مستشفى النو : التلبيس والتدليس !! بقلم حيدر احمد خيرالله

08:15 AM March, 25 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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سلام يا ..وطن





*من المحزن جداً الخط الذى سارت عليه لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الانسان بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم ليحدثوننا حديثاً فطيراً عن مايحدث فى مستشفى النو ويمجدون فى الجهود الكذوبة والتى لاتجد مايسندها على أرض الواقع ، فى ذات الوقت الذى يعاني فيه المواطن / إسماعيل أحمد رضوان ذو الثلاثة وثلاثين ربيعاً والمتزوج حديثاً وله طفل فى شهره السابع ، وقد جاء إسماعيل من سنار ليعمل بمهنة سمكرة السيارات ، وكان يومها يركب موتر فنفضته سيارة وسقط فحملوه الى مستشفى النو ، وماأدراك مامستشفى النو !!لقد زرته شخصياً فى اليوم الثاني فى مستشفى النو فوجدته غائباً عن الوعي ومعه والده الذى قدم من ولاية سنار فى حلقه عبرةً وعينيه فى حالة من الذهول ، لم نجد فايل للمريض والاورنيك لم يقم بتعبئته أحد ، والملف عبارة عن ورقة ليس عليها أية بيانات . وبدون خجل تتحدث لجنة التشريعي عن أن مستشفى النو قد قد قام بتنفيذ معظم التوصيات التى أصدرها ديوان الحسبة والمظالم من جملة 147توصية عقب زيارته للمستشفى فى العام 2014

*وهاهو ذات المستشفى يتسبب فى تعطيل مواطن سودانى من غمار الناس فى العام 2018 بينما المجلس التشريعي يمارس التغبيش والتلبيس والتدليس ، فى محاولة بائسة لتزيين القبيح ، ومهما إتسعت حلاقيم التزيين سيبقى عجز الشاب السناري إسماعيل عن الحركة هو الحقيقة الدامية التى تصفع كل كلمة لاتطابق الواقع ولاتقول للمخطئ أخطأت ، وهاهو د. معزحسن بخيت يبقى مستعداً لمواجهة مصيره إن كان مخطئاً ، لكن ماذا نقول عن حارقي لبخور السياسي وهم يدخلون باحات الخدمات الصحية ولايكترثون لشاب أصبح فجأة من العاجزين ، ونرفع الآن حكايته وآثارها الى لجنة الحسبة والمظالم التى حذرت قبل اربعة سنوات من مايجري فى مستشفى النو عبر 147 توصية ، وهذا بلاغٌ جديد ، بعيداً عن لجنة المجلس التشريعي التى تغرد خارج السرب.

*ويبرز السؤال الأهم ماهى نتيجة التحقيق فى الشكوى التى تقدمت بها مستشفى البقعة ضد مستشفى النو ؟!ولازلنا ننتظر رد الأستاذ/ الفاضل حاتم حسن بخيت ومغزى كلمات أخيه من إنتظاره وفاة المريض ليحمل جثمانه الى القصر الجمهوري ويالها من فرية تجعلنا بالضرورة نبحث عن إخوان ندفع بهم الى السلطة حتى يكونوا لنا سنداً للتطاول بحق وبغير حق !!نداؤنا اليوم الى رئيس المجلس التشريعي عن رأيه فى هذا العبث؟!والى والي الخرطوم وموقفه من مدراء هذه المستشفيات ؟ وللمواطن اسماعيل سنبقى معك خلف قضيتك بكلما نملك من قوة حتى لانفقد ثانية شبابنا الغر الميامين وهم يقعون تحت طائلة الإهمال الطبي ولايجدون نصيراً لضعفهم ، الله معك.. وسنكون معكم .. رغم ماجرى فى مستشفى النو من التلبيس والتدليس ، وسلام يااااااوطن..

سلام يا

الغلاء الفاحش، وجوال السكر خمسين كيلو بلغ سعره الف ومائة خمسة وعشرين جنيه عداً نقداً، ماذا نفعل ؟! سنترك الاحتجاجات ونقف نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الذين أصروا على أن يكونوا الفداء ..فقط سنهتف لا لا للغلاء..وسلام يا..

الجريدة الاحد ٢٥/٣/٢٠١٨



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