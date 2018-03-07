|
|
فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
مرحبا بجنوب السودان ..دولة عربية بقلم د.أمل الكردفاني
|
|
|
|
Re: مرحبا بجنوب السودان ..دولة عربية بقلم د.أم� (Re: أمل الكردفاني)
|
• شر الأمور ما يا يضحك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• يظن سلفاكير أننا في رغد الحال بمعية الجامعة العربية !!!
• وهو لا يدري الحقيقة ولا يدري المرحلة التي وصلت إليها العروبة !!!!!
• العروبة في عالم اليوم تعني إما أن تكون قاتلا وإما أن تكون مقتولاً !!!
• مهزلة ما بعدها مهزلة وهي مهزلة تطال كل من يغازل عائدات البترول ,,,,
• وعائدات البترول قد أصبحت غير مجدية لأهلها ناهيك عن الآخرين !!!!!
• سوف يقال لسلفاكير : قبلناك عربيا في الجامعة العربية رغم انك لست بذلك العربي جملة وتفصيلا!!
• ولقد اكتشفنا أن أجدادك يلتقون بأجدادنا في العروبة رغم أنكم لا تلبسون العمامة والعقال !!!
• فيا أيها العربي أصلاً وفصلاً تقدم وحارب من أجل العروبة !!!!
• انتهازي يطمع في ثروات العرب ويظن نفسه ذلك الذكي اللبق الذي يستطيع أن يتلاعب بعقول العرب !!!
• وعربي نفعي خبيث يريد أن ينتفع بأحلام الحالمين السذج ليزج بهم في حروب العرب !!!!!!
• وهنا يتدخل الجانب السوداني رحمة في البين وهو أدرى بأسرار العرب والعروبة !!!!
• وبطريقة متعمدة يرفض انتماء الجنوب للعروبة ويحتج بالقول لسلفاكير أنتم زمان قلتم ما عايزين أية علاقة مع العرب الجربانين ،، فلماذا جئتم الآن كايسين العروبة يا سمحين ؟؟؟؟
• ونحن الشعب السوداني أول من يرفض عضوية الجنوبيين في الجامعة العربية !!!
• وكالعادة فإن الشعب السوداني سوف يكون سندا وناصحا للجنوبيين بطريقة ماكرة !!!!
• ولو أصر الجنوبيون في الانتماء للجامعة العربية وأصبحوا فيها ،، ثم بكوا من جور العرب فيما بعد فإن الشعب السوداني سوف يقول لهم ( يا ما نصحناكم ولكن لا تحبوا الناصحين ) !!!!!
|
|
|
|
|
|Articles
|News
|مقالات
|بيانات
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook