|
|
|
|
مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذا لا تكتبون عن اللاتي ظلمن في المملكة بقلم علي الكنزي
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: علي الكنزي)
|
انت بالذات يا الكنزي لو انا منك ما حاتكلم عن اي شخص
حتى لو كان العنصري المريض الطيب مصطفى او الداعشي العبد السعودي الركابي .ليه ؟لانك شخص كاذب كاذب وتكذب كما تتنفس تكذب في كل شيء كذبت حتى في عمر صغيرك المرحوم وكذبت عدة مرات في مقالاتك وما زلت تكذب وتتحرى الكذب .مستحيل تدي اي شخص سالك اجابة صريحة واضحة ومختصرة لانك بت تخشى ان تكثر تنقاضاتك فيلاحظها حتى من به غباء
انت اسوا من الطيب ومن الركابي فالكذب مفتاح اي ر.ذ.ي.ل.ة
(لست جمهوريا على فكرة )
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: Ali Alkanzi)
|
فيك قوة عين عجيبة خلاص
ما دا عمر البشير على راس الدولة وكل يوم
بكذب في التلفزيون والاذاعة والصحف بل ومباشر في اللقاءات الجماهيرية
بعدين حكاية اي واحد يشبك الناس اسمك وعنوانك دي معناها شنو ؟
ما كذبت على انسان ولا افتريت ولا ناقشت غير المكتوب هنا فبالتالي ما خايف من زول ولا في زول عندو عندي حاجة فبكتب بالاسم البريحني
واقول ليك انت علي الكنزي في كل كتاباتك هنا بتكذب بين كل فقرة والتانية
كذب واضح بين وصريح ومخجل خاصة لمن هو في مثل عمرك
ربما تبتغي الشهرة وهذا هو الارجح خاصة وانت تضغط على كل مداخلة لتتكرر ثلاث او اربع مرات حتى تزيد عدد المداخلات لتجذب مزيد من القراء
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ابو علي)
|
..الأستاذ الكنزى لك الود جبت ليك سؤالى هنا من خيط د.الركابي
وكلى أمل أن تُجيب عليه، ولَّ ما بستحق الإجابه.
*** *** ***
الأستاذ على الكنزي
نسأل الله لزوجتك الرحمة والمغفرة .
أيضاً يا أستاذ أنت كتبت
الاخ ود القريش،
لو لا انك رجل تستحق أن يرد عليك ما اجهدتُ نفسي لأنكم تركتم صاحب المقال واتجهتم للكنزي مع أن قول الكنزي مدرج في الرسالة الثانية ولم اأت به من عندي
محمود محمد طه قال ما معناه :
شكرا يا أستاذ الكنزى
وجبت مقتبس وضعتو بعد ما معناه:
يا أستاذ دا الأنا سألت عنو - أن محمود يدعو كل مؤمن منا لصيبح مسلماً ويرتقي بمجهداته في التأسي بالمعصوم حذو النعل بالنعل وليرتقي لمقام اعلى من مقام النبيى- ومحدد بخط أسفل العبارة المطلوب الإتيان
بمصدرها " مُش ما معناه"
يعنى كتاب الأستاذ الفلانى ورقم الصفحة ..
دا صعب، لو صعب خليهو ما فى أي مشكلة..
سلام
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: .ود القريش)
|
عارف يا ود القريش
سلام عليك اولاً
يأخي تهذيبك واحترامك للأخر يجبر الانسان أن يرد على رسالتك
لهذا أنا افعل
بخصوص المصدر انا عندي كتاب للاعمال الكاملة لمحمود محمد طه وبغلاف اخضر واظنو صدر في السبعينات
هذا الكتاب الان في طريق بالبحر إلى السودان لأني عدتُ من غربتي الطويلة لامضي باقي عمري هنا ولادفن هنا أن جعل الله لي حظاً في ذلك
لأنو في الحديث" ولا تدري نفس باي ارض تموت"
ومجرد ما يصل الكتاب ساقوم بالرد عليك ان اشاء الله
وهذا وعد ووعد الحر دين عليه
لهذا ارجو تفهمك لعذري
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: Ali Alkanzi)
|
..سلام يا أستاذ الكنزى
ما فى أي مشكلة
بس عندى برضو طلب بسيط لو سمحت يا عزيز قومو.
