مسلسل اعتقال البشير داخل مجلس الامن ومعالجات روتينية متكررة بقلم محمد فضل علي

.. كندا اخبار تطورات الاوضاع في اقليم دارفور تعود دون سابق انذار الي صدارة اجهزة الاعلام والصحافة الدولية وداخل اروقة الامم المتحدة وبعض المنظمات الدولية. في صفحة جديدة من جلسات مجلس الامن السنوية المعتادة لاستعراض تقارير مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول تطورات قضية دارفور شهد مجلس الامن الدولي واروقة المنظمة الدولية جلسة شهدت ملاسنات وهجوم مذدوج علي المحكمة المعنية بواسطة المندوب السوداني في المجلس وممثل الجارة الشقيقة اثيوبيا الذي وصفه بعض المراقبين بانه كان ملكيا اكثر من الملك وتفوق علي المندوب السوداني في مهاجمة المدعي العام للمحكمة الجنائية واتهمها باهانة بعض قادة وروساء دول افريقية مستقلة وذلك في معرض دفاعة عن الرئيس السوداني عمر البشير ونفي الاتهامات الموجهة اليه في هذه القضية. بينما اتجهت بريطانيا من داخل مجلس الامن الدولي الي دعم مجهودات المحكمة الجنائية الدولية اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير واخرين وذلك في بيان للسيدة سوزان ديكسون المستشار القانوني البريطاني في الأمم المتحدة القته امام مجلس الأمن في هذا الصدد شكرت في بدايته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وطاقم مكتبها علي ما وصفته بعملهم الدؤوب وتفانيهم في التحقيقات ذات الصلة بقضية دارفور واشارت المستشارة البريطانية الي دعم بلادها المطلق لمجهودات محكمة لاهاي انهاء الافلات من العدالة واعتقال ومحاسبة المطلوبين بواسطتها في اشارة الي اوامر القبض الصادرة ضد الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين واخرين . الي ذلك تناولت بعض الصحف واجهزة الاعلام المختلفة خبر المشادة العنيفة التي جرت في اروقة مجلس الامن والمنظمة الدولية بين مندوب السودان في المجلس وبين المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي اتهمت المجلس بعدم اتخاذ الخطوات الكافية لتنفيذ قرارات المحكمة باعتقال الرئيس السوداني واخرين مما دفع المندوب السوداني للرد واتهام المحكمة الجنائية بالتسيس والتضليل والفساد. وساند مندوب دولة اثيوبيا السودان بقوه وكرر نفس اتهامات المندوب السوداني للمحكمة الجنائية. وانفض سامر الجلسة الروتينة المتكررة في كل عام داخل مجلس الامن الدولي حول قضية دارفور دون قرار حاسم من المجلس والمنظمة الدولية ليبقي الحال علي ماهو عليه حتي اشعار اخر في ظل حالة الاذدواجية الغير معلنة و تعاون بعض دول العالم الكبري ومنظمات النظام العالمي في اوربا والولايات المتحدة الامريكية مع نفس النظام السوداني الذي تسعي لاعتقال رئيسه في العديد من الملفات الشائكة والمعقدة علي صعيد ماتعرف بالحرب علي الارهاب وقضايا الهجرة الدولية. وسط هذا المناخ الضبابي تعتبر قضية دارفور الاولي من نوعها التي تعبر حدود الدولة السودانية منذ استقلال البلاد وسط تضارب في التناول من بعض الدوائر الدولية التي تنسب جذور القضية الي صراعات قبلية واثنية الامر الغير صحيح الذي ينضوي علي اساءة بالغة للدولة السودانية حيث لاعلاقة لما حدث في دارفور بالمزاعم المشار اليها وحيث تعود اسباب الصراع الحقيقية الي صراع علي السلطة بين بعض المجموعات المتناحرة داخل ماتعرف باسم الجبهة القومية الاسلامية عندما وجدت الاغلبية الصامتة من مواطني دارفور انفسهم بين مرمي نارين والامر في مجملة يستدعي اعادة التحقيق في القضية بواسطة العدالة السودانية برقابة وحضور المجتمع الدولي ومنظماته ذات الصلة متي ما كان ذلك ممكنا في مستقبل البلاد حتي يقول القضاء السوداني المستقل قراره حول هذه القضية السيادية. Sudandailypress.net
كضبا كاضب،،، نظام الإنقاذ نفسه هو نظام عنصري حتى النخاع و ما جاء إلا لتنفيذ أجندات عنصرية بحتة و بوجه خاص بعد المفاصلة الشهيرة، أما الدرويش الترابي و من كان معه من حيران الغرب فقد ظنوها إسلامية و حكم بالشريعة و لكنهم سرعان ما واجهوا الحقيقة المرة بعد العشرية الأولى لهم في الحكم، إن الشغلة عنصرية و أن البشير و مناصريه قد تكتلوا ضدهم على أساس عرقي جهوي ثم أقصوهم و هم، أي أنصار الترابي، في إخلاص ساذج لفكر دولة الترابي الدينية المتوهمة،،، فلا تحاول يا هذا أن تصطاد في المياه العكرة و أن تصنع من الفسيخ شربات ليمون و تحاول كسر عنق الحقائق،،، فلو لا الأساس العنصري للإنقاذ لما بقيت قائمة حتى اليوم.
"فلا تحاول يا هذا أن تصطاد في المياه العكرة و أن تصنع من الفسيخ شربات ليمون و تحاول كسر عنق الحقائق،،، فلو لا الأساس العنصري للإنقاذ لما بقيت قائمة حتى اليوم...." بتوقيت ولاية مانيسوتا الامريكية نفس اللغة والمفردات المعتادة وصورة طبق الاصل ومتكررة من التعقيبات المعتادة علي المقالات التي اكتبها في هذ الموقع .. نريد ان نسمع عن تطوير اجهزة الانذار في بوابات متجر ال Walmart security الشهير فذلك افيد بكثير للجميع من الكلام في السياسة واشياء من هذا القبيل
الأخ شطة خضراء لكم التحيات أعمل حسابك هذا الديكتاتوري إذا لم يعجبه كلامك سوف يزيل مداخلتك في نهاية الأمر ، فهو يظن أن الناس يجب أن يقرؤوا فقط مقالاته وكلامه ذلك الممجوج الممل .. وأنا هنا أتعمد بهذا التداخل حتى يقوم بإزالته .. بمعنى أن أقفل الطريق أمام هذا المقال وكل مقالاته لتكون عقيمة من المداخلات ،، لنؤكد حقيقة الديكتاتورية في هذا الإنسان المتكبر .
مجلس الامن يوافق بالاجماع علي طلب المحكمة الجنائية باعتقال الرئيس السوداني نقلا عن موقع حركة العدل والمساواة السودانية خبر متداول علي نطاق واسع فهل يعني ذلك ان هناك نتائج عملية ستترتب عليه او اجراءات للحد من سفر الرئيس السوداني لايزال الوقت مبكرا للحديث في انتظار ردود الفعل علي هذا التطور داخل وخارج السودان حتي تستبين الامور
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة