معنى ما يجري الآن بقلم إسحق فضل الله

08:25 PM July, 10 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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أستاذ

> مشهد واحد صغير من السعودية من السودان من إريتريا من إثيوبيا نلتقطه حتى يمكن فهم المشروع

> مشروع هرس السودان والمنطقة

> والمشاهد تديرها أمريكا

> وأمريكا تستخدم المحليين لإنجاز مشروعها

> ومشروع هرس السودان يبدأ من الشرق..

> وأبطال ومشاهد المسرحية هي

: الثورة الإريترية كانت عربية مسلمة

> وشهيرة هي كلمة (منصور خالد) أيام قرنق

:على السودان أن يستعد لأول رئيس غير عربي وغير مسلم

> منصور قال

> لكن أمريكا.. فعلت في إريتريا.. وتستخدم الأصابع المحلية

> والعمارة الكويتية الآن مبنى صغير كان يقوم هناك.. وعربة تاكسي تقف وعبد الخالق محجوب يهبط.. والعربة يبقى فيها عثمان جلاديوس.. والزين

> الاجتماع داخل عربة التاكسي انتهى والاجتماع يصنع أول خلية شيوعية داخل حركة التحرير الإريترية

> الحركة الشيوعية تتم بدعم من بنك الكنيسة في إيطاليا

> وما يجمع هذا وهذا هو أمريكا.. والمخابرات

(2)

> وحركة تحرير إريتريا العربية المسلمة تضرب

> وتنزح إلى السودان (أيام نميري)

> وقواتنا .. في الحدود.. تجرد الحركة من أسلحتها.. والعمل لم يكن عسكرياً فقط ولا هو محلي فقط

> وشارع المستشفى في كسلا في اليوم التالي يشهد أغرب مشهد

: السفارات تضع (ترابيز) في الشارع بطريقة (كتبة العرضحالات)

> وأهلها ينادون يدعون من يريد الهجرة إلى أي مكان

> وفي أسبوعين.. جيش جبهة التحرير يتناثر جنوده في طرقات أوروبا

> وأفورقي يحكم

> الثورة المحلية العربية انتهت وبقي التعامل مع القادة

> ومشهد من الجبل

> و(عوفا) هناك في خيمته فوق الجبل يفاجأ بالرصاصات تحت الليل

> وعوفا هو أعظم من عَرفت إريتريا من القادة العباقرة ( وخمس لغات)

> بعدها مشهد مطار كراتشي وحامد شينين وعلي سيد حين يختطفون طائرة إثيوبية ويفرغون ركابها هناك ويفجرونها.. مشهد كان يلفت العالم

> ( بناظير بوتو وكانت يومئذ طالبة تقود مظاهرة لإطلاق سراحهم)

> وهذا وهذا يجري اغتياله في أسبوع بعد خروجه من السجن

(3)

> ومشهد.. وفي المشهد هيرمان كوهين يصنع أفورقي.. لمشروع أمريكا

> والمشهد هذا ما (يترجمه) هو مشهد (دان كونيل) صحفي ألماني يهبط ببرنامج تقسيم المنطقة

> والسودان لا تنقطع التقاطعات فيه فاللواء الهادي بشرى كان ما يعود به إلى السودان هو عثوره على الخريطة هذه

> قبلها كان كل شيء يكتمل للتنظيم.. وبوش الأب حين يهبط (ود شريفي) كان ما يريده هو الدعم الكامل لأفورقي ولمشروع التقسيم

> وحوار بين مدير المخابرات الأمريكية يومها ومدير مخابرات السعودية يومها عن أفورقي.. حوار من يريده فليذهب إلى كتاب يصدره ( محمد سليمان) في مذكراته

(4)

> وآبي أحمد يهبط أسمرا أمس واللقاءات المتدفقة بين إريتريا وإثيوبيا على امتداد الأسابيع الأخيرة ما يقدم تفسيراً لها هو أن

> التقراي والجبهة الشعبية وإثيوبيا وجهات أخرى ما ظل يصنعها و يديرها اقتراباً وتباعداً هو أمريكا

> والقوس الإثيوبي الإريتري السوداني الإسرائيلي ما يرسمه هو (الفلاشا).. الفلاشا كانت هي المحصول الثاني بعد تصفية الثورة

> وتصفية جبهة التحرير الإريترية

> وعشرات من إثيوبيا وإريتريا يكملون الجامعات في أمريكا هم الذين يقودون الجبهتين بعدها

> (وصناعة القادة في أمريكا

جملة تذكرك بشخصية شهيرة الآن)

> الحصى الملتهب الذي تمشي عليه المنطقة.. وينتهي إلى زيارات آبي أحمد الآن

> والذي تقوده حمى الموانئ وحمى إعادة ترتيب المنطقة

> الحصى هذا يجعل كل أحد يتقافز مثلما يتقافز من يمشي على حصى ملتهب

> وكل مخلوق من المخلوقات الحية حين يشعر بالخطر يتقارب.. وينجو

> والسودانيون.. يتباعدون

> ونحكي





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