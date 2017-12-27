27-12-2017, 11:27 PM

طه احمد أبوالقاسم

طه احمد أبوالقاسم

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

مجموع المشاركات: 47 للتواصل معنا FaceBook

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مصر .. مسرح الاتراك .. والأنجليز بقلم طه أحمد أبوالقاسم

11:27 PM December, 27 2017 سودانيز اون لاين

طه احمد أبوالقاسم-السعودية

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ظلت مصر .. هى المسرح .. الذى يستعرض عليه الاجنبي .. سطوته الاستعمارية .. فكريا .. واقتصاديا وفنيا .. وعسكريا .. وصياغة .. عقل الدولة .. سلبا أوايجابا .. ..

أحب المصريون الملكة نازلي .. وبهرجها .. وابنها فاروق .. وهى تغدق عليهم البقلاوة والشوكلاته .. أحب المصريون جيهان زوجة السادات .. وامها الانجليزية .. وتجهموا على أمه السودانية ست البرين .. من مدينة دنقلا .. ووصفوهم بالعبيد . وهذا صدر من ..هرم الصحافة المصرية .. الكبير هيكل ..



ملك العبور اغتيل على المنصة بعد الشتم العنصري ..



أعجبتهم .. ليلي علوي .. علها تستلهم مجد الاغريق فى الدساتير .. لم يرحبوا بالسيدة السودانية زهرة ..ابنة مدينة شندي .. والدة .. اللواء محمد نجيب .. بل طردوا ابنها من رئاسة مجلس الثورة .. خريج مدرسة حلفا الوسطي .. وهو قائد الثورة .. اصيب أكثر من ثلاث مرات من أجل فلسطين .. بينما جمال عبدالناصر .. سلم كامل الارض الفلسطينية .. الى الدولة العبرية .. وجزيرة سيناء ..



استحينا .. فتيات اسرائيل وشبابها .. يعبثون .. يرقصون ويمرحون .. فى الجزيرة الخضراء .. فى خليج السويس رأى العين .. يشاهدهم جمال عبدالناصر صباح مساء .. وأخضع ملف قضية العرب للحلول الأستسلامية .. نتفاوض عليها ..



واليوم يقول لنا الصهاينة ..ليس هناك .. شىء اسمة المسجد الأقصى .. أسألوا ..مفكريكم .. د. يوسف زيدان يقول لكم :-..الأقصي فى الجعرانة قرب الطائف .. ونحن اليوم علينا أن لا نتهم بعضنا ...أن هناك اتفاقات وصفقات قرن ..هذة اسرائليات .. قالوا لنا :-..القضية انتهت .. اذا أردنا شبة عاصمة .. فى أبوديس .. نعمل لكم جسر طائر سياحى .. جهة هيكل سليمان .. تمارسون هواية الصلاة بديلا للجعرانة .. مثل اهرامات الجيزة فى ديزنى لاند فى أمريكا .. ليس لدينا مانع .. تشاورا مع اخوانكم ..



ظهر هذة الايام ..على مسرح الآرآم شخص يدعي أحمد موسي .. من اعلام دولة السيسي .. يبدو أن لسانه لم يختن فرعونيا .. يشتم السودان .. بكلمات نتنة ومعيبة .. يقول:- مثل بنى صهيون ..ليس لدينا حق فى حلايب أو شلاتين ..ومصر فى العام 1898منحتنا أرض لنسكن عليها .. يا سلام عليك يا أبوالفكاكة ....لماذا تمنح السودان أرضا تعادل أكثر من ثلاث أضعاف مساحة مصر ؟؟؟؟؟ يا استاذ أحمد موسي ..السوداني ..اذا تحدث شخص أمامه يعرف .. مستوي تعليمه ..أنت اعلامي .. لا تعرف أن السودان قبل التاريخ المذكور ..كان دولة .. لها علم وصك عملة وجيش وشرطة ..وتصادم مع الاتراك والانجليز حكام مصر ..أنت لا تعرف أن المهدي ..عنف رجاله لقتلهم غردون باشا .. كان يود مبادلته بجدك ..عرابي ..البطل ود حبوبة ..تم اعدامه .. ديباجة الحكم ..كراهية الخديوية والانجليز.. أهل المسرح ..أمه شهيدة فى مصر من أجل تحرير انسان مصرمن قبضة الأستعمار .. لا يكون مساعد حلة .. وسايس خيل .. للانجليز ..تمنحنا أنت ..أرض ..؟؟ ونحن حتى الحرائر شهيدات من أجل حرية مصر الرسالية .. يقول :- أحمد موسي .. قطر منحتنا قرشين .. قطر على الاقل احترمت الاديب الطيب صالح ..ومنحته أكبر وظيفية اعلامية ..كرمت د.الشوش والصلحي ..بينما لم يجد الشاعر الهادي آدم كرسيا يجلس عليه .. لحضور حفلة أم كلثوم ..قصيدة (غدا القاك ).. قطر منحتكم مليارات ..ودائع ....قطر قامت بأكبر عملية انقاذ .. استأجرت بواخر عملاقة ..لانقاذ المصريين من ثوار ليبيا .. لم تتركهم قطر .. كما تركتم جنودكم فى صحراء سيناء ..أنتم من اشتهرتم ..بلهط المال ..الخليج منحكم أكثر من 100مليار .. وبترول ..ومستشفيات ميدانية ..ليس لتشاركوا فى الحسم .. لديهم طائرات أفضل منكم .. بل رأفة بكم .. كى لا يركب المصري البحر ..



يقول أحمد موسي .. زار السودان .. ما زال فى القرن الخامس عشر.. يا عامل خشبة المسرح تأمل هذة الاسماء .. محمدعلي باشا ..قناة السويس ..والقناطر الخيرية والمسارح والمساجد والجامعات .. والسينما ..وأحمد شوقي .. وحافظ ابراهيم .. والبارودي .. وشمس البارودي ومعهم فريد شوقي .. طبعا هم تابعين لرجب طيب اوردقان ..



عندما كنا فى مقاعد الدراسة ...كان مقررا .. النيل أ وب ..شوقي وحافظ ابراهيم ..الحمد لله .عندنا ..النيل لجماع والتيجانى .. سرقت قصيدته الاطلال .. ليكتب د.ناجي عليها اسمه ..لا أود أن اذكر قائمة الاكراد والملل الاخري ..



ويا أحمد موسي عليك حفظ لسانك ..ونحن الدولة لا تسمح استخدام التلفاز .. للسب والردح ..وليس لدينا سويرس يمتلك القنوات .. اكثر من الدولة .. وأضف الى معلوماتك ..الجيش الانجليزي خرج من مصر بعد استقلال السودان ..ومازلتم تحتفلون بعيد االجلاء .. كلانا كان تحت الاستعمار .. نحن بنية صافية .. دافعنا عنكم .. وأنتم تجرون الخيل للمستعمر ..



وحكام السودان من العام 1898 ليس بينهم عويس أو جمعة كلهم انجليز....





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