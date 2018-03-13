مساكين نحن! مساكين، الكديسة بتاكل عشانا!! بقلم عثمان محمد حسن

06:11 PM March, 13 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

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· صدقوني، الناس جائعة حقيقةً.. البعض قد يأكل، في اليوم، وجبة لا

تسد الرمق.. و البعض يأكل وجبتين عجافتين.. و البعض يأكل الرغيف بالشاي

الأحمر، إن وُجد، و لا يزيد..



· استَثمر البشير و جماعته تشرذمنا الذي أدى إلى إضعافنا و جعلنا

بلا حيلة، فتلاعبوا بخيرات البلد بلا وازع من ضمير.. و ركبهم الغرور و

أعماهم فقدان الحكمة و تناسوا قراءة تاريخ الطغاة القديم و الحديث..



· يجرمون و يفسدون صباحَ مساءَ.. و كلما أجرموا و أفسدوا طلبوا منا

الايتاء بالدليل و إلا فالصمت على ما أجرموا..



· مع أن الدليل أنهم، كلهم، كانوا قططاً عجافاً قبل انقلابهم

اللعين.. و بعد الانقلاب صاروا ، كلهم، قططاً سماناً تسرق وجباتنا

اليومية و تمتص مواد حيويتنا و ترينا من الويل ما لم نكن نتوقع.. لكننا

لم نكن نقاوم إلا في مجموعات مبعثرة هنا و هناك..



· كنا مساكين مبعثرين.. إذ تركنا البشير يحكم السودان قرابة الثلاثين

عاماً و يتطلع إلى استمرار حكمه السودان مدى الحياة.. و يا لرئاسته من

كارثة يتوجب ألا تستمر..



· إن الرئيس، أي رئيس، يحتاج إلى ميزان عدالة يوضع على طاولة مكتبه..

و يحتاج إلى كثيرِ سعةِ صدرٍ ليتحمل ضيق الشعب من أخطائه.. و يحتاج شيئاً

من الحلم.. و حزمةَ عطف على الرعية.. و يحتاج إلى الصدق، الصدق مع النفس،

قبل الصدق مع الآخرين، كي يكون في مصاف الرؤساء الراشدين..



· لكن من أين للبشير بتلك الصفات و هي صفاتٌ تعوزه مذ كان طفلاً ..

إذ لم يتورع عن ضرب والدته، الحاجة/ هدية، بحديدة في ( عضم الشيطان).. و

يقال أن الحاجة- الطيبة- قالت، بعفوية، في لقاء تلفزيوني ، أنه كان

يضربها أحيانا.. لكنه اعتذر لها بعد ذلك.. و قد شاهدناه يكرمها مؤخراً..



· فهل يعتذر للشعب السوداني بعد كل ما تسبب له من أذىً و يعتذر للوطن

عن كل ما ارتكبه من خطايا في حقه الوطن بيع أراضيه و التهاون في بعضها

للدول المجاورة؟!



· إن البشير عاطلٌ عن صفات الراشدين في كبَرِه، و نراه و بطانته

يسرقون قوت الشعب و الشعب يقتات من مكبات نفاياتهم.. و نراه ينفعل متى

أبدى كائن من كان، داخل حزبه، وجهة نظر مغايرة لوجهة نظره في المسائل

المتعلقة بحقوق الشعب أو عدم دستورية ترشيحه مرة ثالثة في انتخاباتٍ

موعدها عام 2020..



· و للبشير، في كل لقاءٍ مع الجماهير، كلام و كلام يطول عن الاسلام..

لكن أفعاله تنآى ألفَ فرسخ بعيداً عن مقاصد الاسلام.. و له كلام و كلام

عن الديمقراطية و هو الدكتاتور الأشِر.. و له وعود سابقة مع متحاوريه

ببسط الحريات و غيرها بعد الحوار.. و ما لبث أن نكث بوعوده و خنق الحريات

حتى للذين مارسوها في مسيرات سلمية ضد الحرامية.. و له كلام و كلام عن

محاربة الفساد و الفساد ينخر في بيته..



· أيها الناس، هذا هو البشير، و كلكم تكادون تتوقعون ما سوف يقوله

متى وقف أمام المايكرفون ليتحدث إليكم حديث الرائد الذي لا ينفك يكذب

أهله، و هو بالكذب سعيد سعادة مرفهة!



· لو يدري البشير أن جماهير المشاهدين/ المستمعين لخطاباته تفسِّر

كلَّ جملة ينطقها بضدها، لتوقف عن القاء أي خطاب جماهيري و لاكتفى

بمخاطبة أنصاره، إذا كان لا بد من التنفيس عن النفس بالكذب أمام الناس..



· فالسودانيون يسخرون من خطاباته و يحتقرونه أشد من احتقاره

لذكائهم.. و على البشير أن يعلم أن من يخاطبهم و يعيشون تحت سطوة حكمه

يكرهونه و لا يثقون فيه دعك عن أن يصدقوه..



· نعم، نجح البشير في إخماد المظاهرات، ما أغراه ليتَجَبّر أكثر.. و

يطغَى أكثر.. و كلما طالت سنوات سلطته ازدادت سطوته و تنامى جبروته و

طغيانه.. و ترسخ اعتقاده في أن السودان مِلكُ له وحده.. و أننا مساكين

أذلاء غير جديرين بالاحترام..



· لكن لا! بمقدورنا أن نوجعه بإسقاط نظامه و إلى الأبد.. و قد بدأت

تباشير وحدتنا تتجلى يومَ خرجنا من جلباب تشرذمنا و ضعفنا و مسكَنَتِنا

و توَّحَدت كلماتنا لإسقاط النظام في مسيرات ( سلمية.. سلمية.. ضد

الحرامية)! و ما تلك المسيرات سوى قطرةِ غيثٍ لا بد من أن ينهمر باستنباط

وسائل مشروعة أخرى، تحت تصرفنا، لإرسال الشير و باقي القطط السمان إلى

جحورها!



· فلا يظنن أن الثورة قد خمدت.. و أن الطريق سالكة له لدخول انتخابات

2020 و الفوز فيها بلا منازع..



· لن نيأس!



· و المجاعة التي يسمونها ( فجوة غذائية) سوف يتوسع مداها مع الغلاء

الطاحن.. و شح السلع الغذائية قادم مع الصيف القادم.. و حين يتمادى الجوع

في أغلب البطون، و نتوقع أن يفعل ذلك، فعلى البشير أن يبحث عن اللجوء إلى

إحدى الدول التي باع لها أخصب أراضينا.. لأن لثورة الجياع كلام آخر.. لن

نكون بعده مساكين يتركون القطط السمان تأكل عشاءنا على الدوام!!

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