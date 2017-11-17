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مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذا لا تكتبون عن اللاتي ظلمن في المملكة بقلم علي الكنزي

17-11-2017, 05:04 PM

علي الكنزي
<aعلي الكنزي
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 39

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مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذا لا تكتبون عن اللاتي ظلمن في المملكة بقلم علي الكنزي

    05:04 PM November, 17 2017

    سودانيز اون لاين
    علي الكنزي-الخرطوم - السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر

    بسم الله الرحمن الرحيم
    من رسائل النور والظلام

    [email protected]




    لا يحقُ لأحد منا أن يكون وصياً على الأخرين ويأمرهم بأن يكفوا عن العمل في وظائف بعينها، فكل إنسان أدرى أين تكون مصلحته فهو أدرى بالظروف التي تحمله لممارسة مهنة بعينها. فإن كنا نترفع أن تعمل المرأة السودانية عاملة او (خادمة) منزل في المملكة العربية السعودية أو غيرها من دول الخليج، فلماذا لا يتملكنا هذا الشعور وتلكم الغيرة ونحن نرى نساء أُخريات من شعوب شتى تعمل في مثل هذه الوظائف؟ فمن يثور لكرامة الإنسان عليه أن لا يجعلها ذات لون أو جهة أو دين، وعليه أن يتذكر أن من خلق الإنسان كرم الإنسان، ولم يفرق بين الوانهم أو دياناتهم. فقد قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ...) وفي آية آخرى يقول تعالى: ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا ...). قولوا لي مَنْ مِنْ أبيضنا وأسودنا، أحمرنا وأصفرنا جاء من صلب غير آدم وحواء؟ إن كان منا من آتى من أصلاب غير التي أشرت إليها، فيمكنه أن يكون صفوة خلق إله آخر غير الذي قال: ( ولقد كرمنا بني آدم ...). أما إن أقررنا بتلك الحقيقة الأزلية أننا من آدم وآدم من تراب، فكل منا عند الله كريم فوجب علينا إكرام بعضنا بعضاً.
    هذا مدخل لقضية النساء السودانيات اللآتي عملن بالمملكة العربية السعودية كعاملات منازل أو قل (خادمات) ولا عيب عندي أن يقتات المرء من عرق جبينه، ولكن العيب أن تقتات المرأة من ثديها. هالني وهال غيري أن الخدامات السودانيات أصبحن سلعة تباع وتشترى في المملكة من قبل كفيلهم، وكأننا في سوق عكاظ بمكة القريشية قبل البعث. وزاد أسفي لمن كتب أو علق أو حقق لإكتفائه برمي التهمة والتقصير على النساء أنفسهن وعلى أهليهن، وعلى من تولى كبره من الوسطاء بالخرطوم والمملكة، ثم صمت السفارة السودانية بالرياض وتدخلها الحيي المتردد وهي ترى بنات وطننا يدخلن السجن وكأنهن أنعام تعدت على مزرعة الكفيل؟
    وشد ما صدمني أن يقع أمر كهذا في بلاد نزل فيها الوحي وبعث من أهلها نبياً ورسولاً هدىً للعالمين. ومن تلكم البلاد أنطلق نور الكوكب الدري ليملأ الكون نوراً وهدىً وليخرج الإنسان من ظلمات إلى النور. من بلاد ما أظنها جَهُلَتْ أرثها وأن حقوق الإنسان وحقوق المرأة أنداحت منها قبل أربع عشر قرن ونيف من السنين، يومها قال الخطاب بن الخطاب أمير المؤمنين عمر قولته التي ما زال يرن صداها في آذان كل مسلم ومسلمة بل في آذان كل من يدعو للحرية والكرامة: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحراراً؟) سؤال الإجابة عليه هي أن نترك الناس احراراً كما ولدتهم أمهاتهم، لا أن نسترقهم ونستعبدهم.
    ما أحزنني أنه لم يجرؤ قلم واحد أو صوت نشاذ ليقول لأولي الأمر في المملكة السعودية كيف تسمحون أن يقع مثل هذا الفعل في بلاد الحرمين؟ وكيف تحمي الدولة المستعبد للنساء (الكفيل) وتفتح له سجنوها لتبقى الإنعام (الخادمات) بداخلها حتى سداد المعلوم الذي يحدده الكفيل. أين تلكم الأقلام والأفواه التي أحتلت وسائل إعلامنا طوال الفترة الماضية، وأصبحت وصية على دين الله فينا. اين هي تلكم الأقلام التي صدعتنا في صحفنا والمواقع الإسفيرية متحدثة عن الدفاع عن بيضة الإسلام والهجمة الشيعية والشرك الصوفي في السودان، وكان الظلم والإستعباد واسترقاق حرائرنا ليس خروجاً عن دين الله الإسلام القائل ربه: (إني حرمتُ الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً)، فلماذا لا تغضب تلك الأقلام على الإستعباد والرق الحديث وتدينه بأعلى مفرداتها وصوتها؟ جاء قول رسولنا الإكرم: (أخوانكم خولكم، فمن كان أخاه تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، وإن كلفه ما لا يستطيع فليعنه عليه).
    والله ما جرى لحرائر بلادي في بلاد الحرمين أمر تهتز له الجبال، وهي أفعال لا تتماشى وقيم ديننا وتلكم البلاد التي تشرفنا بزيارتها حجاً وعمرة ورأينا رأي العين ما أذهل عقولنا. هذا ليس تملق أو تلزف ولكنها حقيقة كضوء الشمس لا ينكرها إلا من به رمد. فالجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة الحرمين وزوارهما تبهر كل بصير. ولمن يجهل فإني مفصح بأنني تشرفت في إحدى زياراتي للمدينة المنورة بزيارة موقع طباعة مصحف المدينة المنورة مع التعرف على نقل المصحف المرتل في اشرطة تسجيل في ذلك الزمان. وقد رأيت عجباً. وقال لنا محدثنا وكان أماماً بالحرم المدني، أنه ذهب مرة لألمانيا في رفقة وفد سعودي لمتابعة طباعة المصحف الشريف هناك فهاله ما رأى ومن معه أن عمال المطبعة كانوا يطأون بعض صفحات المصحف التالفة وهي تقع تحت اقدامهم. عند عودتهم للمملكة طلبوا مقابلة الملك فهد رحمة الله عليه، وكان يومها القرار بإنشاء مصحف المدينة لحفظ كرامة آيات الله.
    نحن كمسلمين نحفظ لأهل المملكة وولاة أمرها كل هذا، ومن قبل فهو محفوظ لهم عند الله. ولا يمكن أن نجهل أو نتجاهل فضل المملكة لأستضافتها للملايين من القوة العاملة من البلاد الإسلامية ومن السودان خاصة. وإنني لن أأتي بجديد إن قلتُ أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج قد ساهمت مساهمة إيجابية في محاربة البطالة والعطالة في السودان وأنها ساهمت في حد الفقر ومحاربته وذلك بإتاحتها فرصة العمل في بلادها للأيدي العاملة السودانية منذ نحو أربع عقود مضت، وما زالوا يستقبلون. مما أتاح لهؤلاء كفالة أنفسهم وأهليهم في السودان.
    ولكن كل هذا لن يعم أعيننا ويصمُ أذاننا عن ما فعله الكفيل في المملكة بأن يسوق نساء بلادنا كالإنعام ليدخلهم حظائر السجون فهذا هوان وإذلال لا يليق أن يقع بالمملكة ولا يستحقه من ذهب بحثاً عن رزق حلال بأرضها ليكف به جوعة جائع ويكسو به عارٍ ويعلم به جاهلاً، ويعف به فقيراً. لهذا علينا أن نجهر بعدم قبولنا لمثل هذا الظلم وتلكم المعاملة غير الإنسانية، وأن نستنجد بمن في يدهم القرار، ونقول لهم: أوقوفوا هذه العبودية والأسترقاق الحديث. وإننا كمسلمين نتطلع أن تناطح المملكة وكل الدول الإسلامية دول الغرب في حقوق الإنسان لأننا أحق منها بهذا الشرف. ففي البلاد التي أقيم وأعمل فيها هناك حماية لعاملات المنازل خاصة العاملات مع الدبلوماسيين وموظفو الأمم المتحدة وتكفل لهم الحقوق الآتيه:
    • عقد عمل مكتوب يأتي موافقاً لشروط الخدمة المسبقة التي حددتها الحكومة السويسرية الفدرالية،
    • صافي راتب شهري ١٢٠٠ فرنك سويسري ما يعادل ١٣٠٠ دولار، يدفع للحساب البنكي لعاملة المنزل ولا يدفع لأي جهة آخرى. على أن يكون الحساب باسم العاملة دون اسم مشارك لها.
    • يوفر المخدم ثلاث وجبات مع سكن لائق وعليه سداد اقساط الضمانات الإجتماعية مثل ضمان التقاعد أي المعاش.
    • يقوم المخدم بسداد كل التأمينات الإلزامية (المرض، والحوادث، إلخ)
    • على المخدم الألتزام بساعات العمل المحددة (٤٥ ساعة في الإسبوع) وما زاد عن ذلك يدفع كساعات عمل اضافية بواقع ٢٠ دولار في الساعة.
    • على المخدم الإلتزام بمنح راحة اسبوعية ليوم ونصف اليوم لعاملة المنزل.
    • العطلة السنوية والعطلات الرسمية يجب أن تتمتع بها عاملة المنزل في كل سنة
    • لعاملة المنزل حق التنقل بكل حرية في أيام عطالتها، وأن يكون بحوزتها جواز السفر وبطاقة إقامتها، ولا يحق أن تكون بطرف المخدم، أو أي طرف آخر.
    • من حق عاملة المنزل الحصول على كل المستندات التي تبين حقوقها وذلك فور وصولها لسويسرا، كما يحق لها طلب المساعدة القانونية متى ما واجهت اشكالاً مع مخدمها.
    • كل هذه المعلومات التي وردت في النقاط اعلاه تمنح لعاملة المنزل من السفارة السويسرية ببلدها فور اصدار تاشيرة الدخول وقبل أن سفرها لمقر عملها. راجع الموقع.
    http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/politique-sociale/droits/plus-de-protection-personnel-de-maison-diplomateshttp...de-maison-diplomates
    • تعتبر هذه الشروط شروط ناعمة (soft) رأفة بالعاملين في الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية إذا ما قورنت بشروط التخديم لعمال المنازل بالنسبة لبقية السويسريين. لهذا عارضتها نقابة عمال بدون حدود وطالبت بأن تعامل القوى العاملة بالمنازل والسفارات بنفس الشروط التي تعامل بها القوى العاملة المنزلية لدى السويسريين أو من يقيمون هناك وهي تمثل ضعف المكاسب المشروطة أعلاه، خاصة في الراتب حيث يبلغ الحد الآدني لعاملات المنازل ٢٩٥٠ فرنك ما يفوق ثلاث ألف دولار بالإضافة لحق التقاعد أي المعاش.
    هل نحلم يأن نكون أنداداً لدول الغرب التي نقول عنها كافرة؟ هذا سؤال موجه لأهل المملكة العربية السعودية ودول الخليج وكل بلاد المسلمين. وصدق الشيخ محمد عبده عندما عاد لمصر بعد زيارة طويلة لفرنسا حين قال: (ذهبتُ إلى فرنسا ووجدتُ اسلاماً ولم أجد مسلمين، وجئت إلى بلاد المسلمين فوجدتُ مسلمين ولم أجد اسلاماً).
    ومن أراد أن يتوسع فليقرأ القصة الشهيرة التي وقعت بين الدبلوماسي السوداني محمود الكرنكي وعاملة منزله السودانية بلندن، والتي نظرتها المحاكم البريطانية حتى مرحلة المحكمة العليا البريطانية. هل تحلم (الخدمات السودانيات) بالتقاضي أمام المحاكم العدلية بالمملكة لرد حقوقهن وكرامتهن المهدرة؟ ومن حقهن العودة لبلادهن دون دفع هللة واحدة، دع عنك اربع عشر الف ريال عن كل رأس!
    من أحق بهذا العدل نحن الذي نزل في قرآننا (وزنوا بالقسطاس المستقيم)؟ أم هؤلاء النجاشيون؟ أي من تمثلوا بعدل النجاشي في الألفية الثالثة.
    (رب بما أنعمتَ عليَّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين).
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17-11-2017, 05:28 PM

