مقدمة لخنجر جين مورس بقلم إسحق فضل الله

05:02 PM March, 26 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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> وحلايب تعود وهذه ليست نبوءة

> و (ليست نبوءة) نقولها مثلما قلنا الشهر الماضي إن اللجنة التي تغسل جهاز الأمن.. وتستبدل قيادة الجيش وتعلن في بورتسودان ما تعلن تتجه إلى القطاع الاقتصادي



> الشهر هذا أوله نقول هذا.. ومنتصفه مدير بنك فيصل وآخرون يضافون إلى عدد ضخم معتقل.. وعدد ضخم قادم والإنتربول يتعاون

> والقادم هو الداخلية والعدل

> و(ليس نبوءات) جملة تعني أن الألم الطويل/ الذي يتجاهل كل شيء في بله عظيم/ يجعل الدولة تتجه إلى الجراحة

> والضربة.. ضربة بورتسودان.. تبدأ من يوليو الماضي.. تخطيطاً تحت الليل

> ومركز يقام.. مهمته هي

> ( من.. يفعل ماذا.. في مكان)

> وأسماء الذئاب المسعورة تتدفق تحت الليل إلى المركز شهوراً طويلة

> وحادثة المطار لم تكن عملاً عفوياً.. وحوادث أخرى مثلها

> معالجات تتبدل بداية من الاقتصاد

> ومن الاقتصاد العودة إلى مشروع مطار الخرطوم الجديد.. بكل ضخامته

> وأمس الأحد يهبط الخرطوم فريق قطري ضخم

> والسودان يستبعد كل حديث عن الميناء.. وقطر تكتفي بسواكن

> وإصلاح جهات

> وإبعاد أسماء من الجيش لم يكن سببه هو الفساد بل.. إن المهمة القادمة مهمة جديدة ضخمة تحتاج إلى رجال جدد ضخام

> والأمن استبدال قياداته يتم للسبب ذاته

> ونحدث عما هو معروف فقط وما ليس معروفاً يؤجل إلى وقته

> والسطور هذه تعني جملة واحدة هي

: أن ما يجري الآن هو تنفيذ كامل دقيق لما اكتمل التخطيط له منذ زمان

> لكن

(2)

> الريفي صحفي فذ كان يكتب في صحيفة ألوان ويكتفي بنقل كل ما يراه في الطريق.. فيقدم الصورة المذهلة.. لأنه يقدم صلة كل شيء بكل شيء

> والحديث عن إدارة الدولة وعن ضجيج فتيات المدارس في زقاق بيتنا.. والحديث عن أسعار الصابون والحديث عن تصريح بوتن أمس الأول أشياء تعيد أسلوب الريفي

> فحلايب تعود (سوف نحدث .. كيف)

> لكن ما يفسد عودة حلايب هو أن ربة البيت تدخل لتقول

: الحمد لله.. الصابونة التي كانت بقرش.. سعرها الآن عشر جنيهات

> وزحام فتيات المدارس زحام يقود إلى أزمة الزواج.. وإلى أنها.. ففي كل عام تبلغ الرشد مليون فتاة.. وقبلها ملايين

> والعطالة مثلها.. ففي كل عام يدخل قطاع العطالة مليون شاب

> وما يميز هذه وهذه (معضلة العطالة والزواج)

هو أن كلاً منها لا يعذر ولا ينتظر.. وأنه إن لم يجد الحل فوق الأرض وجده تحت الأرض

> وخراب المجتمع يمتد ويمتد

(3)

> ومثلها (المعضلات التي لا يمكن تجاهلها ولا هي تتوقف عن التمدد) الخطر حول السودان

> والأسبوع الماضي العالم يصرخ .. يصرخ فعلاً.. بالخطر هذا فشاشات العالم تتحدث عن أن أزمة المياه تتمدد

> والماء لا يمكن زيادته.. لكن يمكن (نزعه ممن يملكه)

> والأرض التي تصنع الطعام مثل ذلك

> والأرض والماء عند السودان الضعيف

> والسودان ما أمامه هو خياران

> الأول هو أن يجعل الأرض تتوقف.. وينزل.. ليبتعد عن الطامعين

> أو.. أن يصنع الحل

> والحل لابد له من شيئين

> تخطيط

> وانتظار تحت التنفيذ

> والدولة تتجه إلى التخطيط وتشرع في التنفيذ

> لكن المخيف هو أن الألم الممتد (الزواج.. والبطالة والأسعار المخيفة و..و..).. أشياء لا تعرف الانتظار.. فهي إن لم تجد ما تريد أصبحت خراباً

(4)

> القوس الطويل هذا (ما بين بوتين وحتى مصر وحتى الماء وحتى الصابون وحتى الموانئ وحتى وحتى) القوس الطويل هذا مقصود ليقول جملة واحدة هي

:إن كل شيء يرتبط تأثيره بكل شيء.. وإنه لا شيء ينتظر

> والحقيقة هذه كانت غرفة العمليات (التي تخطط منذ يونيو الماضي) تضعها أمامها

> تبحث عن

> أكل (التيراب) وزراعته في الوقت ذاته!!

> وحلايب ومصر ونحن أشياء نعود إليها عبر الحديث عن خنجر (جين مورس) في رواية الطيب صالح

> والطيب صالح يحدثنا صديق نظيف جداً عن نبوءة له

> رؤيا يراها الطيب صالح وهو على فراش المرض.. وعند وفاته الصديق النظيف هذا يدخل / أول داخل/ على جنازة الطيب صالح وهناك على شماله يرى تصديق الرؤيا

> وأنت لا يهمك تصديق الرؤيا

> ما يهمك هو الأسماء.. وسعر الصابونة

> وهذا وهذا نعود إليه

> وبوتين يعلن للعالم مساء الخميس أنه أنتج أسلحة تجعل أسلحة العالم كلها (خردة)!! وبوتين يزور السودان

> وبعد زيارة البشير إلى مصر بساعات محطة تلفزيونية هناك تتحدث عن أن حلايب مصرية

> مصر جزر لا يشعر بعضها ببعض.. ونحدث عما جرى وما سوف يجري.. متى وأين وكيف وماذا ولماذا







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