أنو ما تذكر الأستاذ محمود محمد طه فى أي كتابة من كتاباتك
لغاية ما تجيب إسم الكتاب بتاع الأستاذ والصفحة الورد فيها
(أن محمود يدعو كل مؤمن منا لصيبح مسلماً ويرتقي بمجهداته في التأسي بالمعصوم حذو النعل بالنعل وليرتقي لمقام اعلى من مقام النبيى)..
عشان تكون راجل صادق وموثوق من كلامه..
بالرغم من أنو كل كُتُب الأستاذ محمود محمد طه موجودة فى موقع الفكرة.
ودى
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: .ود القريش)
|
الأخ ود القريش ، سلام
* أخونا الكنزي دا " انت كدا عصرتَ عليهو شديد "
* بسؤالك المحصور بين قوسين .
* أنا شخصياً ، تقريباً اطلعت على كل كتب
الأستاذ " ولم أجد جملة يقول فيها الأستاذ :
مطلوب من كل شخص ان يصل لمقام أعلى من
مقام النبي ؟ أو كما ورد في كلام أخونا الكنزي
* الجُملة التي تُطالب الكنزي أن يأتيك بها ـ ليس
لها وجود في كُتب الأستاذ ـ وإنما هيَ موجودة
فقط في رأس وفهم الكنزي !!
* الأستاذ برئ مما يقول و يكتب الكنزي
* لن يستطيع هذا الكنزي إثبات مايريد إلصاقه
بالأستاذ ـ اليوم يقول لك الكنزي " انتظرني
آتيك بالإجابة فهي موجودة في الكتاب الذي
سيأتي عبر البحر ـ وغداً يقول لك عبر الجو
وبعد غداً يقول لك عبر البر !!
* بس انت خليك في سؤالك المطلوب و الكلام
ال كتبو هذا الكنزي بيده ـ ويريد إلصاقه بالأستاذ
ـ لنعلم من الكاذب ، ويعلم هو من الذي أحق بهذا
الوصف الذي يطلقه مراراً على الأستاذ !!
* أها يا حبيبنا ـ الكنزي ـ ما عندك أيي طريقة إلا
تثبت الجملة التي أوردتها في حق الأستاذ ، وإلا
تتأكد من حقيقة نفسك إنك " كاذب " أو تقول
و تكتب ما لا تعلم .
* نحن الآن مع ود القريش ، ننتظر إجابتك وإثبات
كلامك ال كتبتو في حق الأستاذ .
* ما عندنا أيي مشكلة كتابك يكون في البحر ولا
في الجو ولا في البر .
* المهم تثبت هذا الكلام !!
* شد حيلك و ما تخذلنا !!
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ABDALLAH ABDALLAH)
|
للأخ ABDALLAH ABDALLAH
وللأخ نيمو الذي ضحك حتى بانت نواجذه
فقد امرنا الله أن لا يسخر قوم من قوم بقوله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم)
كان من الممكن أن تصححانني وتقولا إنها آية وليس حديث،
وهي وردت في سورة لقمان آية ٣٤ وهي تقول:
(إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت)
ولكن يبدو أنكم أردتم وضعي في مكان الجاهل واحببتم أن اقول لكم أن الحديث ورد في أحد الصحيحين
ولكن حتى ترتاح أنفسكم لأن معكم آخرين أقول لكم أن علي الكنزي لم يدع علماً ولم يتقدم صفاً إلا مجبراً
وحتى في بيتي يؤمني في الصلاة ابنائي وذلك لأني أعلم بنفسي وقدرها، الذي لا يسمح لي أن اتصدر الناس
في مجالس العلم والمعرفة
والحمدلله الذي هداني لنعمة الاسلام التي جاء بها النبي الامي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم
وعلى كل رجاءً ألا تعودوا لمثل هذه ابداً لأن اعلم العلماء يجهل ويخطئ فما بالكم بجاهل ولكنه يتعلم كالكنزي
بالمناسبة في محاضرات رسولكم الكذب كم مرة تعثر في استشهاد بأيات القرآن وكان يسعفه من في المجلس
إذا كان هذا حال من وصل لربه وأخذ شريعته كفاحاً من الله، فما بال حال من زال في الوحل يتعثر في الصول إلى لله بقلب سليم في اليوم الف الف مرة ؟
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ABDALLAH ABDALLAH)
|
العفو أخ ABDALLAH ABDALLAH
لوجه الله ورسوله
وتذكر جيداً أن رسولكم الكذب كثيراً ما استشهد بالحديث:
كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون فإن لم تخطئوا وتتوبوا فسيأتي الله بقوم يخطئون يتوبون او يستغفرون (لا أذكر قوله تحديدا) فيغفر الله لهم
هذا قول استاذكم أو في ما معناه لأني اكتب والله من الذاكرة حتى لا تتكأكأوا علي وتقولوا في أي كتاب وأي صفحة ورد هذا الحديث الذي يردده الاستاذ
اذن ليس بعيب أو نقصان أن نخطئ ولكن العيب والنقصان أن لا نرجع للصواب عندما نعلم أننا أخطأنا
واستغفر الله واتوب إليه
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: Ali Alkanzi)
|
شوف لا بعرفك ولا يوم شوفتك ولا حاقد عليك .يعني احقد عليك فوق كم ؟
بس جني وجن الكذب .بكره الكذاب كراهية عمياء .وانت مع الكذب جابت ليها استدرار عواطف الناس بحكايات الموت .ودي برضو حاجة ما كويسة
منو فينا الما عندو عزيز مات وبعضهم في اعمار غضة او ماتوا بطريقة ماساوية
وكلهم حقينا وحقينك ربنا يتغمدهم بواسع رحمتو .لكن احنا حزننا جوانا وما قعدنا استغلينا بيهو عواطف الناس زيك ودخلناهو في اي نقاش مع اي حد بطريقة متكررة .نفس المعلومة التي ذكرتها الان عن صغيرك (والذي ادعو له بالرحمة والمغفرة وان يبدله الله مكانا ارحب من دنيانا هذه ) نفس هذه المعلومة ذكرتها ولكن ان عمره 11عاما .لم اكن اود ذكر هذا ولكنك اضطررتني كما ان هنالك عدة تناقضات اخرى ذكرتها انت ولاحظتها انا بكل وضوح وربما لاحظها غيري .نبهتك ولكنك تتمادى كذلك تكتب اي شيء بدون مصادر وبتلف وتدور وتتلولو ودي خصلة تانية بكرها
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ابو علي)
|
يا أبوعلي
أنت انسان مريض تتاجر بالاطفال الموتي وهم لا علاقة بك فما بالك تصر على حقدك ؟
أتريد أن ابتلى بأكثر من يوم موت بكر اولادي غرقاً وصبرتُ صبر مؤمن بان الحياة والموت بيد العزيز الواحد القهار
اكتب عني ما تريد وترضى ويرضي هذا الحسد الذي بين جنبيك ولن أرد على أي تعليق منك وعنك منصرف يا ايها الحقود الحسود
وختاماً اسأل الله لك من كل قلبي ان يشفيك ويعافيك ويردك لطاعته انه الغفور الرحيم
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: Ali Alkanzi)
|
....الأستاذ على الكنزى تحية وود
انت كتبت:
(أن محمود يدعو كل مؤمن منا لصيبح مسلماً
ويرتقي بمجهداته في التأسي بالمعصوم
حذو النعل بالنعل وليرتقي لمقام اعلى من مقام النبيى)..
** **
وأنا طلبت منك إسم الكتاب والصفحة الوردت فيها العبارة
بالرغم من أنو كل كُتُب الأستاذ محمود محمد طه
موجودة فى موقع الفكرة.
** **
الأساذ الكنزى وعدتنى كاتباً
(يا أخ ود القريش
سلام
لو صدق وعد الشركة الناقلة فستصل
يوم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧ ميناء جمارك سوبا البرية
وبعدها اجراءآت التخليص
وعهد مني ساخبرك فور وصولها
مع مودتي)..
.. .. ..
إن شاء الله جمعت بالكتاب..
وأنا أفتكر المسألة ساهلة لو رجعتنا لموقع الفكرة.
ربنا إسعدك بأبناءك، يلحق والدتهم بالصالحين..