ابو علي


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: علي الكنزي)

    انت بالذات يا الكنزي لو انا منك ما حاتكلم عن اي شخص
    حتى لو كان العنصري المريض الطيب مصطفى او الداعشي العبد السعودي الركابي .ليه ؟لانك شخص كاذب كاذب وتكذب كما تتنفس تكذب في كل شيء كذبت حتى في عمر صغيرك المرحوم وكذبت عدة مرات في مقالاتك وما زلت تكذب وتتحرى الكذب .مستحيل تدي اي شخص سالك اجابة صريحة واضحة ومختصرة لانك بت تخشى ان تكثر تنقاضاتك فيلاحظها حتى من به غباء
    انت اسوا من الطيب ومن الركابي فالكذب مفتاح اي ر.ذ.ي.ل.ة
    (لست جمهوريا على فكرة )
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17-11-2017, 07:20 PM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ابو علي)

    انت ابوعلي
    والفرق بيني وبيك ولاني كذاب خاتي صورتي واسمي
    وبريدي الالكتروني وبعد دا كذاب
    طيب انت الما كذاب وما جمهوري اخرج للضوء كما خرج الكنزي الكذاب
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17-11-2017, 07:21 PM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ابو علي)

    انت ابوعلي
    والفرق بيني وبيك ولاني كذاب خاتي صورتي واسمي
    وبريدي الالكتروني وبعد دا كذاب
    طيب انت الما كذاب وما جمهوري اخرج للضوء كما خرج الكنزي الكذاب
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17-11-2017, 10:43 PM

ابو علي


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: Ali Alkanzi)

    فيك قوة عين عجيبة خلاص
    ما دا عمر البشير على راس الدولة وكل يوم
    بكذب في التلفزيون والاذاعة والصحف بل ومباشر في اللقاءات الجماهيرية
    بعدين حكاية اي واحد يشبك الناس اسمك وعنوانك دي معناها شنو ؟
    ما كذبت على انسان ولا افتريت ولا ناقشت غير المكتوب هنا فبالتالي ما خايف من زول ولا في زول عندو عندي حاجة فبكتب بالاسم البريحني
    واقول ليك انت علي الكنزي في كل كتاباتك هنا بتكذب بين كل فقرة والتانية
    كذب واضح بين وصريح ومخجل خاصة لمن هو في مثل عمرك
    ربما تبتغي الشهرة وهذا هو الارجح خاصة وانت تضغط على كل مداخلة لتتكرر ثلاث او اربع مرات حتى تزيد عدد المداخلات لتجذب مزيد من القراء
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18-11-2017, 06:06 AM

