد ضخم قادم والإنتربول يتعاون > والقادم هو الداخلية والعدل > و(ليس نبوءات) جملة تعني أن الألم الطويل/ الذي يتجاهل كل شيء في بله عظيم/ يجعل الدولة تتجه إلى الجراحة > والضربة.. ضربة بورتسودان.. تبدأ من يوليو الماضي.. تخطيطاً تحت الليل > ومركز يقام.. مهمته هي > ( من.. يفعل ماذا.. في مكان) > وأسماء الذئاب المسعورة تتدفق تحت الليل إلى المركز شهوراً طويلة > وحادثة المطار لم تكن عملاً عفوياً.. وحوادث أخرى مثلها > معالجات تتبدل بداية من الاقتصاد > ومن الاقتصاد العودة إلى مشروع مطار الخرطوم الجديد.. بكل ضخامته > وأمس الأحد يهبط الخرطوم فريق قطري ضخم > والسودان يستبعد كل حديث عن الميناء.. وقطر تكتفي بسواكن > وإصلاح جهات > وإبعاد أسماء من الجيش لم يكن سببه هو الفساد بل.. إن المهمة القادمة مهمة جديدة ضخمة تحتاج إلى رجال جدد ضخام > والأمن استبدال قياداته يتم للسبب ذاته > ونحدث عما هو معروف فقط وما ليس معروفاً يؤجل إلى وقته > والسطور هذه تعني جملة واحدة هي : أن ما يجري الآن هو تنفيذ كامل دقيق لما اكتمل التخطيط له منذ زمان > لكن (2) > الريفي صحفي فذ كان يكتب في صحيفة ألوان ويكتفي بنقل كل ما يراه في الطريق.. فيقدم الصورة المذهلة.. لأنه يقدم صلة كل شيء بكل شيء > والحديث عن إدارة الدولة وعن ضجيج فتيات المدارس في زقاق بيتنا.. والحديث عن أسعار الصابون والحديث عن تصريح بوتن أمس الأول أشياء تعيد أسلوب الريفي > فحلايب تعود (سوف نحدث .. كيف) > لكن ما يفسد عودة حلايب هو أن ربة البيت تدخل لتقول : الحمد لله.. الصابونة التي كانت بقرش.. سعرها الآن عشر جنيهات > وزحام فتيات المدارس زحام يقود إلى أزمة الزواج.. وإلى أنها.. ففي كل عام تبلغ الرشد مليون فتاة.. وقبلها ملايين > والعطالة مثلها.. ففي كل عام يدخل قطاع العطالة مليون شاب > وما يميز هذه وهذه (معضلة العطالة والزواج) هو أن كلاً منها لا يعذر ولا ينتظر.. وأنه إن لم يجد الحل فوق الأرض وجده تحت الأرض > وخراب المجتمع يمتد ويمتد (3) > ومثلها (المعضلات التي لا يمكن تجاهلها ولا هي تتوقف عن التمدد) الخطر حول السودان > والأسبوع الماضي العالم يصرخ .. يصرخ فعلاً.. بالخطر هذا فشاشات العالم تتحدث عن أن أزمة المياه تتمدد > والماء لا يمكن زيادته.. لكن يمكن (نزعه ممن يملكه) > والأرض التي تصنع الطعام مثل ذلك > والأرض والماء عند السودان الضعيف > والسودان ما أمامه هو خياران > الأول هو أن يجعل الأرض تتوقف.. وينزل.. ليبتعد عن الطامعين > أو.. أن يصنع الحل > والحل لابد له من شيئين > تخطيط > وانتظار تحت التنفيذ > والدولة تتجه إلى التخطيط وتشرع في التنفيذ > لكن المخيف هو أن الألم الممتد (الزواج.. والبطالة والأسعار المخيفة و..و..).. أشياء لا تعرف الانتظار.. فهي إن لم تجد ما تريد أصبحت خراباً (4) > القوس الطويل هذا (ما بين بوتين وحتى مصر وحتى الماء وحتى الصابون وحتى الموانئ وحتى وحتى) القوس الطويل هذا مقصود ليقول جملة واحدة هي :إن كل شيء يرتبط تأثيره بكل شيء.. وإنه لا شيء ينتظر > والحقيقة هذه كانت غرفة العمليات (التي تخطط منذ يونيو الماضي) تضعها أمامها > تبحث عن > أكل (التيراب) وزراعته في الوقت ذاته!! > وحلايب ومصر ونحن أشياء نعود إليها عبر الحديث عن خنجر (جين مورس) في رواية الطيب صالح > والطيب صالح يحدثنا صديق نظيف جداً عن نبوءة له > رؤيا يراها الطيب صالح وهو على فراش المرض.. وعند وفاته الصديق النظيف هذا يدخل / أول داخل/ على جنازة الطيب صالح وهناك على شماله يرى تصديق الرؤيا > وأنت لا يهمك تصديق الرؤيا > ما يهمك هو الأسماء.. وسعر الصابونة > وهذا وهذا نعود إليه > وبوتين يعلن للعالم مساء الخميس أنه أنتج أسلحة تجعل أسلحة العالم كلها (خردة)!! وبوتين يزور السودان > وبعد زيارة البشير إلى مصر بساعات محطة تلفزيونية هناك تتحدث عن أن حلايب مصرية > مصر جزر لا يشعر بعضها ببعض.. ونحدث عما جرى وما سوف يجري.. متى وأين وكيف وماذا ولماذا
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