ودى
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: علي الكنزي)
|
The problem with the Arabs is that
their leaders oppressed them more
than they think that colonial power
or imperial power is oppressing
them and abusing their human rights
The Arabs complaining that Israel is
oppressing the Palestinians and abusing
their human rights, but the Arab leaders
are abusing their own people more than
any colonial power. Their leaders denied
basic human rights to their own people
Arabs relationship with other races is
very poor. They treat other races horribly
Think of South Asian domestic workers
in Gulf countries and ill treatment
they received from their employers
Only Allah can testify to their suffering
not Arabs. Genocidal crimes against
Africans being carried out by the Arabs
are beyond human imagination. Just
think of genocide after genocide which
have been and are being carried out by
Arabs in Africa, particularly
in Sudan and Libya
waging genocidal wars in the name of
Allah. So when one think of the hypocrisy
of the Arab people, one must be prepared
to has his or her mind twisted because
logic does not apply when dealing with
Arabs people. People let us use common
sense. When we tell Arab people , okay
let's sit down and hammer out agreement
and rules that we can live with in peace
and harmony
they jump up in horror, owh, no Allah
says and Mohammed says so and so
This is against the our religion
Fine , you worship your
God and let others worship their God
no, no , no, Mohammed says and Allah says
In their own countries where they have
a full authority, the horror and evilness
of human right abuses can not be
told because it is beyond human description
example, The Palestinian people cry and
complain about the Israelis abusing them
yet they joint forces with their Arab
brothers waging genocidal wars against
Africans , particularly in Sudan
In Gaza and West Bank they live in high
rises with all basic commodities provided
electricity and clean water available
They blew their chance of two states at
the beginning of Arab/Israeli war
now they want the whole world to cry
with them. How do one cry for a thief who
has been robbed by other theives
How do you cry for a criminal who has
fallen victim to other criminals
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: الفتاح)
|
للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذا لا تكتبون عن اللاتي ظلمن في المملكة بقلم علي الكنزي
ما تكتب عنهن أنت محنن يعني ساكت الزمن دا كلو ولمن مرقت من السعودية خلاس عاوز تبول في الصحن الكنت بتاكل فيه
بعدين كلامك بتاع السودانيات بقن يتباعن في السعودية ما شفناه ولا سمعنا بيه وكذلك دكتور عارف والطيب مصطفى دايرهم يقولو شنو ؟ يتكلمو عن حاجة ما شافوها ولا سمعو بيها يعني يكضبو ويفترو
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: حافظ سليمان)
|
زعلان مالك يا حافظ سليمان
ما اهو انا كتبت
ياريت تقرأ المداخلة القبالك
بالله ترى انت واسع الانتشار وعرفت اني كنتُ في السعودية وبس الكفيل ابا يجدد لي
بس الحمد لله دا حصل بعد ما بنيت بيت من خمس ادوار وقريت الاولاد في مامون حميدة وعرست ليهم كمان
وذلك الفضل من الملك
الله يطول عمرو ويخليهو لينا وللامة الاسلامية يا رب
بالمناسبة انا ذاتي اسا داخل سن المعاش
يعني جات سليمة
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: حافظ سليمان)
|
الاخ حافظ سليمان
يبدو انه من اصحاب الفتح الذين يعلمون الغيب ، او هو عاشرني في السعودية لهذا كتب:
|Quote: ما تكتب عنهن أنت محنن يعني ساكت الزمن دا كلو ولمن مرقت من السعودية خلاس عاوز تبول في الصحن الكنت بتاكل فيه
ولمن مرقت من السعودية خلاس عاوز تبول في الصحن الكنت بتاكل في
الحمدلله تبولت في الصحن على قولك ولم اتبول في رأسك؟
عجبي منك،
يا اخوي سمعت بالانسان الحر وهل قرأت الاية (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ....)
الحمدلله السعودية لم اذهب إليها إلا لمناسك الحج والعمرة التي يسرها الله لي كثيراً
وديك سر عجيب اقسمك بالله راقد في سريري لا اطلع من غرفتي إلا لماماً ويأتيني رزق الله كل حين،
ولا ولو لا الحياء من ربي لقت لك يرزقني كما رزق مريم بنت عمران. وليس لابن آدم واحد فضل علي اللهم إلا فيما جرت فيه عادات السودانيين
اها بصدق كلام زي دا؟
شغل عجيب وغريب يحدث للكنزي
اها بصدق ولا لا
خليك زي الجمهوريين وقول كذب وإن صدق
عفى الله عنك وعني وإن بعض الظن أثم
واقرأ معي الآية ١٢ من سورة الحجرات:
( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ( 12 ) )
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: حافظ سليمان)
|
..سلام يا أستاذ الكنزي
تعرف بديت زي الداير أصدق كلام
الغزيز أبوعلى الفى المداخلة
الأولى فى هذا البوست، ومتردد.
فقلت أسألك من الكتاب ولَّ لسع
ولأنو الكُتب كلها فى موقع الفكرة، تانى شنو؟.
وأنا سألت بعض الإخوة الأفاضل قالوا لي:
الزول القال الكلام دا كضاب..
هم قالوا لي كدا كضاب..
على أي حال
انا منتظر تجيب إسم الكتاب والصفحة..
.. .. .. .. ..
دى من كتاب القرآن ومصطفى محمود والفهم العصري:
( ولقد كانت حياة محمد سمتاً عالياً
من الاستعداد الدائب لتلقي المزيد من
معاني القرآن: (وقل رب زدني علما)
فكان صواماً، قواماً، ساعياً في توصيل الخير للناس
وصادقاً في حب الخير للناس ..
وكان كلما نزل عليه القرآن استعد به لتلقي المزيد
منه: (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك،
وجاءك في هذه الحق، وموعظة، وذكرى للمؤمنين) ..
وفي موضع آخر: (وقال الذين كفروا
لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة،
كذلك، لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا) ..
ولقد جعلت هذه الحياة الثرة، الخصبة، العريضة،
تجسيداً لمعاني القرآن، في الدم واللحم،
فأصبحت مفتاحاً لمغاليق معانيه، وهادياً في متاهات غيوبه
.. وهذا هو السر في وضع محمد بيننا وبين الله
في الكلمة التي هي باب الدخول في حضرة الملة:
(لا إله إلا الله، محمد رسول الله) .. ).
سلام
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: عاطف عمر محمد)
|
(أن محمود يدعو كل مؤمن منا لصيبح مسلماً ويرتقي بمجهداته في التأسي بالمعصوم حذو النعل بالنعل وليرتقي لمقام اعلى من مقام النبيى)
.. ** **
|Quote: وأنا طلبت منك إسم الكتاب والصفحة الوردت فيها العبارة بالرغم من أنو كل كُتُب الأستاذ محمود محمد طه موجودة فى موقع الفكرة
* الجمهوري ود القريش كضاااااب.
*الجمهوري ود القريش جاهل وماشاف موقع الفكرة شووف قراية!!
....
نعم..(ربكم) محمود..دعا ..اكرر..دعا..((كل مؤمن منا لصيبح مسلماً ويرتقي بمجهداته في التأسي بالمعصوم حذو النعل بالنعل وليرتقي لمقام اعلى من مقام النبيى)))
اها..واحدة..واحدة..تعال..قول تاني الموقع فيهو كل كتب الاستاذ..ولا..قول انا كضاب..وكمان جاهل..وما شفتا الموقع!!
الموقع قال انتا كضاب وجاهل..بتتكلم بي لساني!!
*الشهود القالوا ليك الكنزي كضاب..جيب شهادتهم مكتوبة عن(كضب) او (صدق) ربهم..و اخوتهم في صحة:
|Quote: (أن محمود يدعو كل مؤمن منا لصيبح مسلماً ويرتقي بمجهداته في التأسي بالمعصوم حذو النعل بالنعل وليرتقي لمقام اعلى من مقام النبيى)
وعشان انتا كضااااب..عايزين..شهادتهم..منقولة..بواسطة جمهوري معروف اسماً ورسماً!!
وعندي..شهادة جمهوري كبير..ينقل عن جمهوري ما يفيد..باعتقاد الجمهوريين في(ربوبية) بشر!!
والشهادة دي..عشان تسد ليك باب الزوغة بتاع:
دا فهمك لكلام الاستاذ!!
يعني:
كلام (ربكم) وفهمك(م) ليهوا!!
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: عاطف عمر محمد)
|
شكراً اخ عاطف عمر محمد
اقسمك بالله تاري عليهم ترة من اول يوم جهر فيه محمود الرسول الكذب بدعوته للرسالة الثانية ما حد سمعو زي الكلام ال ح يسمعوه مني من هنا إلى يوم الاحد القادم ٧ يناير ٢٠١٨ ان شاء الله
بس راجع منبر سودانيزاونلاين وسترى عجباً
واليك قولي في مداخلة لي اليوم مع أحد تلاميذ الاستاذ محمود
مع مودتي
|Quote: أخي الدكتور ياسر
مرة ثانية وثالثة كل عام وانت بخير ومتعك الله بالعافية وراحة الضمير وحررك من الخوف إلا منه العلي القدير
تقبلتُ دعوتك واستمعتُ لمحاضرة نادي النصر بكوستي ولا جديد فيها
يا اخي عودوا لرشدكم فرسولكم الكذب يدعي انه وصل لصلاة الاصالة واخذ شريعته كفاحاً بتقليد طريق محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وعجز أن يبين لغيره كيف تصل امة المسلمين لهذه المرتبة
واختصرها في طريق محمد الذي لا يزيد عن تجويد الصلاة الحركية واسقاط الزكاة ذات المقادير لاسباب عرفها وتجويد العمل في الحياة اليومية
وكان طريق محمد الذي يبتدئ عند محمود قبل النبوة ويستمر بعد الوحي ١٣ سنة بمكة ١٠ بالمدينة كل هذه السنوات يجملها في محاضرة لساعتين نصفها غلاط
وهو يدعو لصلاة الليل تأسياً برسول الله الذي تورمت قدماه منها، فهل تورمت اقدام محمود محمد طه أو احد حواريه من قيام الليل؟
ارجو ان تجيبني على هذا السؤال.
ثم ثانيا سنة الرسول في خاصته أنه تزوج باحدى عشر زوجة، فهل فعل محمود ذلك؟
ورسول الله كان ينوم على الزحف والحصير طيلة حياته فهل فعل محمود ذلك؟
في طرحي :
اسألوني قبل ان تفقدوني ...
ولمواصلة الحوار ونقله لمرحلة جديدة فإني اطلب منك ان تنزل يوتيوب محاضرة نادي السكة حديد بكوسيت ولكن في طرحي الاساسي عن الاستاذ لاكشف لك تناقض فكر الاستاذ
ولك ودي
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ..ود القريش)
|
يا ود القريش
انت حر في نفسك وانت تقول لي:
|Quote: .سلام يا أستاذ الكنزي
تعرف بديت زي الداير أصدق كلام
الغزيز أبوعلى الفى المداخلة
الأولى فى هذا البوست، ومتردد.
فقلت أسألك من الكتاب ولَّ لسع
ولأنو الكُتب كلها فى موقع الفكرة، تانى شنو؟
وحقيقة احترمتك وقدمت لك عذري ولا حق لك بملاحقتي هكذا وانا اسامحك في اي موقف تتخذه
ولكن عليك بتوقع طرحي عن محمود محمد طه الذي سيبدأ في هذه الايام من هنا ليوم الاحد القادم وانظر ماذا ساقول:
|Quote: أخي الدكتور ياسر
مرة ثانية وثالثة كل عام وانت بخير ومتعك الله بالعافية وراحة الضمير وحررك من الخوف إلا منه العلي القدير
تقبلتُ دعوتك واستمعتُ لمحاضرة نادي النصر بكوستي ولا جديد فيها
يا اخي عودوا لرشدكم فرسولكم الكذب يدعي انه وصل لصلاة الاصالة واخذ شريعته كفاحاً بتقليد طريق محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وعجز أن يبين لغيره كيف تصل امة المسلمين لهذه المرتبة
واختصرها في طريق محمد الذي لا يزيد عن تجويد الصلاة الحركية واسقاط الزكاة ذات المقادير لاسباب عرفها وتجويد العمل في الحياة اليومية
وكان طريق محمد الذي يبتدئ عند محمود قبل النبوة ويستمر بعد الوحي ١٣ سنة بمكة ١٠ بالمدينة كل هذه السنوات يجملها في محاضرة لساعتين نصفها غلاط
وهو يدعو لصلاة الليل تأسياً برسول الله الذي تورمت قدماه منها، فهل تورمت اقدام محمود محمد طه أو احد حواريه من قيام الليل؟
ارجو ان تجيبني على هذا السؤال.
ثم ثانيا سنة الرسول في خاصته أنه تزوج باحدى عشر زوجة، فهل فعل محمود ذلك؟
ورسول الله كان ينوم على الزحف والحصير طيلة حياته فهل فعل محمود ذلك؟
في طرحي :
اسألوني قبل ان تفقدوني ...
ولمواصلة الحوار ونقله لمرحلة جديدة فإني اطلب منك ان تنزل يوتيوب محاضرة نادي السكة حديد بكوسيت ولكن في طرحي الاساسي عن الاستاذ لاكشف لك تناقض فكر الاستاذ
ولك ودي
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: Ali Alkanzi)
|
|Quote: نحن على أي حال عندنا تسجيلات لبعض الحوارات التي تمت بين المرحوم عبد الجبار المبارك وبين الجمهوريين وسوف ننشرها ليقف الناس بأنفسهم على من حقيقة من كان يملك الحجة القوية
|Quote: ((قول الأستاذ هذا نص خاص من قول كثيركان موجَّها إلى الجمهوريين في واحدة من جلساتهم.. ولا أرى أي حكمة من نشره للعامة))
السبت 25 يونيو 2016 08:52:01 صباحاً
عمر هواري
رد: منشورات الحزب
الأخ أحمد حسن
تحية طيبة ومعذرة على تأخر الرد
|Quote: نعم كتاب (الخفاض الفرعوني) وغيره من الكتب لا تزال قيد مراجعة
(التدقيق في الطباعة للتأكد من مطابقة الأصل) وسنرفعها حينما يتم ذلك قريبا بعون الله
......
*اها يا الككككضاب..كفاك ولا نزيدك(م)؟؟
...
*الجمع بين القبيحين:
الكذب والجهل
من سمات الجمهوري ود القريش واخوته اعضاء هذا المنبر!!
وسنتناولهم فرداً فرداً..بحول الله وقوته!!
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: عاطف عمر محمد)
|
..الأستاذ العزيز على الكنزى
تحية وإحتراما
أنت كتبت (وحقيقة احترمتك وقدمت لك عذري).
وأنا قبلت عذرك إلى أن تصل الكُتب مُش كدا.
أيضاً أنت أضفت ( ولا حق لك بملاحقتي هكذا ).
يا أستاذ أنا ما ملاحقك ولاحاجة لى فى ملاحقتك
بس أنا عايز إسم الكتاب والصفحة الورد فيها
الكلام الجبتو ونسبتو للأستاذ محمود محمد طه.
يعنى يا أستاذ ما كان عندى حق أسألك أصلاً.
وأيضا أنت كتبت (وانا اسامحك في اي موقف تتخذه).
أنت تسامحنى فى شنو يا العزيز،هسع الآن لو قلت
الكلام دا..( أن محمود يدعو كل مؤمن منا لصيبح مسلماً
ويرتقي بمجهداته في التأسي بالمعصوم
حذو النعل بالنعل وليرتقي لمقام اعلى من مقام النبيى)..
ما فى ليهو أي مصدر وطلبت منى
ما أطرق الموضوع دا تانى.
ثق أنا البي طلبك طوالى وما فى أي مشكلة.
ودى
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ..ود القريش)
|
|Quote: الكلام الجبتو ونسبتو للأستاذ محمود محمد طه
....
اها..يا الجمهوري..الكضاب وجاهل...ما انتا..برضو..بتنسب..وتلصق..من طرف!!
موووش دا انتا ..القولتا كلام ربكم محمود .. للجمهوري القراي!!
ولا دا ود قريش تاني!!؟؟
.......
اها..الناطق باسم الموقع شرح ليك..سبب..عدم رفع كتبك(م):
|Quote: نعم كتاب (الخفاض الفرعوني) وغيره من الكتب لا تزال قيد مراجعة
(التدقيق في الطباعة للتأكد من مطابقة الأصل) وسنرفعها
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بتعرف..الشلاقة..يا ود القريش؟؟..بس يا ها!!
الشليق دا ..متخفي من اخوانوا في الفكرة!!
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: ..ود القريش)
|
|Quote: معلومة "كتاب الخفاض الفرعونى" ما كتبو الأستاذ محمود محمد طه
...
وكت..بتعرف تفرز كتب (ربكم) من (كتب) حيرانه*...ماااااااالك..بتكضب علي الناس وتقول ليهم
(كل) الكتب مرفوعة!!
....
*اها..ما تكون في هيئة التصحيح والتنقيح..يا الكضضاااااب!!
بتصححوا في شنووووو ..الزمن دا كلللللوا....ودحين ..انتوا ما وزعتوا الكتب دي زمماااااااان!!
*اها..هل.. كل ..كتب..ربكم(محمود) مرفوعة في موقعكم ؟؟
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: عاطف عمر محمد)
|
|Quote: خلاصتي ان الفكرة الجمهورية تتقدم بسنوات ضوئية عديدة علي السلفية والوهابية والاخوان
......
دا..نموذج..لأصحاب الفكرة واصدقائها ..من الذين يطلقون احكامهم الجزافية واحياناً التكفيرية عليهم وعلى اصحابهم
و على مواضع اقداهم!!
......
