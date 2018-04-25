نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل عثمان رغيم الحسن فى رحمه الله
.. في الخالـدين .. الصديـق عثمان رغيـم الحســن كرفـــس ...
خبر مفجع البوردابي عثمان رغيم في ذمة الله
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 25-04-2018, 08:54 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

مسافةٌ بين واقع غزة وجلسة رام الله بقلم د. فايز أبو شمالة

25-04-2018, 08:45 PM

فايز أبو شمالة
<aفايز أبو شمالة
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 267

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


مسافةٌ بين واقع غزة وجلسة رام الله بقلم د. فايز أبو شمالة

    08:45 PM April, 25 2018

    سودانيز اون لاين
    فايز أبو شمالة-فلسطين
    مكتبتى
    رابط مختصر



    لا يمكنني وصف مشاعر أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من سكان قطاع غزة، الذين استجابوا للدعوة، وسافروا عبر حاجز "إيرز" بيت حانون إلى رام الله، ليشاركوا في جلسة المجلس الوطني، ولكن يمكنني وصف مشاعر الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية وفي فلسطين 48 والشتات، وذلك من خلال مئات التعليقات التي طرزت صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي، وكلها تحذر من المشاركة، وكلها ترفض الجلسة التي ستطيح بأحلام الفلسطينيين، وستمزق ما بقى متآلفاً من نسيجهم الوطني..
    إجماع وطني فلسطيني على ضرورة عدم السفر إلى رام الله، الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعدم المشاركة في جلسة مجلس غير توافقية، وهذا بحد ذاته رسالة إلى رئيس المجلس الوطني، وإلى رئيس السلطة الفلسطينية، رسالة تؤكد على أن الشعب الفلسطيني الذي يبدو صامتاً، تموج في أحشائه تيارات بحرية ستضرب شواطئ الهدوء الوهمي الذي يظهر على سطح الأحداث في الضفة الغربية وغزة.
    فكيف يسافر أعضاء المجلس الوطني من غزة الواقعة تحت العقاب إلى رام الله التي تمارس عليهم فنون العقاب، دون أن يصيبهم الاختناق جراء تغير الأجواء السياسية؟ وماذا سيقول أعضاء المجلس الوطني لسكان غزة الذين لم يتسلموا رواتبهم، ويفتقرون إلى العلاج، وينامون على العتمة، بينما إخوانهم في رام الله ينامون على أنغام الطرب، ويغرقون في بحر الألوان، وتطفو على أمسياتهم غيم المناصب والمنافع والبدلات؟ ماذا سيقول أعضاء المجلس الوطني لسكان غزة الذين ضاقت بهم الحالة المعيشية، وانحبست عنهم المساعدات الدولية التي صبت أمطارها على رام الله، فغرقت في بحر السهرات؟ ماذا سيقول أعضاء المجلس الوطني لسكان غزة الذين يتوجهون إلى الأسلاك الزائلة، ويهاجمون الأعداء، ويقدمون الشهداء، في الوقت الذي تهجع رام الله على مخدة الأمن الإسرائيلي ، الذي يراقب رموش العيون، ويعد على السكان الأنفاس، ويحاسبهم على صدق المشاعر ورقيق الإحساس؟
    غزة لن تغفر لكم، حتى لو وقف أحدكم، وطالب برفع العقوبات عن غزة، وطالب بحقوقها الوطنية، وانتقد قطع الكهرباء والدواء والغذاء عن غزة، وانتقد الموقف السياسي الرسمي، ورفع صوته ضد التنسيق الأمني، فنحن نعرف جميعنا أن الصوت النقدي لا يجدي في غياب الديمقراطية، الصوت النقدي في غياب الاجماع الوطني كحرير فوق الأشواك، لا قيمة له، لأن الأصل في الدعوة لعقد جلسة رام الله هو الجلسة نفسها، وبغض النظر عن جدول الأعمال، وعن الحضور، وعن الأغلبية البرلمانية، وبغض النظر عن الرأي الآخر، والصوت المعارض، فالبيان الذي سيصدر عن الجلسة قد تمت صياغته قبل توجيه الدعوات، والقرارات التي ستتخذها الجلسة تمت كتابتها قبل سفر أعضاء الوفد من غزة، وأعضاء اللجنة التنفيذية قد تم اختيارهم قبل الدعوة للجلسة، وما حضور أعضاء المجلس الوطني إلا ديكور خارجي، لالتقاط الصور، وعرض الوجوه، والنطق بالأسماء، والتعريف بالمناطق، ومن ثم يسدل الستار على وقع النشيد الوطني!.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de