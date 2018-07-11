معنى كلمة (حسم) بقلم إسحق فضل الله

06:08 PM July, 11 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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> وحسم.. و..

> أستاذ

> رأي.. بعد رأي.. بعد رأي.. أشياء سهل أن (تغالطها)

> لكن خبر بعد خبر هي صخور إن ركلتها خلعت أظافرك

> لهذا نكتفي بالأخبار

> وصورة..

> والأسبوع الماضي قيادات من الجيش تزور جبل مرة.. وفي الزحام الهائل (هائل فعلاً) أحد الضباط يسأل في الزحام

: كيفكم؟

وأحدهم يصيح: البرتكان اللي حتفطروا بيهو جبناه من شدر كان في منطقة التمرد

( والبرتقال الذي يتدفق الآن في السودان كله يصبح (تقريراً) عن جبل مرة بالفعل)

ومواطن / وكأنه يشرح حديث الأول يصيح: التمرد (....) أمه

> والناس حين يرون الدهشة في وجه الضابط (دهشة للكلمة البذيئة ) يصرخون

: الكلام دا رسلناه لعبد الواحد في جواب

(2)

> وصورة

> وأسابيع غريبة في الخرطوم تزدحم فجأة بشيئين

> جرائم قتل سريعة متتابعة .. وكشف للجرائم سريع متتابع

> ومحل الجوهرة تقتحمه قوة شرطة (مزيفة) في الثانية ظهراً

> وينهبونه

> والشرطة الحقيقية تجد أن الكاميرات .. عُطلت!!

> وضابط صغير..ملازم يخطر له أن

: الكاميرات عُطلت. . لكن العربة لابد لها أن تمر عبر الشوارع المحيطة بالمحل

> وكاميرات الشوارع المحيطة تكشف العربة.. بالفعل

(الكاميرات.. التي تسجل كل شيء في الطرقات.. تسجل الأرقام والصور وحقيقة كل شيء متحرك)

> واغتيال وتمزيق في شمبات

> وحادث قتل في الطريق

> و.. كل هذا في أسبوعين

> وهياج في المواقع والإعلام

> وأحاديث (بلهاء) تصدر من بعض قادة الشرطة

> و...

> وما يحدث.. (تفسيره) هو

(3)

> إعداد للحسم يبدأ قبل شهور ستة في كل أعصاب الدولة استعداداً لشيء

> ومنذ شهورستة.. تغيير واسع يبدل قادة و (أشياء) في الجيش

> ومنذ شهور أربعة/ وقبلها منذ العام الأسبق/ معدات دقيقة تصل إلى الشرطة

> ومنذ شهور تغيير واسع يضرب جهاز الأمن والمخابرات

> ومنذ شهور ثلاثة.. الفساد الذي لم يكن مجهولاً (ويرتع مطمئناً تماماً) .. يفاجأ باعتقالات ومحاكمات و.. والاعتقالات تبلغ اقتحام المحرمات.. مثل جهاز الأمن

> وما يقدم تفسيراً لهذا كله هو كلمة.. حسم

> فالدولة كانت تعد ( لحسم.. حسم) التمرد .. وحسم الجريمة.. و...وحسم عقارب الاقتصاد

> حسم لأن التجربة تثبت أن الاقتصاد نبات يستحيل عليه أن ينمو تحت النيران

(4)

> وقيادة جديدة للأمن

> وقيادة جديدة للجيش

> وإعداد يكتمل في الشرطة

> وأسلوب جديد.. أشياء تعمل في كل مكان

> والأسلوب الجديد ما يرسمه.. ويكمل الجانب الآخر منه.. جانب الأخطاء هو

> حادثة قتل تقع في الشاطئ يرتكبها رجال شرطة

> وتصريحات مضحكة تصدر عن قائد هنا وهناك في الشرطة

> والتصريحات (بلهاء..بلهاء لأنها.. محسوبة)

> محسوبة لأن الشرطة لا هي تستطيع أن تكشف للإعلام ما تعرف.. قبل الأوان

> ولاهي تستطيع أن ترفض الحديث للإعلام المسعور

> والأحاديث بلهاء لأن الجهة المتهمة يجب أن تطمئن.. والاطمئنان جزء يجعل التحقيق يمضي بهدوء

> والاطمئنان يلتقي بشيء عند (هاشم) قائد الشرطة

> والرجل (الذي نحمل عنه فكرة لا تسره) يستخرج موهبة دقيقة عنده

> موهبة التحليل.. ومعرفة صلة كل شيء بكل شيء.. وماذا حدث.. ومتى وأين وكيف ولماذا

> ومعامل دقيقة تغرسها الشرطة العام الأسبق.. تعمل

> و..وعوامل المعادلة تكتمل

(5)

> والآن المشهد هو

> شرطة تكشف جرائم غامضة في أسبوعين (ولأول مرة المواطنون يحتفلون بالشرطة)

> ومحاكمات لأفراد الشرطة.. محاكمات عنيفة تبدأ

> والحادثة.. حادثة شارع النيل.. تتجه بعض الأقلام لتصويرها وكأن الدولة وجهاز الشرطة جهات اجتمعت.. ودرست.. وقررت حدوث الاغتيال

> بينما .. رجلان أو ثلاثة وفي ساعة نزاع يقررون ويطلقون النار

> رجال ليس بينهم وبين القتيل حقد ولا شيء سابق

(7)

> أستاذ

> ولا نكتب عن حادثة شارع النيل لأننا نجد أن الشيخ الشعراوي يقول

: إياك أن تذهب إلى أم مات وليدها وهي تتلوى من الألم لتقول لها.. هذا قدر الله

قال: إنك بهذا تجعل نفسها الموجوعة تحتج ضد الله سبحانه

> لهذا

> لهذا لم نكتب .. ولهذا كان تصريح الشرطة عن أن القتيل له سوابق حديثاً يؤلمنا

> ولا نكتب عن الشرطة هناك لأن الشرطة في دفاعها / الذي يقول إن القتيل له سوابق/ تقع في السؤال البسيط .. السؤال عما إذا كانت الشرطة تقرأ صحيفة سوابق الشاب قبل إطلاق النار

> وما إذا كان صاحب تصريح الشرطة قد أكمل تحقيقه مع من أطلقوا النار

> إعادة كل شيء إلى وجهه الحقيقي.. بعيداً عن سحب الهياج.. إعادة تكشف حقائق الأشياء

> و الأحداث عن الشرطة تكشف أن الشرطة الآن جهة ضخمة دقيقة..

> بإدارة دقيقة

> ومعدات دقيقة

> وإعلام دقيق

> ولها (سرعان) يخرجون من المسجد قبل أن يميزوا بين الخطأ وبين النسيان

> وإعادة كل شيء إلى وجهه الحقيقي تعيد تقديم كلمة (حسم)

> وتكشف أن القوات المسلحة تنتهي من حسم التمرد..

> وتنتقل / دون قصد منها/ من البيانات العسكرية المغسولة إلى بيانات من نوع حديث المواطن في الجبل

> ومواطن هناك / حين يسمع الحوار أعلاه.. في أول الحديث يقول .. :مبروك.. الحكومة انتقلت من الحديث بالفم إلى الحديث بالأيدي إلى الحديث بعضو آخر







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