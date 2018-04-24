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مخرجات لاتغني ولا تسمن من جوع بقلم نورالدين مدني

24-04-2018, 07:38 PM

نور الدين مدني
<aنور الدين مدني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 1112

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مخرجات لاتغني ولا تسمن من جوع بقلم نورالدين مدني

    07:38 PM April, 24 2018

    سودانيز اون لاين
    نور الدين مدني-الخرطوم-السودان
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    كلام الناس


    *كشفت الجلسة المطولة التي عقدت الثلاثاء الماضي برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهمورية بكري حسن صالح الكثير من جوانب الخلل والقصور رغم الجهد الشكلي الذي بُذل في التقرير المقدم حول مخرجات الحوار الوطني.
    ضاعت الساعات الطوال من عمر الجلسة في إستعراض بعض الجداول البيانية والتصنيفات والإحصائيات والأرقام التي تحاول توضيح ماتم ومالم يتم تنفيذه من مخرجات "الوثبة" التي لم تتنزل في أي مستوى من المستويات اللصيقة الصلة بضرورات وإحتياجات المواطنين الأساسية.
    * لن أشغلكم ب"الثلاثة ورقات" التي قدمت في هذه الجلسة فقط أضع أمامكم مباشرة إلى حالة حية من حالات الفشل التنفيذي تابعتموها بأنفسكم من خلال ماتناقلته الوسائط الإعلامية من حديث للبروف إبراهيم غندور عن أوضاع البعثات الدبلوماسية في الخارج .. تسبب في إقالته.
    *في مراحل سابقة كانت هناك شماعات تعلق عليها الإخفاقات الحكومية مثل الإستعمار ثم الحزب الشيوعي، لكن إبان حكم الإنقاذ بمختلف حكوماته لم تعد هناك شماعة يتم تعليق الإخفاقات عليها لأن الذين يضعون العصي أمام الحراك الحكومي هم داخل كابينة الحكومة نفسها.
    *قبل فترة قلت - على طريقتي - أمام بعض المحسوبين على الحكم : في ظل حكم الإنقاذ" أصبحتم" الحكومة والمعارضة والحركات المسلحة ولجان التفاوض ولجان الوساطة و.... الخ الأمر الذي ضيع المؤسسية وأفقدها هيبتها.
    * المشكلة ليست مشكلة البعثات الدبلوماسية في الخارج فقط بل في كل أجهزة الدولة منذ أن بدأت تدار من الباطن تحت عين "المسؤولين رسمياً" وفوق إرادتهم، وبعد أن تضخمت الأجهزة الموازية وأصبحت تعمل علناً إنابة عن الأجهزة والمؤسسات الرسمية.
    *أذكر هنا على سبيل المثال لاالحصر مانشر مؤخراً عن مطالبة "قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد عثمان دلقو الشهير ب"حميدتي" المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي الإعتراف بمجهودات قواته في محاربة الإرهاب والإتجار بالبشر و والهجرة غير الشرعية وأضاف مهدداً : وإلا سيكون لنا رأي اخر.
    *حميدتي أكد أيضاً جاهزيتهم لحسم كل ما يهدد العقيدة والوطن،كما أكد إستمرار قوات الدعم السريع في التحالف العربي لإستعادة الشرعية في اليمن والزود عن كل مايمس الحرمين الشريفين ودول الخليج ... وجدد الدعوة لحاملي السلاح لإيقاف الحرب والجنوح للسلم!!.
    لن أتحدث عن إستمرار حالة شح السيولة مع سبق الإصرار والتعمد بقرارات إدارية وأمنية وسط أخبار يومية عن صفقات إستثمارية من مختلف أرجاء العالم دون أن تتنزل اثار كل ذلك على حياة المواطنين الذين تزداد معاناتهم كل صباح، فيما تستمر ساقية الفساد مدورة والأخبار الكارثية لاتتوقف ... ومجلس الوزراء الموقر يعقد جلسة " الثلاثة ورقات" حول مخرجات لاتسمن ولا تغني من جوع.
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