مصر يونيو بقلم هانم داود

05:41 PM June, 28 2018 سودانيز اون لاين

هانم داود-

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مصر أم الدنيا والوجود ...مصر سفينه نجاه فى الوجود

يا نبع الرجوله بالوجود.....وتشهد حضاره الفراعنه والجدود

مصر يا سفينه النجاه....تحمل أشرعه العلا للحياه

و الأشرعه الرخيصه ماتهز مكانتها... ولا تأثر يوم فى قيمتها

ويقرب منك الأعادى فى عسره... فاكرين نفسهم زورق نجاه بننتظره

تطويه سفينه الكرامه فى قاع البحار..وتدفعه الأمواج على شط مفقود

مصر يا سفينه النجاه....تحمل أشرعه العلا للحياه

وتعلى فى الحياه ..ولا ينحنى ظهر الجاه بالحياه

خلاص يا بلدى عديتى بر السلامه

خلاص يا بلادى عديتى بر السلامه..بعد ثوره ثلاثين يونيو الكرامه

خلاص سمع شكوتنا رب السما..ودعى الله الطير فى السماء

وطلعنا للتحرير الصغير فينا والكبير..لا خوف ولا فزع ولا قلب

أسير... ولا للرعب ولا الإرهاب ولا لغفله ضمير

سهل أمورنا ربنا بسلامه..وكان معانا بكل خطوه وكلمه

الشعب بيرسم مصيره..وعينيه من أعاديه

واللى يظلم ناس بلدنا..ربنا يرد عليه..ربنا يرد عليه

والجيش ضمير ووعى وبراعه....بيساند الشعب بشهامه وشجاعه

الجيش من ولاد البلد ومن البلد وبيخافوا على كرامه البلد

خلاص يا بلادى عديتى بر السلامه

مصر الفراعنه بحر الأسرار..وفي رباطها العالم محتار

مصر بلد الأزهر.... وبسماحه تعاليم دين الاسلام ظهر

مصر القضاء باستمرار....قضاء بيخاف الله القهار

مصر الشرطه والاستقرار....شرطه بتخاف دعوه المظلوم للجبار

خلاص يا بلادى عديتى بر السلامه..

بعد ثوره ثلاثين يونيو الكرامه

خلاص سمع لشكوتنا رب السما..وطلعنا للتحرير الصغير والكبير

وسهل أمورنا ربنا بسلامه..

ودائما يا مصر تحركاتك نصر...وياالله الخير يعم من غير حصر

ونعيش فى أمان ليوم الدين يا مصر..

ولا نشوف فيك إقتصاد ضعيف..ولا قلب جبار عنيف

ويا الله إرخى قوت الطيبين..وتهدى أسعار السلع للمصريين

يالله مصر عروس الكرامه والشهامه..إرحمها برحمتك ليوم القيامه

هانم داود

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