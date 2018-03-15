15-03-2018, 03:38 PM

Tarig Anter

Tarig Anter

تاريخ التسجيل: 24-03-2015

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) مشروع سيارات الاسعاف العائلية بقلم Tarig Anter

03:38 PM March, 15 2018 سودانيز اون لاين

Tarig Anter-الخرطوم-السودان

مكتبتى

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مع تزايد نسبة المسنين و المقعدين و المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة و كذلك ذوي الاصابات المؤقتة و حالات الطوارئ تزداد الحوجة الي وسائل نقل خاصة و مجهزة لقضاء حاجات هذه المجموعات بالاضافة لمساعدتهم للعيش و الترفيه و التواصل الجتماعي. و لكن للاسف نجد انه بينما لا يخلو اي منزل من فرد واحد او اكثر من هذه المجموعات الا ان الانتباه لهم و القدرة علي خدمتهم و تلبية طلباتهم تكون ضعيفة و صعبة التنفيذ و مكلفة من الناحية المالية.



علي جميع افراد الاسرة واجبات هامة تجاه المسنين و المقعدين و المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة و كذلك تجاه ذوي الاصابات المؤقتة و حالات الطوارئ و لكن الجميع من الاصحاء و الشباب لهم حياتهم و مشاغلهم و ظروفهم التي تحول دون تفرغهم او حتي القيام بادني واجباتهم اما لضيق الوقت او عدم القدرة المالية او في الكثير من الاحيان لضعف معرفتهم و خبرتهم و فهمه لما يجب القيام به و كيفية تفيذه بالشكل السليم و المريح لمقدم الخدمة و كذلك لصاحب الحاجة.



لعلاج هذا الخلل ينبغي القيام بعدة مهام منهم الاطلاع و التدريب و الالتزام و التنسيق في الوقت و مع الغير بشكل سليم و لكن من اهم المعينات الضرورية جدا للعناية بالمسنين و المقعدين و المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة و كذلك ذوي الاصابات المؤقتة و حالات الطوارئ هي توفر وسيلة نقل مناسبة. و هذا هو الغرض من هذا المشروع.



يستخدم اغلب المسنيين الكرسي الطبي و لكن يتعذر استخدام هذا الكرسي سواء داخل المنزل او خارجه و ايضا لركوب وسائل النقل الخاصة. لذا يلزم اولا استخدام وسيلة نقل مناسبة و تعديل هذه الوسيلة بالاضافة الي استخدام ارضيات مائلة متنقلة و خفيفة.



وسائل النقل المناسبة في هذه الحالات هي (الميني فان) نقل ركاب صغيرة و هي (سيارة التسعة ركاب) و تشبه من حيث الشكل عربات النقل في هيئتها المربعة إلا أنها لنقل الركاب. تكون أطول من سيارات الصالون وتصمم للحصول على غرفة داخلية كبيرة. كذلك بعض من موديلات السيارة الرياضية متعددة الأغراض او السيارات العائلية و تعرف اختصارا بـ SUV Sport utility vehicle هي فئة سيارات مبنية على هيكل شاحنة خفيفة. الشرط الاساسي في العربات المستخدمة هي ان يكون بها باب جانبي او خلفي لا يقل عرضه عن 75 سنتيمتر (حسب عرض الكرسي الطبي المستخدم) لاتاحة دخول المريض و هو علي الكرسي الطبي. كما يلزم ان الا يكون ارتفاع ارضية السيارة مرتفع كثيرا عن مستوي الشارع.



الموديلات الاكثر شيوعا و المتوفرة الصيانة و قطع الغيار هي: تويوتا هايس و تويوتا سيينا و هوندا اوديسي و كيا سيدونا و هيونداي اتش وان و التي تعرف ب الستاركس. جميع هذه الموديلات يلزم تعديلهم في حال الادخال من الباب الجانبي بازالة الصف الاول (الصف التالي خلف السائق) او اكثر من المقاعد بالاضافة الي استخدام ارضيات مائلة متنقلة و خفيفة لدفع الكرسي الطبي الحامل للمريض لادخاله للسيارة. و من الممكن اجراء تعديلات اخري لتلك السيارات بحيث يكون ادخال المريض عن طريق الرفع الآلي او عن طريق ادخاله من الباب الخلفي او استخدام الكرسي الطبي الكهربائي بدلا من الدفع اليدوي للكرسي الطبي العادي. الرسم التوضيحي المرفق يوضح ابسط و ارخص انواع التعديلات.



و يفضل دائما شراء سيارة جديدة لتجنب الخسائر المترتبة عن صيانة السيارات المستعملة و كذلك لتجنب التكاليف العالية للوسطاء و السماسرة



المطلوب هو تعميم هذا المشروع بين مجموعات الاسر او في نطاق الاحياء بحيث تتشارك الاسر في الاستفادة و التكلفة و الارباح من عوائد التأجير لغير المشاركين. و كاتب هذا المقال علي استعداد لتقديم النصح و المشورة في الجوانب الهندسية و الفنية و الادارية لمن يرغب في امتلاك سيارة اسعاف عائلية عن طريق تعديل سيارات نقل الركاب الصغيرة او السيارات العائلية. وكذلك لتقديم النصح في نواحي الرعاية السريرية للمقعدين و كبار السن.



الرجاء التعليق و الاقتراح و الاشادة و المساعدة في تنفيذ نواة هذا المشروع و تعميمه لما فيه من فوائد صحية و نفسية و اجتماعية و مالية جمة لكبار السن و المرضي و الاصحاء علي السواء. https://wp.me/p1TBMj-dJhttps://wp.me/p1TBMj-dJ







Best regards

Tarig M. M. K. Anter, Mr.

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