لو تكرم الكنزي..بفتح نافذة في بوستاته عن الفكرة..حتى..نعرف كيف تتقدم الفكرة على السلفية؟؟
ولو قاصد تقدمها في التكفير وفي عدم التفكير..فقد صدق وما نطق محالا!!
.....
من مضحكاته،،انه يتكلم بلسان الفكرة وربها..فيأتيه التصحيح من أخيه في النسيانية الشريف
ويشيل منو المايك..ويعتذر للجمهور عن الغنا الأشتر!!
وهو من الذين تعلموا في هذا المنبر ..على كبر..التفريق بين أقوال البشر وبين قول ربهم!!
ومنهجيته في الطرح..وأعني بها العلمانية..كانت تستوجب الوقوع تحت طآئلة القانون..فهي مسبة
عنده..وقتها..تستوجب المسآلة!!
زززززمن...يا كمال!!
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: عاطف عمر محمد)
|
|Quote: عدد مقدر من الجمهوريين وبعد تجربة مايو والإنقاذ ولكوارث الماثلة والتطورات في التشريعات البشرية التي حققت مقاصد الدين في ضبط المجتمع وردع المتعدّي /يقفون ضد تطبيق الحدود
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
كمال الختير..يدافع عن أهل التكفير!!...بس من الرجفي..ما وصل ليكم (فكرتوا)!!
......
عدد مقدر من الجمهوريين
*1/بعد تجربة مايو...يقفون ضد تطبيق الحدود!!
لا..لا..بعد
*2/التطورات في التشريعات البشرية التي حققت مقاصد الدين.
لا..لا..بعد
*3/الإنقاذ..الإنقاذ..الإنقاذ!
....
طبعن التاريخ والجغرافيا والحساب..والمنطق.. كلهن(بشوتن) في سبيل انتصاروا (لفكرتوا)!!
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
تطبيق....دي..امسكوا فيها كويس..بتجيب ليكم ااااااخرهم!!
.....
كدي الجملة..بتاعة كمال دي وبدون كلمة تطبيق..نشوفا..بتستقيم مع (بعض) الاسلاميين وجماعات الهوس
ولا لا:
|Quote: عدد مقدر من جماعات الهوس الديني وبدون تجربة مايو والإنقاذ ولكوارث الماثلة والتطورات في التشريعات البشرية التي حققت مقاصد الدين في ضبط المجتمع وردع المتعدّي /يقفون ضد تشريع الحدود
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
اها..يا كيمو..كدا كيف!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
جلابية وطاقية..زبط وربط..هههههههههههه
.....
وكمان..بكضب عدييييييييييل..فلا يوجد معترض..مسجل في ادبيات وكتب ومقالات الفكرة..على..تشريع الحدود..ولا على تطبيقه
منذ نشأة :
(التشريعات البشرية التي حققت مقاصد الدين في ضبط المجتمع وردع المتعدّي)
وإلى تجربة مايو!!
ولا يوجد كذلك معترض جمهوري على(تشريع) الحدود منذ:
((تجربة مايو والإنقاذ والتشريعات البشرية التي حققت مقاصد الدين في ضبط المجتمع وردع المتعدّي))
اللهم..الا..حديث..نقله الشريف عن النعيم..ابدى فيه تحفظاً بينه وبين (ربهم) محمود!!
والشريف غير مستأمن بطبيعة الحال على نقل الأقوال ..حسب شهادة اخوة في الجمهورية عليه!!
....
تابعوا..مراحل تبدل وتشكل بعض الجمهوريين..الذين عناهم كمال!!
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
|
|
|
|
Re: مقال هدية للطيب مصطفى ودكتور الركابي لماذ (Re: الفتاح)
|
كلامك 100% يا الفتاح.
كان مكان عملي "المبني" في الهند به كم قنصلية عربية من ضمنها السعودية وكانوا يؤدون فيه صلاة الجمعة اثناء الدوام .. بعد كل صلاة ناس تلك البلاد كانوا ينظمون مظاهرة صغيرة تحت المبني ويطلقون شعارات معادية وكلها عن سوء معاملة مغتربينهم في السعودية. حتى ان بلادهم ارسلت وفدا عالي المستوى لجولة في الخليج لتفقد احوال ناسهم ولقاء مسؤولي دول الخليج من كترة شكاوي سوء المعاملة.
* المحير ان منظمة العمل الدولية ما دايرة تعمل حاجة فيما يتعلق بنظام الكفالة المجحف جدا!.
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook