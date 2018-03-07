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مرحبا بجنوب السودان ..دولة عربية بقلم د.أمل الكردفاني

07-03-2018, 03:41 PM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 393

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مرحبا بجنوب السودان ..دولة عربية بقلم د.أمل الكردفاني

    02:41 PM March, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
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    اوردت هذا الخبر صحف الخرطوم وقد نفاه لي بعض الاصدقاء الجنوبيين وقالوا بأن الجنوب قد حصل على صفة مراقب فقط ، رغم ان صحف الخرطوم اوردت ان الجنوب قدم طلبا سيفصل فيه اليوم ..وانا لا استبعد ذلك
    فسلفاكير يمر بأزمة حقيقية سياسية واقتصادية وامنية ، لا اعرف ماذا يتوقع بتقديم طلب الانضمام الى جامعة الدول العربية التي لا تقدم ولا تؤخر ومن ثم ادخال بلده في الازمة العربية الاسرائيلية ... طبعا الناس مندهشون بسبب ان من اهم اسباب رغبة الجنوبيين في الانفصال هو رفضهم النزعة العروبية الاستعلائية . لكن ما اراه ان الجامعة لن تقبل بانضمام الجنوب ، ليس فقط لأن الجنوب لا علاقة له بالثقافة العربية فمعيار الانضمام للجامعة العربية معيار قانوني بحت ، وهو قبول الدول العربية لضم دولة ما الى الجامعة العربية ، انني اعتقد ان مصر وراء توجيه سلفاكير نحو هذا الامر لتضمن حليفا مائيا استراتيجيا من ناحية الجنوب وقريبا من منابع النيل الابيض . وبالتالي فمصر التي تشعر بتهديد اسرائيلي لمصالحها المائية في هذه المنطقة تريد ان تستبق التوقعات السلبية ومن ثم تحتوي الجنوب عربيا.
    شخصيا انا اعتقد ان انضمام الجنوب للجامعة العربية اضافة جيدة للجامعة وانهاء للرواسب التاريخية العالقة بين الجنوب والثقافة العربية والجنوب يعتبر متمتعا بجغرافيا استراتيجية باعتباره بهوا للدخول الى افريقيا السمراء..
    لكن اعتقد ان الامر لن يكون بهذه السهولة بالنسبة لدول اخرى وخاصة لبنان والاردن وفلسطين ودول الهلال الخصيب عموما ، فلبنان لديها اشكالية تجاه المجموعات العرقية السمراء ، ولقد رأينا موقفها السلبي من الاجتماعات التي كان من المقرر ان تتم في موريتانيا الا ان لبنان وقفت حائلا دون ذلك ، كذلك فان الجامعة العربية الان تعاني من انقسام حاد جدا ، وعلى دولة جنوب السودان ان تحدد وجهتها منذ البداية ، واذا كانت مصر هي من دفع دولة جنوب السودان لطلب الانضمام فاعتقد ان سلفاكير سيوضع في خط مواجهة مع محور المغامرين كقطر ومن تبعها من الدول واهمهم السودان نفسه. وهكذا يكون السودان قد خضع لحصار شمالي وجنوبي بايدولوجيات رافضة للتقارب السوداني القطري التركي.
    هناك دول لن ترفض انضمام الجنوب او اتوقع ذلك كالمغرب العربي والجزائر وتونس ، ولكنني فقط حذر من دول الشام تحديدا .
    هل يعتبر انضمام الجنوب للجامعة اضافة ام خصما على الجامعة ؛ اعتقد ان هذا يعتمد على طموحات سلفاكير ، فدخول سلفاكير للجامعة اذا كان بغرض ايجاد حلول لمشاكل دولته فانه لن يجد الكثير مما يتوقعه ، وسيكون انضمام الجنوب غير مفيد البتة... لكن سلفاكير يستطيع ان يلعب دورا في دعم توجه الجامعة نحو الانفتاح على الدول الافريقية ليلعب دور الوسيط لدول وسط وشرق افريقيا مع العرب. هذا مع ملاحظة ان ايران تلعب على هذه المنطقة بكثافة وعلى الدول العربية ان تمد بصرها الى هذا الخطر .
    على اية حال مرحبا بالجنوب ..ونتمنى ان يكون انضمام الجنوب تمهيدا لعودة وحدة السودان بقطريه من جديد.
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07-03-2018, 06:39 PM

لقد أضحكونا هؤلاء !!


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Re: مرحبا بجنوب السودان ..دولة عربية بقلم د.أم� (Re: أمل الكردفاني)

    • شر الأمور ما يا يضحك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • يظن سلفاكير أننا في رغد الحال بمعية الجامعة العربية !!!

    • وهو لا يدري الحقيقة ولا يدري المرحلة التي وصلت إليها العروبة !!!!!

    • العروبة في عالم اليوم تعني إما أن تكون قاتلا وإما أن تكون مقتولاً !!!

    • مهزلة ما بعدها مهزلة وهي مهزلة تطال كل من يغازل عائدات البترول ,,,,

    • وعائدات البترول قد أصبحت غير مجدية لأهلها ناهيك عن الآخرين !!!!!

    • سوف يقال لسلفاكير : قبلناك عربيا في الجامعة العربية رغم انك لست بذلك العربي جملة وتفصيلا!!


    • ولقد اكتشفنا أن أجدادك يلتقون بأجدادنا في العروبة رغم أنكم لا تلبسون العمامة والعقال !!!

    • فيا أيها العربي أصلاً وفصلاً تقدم وحارب من أجل العروبة !!!!

    • انتهازي يطمع في ثروات العرب ويظن نفسه ذلك الذكي اللبق الذي يستطيع أن يتلاعب بعقول العرب !!!


    • وعربي نفعي خبيث يريد أن ينتفع بأحلام الحالمين السذج ليزج بهم في حروب العرب !!!!!!

    • وهنا يتدخل الجانب السوداني رحمة في البين وهو أدرى بأسرار العرب والعروبة !!!!

    • وبطريقة متعمدة يرفض انتماء الجنوب للعروبة ويحتج بالقول لسلفاكير أنتم زمان قلتم ما عايزين أية علاقة مع العرب الجربانين ،، فلماذا جئتم الآن كايسين العروبة يا سمحين ؟؟؟؟


    • ونحن الشعب السوداني أول من يرفض عضوية الجنوبيين في الجامعة العربية !!!

    • وكالعادة فإن الشعب السوداني سوف يكون سندا وناصحا للجنوبيين بطريقة ماكرة !!!!

    • ولو أصر الجنوبيون في الانتماء للجامعة العربية وأصبحوا فيها ،، ثم بكوا من جور العرب فيما بعد فإن الشعب السوداني سوف يقول لهم ( يا ما نصحناكم ولكن لا تحبوا الناصحين ) !!!!!
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08-03-2018, 10:56 AM

سكرة يني


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Re: مرحبا بجنوب السودان ..دولة عربية بقلم د.أم� (Re: لقد أضحكونا هؤلاء !!)

    هذه الفكرة نتاج لاختمار جردل مريسة كارب في رأس سلفا كير
    كوميديا هلامية ،،تخطي مرحلة الجلابة الي مرحلة العروبة هراء لا يصدق!!!
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13-03-2018, 08:33 AM

أمل


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Re: مرحبا بجنوب السودان ..دولة عربية بقلم د.أم� (Re: سكرة يني)

    andand
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