.ود القريش


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ابو علي)

    ..الأستاذ الكنزى لك الود جبت ليك سؤالى هنا من خيط د.الركابي
    وكلى أمل أن تُجيب عليه، ولَّ ما بستحق الإجابه.
    *** *** ***
    الأستاذ على الكنزي
    نسأل الله لزوجتك الرحمة والمغفرة .
    أيضاً يا أستاذ أنت كتبت
    الاخ ود القريش،
    لو لا انك رجل تستحق أن يرد عليك ما اجهدتُ نفسي لأنكم تركتم صاحب المقال واتجهتم للكنزي مع أن قول الكنزي مدرج في الرسالة الثانية ولم اأت به من عندي
    محمود محمد طه قال ما معناه :
    شكرا يا أستاذ الكنزى
    وجبت مقتبس وضعتو بعد ما معناه:
    يا أستاذ دا الأنا سألت عنو - أن محمود يدعو كل مؤمن منا لصيبح مسلماً ويرتقي بمجهداته في التأسي بالمعصوم حذو النعل بالنعل وليرتقي لمقام اعلى من مقام النبيى- ومحدد بخط أسفل العبارة المطلوب الإتيان
    بمصدرها " مُش ما معناه"
    يعنى كتاب الأستاذ الفلانى ورقم الصفحة ..
    دا صعب، لو صعب خليهو ما فى أي مشكلة..
    سلام
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18-11-2017, 07:43 AM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: .ود القريش)

    عارف يا ود القريش
    سلام عليك اولاً
    يأخي تهذيبك واحترامك للأخر يجبر الانسان أن يرد على رسالتك
    لهذا أنا افعل
    بخصوص المصدر انا عندي كتاب للاعمال الكاملة لمحمود محمد طه وبغلاف اخضر واظنو صدر في السبعينات
    هذا الكتاب الان في طريق بالبحر إلى السودان لأني عدتُ من غربتي الطويلة لامضي باقي عمري هنا ولادفن هنا أن جعل الله لي حظاً في ذلك
    لأنو في الحديث" ولا تدري نفس باي ارض تموت"
    ومجرد ما يصل الكتاب ساقوم بالرد عليك ان اشاء الله
    وهذا وعد ووعد الحر دين عليه
    لهذا ارجو تفهمك لعذري
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18-11-2017, 08:58 AM

.ود القريش


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: Ali Alkanzi)

    ..سلام يا أستاذ الكنزى
    ما فى أي مشكلة
    بس عندى برضو طلب بسيط لو سمحت يا عزيز قومو.
    أنو ما تذكر الأستاذ محمود محمد طه فى أي كتابة من كتاباتك
    لغاية ما تجيب إسم الكتاب بتاع الأستاذ والصفحة الورد فيها
    (أن محمود يدعو كل مؤمن منا لصيبح مسلماً ويرتقي بمجهداته في التأسي بالمعصوم حذو النعل بالنعل وليرتقي لمقام اعلى من مقام النبيى)..
    عشان تكون راجل صادق وموثوق من كلامه..
    بالرغم من أنو كل كُتُب الأستاذ محمود محمد طه موجودة فى موقع الفكرة.
    ودى
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18-11-2017, 09:31 AM

جمهوري


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: .ود القريش)

    الأخ ود القريش ، سلام
    * أخونا الكنزي دا " انت كدا عصرتَ عليهو شديد "
    * بسؤالك المحصور بين قوسين .
    * أنا شخصياً ، تقريباً اطلعت على كل كتب
    الأستاذ " ولم أجد جملة يقول فيها الأستاذ :
    مطلوب من كل شخص ان يصل لمقام أعلى من
    مقام النبي ؟ أو كما ورد في كلام أخونا الكنزي
    * الجُملة التي تُطالب الكنزي أن يأتيك بها ـ ليس
    لها وجود في كُتب الأستاذ ـ وإنما هيَ موجودة
    فقط في رأس وفهم الكنزي !!
    * الأستاذ برئ مما يقول و يكتب الكنزي
    * لن يستطيع هذا الكنزي إثبات مايريد إلصاقه
    بالأستاذ ـ اليوم يقول لك الكنزي " انتظرني
    آتيك بالإجابة فهي موجودة في الكتاب الذي
    سيأتي عبر البحر ـ وغداً يقول لك عبر الجو
    وبعد غداً يقول لك عبر البر !!
    * بس انت خليك في سؤالك المطلوب و الكلام
    ال كتبو هذا الكنزي بيده ـ ويريد إلصاقه بالأستاذ
    ـ لنعلم من الكاذب ، ويعلم هو من الذي أحق بهذا
    الوصف الذي يطلقه مراراً على الأستاذ !!
    * أها يا حبيبنا ـ الكنزي ـ ما عندك أيي طريقة إلا
    تثبت الجملة التي أوردتها في حق الأستاذ ، وإلا
    تتأكد من حقيقة نفسك إنك " كاذب " أو تقول
    و تكتب ما لا تعلم .
    * نحن الآن مع ود القريش ، ننتظر إجابتك وإثبات
    كلامك ال كتبتو في حق الأستاذ .
    * ما عندنا أيي مشكلة كتابك يكون في البحر ولا
    في الجو ولا في البر .
    * المهم تثبت هذا الكلام !!
    * شد حيلك و ما تخذلنا !!
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18-11-2017, 12:22 PM

ABDALLAH ABDALLAH
<aABDALLAH ABDALLAH
تاريخ التسجيل: 25-08-2007
مجموع المشاركات: 6164

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: جمهوري)

    Quote: لأنو في الحديث" ولا تدري نفس باي ارض تموت"

    سلام حبيبنا الكنزى
    ممكن تورينا الحديث دا وين ,, صحيح مسلم ,,,البخارى!!!!!!!!!!
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18-11-2017, 01:01 PM

نيمو


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ABDALLAH ABDALLAH)

    سلام حبيبنا الكنزى
    ممكن تورينا الحديث دا وين ,, صحيح مسلم ,,,البخارى!!!!!!!!!!
    ههههههه دا في صحيح الكنزي
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19-11-2017, 09:38 AM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ABDALLAH ABDALLAH)

    للأخ ABDALLAH ABDALLAH
    وللأخ نيمو الذي ضحك حتى بانت نواجذه
    فقد امرنا الله أن لا يسخر قوم من قوم بقوله تعالى:
    (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم)
    كان من الممكن أن تصححانني وتقولا إنها آية وليس حديث،
    وهي وردت في سورة لقمان آية ٣٤ وهي تقول:
    (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت)
    ولكن يبدو أنكم أردتم وضعي في مكان الجاهل واحببتم أن اقول لكم أن الحديث ورد في أحد الصحيحين
    ولكن حتى ترتاح أنفسكم لأن معكم آخرين أقول لكم أن علي الكنزي لم يدع علماً ولم يتقدم صفاً إلا مجبراً
    وحتى في بيتي يؤمني في الصلاة ابنائي وذلك لأني أعلم بنفسي وقدرها، الذي لا يسمح لي أن اتصدر الناس
    في مجالس العلم والمعرفة
    والحمدلله الذي هداني لنعمة الاسلام التي جاء بها النبي الامي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم
    وعلى كل رجاءً ألا تعودوا لمثل هذه ابداً لأن اعلم العلماء يجهل ويخطئ فما بالكم بجاهل ولكنه يتعلم كالكنزي
    بالمناسبة في محاضرات رسولكم الكذب كم مرة تعثر في استشهاد بأيات القرآن وكان يسعفه من في المجلس
    إذا كان هذا حال من وصل لربه وأخذ شريعته كفاحاً من الله، فما بال حال من زال في الوحل يتعثر في الصول إلى لله بقلب سليم في اليوم الف الف مرة ؟
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19-11-2017, 02:57 PM

