معنى كلمة (حسم) بقلم إسحق فضل الله

> وحسم.. و.. > أستاذ > رأي.. بعد رأي.. بعد رأي.. أشياء سهل أن (تغالطها) > لكن خبر بعد خبر هي صخور إن ركلتها خلعت أظافرك > لهذا نكتفي بالأخبار > وصورة.. > والأسبوع الماضي قيادات من الجيش تزور جبل مرة.. وفي الزحام الهائل (هائل فعلاً) أحد الضباط يسأل في الزحام : كيفكم؟ وأحدهم يصيح: البرتكان اللي حتفطروا بيهو جبناه من شدر كان في منطقة التمرد ( والبرتقال الذي يتدفق الآن في السودان كله يصبح (تقريراً) عن جبل مرة بالفعل) ومواطن / وكأنه يشرح حديث الأول يصيح: التمرد (....) أمه > والناس حين يرون الدهشة في وجه الضابط (دهشة للكلمة البذيئة ) يصرخون : الكلام دا رسلناه لعبد الواحد في جواب (2) > وصورة > وأسابيع غريبة في الخرطوم تزدحم فجأة بشيئين > جرائم قتل سريعة متتابعة .. وكشف للجرائم سريع متتابع > ومحل الجوهرة تقتحمه قوة شرطة (مزيفة) في الثانية ظهراً > وينهبونه > والشرطة الحقيقية تجد أن الكاميرات .. عُطلت!! > وضابط صغير..ملازم يخطر له أن : الكاميرات عُطلت. . لكن العربة لابد لها أن تمر عبر الشوارع المحيطة بالمحل > وكاميرات الشوارع المحيطة تكشف العربة.. بالفعل (الكاميرات.. التي تسجل كل شيء في الطرقات.. تسجل الأرقام والصور وحقيقة كل شيء متحرك) > واغتيال وتمزيق في شمبات > وحادث قتل في الطريق > و.. كل هذا في أسبوعين > وهياج في المواقع والإعلام > وأحاديث (بلهاء) تصدر من بعض قادة الشرطة > و... > وما يحدث.. (تفسيره) هو (3) > إعداد للحسم يبدأ قبل شهور ستة في كل أعصاب الدولة استعداداً لشيء > ومنذ شهورستة.. تغيير واسع يبدل قادة و (أشياء) في الجيش > ومنذ شهور أربعة/ وقبلها منذ العام الأسبق/ معدات دقيقة تصل إلى الشرطة > ومنذ شهور تغيير واسع يضرب جهاز الأمن والمخابرات > ومنذ شهور ثلاثة.. الفساد الذي لم يكن مجهولاً (ويرتع مطمئناً تماماً) .. يفاجأ باعتقالات ومحاكمات و.. والاعتقالات تبلغ اقتحام المحرمات.. مثل جهاز الأمن > وما يقدم تفسيراً لهذا كله هو كلمة.. حسم > فالدولة كانت تعد ( لحسم.. حسم) التمرد .. وحسم الجريمة.. و...وحسم عقارب الاقتصاد > حسم لأن التجربة تثبت أن الاقتصاد نبات يستحيل عليه أن ينمو تحت النيران (4) > وقيادة جديدة للأمن > وقيادة جديدة للجيش > وإعداد يكتمل في الشرطة > وأسلوب جديد.. أشياء تعمل في كل مكان > والأسلوب الجديد ما يرسمه.. ويكمل الجانب الآخر منه.. جانب الأخطاء هو > حادثة قتل تقع في الشاطئ يرتكبها رجال شرطة > وتصريحات مضحكة تصدر عن قائد هنا وهناك في الشرطة > والتصريحات (بلهاء..بلهاء لأنها.. محسوبة) > محسوبة لأن الشرطة لا هي تستطيع أن تكشف للإعلام ما تعرف.. قبل الأوان > ولاهي تستطيع أن ترفض الحديث للإعلام المسعور > والأحاديث بلهاء لأن الجهة المتهمة يجب أن تطمئن.. والاطمئنان جزء يجعل التحقيق يمضي بهدوء > والاطمئنان يلتقي بشيء عند (هاشم) قائد الشرطة > والرجل (الذي نحمل عنه فكرة لا تسره) يستخرج موهبة دقيقة عنده > موهبة التحليل.. ومعرفة صلة كل شيء بكل شيء.. وماذا حدث.. ومتى وأين وكيف ولماذا > ومعامل دقيقة تغرسها الشرطة العام الأسبق.. تعمل > و..وعوامل المعادلة تكتمل (5) > والآن المشهد هو > شرطة تكشف جرائم غامضة في أسبوعين (ولأول مرة المواطنون يحتفلون بالشرطة) > ومحاكمات لأفراد الشرطة.. محاكمات عنيفة تبدأ > والحادثة.. حادثة شارع النيل.. تتجه بعض الأقلام لتصويرها وكأن الدولة وجهاز الشرطة جهات اجتمعت.. ودرست.. وقررت حدوث الاغتيال > بينما .. رجلان أو ثلاثة وفي ساعة نزاع يقررون ويطلقون النار > رجال ليس بينهم وبين القتيل حقد ولا شيء سابق (7) > أستاذ > ولا نكتب عن حادثة شارع النيل لأننا نجد أن الشيخ الشعراوي يقول : إياك أن تذهب إلى أم مات وليدها وهي تتلوى من الألم لتقول لها.. هذا قدر الله قال: إنك بهذا تجعل نفسها الموجوعة تحتج ضد الله سبحانه > لهذا > لهذا لم نكتب .. ولهذا كان تصريح الشرطة عن أن القتيل له سوابق حديثاً يؤلمنا > ولا نكتب عن الشرطة هناك لأن الشرطة في دفاعها / الذي يقول إن القتيل له سوابق/ تقع في السؤال البسيط .. السؤال عما إذا كانت الشرطة تقرأ صحيفة سوابق الشاب قبل إطلاق النار > وما إذا كان صاحب تصريح الشرطة قد أكمل تحقيقه مع من أطلقوا النار > إعادة كل شيء إلى وجهه الحقيقي.. بعيداً عن سحب الهياج.. إعادة تكشف حقائق الأشياء > و الأحداث عن الشرطة تكشف أن الشرطة الآن جهة ضخمة دقيقة.. > بإدارة دقيقة > ومعدات دقيقة > وإعلام دقيق > ولها (سرعان) يخرجون من المسجد قبل أن يميزوا بين الخطأ وبين النسيان > وإعادة كل شيء إلى وجهه الحقيقي تعيد تقديم كلمة (حسم) > وتكشف أن القوات المسلحة تنتهي من حسم التمرد.. > وتنتقل / دون قصد منها/ من البيانات العسكرية المغسولة إلى بيانات من نوع حديث المواطن في الجبل > ومواطن هناك / حين يسمع الحوار أعلاه.. في أول الحديث يقول .. :مبروك.. الحكومة انتقلت من الحديث بالفم إلى الحديث بالأيدي إلى الحديث بعضو آخر
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