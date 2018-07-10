مشهد واحد صغير من السعودية من السودان من إريتريا من إثيوبيا نلتقطه حتى يمكن فهم المشروع> مشروع هرس السودان والمنطقة> والمشاهد تديرها أمريكا > وأمريكا تستخدم " />

معنى ما يجري الآن بقلم إسحق فضل الله

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10-07-2018, 08:25 PM

أسحاق احمد فضل الله
<aأسحاق احمد فضل الله
تاريخ التسجيل: 24-11-2015
مجموع المشاركات: 484

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معنى ما يجري الآن بقلم إسحق فضل الله

    08:25 PM July, 10 2018

    سودانيز اون لاين
    أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
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    أستاذ
    > مشهد واحد صغير من السعودية من السودان من إريتريا من إثيوبيا نلتقطه حتى يمكن فهم المشروع
    > مشروع هرس السودان والمنطقة
    > والمشاهد تديرها أمريكا
    > وأمريكا تستخدم المحليين لإنجاز مشروعها
    > ومشروع هرس السودان يبدأ من الشرق..
    > وأبطال ومشاهد المسرحية هي
    : الثورة الإريترية كانت عربية مسلمة
    > وشهيرة هي كلمة (منصور خالد) أيام قرنق
    :على السودان أن يستعد لأول رئيس غير عربي وغير مسلم
    > منصور قال
    > لكن أمريكا.. فعلت في إريتريا.. وتستخدم الأصابع المحلية
    > والعمارة الكويتية الآن مبنى صغير كان يقوم هناك.. وعربة تاكسي تقف وعبد الخالق محجوب يهبط.. والعربة يبقى فيها عثمان جلاديوس.. والزين
    > الاجتماع داخل عربة التاكسي انتهى والاجتماع يصنع أول خلية شيوعية داخل حركة التحرير الإريترية
    > الحركة الشيوعية تتم بدعم من بنك الكنيسة في إيطاليا
    > وما يجمع هذا وهذا هو أمريكا.. والمخابرات
    (2)
    > وحركة تحرير إريتريا العربية المسلمة تضرب
    > وتنزح إلى السودان (أيام نميري)
    > وقواتنا .. في الحدود.. تجرد الحركة من أسلحتها.. والعمل لم يكن عسكرياً فقط ولا هو محلي فقط
    > وشارع المستشفى في كسلا في اليوم التالي يشهد أغرب مشهد
    : السفارات تضع (ترابيز) في الشارع بطريقة (كتبة العرضحالات)
    > وأهلها ينادون يدعون من يريد الهجرة إلى أي مكان
    > وفي أسبوعين.. جيش جبهة التحرير يتناثر جنوده في طرقات أوروبا
    > وأفورقي يحكم
    > الثورة المحلية العربية انتهت وبقي التعامل مع القادة
    > ومشهد من الجبل
    > و(عوفا) هناك في خيمته فوق الجبل يفاجأ بالرصاصات تحت الليل
    > وعوفا هو أعظم من عَرفت إريتريا من القادة العباقرة ( وخمس لغات)
    > بعدها مشهد مطار كراتشي وحامد شينين وعلي سيد حين يختطفون طائرة إثيوبية ويفرغون ركابها هناك ويفجرونها.. مشهد كان يلفت العالم
    > ( بناظير بوتو وكانت يومئذ طالبة تقود مظاهرة لإطلاق سراحهم)
    > وهذا وهذا يجري اغتياله في أسبوع بعد خروجه من السجن
    (3)
    > ومشهد.. وفي المشهد هيرمان كوهين يصنع أفورقي.. لمشروع أمريكا
    > والمشهد هذا ما (يترجمه) هو مشهد (دان كونيل) صحفي ألماني يهبط ببرنامج تقسيم المنطقة
    > والسودان لا تنقطع التقاطعات فيه فاللواء الهادي بشرى كان ما يعود به إلى السودان هو عثوره على الخريطة هذه
    > قبلها كان كل شيء يكتمل للتنظيم.. وبوش الأب حين يهبط (ود شريفي) كان ما يريده هو الدعم الكامل لأفورقي ولمشروع التقسيم
    > وحوار بين مدير المخابرات الأمريكية يومها ومدير مخابرات السعودية يومها عن أفورقي.. حوار من يريده فليذهب إلى كتاب يصدره ( محمد سليمان) في مذكراته
    (4)
    > وآبي أحمد يهبط أسمرا أمس واللقاءات المتدفقة بين إريتريا وإثيوبيا على امتداد الأسابيع الأخيرة ما يقدم تفسيراً لها هو أن
    > التقراي والجبهة الشعبية وإثيوبيا وجهات أخرى ما ظل يصنعها و يديرها اقتراباً وتباعداً هو أمريكا
    > والقوس الإثيوبي الإريتري السوداني الإسرائيلي ما يرسمه هو (الفلاشا).. الفلاشا كانت هي المحصول الثاني بعد تصفية الثورة
    > وتصفية جبهة التحرير الإريترية
    > وعشرات من إثيوبيا وإريتريا يكملون الجامعات في أمريكا هم الذين يقودون الجبهتين بعدها
    > (وصناعة القادة في أمريكا
    جملة تذكرك بشخصية شهيرة الآن)
    > الحصى الملتهب الذي تمشي عليه المنطقة.. وينتهي إلى زيارات آبي أحمد الآن
    > والذي تقوده حمى الموانئ وحمى إعادة ترتيب المنطقة
    > الحصى هذا يجعل كل أحد يتقافز مثلما يتقافز من يمشي على حصى ملتهب
    > وكل مخلوق من المخلوقات الحية حين يشعر بالخطر يتقارب.. وينجو
    > والسودانيون.. يتباعدون
    > ونحكي


    alintibaha
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