ABDALLAH ABDALLAH
<aABDALLAH ABDALLAH
تاريخ التسجيل: 25-08-2007
مجموع المشاركات: 6164

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: Ali Alkanzi)

    أخى على الكنزى
    يا حبيب العفو
    الله يديك العافيه .
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19-11-2017, 08:54 PM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ABDALLAH ABDALLAH)

    العفو أخ ABDALLAH ABDALLAH
    لوجه الله ورسوله
    وتذكر جيداً أن رسولكم الكذب كثيراً ما استشهد بالحديث:
    كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون فإن لم تخطئوا وتتوبوا فسيأتي الله بقوم يخطئون يتوبون او يستغفرون (لا أذكر قوله تحديدا) فيغفر الله لهم
    هذا قول استاذكم أو في ما معناه لأني اكتب والله من الذاكرة حتى لا تتكأكأوا علي وتقولوا في أي كتاب وأي صفحة ورد هذا الحديث الذي يردده الاستاذ
    اذن ليس بعيب أو نقصان أن نخطئ ولكن العيب والنقصان أن لا نرجع للصواب عندما نعلم أننا أخطأنا
    واستغفر الله واتوب إليه
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19-11-2017, 05:03 PM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: جمهوري)

    والله صاحبك لا عصرني ولا شيء
    وكما قلت لك أن الاعمال الكاملة لمحمود ربما وصل اليوم بورتسودان ووعدي مع الشركة الشاحنة
    يوم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧ بمينا سوبا البرية هنا بالخرطوم
    واول شئ ابحث عنه هو الاعمال الكاملة لمحمود محمد طه
    على كل لكم مني الاحترام
    وبينناالايام
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19-11-2017, 10:02 AM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ابو علي)

    ابوعلي أعدتُ قراءة تعليقك الأن ووجدت في قلبك الحقد والحسد ومن الواضح أنك انسان تعرفني معرفة شخصية،لأني عمري ما اشرت لابني المتوفي في مقالاتي إلا قولي أنني فقدت الأخ والاخت والزوجة والابن والاب والام فكيف تقول أنني كذبت في عمر ابني المرحوم محمد بقولك:
    Quote: حتى في عمر صغيرك المرحوم وكذبت عدة مرات في مقالاتك
    سؤال لك :ما الطائل وما الفائدة وما العائد الذي سأجنيه من الكذب في عمر ابني الذي توفى غرقاً في بحيرة نيوشاتل.؟والله إني لمقسم على حادث واحد فقد توفى رحمة الله تغشاه وعمره تسع سنين.، والله خرج مع اخوته الاصغر سناً منه مبكراً وبرفقتي لرحلة اعداها مركز الشباب في الحي الذي اقيم فيه ولكن بعد أن ام اخوته الصغار في صلاة الصبح. (أفهمتَ هذه بعد أن أم اخوته لصلاة الصبح)والله على ما اقول شهيد.مات واسمه محمد على النبي العربي الامي الذي ارسل رحمة للعالمين واسأل الله أن يجعله فرطاً لوالدين واحمد الله فقد لاقيت وفاته بإيمان وصبر لا ازكيه على ربي الذي الهمني الصبر وقد كان برفقتي عند سماع خير غرقه الاخ السفير عبدالله عباس فما وجدني إلا صابراً وحامداً وشاكراً وقد رزقني الله من بعده ابناء وبنات كثر نشأوا علي مخافة الله ووالله إني لفخور بذريتي التي تمسكت بدينها واللغة العربية تمسك الطفل بثدي امه في بلاد الغرب التي نشأوا فيها وترعرعوا. وإن اردتُ لزدتك أيها الحقود الحسود الكذاب الاشر، لأنك تقول كلام عام ولم تشر فيه في أي شئ كذبتُ على الناس ولعنة الله على الظانين بالناس ظن السوء

    (عدل بواسطة Ali Alkanzi on 19-11-2017, 10:06 AM)
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19-11-2017, 02:27 PM

ابو علي


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: Ali Alkanzi)

    شوف لا بعرفك ولا يوم شوفتك ولا حاقد عليك .يعني احقد عليك فوق كم ؟
    بس جني وجن الكذب .بكره الكذاب كراهية عمياء .وانت مع الكذب جابت ليها استدرار عواطف الناس بحكايات الموت .ودي برضو حاجة ما كويسة
    منو فينا الما عندو عزيز مات وبعضهم في اعمار غضة او ماتوا بطريقة ماساوية
    وكلهم حقينا وحقينك ربنا يتغمدهم بواسع رحمتو .لكن احنا حزننا جوانا وما قعدنا استغلينا بيهو عواطف الناس زيك ودخلناهو في اي نقاش مع اي حد بطريقة متكررة .نفس المعلومة التي ذكرتها الان عن صغيرك (والذي ادعو له بالرحمة والمغفرة وان يبدله الله مكانا ارحب من دنيانا هذه ) نفس هذه المعلومة ذكرتها ولكن ان عمره 11عاما .لم اكن اود ذكر هذا ولكنك اضطررتني كما ان هنالك عدة تناقضات اخرى ذكرتها انت ولاحظتها انا بكل وضوح وربما لاحظها غيري .نبهتك ولكنك تتمادى كذلك تكتب اي شيء بدون مصادر وبتلف وتدور وتتلولو ودي خصلة تانية بكرها
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19-11-2017, 04:57 PM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ابو علي)

    يا أبوعلي
    أنت انسان مريض تتاجر بالاطفال الموتي وهم لا علاقة بك فما بالك تصر على حقدك ؟
    أتريد أن ابتلى بأكثر من يوم موت بكر اولادي غرقاً وصبرتُ صبر مؤمن بان الحياة والموت بيد العزيز الواحد القهار
    اكتب عني ما تريد وترضى ويرضي هذا الحسد الذي بين جنبيك ولن أرد على أي تعليق منك وعنك منصرف يا ايها الحقود الحسود
    وختاماً اسأل الله لك من كل قلبي ان يشفيك ويعافيك ويردك لطاعته انه الغفور الرحيم
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19-11-2017, 10:25 PM

ابو علي


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: Ali Alkanzi)

    تاجرت بالاطفال الموتى !وين ؟انت ولا انا
    ما زلت تكذب وتكذب انت المريض
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20-11-2017, 04:50 AM

.ود القريش


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ابو علي)

    ..الأستاذ على الكنزى لك التحية والود
    ما مريت على طلبى ( مجرد تنبيه ).
    وأضيف لى طلبى أعلاه، لو سمحت إحتمال الكتب تصل متين؟.
    يعنى تقريباً.
    ودى
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20-11-2017, 03:08 PM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: .ود القريش)

    يا أخ ود القريش
    سلام
    لو صدق وعد الشركة الناقلة فستصل يوم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧ ميناء جمارك سوبا البرية
    وبعدها اجراءآت التخليص
    وعهد مني ساخبرك فور وصولها
    مع مودتي
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20-11-2017, 03:05 PM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ابو علي)

    عارف يا ابوعلي
    ميزة تعليقات تعطي فرصة لمزيد من القراء
    واسأل الله ان يشفني ويشفيك
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10-12-2017, 11:04 AM

.ود القريش


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: Ali Alkanzi)

    ....الأستاذ على الكنزى تحية وود
    انت كتبت:
    (أن محمود يدعو كل مؤمن منا لصيبح مسلماً
    ويرتقي بمجهداته في التأسي بالمعصوم
    حذو النعل بالنعل وليرتقي لمقام اعلى من مقام النبيى)..
    ** **
    وأنا طلبت منك إسم الكتاب والصفحة الوردت فيها العبارة
    بالرغم من أنو كل كُتُب الأستاذ محمود محمد طه
    موجودة فى موقع الفكرة.
    ** **
    الأساذ الكنزى وعدتنى كاتباً
    (يا أخ ود القريش
    سلام
    لو صدق وعد الشركة الناقلة فستصل
    يوم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧ ميناء جمارك سوبا البرية
    وبعدها اجراءآت التخليص
    وعهد مني ساخبرك فور وصولها
    مع مودتي)..
    .. .. ..
    إن شاء الله جمعت بالكتاب..
    وأنا أفتكر المسألة ساهلة لو رجعتنا لموقع الفكرة.
    ربنا إسعدك بأبناءك، يلحق والدتهم بالصالحين..
    ودى

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10-12-2017, 11:31 AM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: .ود القريش)

    سبحان الذي يحي العظام وهي رميم
    دهشت لرؤية صورتي ومقالي في صدر المقالات وقد مضى عليه دهراً
    هل يصلح لكل يوم ام ماذا؟
    عشان خاطرك ضربت اسا للشركة المتابعة في السودان ووصلت الاغراض بورتسودان والحمدلله وستصل ميناء سوبا الاسبوع القادم
    لك ودي
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11-12-2017, 01:01 AM

الفتاح


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: علي الكنزي)

    The problem with the Arabs is that
    their leaders oppressed them more
    than they think that colonial power
    or imperial power is oppressing
    them and abusing their human rights
    The Arabs complaining that Israel is
    oppressing the Palestinians and abusing
    their human rights, but the Arab leaders
    are abusing their own people more than
    any colonial power. Their leaders denied
    basic human rights to their own people
    Arabs relationship with other races is
    very poor. They treat other races horribly
    Think of South Asian domestic workers
    in Gulf countries and ill treatment
    they received from their employers
    Only Allah can testify to their suffering
    not Arabs. Genocidal crimes against
    Africans being carried out by the Arabs
    are beyond human imagination. Just
    think of genocide after genocide which
    have been and are being carried out by
    Arabs in Africa, particularly
    in Sudan and Libya
    waging genocidal wars in the name of
    Allah. So when one think of the hypocrisy
    of the Arab people, one must be prepared
    to has his or her mind twisted because
    logic does not apply when dealing with
    Arabs people. People let us use common
    sense. When we tell Arab people , okay
    let's sit down and hammer out agreement
    and rules that we can live with in peace
    and harmony
    they jump up in horror, owh, no Allah
    says and Mohammed says so and so
    This is against the our religion
    Fine , you worship your
    God and let others worship their God
    no, no , no, Mohammed says and Allah says
    In their own countries where they have
    a full authority, the horror and evilness
    of human right abuses can not be
    told because it is beyond human description
    example, The Palestinian people cry and
    complain about the Israelis abusing them
    yet they joint forces with their Arab
    brothers waging genocidal wars against
    Africans , particularly in Sudan
    In Gaza and West Bank they live in high
    rises with all basic commodities provided
    electricity and clean water available
    They blew their chance of two states at
    the beginning of Arab/Israeli war
    now they want the whole world to cry
    with them. How do one cry for a thief who
    has been robbed by other theives
    How do you cry for a criminal who has
    fallen victim to other criminals
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11-12-2017, 09:17 AM

حافظ سليمان


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: الفتاح)



    للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذا لا تكتبون عن اللاتي ظلمن في المملكة بقلم علي الكنزي

    ما تكتب عنهن أنت محنن يعني ساكت الزمن دا كلو ولمن مرقت من السعودية خلاس عاوز تبول في الصحن الكنت بتاكل فيه

    بعدين كلامك بتاع السودانيات بقن يتباعن في السعودية ما شفناه ولا سمعنا بيه وكذلك دكتور عارف والطيب مصطفى دايرهم يقولو شنو ؟ يتكلمو عن حاجة ما شافوها ولا سمعو بيها يعني يكضبو ويفترو
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11-12-2017, 09:37 AM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: حافظ سليمان)

    زعلان مالك يا حافظ سليمان
    ما اهو انا كتبت
    ياريت تقرأ المداخلة القبالك
    بالله ترى انت واسع الانتشار وعرفت اني كنتُ في السعودية وبس الكفيل ابا يجدد لي
    بس الحمد لله دا حصل بعد ما بنيت بيت من خمس ادوار وقريت الاولاد في مامون حميدة وعرست ليهم كمان
    وذلك الفضل من الملك
    الله يطول عمرو ويخليهو لينا وللامة الاسلامية يا رب
    بالمناسبة انا ذاتي اسا داخل سن المعاش
    يعني جات سليمة
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03-01-2018, 11:52 AM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: حافظ سليمان)

    الاخ حافظ سليمان
    يبدو انه من اصحاب الفتح الذين يعلمون الغيب ، او هو عاشرني في السعودية لهذا كتب:
    Quote: ما تكتب عنهن أنت محنن يعني ساكت الزمن دا كلو ولمن مرقت من السعودية خلاس عاوز تبول في الصحن الكنت بتاكل فيه

    ولمن مرقت من السعودية خلاس عاوز تبول في الصحن الكنت بتاكل في
    الحمدلله تبولت في الصحن على قولك ولم اتبول في رأسك؟
    عجبي منك،
    يا اخوي سمعت بالانسان الحر وهل قرأت الاية (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ....)
    الحمدلله السعودية لم اذهب إليها إلا لمناسك الحج والعمرة التي يسرها الله لي كثيراً
    وديك سر عجيب اقسمك بالله راقد في سريري لا اطلع من غرفتي إلا لماماً ويأتيني رزق الله كل حين،
    ولا ولو لا الحياء من ربي لقت لك يرزقني كما رزق مريم بنت عمران. وليس لابن آدم واحد فضل علي اللهم إلا فيما جرت فيه عادات السودانيين
    اها بصدق كلام زي دا؟
    شغل عجيب وغريب يحدث للكنزي
    اها بصدق ولا لا
    خليك زي الجمهوريين وقول كذب وإن صدق
    عفى الله عنك وعني وإن بعض الظن أثم
    واقرأ معي الآية ١٢ من سورة الحجرات:
    ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ( 12 ) )
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11-12-2017, 09:31 AM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: الفتاح)

    شكراً ليك كتير يا الفتاح
    فتحت نيران
    ليتك تعطيني المصدر لانقل الموضوع للمنبر
    وليت هناك ترجمة لهذا الموضع
    شكراً
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11-12-2017, 10:16 AM

حافظ سليمان


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: Ali Alkanzi)



    ما منتشر ولا حاجة الكلام دا أنت كاتبو فوق أنت بتنسى كاتب شنو ، بعدين نصيحة ما تفت خصوصياتك في محل زي دا خليها بينك وبين معارفك لأنه لايهنا بيتك ولا عرس أولادك

    ونصيحة تانية خلي الخطرفة البتسوي فيها لانه ما حلوة لي زول كبير زيك
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03-01-2018, 09:33 AM

..ود القريش


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: حافظ سليمان)

    ..سلام يا أستاذ الكنزي
    تعرف بديت زي الداير أصدق كلام
    الغزيز أبوعلى الفى المداخلة
    الأولى فى هذا البوست، ومتردد.
    فقلت أسألك من الكتاب ولَّ لسع
    ولأنو الكُتب كلها فى موقع الفكرة، تانى شنو؟.
    وأنا سألت بعض الإخوة الأفاضل قالوا لي:
    الزول القال الكلام دا كضاب..
    هم قالوا لي كدا كضاب..
    على أي حال
    انا منتظر تجيب إسم الكتاب والصفحة..
    .. .. .. .. ..
    دى من كتاب القرآن ومصطفى محمود والفهم العصري:
    ( ولقد كانت حياة محمد سمتاً عالياً
    من الاستعداد الدائب لتلقي المزيد من
    معاني القرآن: (وقل رب زدني علما)
    فكان صواماً، قواماً، ساعياً في توصيل الخير للناس
    وصادقاً في حب الخير للناس ..
    وكان كلما نزل عليه القرآن استعد به لتلقي المزيد
    منه: (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك،
    وجاءك في هذه الحق، وموعظة، وذكرى للمؤمنين) ..
    وفي موضع آخر: (وقال الذين كفروا
    لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة،
    كذلك، لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا) ..
    ولقد جعلت هذه الحياة الثرة، الخصبة، العريضة،
    تجسيداً لمعاني القرآن، في الدم واللحم،
    فأصبحت مفتاحاً لمغاليق معانيه، وهادياً في متاهات غيوبه
    .. وهذا هو السر في وضع محمد بيننا وبين الله
    في الكلمة التي هي باب الدخول في حضرة الملة:
    (لا إله إلا الله، محمد رسول الله) .. ).
    سلام
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03-01-2018, 09:40 AM

..ود القريش


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ..ود القريش)


    ..إضافة معلومة للمداخلة أعلاها
    " كتاب القرآن ومصطفى محمود والفهم العصري "
    للأستاذ محمود محمد طه
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03-01-2018, 09:53 AM

عاطف عمر محمد


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ..ود القريش)

    Quote: ولأنو الكُتب كلها فى موقع الفكرة، تانى شنو؟

    ....
    كضااااااااااااااب!!
    وراجع الموقع نفسه..تجده (يكذبك)!!
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03-01-2018, 11:10 AM

عاطف عمر محمد


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: عاطف عمر محمد)

    (أن محمود يدعو كل مؤمن منا لصيبح مسلماً ويرتقي بمجهداته في التأسي بالمعصوم حذو النعل بالنعل وليرتقي لمقام اعلى من مقام النبيى)
    .. ** **
    Quote: وأنا طلبت منك إسم الكتاب والصفحة الوردت فيها العبارة بالرغم من أنو كل كُتُب الأستاذ محمود محمد طه موجودة فى موقع الفكرة

    * الجمهوري ود القريش كضاااااب.
    *الجمهوري ود القريش جاهل وماشاف موقع الفكرة شووف قراية!!
    ....
    نعم..(ربكم) محمود..دعا ..اكرر..دعا..((كل مؤمن منا لصيبح مسلماً ويرتقي بمجهداته في التأسي بالمعصوم حذو النعل بالنعل وليرتقي لمقام اعلى من مقام النبيى)))

    اها..واحدة..واحدة..تعال..قول تاني الموقع فيهو كل كتب الاستاذ..ولا..قول انا كضاب..وكمان جاهل..وما شفتا الموقع!!
    الموقع قال انتا كضاب وجاهل..بتتكلم بي لساني!!
    *الشهود القالوا ليك الكنزي كضاب..جيب شهادتهم مكتوبة عن(كضب) او (صدق) ربهم..و اخوتهم في صحة:
    Quote: (أن محمود يدعو كل مؤمن منا لصيبح مسلماً ويرتقي بمجهداته في التأسي بالمعصوم حذو النعل بالنعل وليرتقي لمقام اعلى من مقام النبيى)

    وعشان انتا كضااااب..عايزين..شهادتهم..منقولة..بواسطة جمهوري معروف اسماً ورسماً!!
    وعندي..شهادة جمهوري كبير..ينقل عن جمهوري ما يفيد..باعتقاد الجمهوريين في(ربوبية) بشر!!
    والشهادة دي..عشان تسد ليك باب الزوغة بتاع:
    دا فهمك لكلام الاستاذ!!
    يعني:
    كلام (ربكم) وفهمك(م) ليهوا!!
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03-01-2018, 11:40 AM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: عاطف عمر محمد)

    حقيقة اصابني الدهشة وانا اجد مقالي المهداة للطيب مصطفى يتصدر مقالات سودانيزاونلاين في بداية عام ٢٠١٨ أي الاسبوع الاول من يناير
    وحدثت مداخلات متعددة رأيت من الانسب عدم الرد عليها
    ولكن بعودة الموضوع فلا مفر لي إلا ان ارد على كل مداخل بما يتماشى معها من قول
    وكل عام وانتم بخير
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03-01-2018, 11:50 AM

..ود القريش


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: Ali Alkanzi)

    ..أستاذ على الكنزي
    متعك الله بالصحة والعاقية
    هل تمكنت من إستلام الكتاب
    ولَّ لسع.
    سلام
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03-01-2018, 11:53 AM

عاطف عمر محمد


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: Ali Alkanzi)

    ههههههههههههه
    ....
    معليش..يا..كنزي..دا شهر..(التطبير)..وشق الجيوب ولطم الخدود!!
    والكضب العينك عينك!!
    وشكلهم.تخيلوك..فريسة..قالوا..يسدوا(بيك) رمقهم الفكري ومخمصتهم العقلية!!
    فشد ساعد على المجداف!!
    او انتظر(الغرق)!!
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03-01-2018, 12:02 PM

عاطف عمر محمد


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: عاطف عمر محمد)

    والعاقية
    هههههههههههه
    الكضب..والجهل..بسوووا..اكتر..من كدا!!
    ...
    عاقية..ونواصل!!
    اها يا الكضاب..مُصِر ومْلِح..على..كضبك..وجهلك!!
    ولا..تعتذر..للقراء والمتابعين..على كضبتك..وكمان تشرح ليهم لماذا لا(تطرح) الفكرة
    كل انتاج ربها محمود؟؟
    ومتين..تتركوا..الكنزي..لتفرحوا..الناس ب(كنوز) ربكم محمود(المدسوسة)!!
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03-01-2018, 12:12 PM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: عاطف عمر محمد)

    شكراً اخ عاطف عمر محمد
    اقسمك بالله تاري عليهم ترة من اول يوم جهر فيه محمود الرسول الكذب بدعوته للرسالة الثانية ما حد سمعو زي الكلام ال ح يسمعوه مني من هنا إلى يوم الاحد القادم ٧ يناير ٢٠١٨ ان شاء الله
    بس راجع منبر سودانيزاونلاين وسترى عجباً
    واليك قولي في مداخلة لي اليوم مع أحد تلاميذ الاستاذ محمود
    مع مودتي
    Quote: أخي الدكتور ياسر
    مرة ثانية وثالثة كل عام وانت بخير ومتعك الله بالعافية وراحة الضمير وحررك من الخوف إلا منه العلي القدير
    تقبلتُ دعوتك واستمعتُ لمحاضرة نادي النصر بكوستي ولا جديد فيها
    يا اخي عودوا لرشدكم فرسولكم الكذب يدعي انه وصل لصلاة الاصالة واخذ شريعته كفاحاً بتقليد طريق محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وعجز أن يبين لغيره كيف تصل امة المسلمين لهذه المرتبة
    واختصرها في طريق محمد الذي لا يزيد عن تجويد الصلاة الحركية واسقاط الزكاة ذات المقادير لاسباب عرفها وتجويد العمل في الحياة اليومية
    وكان طريق محمد الذي يبتدئ عند محمود قبل النبوة ويستمر بعد الوحي ١٣ سنة بمكة ١٠ بالمدينة كل هذه السنوات يجملها في محاضرة لساعتين نصفها غلاط
    وهو يدعو لصلاة الليل تأسياً برسول الله الذي تورمت قدماه منها، فهل تورمت اقدام محمود محمد طه أو احد حواريه من قيام الليل؟
    ارجو ان تجيبني على هذا السؤال.
    ثم ثانيا سنة الرسول في خاصته أنه تزوج باحدى عشر زوجة، فهل فعل محمود ذلك؟
    ورسول الله كان ينوم على الزحف والحصير طيلة حياته فهل فعل محمود ذلك؟
    في طرحي :
    اسألوني قبل ان تفقدوني ...
    ولمواصلة الحوار ونقله لمرحلة جديدة فإني اطلب منك ان تنزل يوتيوب محاضرة نادي السكة حديد بكوسيت ولكن في طرحي الاساسي عن الاستاذ لاكشف لك تناقض فكر الاستاذ
    ولك ودي
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03-01-2018, 12:04 PM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 21-03-2017
مجموع المشاركات: 1912

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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ..ود القريش)

    يا ود القريش
    انت حر في نفسك وانت تقول لي:
    Quote: .سلام يا أستاذ الكنزي
    تعرف بديت زي الداير أصدق كلام
    الغزيز أبوعلى الفى المداخلة
    الأولى فى هذا البوست، ومتردد.
    فقلت أسألك من الكتاب ولَّ لسع
    ولأنو الكُتب كلها فى موقع الفكرة، تانى شنو؟

    وحقيقة احترمتك وقدمت لك عذري ولا حق لك بملاحقتي هكذا وانا اسامحك في اي موقف تتخذه
    ولكن عليك بتوقع طرحي عن محمود محمد طه الذي سيبدأ في هذه الايام من هنا ليوم الاحد القادم وانظر ماذا ساقول:

    Quote: أخي الدكتور ياسر
    مرة ثانية وثالثة كل عام وانت بخير ومتعك الله بالعافية وراحة الضمير وحررك من الخوف إلا منه العلي القدير
    تقبلتُ دعوتك واستمعتُ لمحاضرة نادي النصر بكوستي ولا جديد فيها
    يا اخي عودوا لرشدكم فرسولكم الكذب يدعي انه وصل لصلاة الاصالة واخذ شريعته كفاحاً بتقليد طريق محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وعجز أن يبين لغيره كيف تصل امة المسلمين لهذه المرتبة
    واختصرها في طريق محمد الذي لا يزيد عن تجويد الصلاة الحركية واسقاط الزكاة ذات المقادير لاسباب عرفها وتجويد العمل في الحياة اليومية
    وكان طريق محمد الذي يبتدئ عند محمود قبل النبوة ويستمر بعد الوحي ١٣ سنة بمكة ١٠ بالمدينة كل هذه السنوات يجملها في محاضرة لساعتين نصفها غلاط
    وهو يدعو لصلاة الليل تأسياً برسول الله الذي تورمت قدماه منها، فهل تورمت اقدام محمود محمد طه أو احد حواريه من قيام الليل؟
    ارجو ان تجيبني على هذا السؤال.
    ثم ثانيا سنة الرسول في خاصته أنه تزوج باحدى عشر زوجة، فهل فعل محمود ذلك؟
    ورسول الله كان ينوم على الزحف والحصير طيلة حياته فهل فعل محمود ذلك؟
    في طرحي :
    اسألوني قبل ان تفقدوني ...
    ولمواصلة الحوار ونقله لمرحلة جديدة فإني اطلب منك ان تنزل يوتيوب محاضرة نادي السكة حديد بكوسيت ولكن في طرحي الاساسي عن الاستاذ لاكشف لك تناقض فكر الاستاذ
    ولك ودي
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03-01-2018, 12:33 PM

عاطف عمر محمد


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: Ali Alkanzi)

    Quote: نحن على أي حال عندنا تسجيلات لبعض الحوارات التي تمت بين المرحوم عبد الجبار المبارك وبين الجمهوريين وسوف ننشرها ليقف الناس بأنفسهم على من حقيقة من كان يملك الحجة القوية


    Quote: ((قول الأستاذ هذا نص خاص من قول كثيركان موجَّها إلى الجمهوريين في واحدة من جلساتهم.. ولا أرى أي حكمة من نشره للعامة))


    السبت 25 يونيو 2016 08:52:01 صباحاً
    عمر هواري
    رد: منشورات الحزب

    الأخ أحمد حسن

    تحية طيبة ومعذرة على تأخر الرد

    Quote: نعم كتاب (الخفاض الفرعوني) وغيره من الكتب لا تزال قيد مراجعة
    (التدقيق في الطباعة للتأكد من مطابقة الأصل) وسنرفعها حينما يتم ذلك قريبا بعون الله

    ......

    *اها يا الككككضاب..كفاك ولا نزيدك(م)؟؟
    ...
    *الجمع بين القبيحين:
    الكذب والجهل
    من سمات الجمهوري ود القريش واخوته اعضاء هذا المنبر!!
    وسنتناولهم فرداً فرداً..بحول الله وقوته!!
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03-01-2018, 01:07 PM

عاطف عمر محمد


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: عاطف عمر محمد)

    يا ريت تفتح نافذة فيس بوك في بوستاتك التي تتناول الفكرة الجمهورية!
    فعندي ما أريد قوله بخصوص صلاة الأصالة!!
    ....
    مع الشكر الجزيل!
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03-01-2018, 01:37 PM

..ود القريش


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: عاطف عمر محمد)

    ..الأستاذ العزيز على الكنزى
    تحية وإحتراما
    أنت كتبت (وحقيقة احترمتك وقدمت لك عذري).
    وأنا قبلت عذرك إلى أن تصل الكُتب مُش كدا.
    أيضاً أنت أضفت ( ولا حق لك بملاحقتي هكذا ).
    يا أستاذ أنا ما ملاحقك ولاحاجة لى فى ملاحقتك
    بس أنا عايز إسم الكتاب والصفحة الورد فيها
    الكلام الجبتو ونسبتو للأستاذ محمود محمد طه.
    يعنى يا أستاذ ما كان عندى حق أسألك أصلاً.
    وأيضا أنت كتبت (وانا اسامحك في اي موقف تتخذه).
    أنت تسامحنى فى شنو يا العزيز،هسع الآن لو قلت
    الكلام دا..( أن محمود يدعو كل مؤمن منا لصيبح مسلماً
    ويرتقي بمجهداته في التأسي بالمعصوم
    حذو النعل بالنعل وليرتقي لمقام اعلى من مقام النبيى)..
    ما فى ليهو أي مصدر وطلبت منى
    ما أطرق الموضوع دا تانى.
    ثق أنا البي طلبك طوالى وما فى أي مشكلة.
    ودى
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03-01-2018, 01:56 PM

عاطف عمر محمد


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ..ود القريش)

    Quote: الكلام الجبتو ونسبتو للأستاذ محمود محمد طه

    ....
    اها..يا الجمهوري..الكضاب وجاهل...ما انتا..برضو..بتنسب..وتلصق..من طرف!!
    موووش دا انتا ..القولتا كلام ربكم محمود .. للجمهوري القراي!!
    ولا دا ود قريش تاني!!؟؟
    .......
    اها..الناطق باسم الموقع شرح ليك..سبب..عدم رفع كتبك(م):

    Quote: نعم كتاب (الخفاض الفرعوني) وغيره من الكتب لا تزال قيد مراجعة
    (التدقيق في الطباعة للتأكد من مطابقة الأصل) وسنرفعها

    هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    بتعرف..الشلاقة..يا ود القريش؟؟..بس يا ها!!
    الشليق دا ..متخفي من اخوانوا في الفكرة!!
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03-01-2018, 02:23 PM

..ود القريش


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: عاطف عمر محمد)

    معلومة
    "كتاب الخفاض الفرعونى"
    ما كتبو الأستاذ محمود محمد طه
    سلام
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03-01-2018, 03:47 PM

عاطف عمر محمد


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ..ود القريش)

    Quote: معلومة "كتاب الخفاض الفرعونى" ما كتبو الأستاذ محمود محمد طه

    ...
    وكت..بتعرف تفرز كتب (ربكم) من (كتب) حيرانه*...ماااااااالك..بتكضب علي الناس وتقول ليهم
    (كل) الكتب مرفوعة!!
    ....
    *اها..ما تكون في هيئة التصحيح والتنقيح..يا الكضضاااااب!!
    بتصححوا في شنووووو ..الزمن دا كلللللوا....ودحين ..انتوا ما وزعتوا الكتب دي زمماااااااان!!
    *اها..هل.. كل ..كتب..ربكم(محمود) مرفوعة في موقعكم ؟؟
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03-01-2018, 04:20 PM

عاطف عمر محمد


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: عاطف عمر محمد)

    Quote: خلاصتي ان الفكرة الجمهورية تتقدم بسنوات ضوئية عديدة علي السلفية والوهابية والاخوان

    ......
    دا..نموذج..لأصحاب الفكرة واصدقائها ..من الذين يطلقون احكامهم الجزافية واحياناً التكفيرية عليهم وعلى اصحابهم
    و على مواضع اقداهم!!
    ......
    لو تكرم الكنزي..بفتح نافذة في بوستاته عن الفكرة..حتى..نعرف كيف تتقدم الفكرة على السلفية؟؟
    ولو قاصد تقدمها في التكفير وفي عدم التفكير..فقد صدق وما نطق محالا!!
    .....
    من مضحكاته،،انه يتكلم بلسان الفكرة وربها..فيأتيه التصحيح من أخيه في النسيانية الشريف
    ويشيل منو المايك..ويعتذر للجمهور عن الغنا الأشتر!!
    وهو من الذين تعلموا في هذا المنبر ..على كبر..التفريق بين أقوال البشر وبين قول ربهم!!
    ومنهجيته في الطرح..وأعني بها العلمانية..كانت تستوجب الوقوع تحت طآئلة القانون..فهي مسبة
    عنده..وقتها..تستوجب المسآلة!!
    زززززمن...يا كمال!!
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03-01-2018, 05:03 PM

عاطف عمر محمد


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: عاطف عمر محمد)

    Quote: عدد مقدر من الجمهوريين وبعد تجربة مايو والإنقاذ ولكوارث الماثلة والتطورات في التشريعات البشرية التي حققت مقاصد الدين في ضبط المجتمع وردع المتعدّي /يقفون ضد تطبيق الحدود

    ههههههههههههههههههههههههههههههههه
    كمال الختير..يدافع عن أهل التكفير!!...بس من الرجفي..ما وصل ليكم (فكرتوا)!!

    ......
    عدد مقدر من الجمهوريين

    *1/بعد تجربة مايو...يقفون ضد تطبيق الحدود!!
    لا..لا..بعد
    *2/التطورات في التشريعات البشرية التي حققت مقاصد الدين.
    لا..لا..بعد
    *3/الإنقاذ..الإنقاذ..الإنقاذ!
    ....
    طبعن التاريخ والجغرافيا والحساب..والمنطق.. كلهن(بشوتن) في سبيل انتصاروا (لفكرتوا)!!
    ههههههههههههههههههههههههههههههههه

    تطبيق....دي..امسكوا فيها كويس..بتجيب ليكم ااااااخرهم!!
    .....
    كدي الجملة..بتاعة كمال دي وبدون كلمة تطبيق..نشوفا..بتستقيم مع (بعض) الاسلاميين وجماعات الهوس
    ولا لا:
    Quote: عدد مقدر من جماعات الهوس الديني وبدون تجربة مايو والإنقاذ ولكوارث الماثلة والتطورات في التشريعات البشرية التي حققت مقاصد الدين في ضبط المجتمع وردع المتعدّي /يقفون ضد تشريع الحدود


    ههههههههههههههههههههههههههههههههه
    اها..يا كيمو..كدا كيف!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    جلابية وطاقية..زبط وربط..هههههههههههه
    .....
    وكمان..بكضب عدييييييييييل..فلا يوجد معترض..مسجل في ادبيات وكتب ومقالات الفكرة..على..تشريع الحدود..ولا على تطبيقه
    منذ نشأة :
    (التشريعات البشرية التي حققت مقاصد الدين في ضبط المجتمع وردع المتعدّي)
    وإلى تجربة مايو!!
    ولا يوجد كذلك معترض جمهوري على(تشريع) الحدود منذ:
    ((تجربة مايو والإنقاذ والتشريعات البشرية التي حققت مقاصد الدين في ضبط المجتمع وردع المتعدّي))
    اللهم..الا..حديث..نقله الشريف عن النعيم..ابدى فيه تحفظاً بينه وبين (ربهم) محمود!!
    والشريف غير مستأمن بطبيعة الحال على نقل الأقوال ..حسب شهادة اخوة في الجمهورية عليه!!
    ....
    تابعوا..مراحل تبدل وتشكل بعض الجمهوريين..الذين عناهم كمال!!
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03-01-2018, 05:34 PM

محمد نصر


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Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: الفتاح)

    كلامك 100% يا الفتاح.
    كان مكان عملي "المبني" في الهند به كم قنصلية عربية من ضمنها السعودية وكانوا يؤدون فيه صلاة الجمعة اثناء الدوام .. بعد كل صلاة ناس تلك البلاد كانوا ينظمون مظاهرة صغيرة تحت المبني ويطلقون شعارات معادية وكلها عن سوء معاملة مغتربينهم في السعودية. حتى ان بلادهم ارسلت وفدا عالي المستوى لجولة في الخليج لتفقد احوال ناسهم ولقاء مسؤولي دول الخليج من كترة شكاوي سوء المعاملة.
    * المحير ان منظمة العمل الدولية ما دايرة تعمل حاجة فيما يتعلق بنظام الكفالة المجحف جدا!.
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