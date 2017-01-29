محمود محمد طه : في ذكراه : 18 يناير 2017 وَسِّدْ الآنَ رَأْسَكَ فَوْقَ التُّرَابِ المقدَّس وَاركَعْ طويلاً لَدَى حَافَةِ النَّهْرِ ثَمَّةَ من سَكَنَتْ رُوحُهُ شَجَرَ النِّيلِ أَوْدَخَلتْ في الدُّجَى الأَبنوسيّ أَوْخَبَّأَتْ ذَاتَها في نُقُوشِ التَّضَارِيس ثَمَّةَ مَن لَامَسَتْ شَفَتَاهُ القرابِينَ قَبْلَكْ
من قصيدة : التُراب المُقدس : محمد الفيتوري
(1)
ليس برحيل المفكر " محمود محمد طه " المُدوي ، كَسبَ اسمه ألقاً أوأعماله الفكرية عبرت بحر القلزم أو بحر الظلمات ولكن لحبات خرز الفكر والاحساس بالحرية الفردية وإبداعاته . لمْ ينقضِ الأمر بعد ،فقد أحرقتْ حكومة السودان مطلع عام 1985 ، كُتبه وأسفاره . هجر تلامذته ومُحبيه الوطن فأرض الله واسعةٌ .رفع تلامذته المُدققين أسفاره في السماء الدُنيا ، وكتبوا اسم مُدونتهم " الفكرة الجمهورية ". كان اغتيال " محمود محمد طه "، ملهاة يقف الزمان حائراً تجاه مسلك أبطالها ومُنظّري ذاك الاغتيال، كأنه أمر صدر إليهم من المولى جلَّت قدرته !؟. جلس على طاولة القضاء " رجال الطوارئ" الذين رضوا بأن يكونوا " مُنفذي تلك الجريمة وجرائم أخرى، لن تنقضي برحيلهم أبداً .
(2)
بعض نجوم ذاك التاريخ البائس أحياء . يظهر بعضهم وبلا حياء ، يفاخرون أنهم شرعوا " سابقة قضائية " !، كأنهم حسبوا أنفسهم قضاة حقيقيين ، يدركون فقه القانون وبحوره ! . أصواتهم من أنكر الأصوات . يتخفُّون بآيات الحق العزيز دروعاً ، كأنهم المقصودون بها ، ويملكون الكون باسم الرب!.ادّعوا أنهم يلبسون جُلباب الرب!، بينما يختبئ آخرون منهم عن الحياة الاجتماعية العامَّة . ومن أبطال محاكم الطوارئ ، منْ ظل يتخفَّى في أبوظبي ، من الشقة إلى العمل ومنها إلى الشقة مرة أخرى . انقطع عن الناس ، لعلها تَنسى جريرته في تحويل قضية كتابة وتوزيع منشور ، إلى قضية " ردّة "، فقد تلبستهم العزّة بالإثم واستخدوموا السلطة ، ليركبوا دابَّة الجهل النشط . مارس القضاة فيها الإدعاء، إن صحّ مجازاً أن يكونوا كذلك، بل فتحوا الأضابير ، ووجدوا تُهمة الرِدَّة من العقيدة ، تخيروها لتناسب مقامه ، وتفي بالدور الذي تطّلعت إليه " المافية العَقدية " . استنّوا سكاكين المكر ، وجاءوا بقرار كتبوا عليه "غير قابل للطعن من رئاسة الجمهورية" لأنهم يرونه من " أصول شرع الله" ، وما هم إلا وسيلةً لتطبيق " حُكم الله " ، كما كانوا يعتقدون ، ويوهمون الناس أن الإله هو " الذي رمى " ، تحريف للنص القرآني : " وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى " . كذا افتروا على الله الكذب. ونفَّذوا ما أشار إليه بؤسهم . استخدموا سرعة القرار لإنفاذ ما أرادوا، وكان رغبة بعضهم من خلف الكواليس اغتيال المُفكر عاجلاً لهزيمة التنوير الديني !. (3) هكذا كان " قدس المولى سره " يسكُب رحيق العُمر، على القضيَّة الفكرية التي أحب . لقد تألَّق على غير هوى أعدائه . فخاف قادة " المافيا العَقدية " على أنفسهم من غلبة الفِكر وكاريزما الرجل العابد. ورأى الهيكل التنظيمي " للمافيا العَقَدية " ،أن يسحَّب البِساط من الرجل وجماعته وفكره، واغتياله بأية وسيلة ! . رغبوا السٌلطة دون غيرها ،ركعوا لها بأجسادهم والعقول كي يُلِّين قلبها عليهم . استباحوا الأعراف والمُّثل ،وتم إحاكة الدسائس وارتدوا لباس المكر ، في وضح النهار . لقد تهيبوا من قبل محاورته عندما كان قوي الحُجة .لاحقوا تلامذته في المنابر بالعِصي كي يسكتوا هذا المشروع الديني. اقتادوه للمشنقة بجريرة صنعوها له ، ويغسلوا أيديهم من دمه. فهم غائبون عن الصورة المُشاهَدَة، ولكنهم وقفوا وراء أصحاب السلطان ، وهكذا كان ! .
(4)
اقتيد الفارس في ليلة عُرسه الكبير 18 يناير 1985 ، بعد تناول إفطاره اليومي . كمنْ لا ينوي مُغادرة الدُنيا ، أو هي سُخرية من الذين امتهنوا إذلال الناس وأقبلوا عليه في وكره ، فلم يجدوا فرصة لإذلاه. وعلى منصة التتويج استبان الحق نوره ، وانبلج . كان قبل ذلك ، قد تم إقامة صرح لمسرح " القطع والقطع من خلاف والشنق والصلب ". وبناء على أمرٍ حكومي سيادي بتنفيذ مشنقة في " سجن كوبر " ، بحيث يرى الجمهور المُتهم قبل إعدامه وبعد التنفيذ ، بل وصلبه إن اقتضى الحال. وهو ما تم تنفيذه في حق " محود محمد طه ". ونُقل جثمانه بالطائرة ، ليدفن بلا شِرعة تحت أرضٍ فضاء غرب أم درمان . وهي بدعة أخرجوها لينسى الناس المُفكر والفكر!. كان للراحل سيرته الشخصية ، التي هي فوق كل الشُبهات : نقاء وعِفة لسان ومَسلك قويم . اقتدى بحديث النبي الأكرم " الديِّن المعاملة "، وذهب من دُنياه نقياً.
(5)
ذات يوم في التاريخ ،استمعتُ لأحد الذين أفنوا حياتهم دفاعاً عن مؤسسة النقل والتقليد ، والتعبُد وفق اجتهادات السلف، كأنها مُقدسة . رغم أنها لم تُنجبُ مُفكراً أو مُتدبراً أو مُبدعاً . جلس ذاك الرجل عند منصة تلفزيون الدولة. وعلى الهواء مباشرة تحدَّث عن " محمود محمد طه " وقال :
( ذات يومٍ خرجت إلى المقابر ،و كُنا نرغب مواراة جثمان رجلٍ مُسلم أو كُنا نحسبه كذلك. وجدتُ " محمود محمد طه " ومعه زمرته يرددون " الله .. الله " ، ومن خلفه " محمود " رأيتُ أسداً ضارٍ .و قلت جزِعاً" بسم الله الرحمن الرحيم" ، فاختفى حينها الشيطان من وراءه . وقلت " الحمد لله الذي أذهبَ عني الأذى وعافاني ) !. ياتُرى أيذكره الناس ؟!
(6)
كان المُفكر " محمود محمد طه " من قبل ،قد دخل سجنه في أواخر أربعينات القرن الماضي. حوّل خلوة السجن إلى مُعتَكف للعبادة . انفتح نور الوجدان في المعتقل الإستعماري . كان رفيق محبسه الصحافي المخضرم " عبد الله رجب محمد " ، فقد لاقت صحيفته " الصراحة " ( 1949 – 1960) عنتاً من المستعمرين . كان يدخل المحبّس ويخرج منه ، ليعود إليه مرة أخرى !. (7) من بوابة العبادة في محبسه ، شهِد " محمود محمد طه " النور المُحمدي يتسلل خفاقاً يحيل ظلمة السجن إلى أضواء جهيرة متلألئة . اغتسلت نفسه ، وعَلت هِمَّته . كدحَ إلى ربه عله يظفر بالفتح واللقاء . منْ يصفو لعبادة المولى يريه ربُه دائماً عجباً .تدرّج هو في صلاته حتى سمِع ما لمْ نَسمَع ، ورأى ما لم نَر .حمل مصيره بين يديه .لم يَسهُ وهو خاشع. فوق بساط السجود يرنو إلى ربه في الأعالي . تقلب في نعيم العُبودية ، وترققت روحه وشفَّ وُجدانه. انقشعت خشونة الجُلباب الذي كان يرتديه ، وأضحى ليِّناً .تطهرت نفسه . ودخلت عوالم صوفيّة المبنى والمعنى .
(8)
"نيسان" أقسى الشهور بالفعل . تغيرت الدُنيا من حولنا من بعد إعدامه في 18يناير 1985 . و حين انتفضت الأرض من حولنا ، ركض الشارع والسيارات والناس. تآلفت القلوب وتدافعت ، ونهضت القوات المسلحة لتحمي شعوب الوطن من التقتيل . ونال الشعب حقه في التعبير.
الاخ عبد الله الشقليني ،،، عندي اسئلة آمل ان يتسع صدرك للإجابة عليها وحسب علمي انت صديق للجمهوريين! ...... هل شك محمود في اصالته ؟؟ وهل هذا الشك يبرر لنا تخطئته في ترك (صلاة) التقليد او الحركات او الدنقير ،،سمها ما شئت !! وهل ترك الشك له ،،يعفيه من (قاعدته) التي أصّلها ،،بالشك في كل شيئ ؟؟ ..... لماذا لا (يرفع) للناس كل كتابات واقوال محمود محمد طه؟؟ لماذا يحتفظون (ببعضها) ويهاجم بعضهم الذين (يُخرجون) اقواله ومقالاته؟؟ ولماذا لا (يُرَقم) موقع الفكرة،،صفحات كتب محمود؟؟ ليسهل (الاستدلال) لها وعليها!! .... لاحظت عزوف بعض تلاميذه ،،بل وصرفهم للناس عن (نقاش) أصالة محمود!! وتصويرها كأنها ليست (الركن) الركين للفكرة !! فهل هذا ما دعا اليه محمود؟؟ ... لا يفوت على حصافتك وفطنتك ان اسئلتي واستفساراتي تخص (فهمك) للفكرة الذي اوصلك لمرتبة ما (هينة) كما وصف الاستاذ اصدقاء الفكرة!! ... كمان الاستاذ نفى ان تكون (دعوته) فكرة،،وهذا النفي في مواضع كثيرة ومتعددة،، فهل فسرت لنا هذا (التناقض)؟؟،،وليتك بينت لنا أزمنة النفي والإثبات لمصطلح الفكرة!!
تحية لك أيها الأكرم : عاطف عُمر ولك الشُكر الكبير ، على طرح هذه الأسئلة ، وهي مشروعة لكل منْ " لم يصل " . لأن قوانينها لها علاقة بعلوم النفس البشرية ، وتمارين العبادة الفردية والتأمُل. وهي من كنوز العُبّاد . أتذكر أن النبي الأكرم ، قبل مجيء الرسالة ، كان يتعبد في جبل 11 عاماً . وهي غريبة ، يمر المرء في تلك السيرة مُرور الكرام
(1)
في العلم اللدُني : لقد افترعنا أنا ومعي الناقد والشاعر " أسامة الخواض " أن نبدأ دراسة لمنهاج " محمود محمد طه " واستغرق منا الكثير من المراجع : منها محمود واللغة ، محمود والصلاة وطرائقها ، محمود والرسالة الثانية ، محمود والماركسية ، محمود والوجودية ، محمود والاشتراكية ، محمود والديمقراطية ، محمود والعلم .وكننا توقفنا عند ( محمود محمد طه والعلم اللدُني ) . وعندما طلبت من الأكرم " أسامة الخواض " أن نبدأ قصة محمود العلم اللدُني ، أجاب النقاد والشاعر أنه ليس مُتبحراً في علم التصوف . وبناء عليه أغلقنا الملف الذي يحوي أكثر من 2000 صفحة من نقاش كل شيء . ومن ضمنها استعرضنا مراجعه ، فوجدناها قليلة ، ولا تتناسب وعظمة وضخامة ذلك الفتح الديني ؟!. وهي قضية مفتاحية ، بدون معرفتها ، لن يتسنى للمرء معرفة :
لماذا يذكر " محمود محمد طه " العلم اللدُني في عدد كبير من المواضع ؟ لماذا يذكر " محمود محمد طه " الحاديث النبوية بلا مراجع ؟ ما هي صلاة الأصالة ؟
(2)
لقد شغلني الأمر كثيراً ، واطلعت على آداب المتصوفة ، ومنها كتابات " أبوحامد الغزالي " الذي جلس مع المتصوفة 8 سنوات . هجر فيها الزوجة والأولاد طلباً للعلم : فكتب أن العلم اللدُني ينزل على المرء عن طريق العبادة والعمل ، والجلوس في خلوة والعبادة ، والإخلاص فيها . وعندها تتفتح الأسرار . ويرتقي المرء العابد ، ويتسع ذهنه للتلقي ، بدون الكُتب ، وبدون المصادر !. ربما يكون هذا الحديث غريباً ، ولكنه أقرب للواقع . وقد نزرت نفسي أجمع الكُتب والأسفار عن " هذا العلم اللدُني " ، حتى وجدتُ ما يكشف هذا الغموض . وكيف ذكر " محمود محمد طه " أن النبوة قد خُتمت ، ولكن الرسالة لم تُختم . وأن في لحظات الصفاء والتعبُد ، يخاطب المولى عن طريق قراءة ( القرآن بتدبُر ):﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾
(3)
نقطف نصاً ذكره " محمود محمد طه في سفره " كيف تُصلون ": تجاه ما قال المعصوم : ((تخلقوا بأخلاق الله.. إن ربي على سراطٍ مستقيم)) وهو هو المعنى بقوله تعالى : ((واتقوا الله ، ويعلمكم الله)).. قوله ((واتقوا الله))يعني: اعملوا بالشريعة ، وهي العلم الكسبي ، ((ويعلمكم الله)) العلم ((الوهبي)) ، أو العلم ((اللدني)) لأنه من لدن((الذات)) ، بلا واسطة.. قال تعالى عن الخضر ، في قصة ما جرى بينه وبين موسى : ((فوجدا عبداً من عبادنا ، آتيناه رحمةً من عندنا ، وعلمناه من لدنا علما)).. هذا العلم اللدني هو ((العلم)).. وهو لا يؤخذ إلا عن الله ((بلا واسطة)).. الأنبياء ، والرسل ، لا يعلمونه.. وإنما هم يعلمون الوسيلة إليه.. ولقد جاء في هذا المعنى حديثان ، عن النبي ، مأخوذان عن آية : ((واتقوا الله ، ويعلمكم الله)).. أولهما : ((من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم)).. وثانيهما : ((إنما أنا قاسم ، والله يعطي.. ومن يرد به الله خيراً يفقهه في الدين.. ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله ، لا يضرهم من خالفهم ، حتى يجيء أمر الله)).. قوله ، في الحديث الأول : ((من عمل بما علم)) يعني من عمل بالشريعة ، في العبادة ، والمعاملة.. ((أورثه الله علم ما لم يعلم)) عنى بها علمه الله العلم اللدني ، وهو علم ((أسرار الألوهية)).. وحين يوجب العلم ((بالشريعة)) تجويد ((العبادة)) يوجب العلم ((بأسرار الألوهية)) تجويد ((العبودية)) ، وهي الأدب الواجب على العبد ، نحو الرب.. والحديث الثاني أوضح في الدلالة على أن النبي ، إنما يعلمنا الوسيلة ، التي بها نتوسل إلى منازل العلم ((اللدني)).. قال : ((إنما أنا قاسم)) ، يعني ، إنما أنا معلم ((للشريعة)).. قوله : ((والله يعطي)) يعني ، والله يعطي ((الحقيقة)).. والحقيقة هي أسرار الألوهية.. قوله : ((ومن يرد به الله خيراً يفقهه في الدين)) هو لا يعني ((بالفقه)) هذا الذي يفني الناس أعمارهم في دراسته ، وتحصيله ، الآن.. وإنما يعني : معرفة أسرار الحكمة ((الباطنة)) ، في فعل الله ((الظاهر)).. وهذه هي ما عنيناها بعبارة : ((أسرار الألوهية)) التي سلفت الإشارة إليها.. وفي عجز الحديث سر عظيم ، وذلك حيث يقول : ((ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله ، لا يضرهم من خالفهم ، حتى يجيء أمر الله))
(4)
الحفر في علوم النفس البشرية ، وقدرة الذهن البشري، يقودنا إلى استخدام الذهن البشري بالتركيز مع السكون ، والعبادة تقود السالك إلى منبع العِلم اللدُني :( منه تنتقل الأفكار من ذهن إلى آخر وهو حقيقة علمية مؤكدة ، بل بما هو من الوعي الأكبر ، الذي كافة المؤمنون بالله يعتقدون أنه يصلهم من العلي القدير مباشرة)
(5)
الذهن البشري : إن الهاتف النقال يعمل على بطاقة كهروميغناطيسية ، وكذلك الذهن البشري. في الصندوق الذي نحمله فوق أكتافنا ، لإنسان بالغ، يكون متوسط خلايا الذهن 100 بليون خلية !!. والنقال يمكنك بواسطته مخاطبة آخر تبعد عنه ألاف الكيلومترات بوضوح تام . فكيف لا يستطيع ذهنك أن يُخاطب آخر ، وهو الأعظم شأناً من الهاتف النقال الذي يحوي اليسير مما هو في مخزون الذهن البشري . لكننا لا نستخدمه كما يجب . نعفي الذهن البشري من خدماته ونحيله إلى التقاعد القسري . كيف لا ونحن قد استغنينا عن الذهن بالآلة الحاسبة ! . استغنيا عن حفظ أرقام الهاتف ، لأن الهاتف النقال يقوم بذلك . أحلناه إلى التقاعُد وهو في أمس الحاجة للمران !.سلالاتنا قبل عشرة ألف عام أو يزيد ، لم تُكن لديهم شواغلنا اليوم . لا ميعاد ، ولا راديو ، ولا تلفزيون ،...الخ . لدينا هموم مُشتتة ، تمنعنا التفكير ، وتمنعنا التفكير بعمق وتركيز . لذا كان أجدادنا الأوائل ، يستخدمون أذهانهم أكثر مما نستخدمه نحن !!.يقيمون مباني تاريخية ، أهرامات ، معابد ، تماثيل ، يتم توقيتها صيفاً أو شتاء بحيث تشهد الرؤيا ، واضحة بلا زيف .نحن الآن نُتقن اللُعب التي تلهو أذهاننا ، وتنام أذهاننا في سُبات عميق . إذن نحن لا نتطور . لأن ذهننا ، كما يقول المتدينون ( هو أصل التكليف ) . بحياته الصحّية ، يقوى ويبتكر . يُرسل الرسائل ويتلقى . يأخذ المعارف من الأذهان دون قراءة ، ودون كُتب !!!. ودون وسائل توثيق رقمية أو ورقية .لماذا نزور الأماكن السياحية ومعابد التاريخ وكنائسه ومساجده ، وتماثيله العظيمة؟ . لأن البشرية كان تٌنجز العجائب ، بوسائل قديمة ، عتيقة . ولكنها تُدهشنا جميعاً .
هذه ومضةٌ في مصطلح " العلم اللدُني " علنا من مدده نَظفر. أرجو أن يكون واضحاً هذه القطرة من ذاك النبع .*
عقل الإنسان في بعض الأحيان يقوده الجهل إلى متاهات الضلال المفرط المقرون بالفلسفة ,, وعقل أستاذكم الكبير أوسد الجهل علما وفلسفة بدرجة أنه أوهم الذات فظن في نفسه الكمال الذي يقارب كمال الإلوهية ،، وإذا كان هو القدوة ذلك الموهوم فمن باب أولى أن يجاريه الأتباع في الأوهام .. وأخطر أنواع الأوهام هو ذلك المقرون بالحجج الفلسفية وشطحات الخيال ،، وذلك المدعو محمود محمد طه ليس هو الفريد من نوعه الذي يفتري على الله وعلى البشر من منطلقات الأوهام والدجل .. بل هنالك من سبقوه في تلك الأوهام التي تقود الصاحب إلى أعتاب جهنم .. ومحمود محمد طه كان لا يصلي ولديه فلسفات كثيرة في العبادات في الوقت الذي فيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى انتقل للرفيع الأعلى ،، ولم يترك صلاة واحدة ،، وكان يقوم الليل حتى تتورم أقدامه ،، ومع ذلك فهو حسب فلسفة وضلال محمود محمد طه وأتباعه لم يبلغ تلك الدرجة التي بلغها محمود محمد طه !! .. حيث الخاصية الخاصة لمحمود التي أسقطت عنه الصلاة وباقي التكاليف الشرعية .. فيا عجبا كيف لمحمود محمد طه قد نال شرفا ومكانة لم يناله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟؟ ،، ومجرد التفكير في أية فلسفة أخرى تبرر تلك الخاصية ينسف كل الحروف وكل الاجتهادات في تفسير الآيات القرآنية بالطريقة المحمودية كما هو وارد هنا ،، ولا يمكن في لحظة من اللحظات أن يفكر شخص عاقل ومدرك بأن محمود محمد طه كان فوق معدلات الآخرين في المكانة والقدسية ،، كما لا يعقل أن جمهور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على الخطأ الجسيم وأن محمود محمد طه هو الوحيد الذي رزقه الله بأسرار الإلوهية !! ،، تلك الأسرار المزعومة التي جعلت من بعض الأتباع أن يؤمن جازما بأن محمود محمد طه ذو خصوصية تخالف البشر ،، وأنه ليس في مقدور أحد أن يقتل محمود محمد طه ،، ذلك الاعتقاد الخاطئ الذي لازم البعض حتى نفاذ الحكم على محمود ،، وعندها تيقنوا أن محمود كان مجرد إنسان فلسفي ضلالي بالدرجة الأولى ،، وقد رحل محمود محمد طه عن هذه الدنيا كالآخرين ،، بل رحل دون الآخرين وهو يفتقد قبرا يشار إليه بالبنان .. وذلك بما جلبت فلسفته الضلالية عليه ،، ولو كان حقا على مكانة خاصة وعالية فوق معدلات البشر لوجد النصر من فوق السموات ،، لأن الله ينصر من ينصره ،، وذلك الحكم عليه والنفاذ بتلك الصورة المهينة يؤكد ضلالات الرجل في البداية والنهاية .. وتلك حقيقة لابد أن محمود لمسها بعد القتل والموت ،، حيث عالم الآخرة الذي لا تفيد فيه فلسفات الفلاسفة ،، ولكن المحك الحقيقي يتمثل في هؤلاء الأتباع التائهين في بحار الضلال والأوهام ،، فإلى متى هؤلاء الأتباع يعبدون ويقدسون فلسفات البشـر ؟؟ .
Quote: وقد رحل محمود محمد طه عن هذه الدنيا كالآخرين ،، بل رحل دون الآخرين وهو يفتقد قبرا يشار إليه بالبنان .. وذلك بما جلبت فلسفته الضلالية عليه ،، ولو كان حقا على مكانة خاصة وعالية فوق معدلات البشر لوجد النصر من فوق السموات ،، لأن الله ينصر من ينصره ،، وذلك الحكم عليه والنفاذ بتلك الصورة المهينة يؤكد ضلالات الرجل في البداية والنهاية .. وتلك حقيقة لابد أن محمود لمسها بعد القتل والموت ،، حيث عالم الآخرة الذي لا تفيد فيه فلسفات الفلاسفة ،، ولكن المحك الحقيقي يتمثل في هؤلاء الأتباع التائهين في بحار الضلال والأوهام ،، فإلى متى هؤلاء الأتباع يعبدون ويقدسون فلسفات البشـر ؟؟ .
قال تعالى: "وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87)" البقرة.. إذن حدوث القتل بأي طريقة ليس دليلا على الضلال بل ربما يكون دليل الصدق والقرب من الله. ثم ما رأيك فيما جرى لسيدنا الحسين رضي الله عنه وبقية أهل البيت الذين قتلهم المفسدون في الأرض؟؟
[quoteإذن حدوث القتل بأي طريقة ليس دليلا على الضلال بل ربما يكون دليل الصدق والقرب من اللهquote/] ..... هل يدري الأخ قارئ ان عدم انتصار الفكرة واستعلانها في حياة (منتجها)،،هي دليل (فشلها)!!كما (قال) ربها !! من الظلم محاكمة الفكرة بغير منهجها الذي ارتضاه لها الاستاذ!! مصطفى الجيلي في بوست له هنا في منبر سودانير اورد دليل على (فظاعة) الإرهاب: ((فإن كل ما تقوم به داعش من تصرفات شائهة وعنيفة يجد سنده في الشريعة الإسلامية.. على سبيل المثال، الحديث النبوي (لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ!) حديث صحيح في أمهات الكتب)) ولنا سؤال للاخ مصطفى الجيلي: هل هذا الحديث مكي ام مدني؟؟ ومتى قاله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟؟ قليل من (التروي) لا يضر اخي القارئ ،،وقليل من العلم بالفكرة وأُصولها ومرتكزاتها ،،يجنبنا الفتن والإحن !! .... نأمل من الجمهوريين وأصدقائهم الإجابة على أسئلتي الموجهة للاخ الشقليني!!
{3} الأخ : يوسف فخر الدين تحية واحترامااتمنى أن تكون قد قرأت مقالنا ، ومن بعد قرأت مُداخلتي عن العلم اللدُني ، لأن فيه إجابة لما سألت عنه ، ونحن نعفُف عن السب : من أمثال : الجهل ، الضلالات ، والدجل .
(1)
كان " محمود محمد طه " يقول :نحن نُرحب بالرأي المُخالف فأين أنت من هذا ؟نتمنى أن يكون كتابك رأي مُخالف حتى نتمكن من الرد ، ولكنك لم تعفُف عن السب ، وتلك جريرة ، لا ينبغي أن يكون عليها من آمن بالله وكتبه ورسله .
(2)
قرأت كتابك وهو يتحدث عن الفلسفة كأنها إثم ، ألم تعرف أن الذكر الحكيم مَكنوز بالرؤى الفلسفية والمنطق وهي حُجج كثيرة لا تحتاج لحصر .
(3)
أنت كتبت : (عقل الإنسان في بعض الأحيان يقوده الجهل إلى متاهات الضلال المفرط المقرون بالفلسفة)
وأنا أكتب : إن العقل مَيّزة التكليف ، لولاها لما وُجدَ التكليف . والذين يقرنون رؤاهم بالسب ، إنما يحشدون الغث لتكون لهم الحُجة! .
وأنا أكتب : الجهل هو عدم المعرفة ، وهي مصيبة منْ لا يستخدم عقله ، فالتكليف جاء لذوي العقول ، لا لغيرهم . فالشجر والحجر يُسبح لأنه مجبول على العبادة ، وهذا هو الرشاد في معرفة القيّم التي جاء به الدين ، ولم يكن الدين يَحُض على فاحش القول .
(5)
كتبت أنت : ( درجة أنه أوهم الذات فظن في نفسه الكمال الذي يقارب كمال الإلوهية ) أنا أكتب لك : متى كتب محمود محمد طه ذلك ، وأين ؟ هذا محض افتراء
(6)
أنت كتبت :
( ومحمود محمد طه كان لا يصلي ولديه فلسفات كثيرة في العبادات في الوقت الذي فيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى انتقل للرفيع الأعلى ،، ولم يترك صلاة واحدة ،،) أيعقل أن يكون محمود قد كتب سِفرين وهو لا يُصلي !: ( رسالة الصلاة ) و ( تعلموا كيف تصلون ) . تجدهما في مدونة الفكرة ، في سماء الإنترنيت ، إن تيسر لك وقتٌ للقراءة ، قبل أن تُكرمنا برأيك !!. نرجو الإطلاع عليهما كي تجد الرد شافياً .
(7)
كتبت أنت : ( كيف لمحمود محمد طه قد نال شرفا ومكانة لم يناله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟؟ )
أكتب أنا :
كيف تكتب كتابك بالذي يستهدي بهدي النبوة ، وقد انقطعت برحيل النبي ، وهو قد أصدر سفراً : ( طريق محمد ) !؟ رجاء اقرأه لتتعرف على الفكر .
(8)
كتبت أنت :( تلك الأسرار المزعومة التي جعلت من بعض الأتباع أن يؤمن جازما بأن محمود محمد طه ذو خصوصية تخالف البشر ،، وأنه ليس في مقدور أحد أن يقتل محمود محمد طه ،، ذلك الاعتقاد الخاطئ الذي لازم البعض حتى نفاذ الحكم على محمود ،، وعندها تيقنوا أن محمود كان مجرد إنسان فلسفي ضلالي بالدرجة الأولى ،، وقد رحل محمود محمد طه عن هذه الدنيا كالآخرين ،، بل رحل دون الآخرين وهو يفتقد قبرا يشار إليه بالبنان ) ..
وأنا أكتب :
ألم تقرأ الذكر الحكيم ؟، إذ أن البشر قد يقتلون النبيين !، فما بالك بمحمود محمد طه :
( قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ ) صدق سيد الكون .
هذا الميراث العلمي يأتي بقدرة الله ، لمن يصطفيهم ، فيعرضون الأحاديث عن النبي : ضعيفها والذي نحسب أنه لا يأتيه الباطل - وقد أجرى عليه البشر ما فعلوا ومنْ يقرأ التاريخ ، بل وعصرنا الحاضر من يرون أنهم يمثلون الرب ، يفعلون بالناس ما يشاءون – هؤلاء ومنهم " محمود محمد طه ، فقد كان هو يعرض الأحاديث على ( الأنوار القرآنية ) ، لذا فهو يكتب الأحاديث عن يقين لأنه قد سبق أن عرضها على الأنوار القرآنية ، وليس في حاجة لمراجع . إن العقيدة بحر ، ومحمود محمد طه اكتشف المُبطن في صلب العقيدة ، ألم تقرأ :
بالله عليكم اتركونا من سيرة هذا الرجل المكروه بالفطرة ، ويتجلى مقدار كراهية الناس لذلك الرجل في قلة عدد القراء الذين يتابعون المقال هنا وفي أي مكان آخر ، فالرجل مكروه وسيرته مكروهة ، فلماذا تهدرون أوقات الناس في سيرة تفاهات البشر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ، وسيرة محمود محمد طه تجلب الغثيان في نفووس القراء وغير القراء .
أنت كتبت : ( بالله عليكم اتركونا من سيرة هذا الرجل المكروه بالفطرة ، ويتجلى مقدار كراهية الناس لذلك الرجل في قلة عدد القراء الذين يتابعون المقال هنا وفي أي مكان آخر ، فالرجل مكروه وسيرته مكروهة ، فلماذا تهدرون أوقات الناس في سيرة تفاهات البشر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ، وسيرة محمود محمد طه تجلب الغثيان في نفووس القراء وغير القراء .)
وأنا أرد :
إن كثرة عدد القراء ، هي أيضاً من علامات معروفة لملفات المُشاجرات، التي لا تُقدم ، بل تؤخر كثيراً . للفكر رواده القلة ، وهو معروف ، لم تُضف جديداً.
أشكر تفضلك بالتواضع بالإجابات المهذبة الراقية ومحاوراتك ونقاشك المفيد والصريح والواضح عكس الجمهوريين الأصليين وتلاميذ محمود محمد طه الذين يتهربون من الحور ويغلقون صالونهم عليهم فقط وإذا أضطروا للرد تكون ردودهم بتعالي أجوف مع التدليس والكذب وبتر الايات واستخدامها في غير مواضعها او الاستناد للاحاديث المكذوبة او النقل بدون سند
سؤالي لك : حسب ما أعلم أنك ماجمهوري لكن محب للفكرة الجمهورية و(الأستاذ) محمود محمد طه ، إذا كنت غير جمهوري فمالذي يمنعك من أعتناق الفكر الجمهوري وتصبح جمهوري ؟
Quote: أنت كتبت : (عقل الإنسان في بعض الأحيان يقوده الجهل إلى متاهات الضلال المفرط المقرون بالفلسفة)
وأنا أكتب : إن العقل مَيّزة التكليف ، لولاها لما وُجدَ التكليف . والذين يقرنون رؤاهم بالسب ، إنما يحشدون الغث لتكون لهم الحُجة! .[quote/] ...... هل يوافقك الاستاذ محمود على (ميزتك) المطلقة هذه؟؟ ،،ماذا قال الأستاذ عن العقل : والإعتماد على العقل في فهم أصول الدين ليس خطأ الدكتور مصطفى محمود وحده، وإنما هو خطأ شائع قامت عليه معاهد الدين جميعها في الأوقات الأخيرة
أنت كتبت : (عقل الإنسان في بعض الأحيان يقوده الجهل إلى متاهات الضلال المفرط المقرون بالفلسفة)
وأنا أكتب : إن العقل مَيّزة التكليف ، لولاها لما وُجدَ التكليف . والذين يقرنون رؤاهم بالسب ، إنما يحشدون الغث لتكون لهم الحُجة! .[quote/] ...... هل يوافقك الاستاذ محمود على (ميزتك) المطلقة هذه؟؟ ،،ماذا قال الأستاذ عن العقل : والإعتماد على العقل في فهم أصول الدين ليس خطأ الدكتور مصطفى محمود وحده، وإنما هو خطأ شائع قامت عليه معاهد الدين جميعها في الأوقات الأخيرة. إني ثابت على رأيي أدناه : إن العقل مَيّزة التكليف ، لولاها لما وُجدَ التكليف . والذين يقرنون رؤاهم بالسب ، إنما يحشدون الغث لتكون لهم الحُجة! فهل ترى أنت أن العقل لم يكُن ميِّزة التكليف ؟
فهل ترى أنت أن العقل لم يكُن ميِّزة التكليف ؟ ..... (عقل الإنسان في بعض الأحيان يقوده الجهل إلى متاهات الضلال المفرط المقرون بالفلسفة) اخونا الشقليني،،انا بالي طويل ،،فحقوا ما (نطول) الحكاية ،،ونعرف المعرف !! ما قاله يوسف ونقلته انت (يقف) إلى جانب موقف الاستاذ ويشابهه ولا يماثله!! وردك بعيد كل البعد عن (تبعيض) يوسف لمآل العقل،،ويوسف لا اظنه يقصد عقل(التكليف) ومناطه!! .... أبو حامد الغزالي* : (الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم، وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية، وتدبير الصناعات الخفية الفكرية) . الماوردي : (فالغريزي هو العقل الحقيقي، وله حد يتعلق به التكليف، لا يجاوزه إلى زيادة، ولا يقصر عنه إلى نقصان، وبه يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان) * بمناسبة الغزالي وعرض الاستاذ محمود للأحاديث على ( الأنوار القرآنية ): ( ومنهم " محمود محمد طه ، فقد كان هو يعرض الأحاديث على ( الأنوار القرآنية )) ،،، نريد منكم تفسير(استشهاد) الاستاذ محمود بالغزالي وابن عباس ،،ثم لا نجد لهذا الاستشهاد اثراً ولا نسمع لها خبراً !! فكيف(تفسرون) لنا يا أصحاب ويا احباب الفكرة هذه المعضلة: الغزالي وعبادة سبعون عاماً ،،وابن عباس للنجوم التي تسقط في البحر!! .... فهل العقل في(كل) الأحايين يقود صاحبه إلى الحق ؟؟
اسلوب الشقليني (يشابه) اسلوب اخوته الجمهوريين في (الحيدة) والروغان عن موضع وموطن النزاع!!
[quoteكان " محمود محمد طه " يقول :نحن نُرحب بالرأي المُخالف فأين أنت من هذا ؟نتمنى أن يكون كتابك رأي مُخالف حتى نتمكن من الرد ، ولكنك لم تعفُف عن السب ، وتلك جريرة ، لا ينبغي أن يكون عليها من آمن بالله وكتبه ورسله/quote] ...... الاستاذ الشقليني،، هلا تكرمت بالإشارة إلى كلمة واحدة تعتبر سباً وشتماً،،تفرد بها دون الاستاذ محمود؟؟ ... وصف الأستاذ من يخرج عن (فكرته) بالمغفل الجاهل ،،فهل هذه العبارات من باب الترحيب بالرأئ المخالف؟؟
(1) وثيقة تكشف (د. الترابي ) كيف كان يتقول على محمود محمد طه ، ووصفه " نميري " بأنه رجل يريد أن يقوم بنبوة غير نبوته " ، كي يمهد السبيل ، كي يظهر لاحقاً كزعيم ديني يقيم الدين الحقيقي !ّ، وهو يحاول أن يتحلل من قسمه الذي أقسمه مستشاراً برئاسة الجمهورية حين تم إعدام " محمود محمد طه " . وفي محكمة تهريب الفلاشا ، ذكر دكتور الترابي في التلفزة العامة أنه " المستشار الذي لا يُشار " ونسأل نحن أين ذهب مُرتب المستشار الذي لا يُشار ؟ أهو حلال أكل مال ، هو ملك لعامة الشعب السوداني ، بدون عمل !؟ إن التاريخ لن يرحم أحداً ، وهو المقام الذي لا تصلُح فيه الترضية والمُداراة ، ولن ينسى التاريخ فعائل وأقوال السياسيين ، وإن تدثروا بلباس الدِّين (2) إليكم النص المنقول من ( الفيلم الوثائقي بين زمنين الذي يتناول قصة الأستاذ محمود محمد طه وجعفر نميري) الذي أعدته قناة الجزيرة الوثائقية ) :
عرضت القناة الآتي : { مادمتُ مٌنفعلاً بديني ، فإني لا أستشعِر أية حسرة على مقتل " محمود محمد طه . إن ردته أكبر من كل أنواع الردة التي عرفناها في الملل والنحل السابقة ، وعندما طبق نميري الشريعة ، تصدى لمعارضته ، لأنه رأى رجلاً دينياً يريد أن يقوم بنبوة غير نبوته هو . وأكلته الغيرة ، فسفر بمعارضته ولقي مصرعه ، غير مأسوف عليه البتة }
Quote: كتبت أنت : ( درجة أنه أوهم الذات فظن في نفسه الكمال الذي يقارب كمال الإلوهية ) أنا أكتب لك : متى كتب محمود محمد طه ذلك ، وأين ؟ هذا محض افتراء [quote/] ....... يبدو ان الاستاذ الشقليني لا يقرأ ما كتبه الأستاذ ص 8 (عودة المسيح): (ولذلك فان المسيح الاخير انما هو المسيح المحمدي في معنى انه يجيء بالرسالة الثانية من الاسلام التي عاشها محمد وظلت مدخرة في القرآن وفي سيرته‚ لتعيشها بشرية القرن العشرين) ...... اخونا الشقليني (ملكي) اكتر من الملك!! تابعوا معنا (افتراء) الشقليني على (فكرة) محمود!!
(متى كتب محمود محمد طه ذلك ، وأين ؟ هذا محض افتراء) ......
((وسيجيء المسيح المحمدي ليطبق الرسالة الثانية (الرسالة الأحمدية) على المجتمع المعاصر.. ولذلك فإن الرسالة لم تختم.. ختمت النبوة، ولم تختم الرسالة.. وأدل الدلائل على عدم ختم الرسالة هو بشارة النبي الكريم نفسه بمجيء المسيح ليطبق شريعة الرسالة الثانية*، وينظم الحياة البشرية وفقها، فيختم هو الرسالة!!)) ((فالمسيح المحمدي هو الذي سيرفع .. فالذي يتحدث عن المسيح الإسرائيلي معتقدا أنه لم يقتل مخطئ ، دون أدنى ريب .. إن أمر الرفع سيصح في أمر المسيح المحمدي .. فإنه هو الذي سيرفع حيا)) (ولذلك فان المسيح الاخير انما هو المسيح المحمدي في معنى انه يجيء بالرسالة الثانية من الاسلام التي عاشها محمد وظلت مدخرة في القرآن وفي سيرته‚ لتعيشها بشرية القرن العشرين) .....
لم يبق لاخينا الشقليني إلا تأويل وباطنية وعلم لدني ليخرج لنا فهماً جديداً للقرن العشرين والرسالة الثانية!!
فان الاستاذ سيعود في مقام المسيح ، في نهاية الحياة الأولى وهذا تأويل لم يقل به الاستاذ أبدا في خطابه، محمود-محمد-طه-في-رؤى-الأحلام .... ما زدتنا إلا (تأكيداً) على جهل البعض بفكر الاستاذ!!والخواض يخوض في بحرٍ وقف الأستاذ على ساحله منادياً:
((وسيجيء المسيح المحمدي ليطبق الرسالة الثانية (الرسالة الأحمدية) على المجتمع المعاصر.. ولذلك فإن الرسالة لم تختم.. ختمت النبوة، ولم تختم الرسالة.. وأدل الدلائل على عدم ختم الرسالة هو بشارة النبي الكريم نفسه بمجيء المسيح ليطبق شريعة الرسالة الثانية*، وينظم الحياة البشرية وفقها، فيختم هو الرسالة!!)) ((فالمسيح المحمدي هو الذي سيرفع .. فالذي يتحدث عن المسيح الإسرائيلي معتقدا أنه لم يقتل مخطئ ، دون أدنى ريب .. إن أمر الرفع سيصح في أمر المسيح المحمدي .. فإنه هو الذي سيرفع حيا))
وتلك الغيبة لا تُماثل الإستشهاد البطولي الذي شهده الجميع في يناير 1985 م ، فلا تُشابه الغيبة الشيعية غيبة الشهيد محمود . .... بل التشابه ماثل وحاضر اخي الشقليني،،وأرى (الشيعة) يفوقون تلاميذ واحباب الفكرة في التفكير للخروج من ورطة (الغياب)!! فالشيعة (تفتقت) ذهنيتهم لغياب (معصومهم) عن (مخرج) سموه ولاية الفقيه ،،في حين ان (محمود) كسر مجاديف اتباعه وخاف كبيرهم من مجرد(البصق) في (حوش) ربه!! وخرج لمحمود من تلاميذه من (يبصق) على كتبه وافكاره !! ... غياب رب الفكرة زاد انتاج الفكرة من (التكفير) ! فبعد ان كان قاصراً على الرب ،،صار للتلاميذ اوفر الحظ والنصيب!!
أولاً أشدد علي حريتكم في أن تكون ما تريد أن تكون لكني أستغرب في تأييدك لشيء أنت غير مقتنع به أو مؤمن به
أنا مسلم أومن بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى بن مريم رسول من الله لكن لا أومن بالانجيل وأعتقد أنه محرف ومع أحترامي لك لا أومن بنبوة (للأستاذ) محمود محمد طه ولا أحترم فكرته وأعتبرها هرطقة أنا مؤمن برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة الأسلام وأنا مؤمن بها وأعتنقها وأومن بجتهادات الأئمة الأربعة أنس بن مالك والشافعي وأبوحنيفة وأحمد بن حنبل لذلك أعتنق المذهب السني ولا أعتنق أجتهادات الشيعة ولا مذاهبهم وأعتقد أنها مخالفة للأسلام
Quote: أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت
أرجو أن تسامحني على بطئ فهمي فأنا إنسان بسيط يحتاج إلى شرح أكثر وتوضيح أكثر ليفهم
قد يكون بطئ فهمي وبعض ما بي من غباء وحمق سبب في عدمي إيماني بالفكرة الجمهورية أو فهمي (للأستاذ) وتقبلي وهمضي لهذه الأفكار أو تفهمي لوضعك كمؤيد للفكرة الجمهورية ومحب معتقد ومقتنع في (الأستاذ) وغير جمهوري
أظن إجابتك علي سؤالي المهم كان تكفيني أرجو أن تتكرم وتجيبني
لا تتعجل .... ص 8 (عودة المسيح): (ولذلك فان المسيح الاخير انما هو المسيح المحمدي في معنى انه يجيء بالرسالة الثانية من الاسلام التي عاشها محمد وظلت مدخرة في القرآن وفي سيرته‚ لتعيشها بشرية القرن العشرين) ههههه الكتاب اسموا ،،عودة المسيح ،،،، يجيء بالرسالة الثانية من الاسلام،،، لتعيشها بشرية القرن العشرين!! لا تتعجل!! ... وكعادة احباب الفكرة واصحابها ،،يحيلونك إلى (بوستات) او موقع الفكرة!! زمان (بتشتري) كتابهم عشان (يفهموك)!! الحكاية بقت ساهلة (كلكلة) لبوست تاني!! ناس القرن(السابع) فهموا (الحكاية) من كلمات معدودات : قولوا لاإله إلا الله تفلحوا!! فكفر من كفر وآمن من آمن!!
وكعادة احباب الفكرة واصحابها ،،يحيلونك إلى (بوستات) او موقع الفكرة!! زمان (بتشتري) كتابهم عشان (يفهموك)!! الحكاية بقت ساهلة (كلكلة) لبوست تاني!!
ههههه حركة الحاوي البقلاوي دي بقت قديمة مع قوقل دا غايتو مافي زول خدم الفكرة الجمهوريية اكتر من أعداء الاسلام من بقايا اليساريين والملحدين وأرباع المثقفين هو زول ملحد ما بيأمن بوجود الله ولا بي رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بي رسالة السمحة يشكر في محمود وشريعتو المجوبكة دي كيف
ومافي زول كره الناس في الفكرة الجمهورية غير الجمهوريين نفسهم بي كذبهم وتدليسهم
الله يخلي ليهم بكري أبوبكر وسودانيز لولاهم لأنقرضت ذكريات الفكرة المنسية
فقد عَرِف الطريق إليك منذ بواكير طفولته و شبابه وإلى المشيب ..... ماذا قال الاستاذ محمود عن الطرق والمتطرقين وعقيدتهم :
فهل الشقليني حين يدعو (اللهم): اللهم أدخله إلى رحابك الجليل ،،ليدخل الشيخ " عبد الرحمن إبراهيم جابر المُقَدَّمْ "،،الي رحابه ،،هل يقصد الذات (الساذجة) ام الذي كرسيه كل الوجود وعنده في كل حين ،،كل حي يُسألُ)؟؟ ولنستمع الي (ربهم) محمود (مكفراً) ومفسداً لعقيدة منكري (الواسطة) التي تحاسب وتعاقب :
((انّ من فساد العقيدة* ان يظن أحد ان الذات الالهية التي شرّف النبي بشهودها، بعد تخلف واسطة جبريل، تباشر حساب الخلق عامّة، بغير واسطة!!)) ... تابعونا لتعرفوا ما قاله محمود عن الطرق والمتطرقين ،،وما ذكره تلاميذه عنهم !!
قال أحد شعراء الجمهورين " كنت بالأمس ِ رأيتك في منامي" كان لقائي الأول بك يا أستاذ الشقليني في ذلك العالم "في رؤى الأحلام" فلم ألتقيك قبلها إلا عبر هذه الفضاء الإسفيري، عبر هذه الدفق النوراي المنسكب في مدادكم. وكان العقل الباطن ألتقط صوركم المنشورة في هذه السماوات - وكانت اللقيا.. فالحديث طويل .. والسانحة أحسبها غير مناسبة .. فالمقام هنا مقام محمودي .. وهو لاشك عائد .. أليس الصبح بقريب ؟
ربما رأى الأكرمين : حافظ وعاطف ، غير ما أرى . وأظنهما لم يقرآء لي أو أنهما متعجلان . ورودودهما تعُج بالمتناقضات. منهم منْ يقول بأنه لا يؤمن بالمسيحية ، ومنهم من يقول مراجعه الأئمة الأربعة: وكلهم ليسو من الصحابة ، وقد ولدوا جميعاً بعد النبي الأكرم بزمان :
الإمام أبوحنيفة ( 80هـ إلى 150 هـ ) الإمام مالك ( 93 هـ إلى 179 هـ ) الإمام الشافعي ( 150 هـ إلى 204 هـ ) الإمام بن حنبل ( 164 هـ إلى 241 هـ )
وهم مراجع من المجتهدين ، وليسوا مقدسين ، ومحمود أيضاً غير مقدس .
منهم من يكتب أن " محمود محمد طه " إله ، ومنهم من يصفنا بالتجني على أفكار "محمود محمد طه "، رغم أنني أوضحت في الملف أنني لم أنتم في حياتي لحزب أو جماعة ، لأنني أفضل أن أكون حراً .والمعروف أن محمود محمد طه إنسان ، يجري على حياته كل الذي يجري علينا . وهو ليس بمعصوم ، ولا مُقدس . لكنني لمست أن عاطف وحافظ يسابقان للوصول إلى النتيجة ، ولا يقرآن ، وهذا خطأ شنيع .ونحن نكْتُب لمنْ يقرأ ويتدبر . فإني قد كتبت الملف المبين أعلاه ، وقد بينت رأيي :أما وصفي بالروغان والإفتراء ، وكثير مما يلوزان به الأخَوَان من أوصاف ، و يكتبان عن أنني أحيلهما للروابط ، وهذا يرونه عيباً !!!
لأنهما لا يقرآن ، فقط يجتزئان مُختارات خارج الصياغ ليدللا بها لفهما للموضوع ، فإنني لم أتعود الإسفاف ، وللحوار أركانه ، وقيم الدِّين المعاملة ، وهي التي ينبغي أن تسود .
أنا لست داعية لكل الناس ، أنا أكتب للخاصة التي تدخل المعارف عبر أذهانها الصافية ، ولا تعنيني كثرة ، ولا " مُهللين " .
(2)
وكما قلت وأكرر :أنا لا أكتب لمنْ لا يقرأ ! ، بل أخاطب الذي يقرأ ويتدبَّر . وقد أمطراني بوابل من الأسئلة ، ولم يتحدثا عن فكر . إن الملف الذي ذكرته أنا قد كتبناه : أنا والشاعر الناقد أسامة الخواض ، وبعض شركاء الملف الآخرين ، وذلك بشراكة أقل . أما أنا أو أسامة الخواض لسنا جمهوريان ، وهو معروف للجميع .
(3)
أنا لا أكتب للعامة ، و أكتب لمنْ يقرأ ، ويرغب الحوار البناء .
(4)
كتبت في هذا الملف عن قصة العبد الذي آتيناه علما والنبي موسى :
فإنني لم أتعود الإسفاف ..... الشكر الجزيل للشقليني على (تزكيته) لنفسه ،،وقدحه لإخوته في الوطن! وشكراً لعلمك اللدني بعدم قرايتي للفكرة ولتقولك علي بابتسار اقوال الاستاذ!! وحتى لا يدعي الخلي ،،حرقة الشجي ،،جاء اختراع الامتحان ،،وحتى تكرم ولا تهان ،،نرجو منكم الرد على ما نقول تفصيلاً وتبيان مواضع الاسفاف والابتسار!! وكمان بزيدك بيان انت تقولني ما لم أقل ،،وبحثت وفتشت عن : منهم منْ يقول بأنه لا يؤمن بالمسيحية فلم اجد (اشارة) بعدم ايمان (بالمسيحية)،،لأني ببساطة لا اعرف مصطلحاً شرعياً اسمه (المسيحية) في (شرعة) و(سنة) النبي تشير إليه قدحاً او مدحاً!! .... الاستاذ الشقليني كتب ما كتب عن الأستاذ ،،دون ان يكون بين (يديه) كتب الأستاذ !! ويمكنكم مراجعة ذلك في بوسته الذي أحالني إليه !! وانا لدي ما يثبت اني قرأت البوست قبل احالتي إليه !! ولدي ما يثبت عدم (امتلاكك) لكتابي الاستاذ عن المسيح وقت كتابتك لبوستك رؤى الأحلام!! واقول ربما لم تسمع به !! فنرجو عدم صرفنا إلى حواشي تصرفنا عن متن ما قصدناه!! الشقليني اتهم متداخل بأنه مفتر،، وتتبع قاضياً إلى شقته في (ابوظبي) وتجسس وتحسس حتى عرف خلوات وجلوات القاضي!! وحكم عليه بعزلة ناتجة عن (ماض) لهذا القاضي!! ولو أردنا (مجاراة) الشقليني في (دربه) هذا ،،فسيخسر خسراناً مبينا ،، وهاكم عينة من (عزلة) لجمهوري كبير،،كتبها عضو في هذا المنبر: اسم البوست: لاكثر من ثلاثين عاما ماقابلني زول جمهوري الا في المنبر دة
وكما تفضلت على المستوى الشخصي لم نعد نقابل كثر منهم ما عدا في المنابر الاسفيرية وعن نفسي فأن احد قادة الجمهوريين يسكن بجوارنا ولكنني قد لا اراه لسنين عددا لأنه غير متداخل مع الجيران
...... أحب أن أسأل الأكرمين معنى الآية أدناه : (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) - سورة الفجر
هل تشيأ الله سبحانه بأن صار له مكان يقف فيه صفاً والعياذ بالله ، أم هو التأويل الذي يفسر ذلك ؟: ........ الاجابة سهلة ويسيرة ،،لا تحتاج الى احالة : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي) رواه ابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وحسنه الذهبي في العلو وصححه الألباني. *ابن كثير: (وَجَاءَ رَبُّكَ. يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم.. فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك.. فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا)
فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء(4/511) التأويل عندك ماذا يعني ؟ !! حتى تتضح الصورة ،،البعض (تخيل) مجيئ للرب يشبه مجيئه وهرب منه الى التعطيل ،،ففر إلى الشر من الشر!!وصار مستجيراً من الرمضاء بالنار!!
أنا لا أكتب لمنْ لا يقرأ!،،ورودودهما تعُج بالمتناقضات،،،لكنني لمست أن عاطف وحافظ يسابقان للوصول إلى النتيجة ، ولا يقرآن ، وهذا خطأ شنيع بل أخاطب الذي يقرأ ويتدبَّر،،،،،،،لأنهما لا يقرآن ، فقط يجتزئان مُختارات خارج الصياغ،،،،ولم يتحدثا عن فكرأنا لا أكتب للعامة ، و أكتب لمنْ يقرأ ..... نشكر الأخ الشقليني على (تعريفنا) بذواتنا ،،وجمعنا في سلة واحدة ليسهل عليه تفقيش البيض!! ليت الأخ الشقليني أبان وأوضح وافصح ما اجمله عني : *1/ اين ذكرت او انكرت (المسيحية)؟ *2/ ماهو الصياغ العام للإجتزاء الذي قمت انا بنقله خارجه؟ وبالمثال يتضح المقال وبالبرهان تتحق اركان الصدق الذي يدعو اليه (الخواص) وبمعية الصادقين يفرحون!! *3/ هل قرأت أنت كتاب المسيح لمحمود قبل كتابتك لبوست الرؤى والاحلام؟ *4/ هل قرأت لتلاميذ الأستاذ اقوالاً يصرحون فيها بأن الأستاذ هو المسيح المحمدي؟ وفي هذا المنبر؟ ولك الخيار بين اللا والنعم!! وهما امران كلاهما مر وأحلاهما شر!! ... ما زلت في طور(البداية) يا اخانا الشقليني،، فما تتهمنا وتطلق احكام تعجز عن تبيانها !!
لن نعفي أنفسنا من الذي فتح قلبه ، وآنسنا وجود كتابه بيننا ، لينا نكون كما وصفت . وليت المُحبون يأتون على نار الهوى ، لتنفتح الآفاق أمامهم . من الخسارة أن ننفق العمر فيما لا يفيد . شكراً مجيئك بيننا ، ولك المحبة .
أم هو التأويل الذي يفسر ذلك ؟: ... ذكرني(تأويل) الأخ الشقليني،، بأخ جمهوري،، اتعصر في بوست عن الفاظ الاستاذ وعنفه اللفظي ،، فحاول الظرافة واللطافة وادعاء المعرفة ومشى (يقابض) في كلام شيخ الأسلام عن التأويل وهاكم ابداعات (حوش) الفكرة :
دعونا نسوح قليلا مع ابن تيمية، أحد أكبر المتشددين في موضوع الظاهر، لنرى كيف أن التحيز التام للظاهر وبناء جدار من الصلب بينه وبين التأويل الذي يعتمد على التعبير "المجازي".. لنرى كيف يقودنا مثل هذا الموقف إلى مغالطة أبسط معاني الفهم العام للكلام..
في كتاب (ابن تيمية في صورته الحقيقية) لصاحبه (صائب عبد الحميد)، نرى أمثلة على غلو ابن تيمية في صفات الله سبحانه وتعالى.. فمثلا هو يقول!! هههههههههه مروة ساكت و(صدق) في نقل كلام شيخ الاسلام من (مصدره) مافي،، يا خي دي حالة صعبة خلاااس!! وآخرموضة في عالم النقل ،،هي تحريف وتزوير كلام الاستاذ ،،ومن تلميذه الدكتور في هذا المنبر!! .... غايتوا محن سودانيزلا تنقضي ولا تنتهي!! ... نرجع لأخينا الشقليني،، والتأويل ،،،ماذا لديكم ؟؟
للجمهوريين خصلة فريدة ،،ويشاركهم فيها الاصحاب والأحباب ،،وهي عدم الصدق في النقل !! نعم ،، فتجد ربهم يستدل بأقوال وأحاديث يعييك معرفة مصادرها ! وعندما يحاول بعض المجتهدين من ناس الحارة ،، عزو (مصادرهم) ،،لا تملك غير الضحك من هذه المهازل!! بل تطور (الكذب) ليشمل تلاميذ الفكرة ! والكذب شمل (نصوص) الفكرة ولحقوها (حفيد) طه!! .... اخونا الشقليني ،، قولني ما لم اقل ،،ولا زلت منتظراً إياه ليدلني على كلمة المسيحية وعلى الفقهاء الاربعة الذين ذكرتهم!! وحكاية (التقويل) بالجوز دي صراحة اول مرة (اسمع) بيها ،،يقول ليك انتا وفلان قلتوا (كدا)!! وما تعرف (قميصك) من قميص عثمان !! نأمل من (الخواص)شرح ما أعيا العوام: ورودودهما تعُج بالمتناقضات. منهم منْ يقول بأنه لا يؤمن بالمسيحية ، ومنهم من يقول مراجعه الأئمة الأربعة فنرجو الإشارة لقولي ،، التناقض عفيناك منو!!!
لكنني لمست أن عاطف وحافظ يسابقان للوصول إلى النتيجة .... النتيجة معلقة في هذا المنبر بيد (تلاميذ) الأستاذ الكبار منهم والصغار!! لو الشؤون العلمية غيرت (النتيجة)،، للبورد(شرفه) كما يقول الخواجات!! خفنا نقول عليك ما بتقرأ وما متابع ،،وخشينا من (نقصان) مقامكم يا أهل الخواص!! ... موقع الفكرة يسحب في كتب الأستاذ ومؤلفاته ،،ويعيد بعضها،،وما زالت كتابات ومقالات لرب (الفكرة) قيد الحبس !!
الأستاذ عبدالله الشقليني : المعلِّق الإسمو عاطف د ، زول كلامو كتير ولسانو طويل ، مهما تشرح ليهو وتجاوبو على أسئِلتو ، ما ح يهتم لشرحك ولا إجاباتك .. ح يمشى تاني يجيب كلام جديد و يجرك لجدل فارغ وسفسطة ما ليها أول ولا آخر ، هو و معاهو المعلِّق حافظ ، الأسئلة ال بيسألوك ليها دي ، عندهم ليها اجابات جاهزة ، ولذلك ليس لهم غرض من هذه الأسئلة ، سوى الجدل الفارغ والكلام الماعندو نهاية .. مرة استفزاز ومرة اتهام بالكذب ... وهكذا ، فما تشتغل بيهم ولا تتعب نفسك معاهم .
الأستاذ عبدالله الشقليني : المعلِّق الإسمو عاطف د ، زول كلامو كتير ولسانو طويل .... الجمهوري الما فرق بين الكلام والكتابة دا (تعبان) خلااس!! يا خي (ربكم) انزعج لفقدان كراسة تعليق في حريق!! شكلك (معصور) شديد!! نسأل الله ان يشفيك!!
فما تشتغل بيهم ولا تتعب نفسك معاهم .... يبدو ان عهد (الوصاية) قد رجع مرة ثانية! بقترح فتح (مدرسة) للجمهوريين ( المندسين) لتعريفهم وتعليهم معاني المصطلحات الجمهورية!! اللخو دا ما بكون فاهم وصاية من غنماية!!
الأسئلة ال بيسألوك ليها دي ، عندهم ليها اجابات جاهزة ..... شاطر،، كدي اديني اجابة لافتراء الشقليني دا : منهم منْ يقول بأنه لا يؤمن بالمسيحية ، ومنهم من يقول مراجعه الأئمة الأربعة وكويس انك متابع عشان تساعد صاحبكم الشقليني!! شكراً للجمهوريين واصدقائهم على (الصدق)!!
فليس لدينا للعالم الآن ، إلا أن يعود خطاب الإسلام الفكري ، الرفيع ، المتسامح ، السلمي ، المُسالِم ، وبعثه من جديد ،، وبعث دعوة الحبيب المصطفى السمحاء إلى أول عهدها في أصل الدين ! ... كما لابد من العودة إلى سيرة النبي الكريم ، الكامنة في رسالته المدخرة لإنسانية العصور الحديثة ، والقائمة على مستوى عمله في خاصة نفسه وقامته السامقة ! الكامنة في رسالته المدخرة لإنسانية العصور الحديثة .... اعلاه نموذج لجمهوري (محرف) ومبدل لفكرة ربهم محمود !! انسانية القرن العشرين ،،وعودة المسيح برسالة الاسلام الثانية ،،والإذن ،،كلها راحت شمار في قرع ام زين!! ... الجمهوري مأمون يطعن الأستاذ في (خاصرته) القرنو عشرينية ،،ويبسط الحكاية والرواية ،،ويستسهل (فداء) الأستاذ وابتسامته،،وانتصاره على (الموت)!! ههههه،،شر البلية ما يكتبه الجمهوريون هنا في هذا المنبر!! http://sudaneseonline.com/board/490/msg/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%...85893120.html[/green]
((أكثر من ذلك، فإن كل ما تقوم به داعش من تصرفات شائهة وعنيفة يجد سنده في الشريعة الإسلامية.. على سبيل المثال، الحديث النبوي (لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ!) حديث صحيح في أمهات الكتب..)) يجد سنده في الشريعة الإسلامية.. على سبيل المثال، الحديث النبوي (لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ!) وبعث دعوة الحبيب المصطفى السمحاء إلى أول عهدها في أصل الدين هههههههه متى ولمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،،قولته أدناه : (لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ!) فهل الذبح من دعوة الحبيب السمحاء في اول عهدها؟؟ هههههه
ورد في سفر " طريق محمد " لكاتبه " محمود محمد طه " وقد كتبه عام 1966 : في باب صلاة محمد : صلاة مـحـمـد
وقد كانت عبادة النبي الصلاة بالقرآن ، في المكتوبة ، وفي الثلث الأخير من الليل ، وكان يصلي مع المكتوبة عشر ركعات .. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر ، كما كان يدمن صلاة أربع ركعات عند زوال الشمس ، وكان أحب شئ إليه أن يصلي في بيته ، إلا المكتوبة وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا . وكان ينام على ذكر وفكر ، ويصحو كذلك .. ما هب من نوم إلا انشغل بالاستغفار والقراءة .. وكان أول ما يبدأ به السواك ، وكان يصلي صلاة القيام في الثلث الأخير من الليل ، فقد روي أن النبي استيقظ في منتصف الليل ، أو قبله بقليل ، أو بعده بقليل ، فجعل يمسح النوم عن وجهه ، وقرأ العشر الآيات الخواتم ، من آل عمران (( إن في خلق السموات والأرض الآيات )) ثم توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قام يصلي .. فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين .. ست مرات ، ثم أوتر ، ثم اضطجع ، حتى جاءه المؤذن ، فقام ، فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح .. هذه كيفية من كيفيات تهجده .. وفي كيفية أخرى ، كان يصلى ركعتين خفيفتين ، ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ، ثم ركعتين أقل ، فأقل ، حتى تمت صلاته اثنتي عشـرة ركعـة ، أوتر بواحدة .. وروت عائشة من صور تهجده أنه كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعـا لا تسأل عن حسنهـن وطولهـن ، ثم يصـلى ثلاثا .. كمـا روي عنـه أنـه لما دخل في صلاة التهجد قال : الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ، ثم قرأ البقـرة ، ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه ، وكان يقول : سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم ، ثم رفع رأسه ، فكان قيامه نحوا من ركوعه ، وكان يقـول : لربي الحمـد ، لربي الحمـد ، ثم سجـد ، فكان سجوده نحوا من قيامه ، وكان يقول : سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، ثم رفع رأسه ، فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود ، وكان يقول : ربي اغفر لي ، ربي اغفر لي .. حتى قرأ في تهجده في تلك الليلة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام .. ومما كان يدعو به في التهجد (( اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ، وقولك حق ، والجنة حق والنار حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ، والساعة حق .. اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت ، أو لا إله غيرك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .. ثم يأخذ في القراءة .. وكان يدعو في السجود بأدعية مأثورة .. ومما روي عن مقدار سجوده أنه كان مقدار خمسين آية .. وأحيانا كان وهو يتلو في تهجده ، يسأل إن مر بآية رحمة ، ويستعيذ إن مر بآية عذاب .. وبعد الوتر كان يقول : سبوح قدوس .. يرددها مرتين وفي الثالثة يرفع بها صوته ، ويزيد : رب الملائكة والروح .. وكان لا يدع صلاة الليل في حضر ولا سفر ولا يغيرها في رمضان أو غيره ، وإن منعه مانع من صلاتها ليلا ، صلى من النهـار اثنتي عشرة ركعة وإن لم يستطعها من قيام صلى قاعدا .. فكان يصلي قاعدا ، حتى إذا بقي من قراءته قدر ثلاثين أو أربعين آية ، قام ، فقرأها وهو قائم ثم ركع وسجد كما كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعـدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم .. وإذا قرأ وهو جالس ، ركـع وسجـد وهو جالس ، وفي آخـر الأمر كان أكثر صلاته وهو جالس .. وكان يرتل السورة بوقوفه على رءوس الآي ، حتى تكون أطـول من أطـول منها ، ويقرأ قراءة مفسرة .. حرفا حرفا .. ويقرأ جهرا ، بصوت لا يتجاوز الحجرات .. وكان يطيل القيام حتى تورمت قدماه .. وكانت صلاته بين ثلاث وثلاث عشرة ركعة .. ويصليها في كيفيات متعددة كما ذكر سابقا ، وذلك لسياسة النفس ، حسب نشاطها وطاقتها ، وحتى لا تأخذ الصلاة صورة واحدة فتصبح عادة فإنه قد قيل : ان آفة كل عبادة أن تصبح عادة . إن هذا يعين المقلد ، ويتيح له سياسة نفسه ، ويصونه من العادة بهذا التنويع ، فإن صلى ببعض هذه الكيفيات أجزته ، وإن صلى بكل الكيفيات ، في أوقات متفرقة فذلك أتم وأحسن ، وبذلك يدرج نفسه حسب طاقتها ، ويستعين على الصلاة بالاختيار في القيد ، ويحارب العادة بالتنويع .
حركات صلاة محمد
أما كيفيات حركات صلاته فمما روي فيها أنه إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ، وفي الركوع يمكن يديه من ركبتيه ثم يهصر ظهره فإذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانه ، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، وإذا جلس في الركعتين ، جلس على رجله اليسرى ، ونصب رجله اليمنى ، وإذا جلس في الركعة الأخيرة ، قدّم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ، وإذا كان في وتر من صلاته ( يعني بعد الركعة الأولى من صلاته أو بعد الركعة الثالثة من صلاته الرباعية ) لم ينهض حتى يستوي قاعدا ، وكان يقبض في صلاته ، ثم سدل . وكذلك وضوء النبي ، لم يكن صورة مكررة ، وإنما كان يتوضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وكان أول أمره يجدد الوضوء لكل فريضة .
{6} ... الستات ديل (تدبلوا)،، اعمل حساب للفكرة ،،ما تدبل!! سبعة يا استاذنا الشقليني!! ... طرفة في تعريف العدد من ثلاثة وإلى (دزعة) التعريف يكون للمضاف اليه وليس للعدد !،، والمناسبة (ستة) الشقليني المدبلة!! طلب الاستاذ من التلميذ مثال لهذه القاعدة ،،فأجاب التلميذ : أكلت ست (اللقيمات)!! ههههه شكلوا الاستاذ حضر ستات اللقيمات !!
أتذكر أن النبي الأكرم ، قبل مجيء الرسالة ، كان يتعبد في جبل 11 عاماً . وهي غريبة ، يمر المرء في تلك السيرة مُرور الكرام ..... سنين أربع اكلها الدهر او الشقليني من تعبد النبي الأكرم !! 15 عاماً هي وليست 11
{7} بين محمود محمد طه وابو حامد الغزالي في التصوف (1) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي : ( طريق الصوفية )
من مجموعة رسائله من : المنقذ من الضلال : الأحاديث القدسية : قانون التأويل . نقطف النص :
طرق الصوفية :
( ثم أني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على طريق الصوفية وعلمت أن طريقهم إنما تتم بعلم وعمل ، وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفس ، التـنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة ، حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله .)
وكان العلم أيسر عليّ من العمل ، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي رحمه الله ، وكُتب الحارث المحاسبي ، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي قدس الله أرواحهم ، وغير ذلك من كلام مشايخهم ، حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية ، وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقها بالتعلم والسماع فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق [1] والحال [2] وتبدل الصفات , وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما ، وبين أن يكون صحيحاً وشبعاناً ، وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر ، وبين أن يكون سكراناً . بل السكر لا يعرف حد السكر ، وعلمه وهو سكران وما معه من علمه شيء ، والصاحي يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر شيء . والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويتها وأسبابها ، وبين أن يكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا . فعلمت يقيناً أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال ، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته ، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم بل بالذوق والسلوك . وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر . فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت رسخت في نفسي لا بدليل معين مُحرر بل بأسباب وقرائن وتجاريب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها.)
ونقطف الآتي :
( دخلت الشام وأقمت قريباً من سنتين لا شغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة ، اشتغالاً بتزكية النفس و تهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى ، كما كنت حصلته من علم الصوفية . وكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي . ثم رحلت إلى بيت المقدس ، أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على نفسي . ثم تحركت فيّ داعية فريضة الحج والاستمداد من بركاته مكة والمدينة ، وزيارة رسول الله تعالى عليه السلام بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه ، فسرت إلى الحجاز . ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن ، فعاوته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه ، فآثرت العزلة به أيضاً حرصاً على الخلوة وتصفية القلب للذكر . كانت حوادث الزمان و مهمات العيال وضرورات المعاش تغير فيّ وجه المراد ، وتشوش صفوة الخلوة . وكان لا يصفو لي الحال إلا في أوقات متفرقة ، لكني مع ذلك لا أقطع طمعي منها ، فتدفعني عنها العوائق وأعود إليها . فدمت على ذلك مقدرا عشر سنين ، وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يكمن إحصاؤها واستقصاؤها . والقدر الذي أذكره لينتفع به : أني علمت يقيناً أن الصوفية هم السابقون لطريق الله تعالى خاصة ، وأن سيرتهم أحسن السير ، وطريقهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أزكى الأخلاق ، بل لو جمع عقل العقلاء ، و حكمة الحكماء ، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ، ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه ، لم يجدوا إليه سبيلاً ، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم ، في ظاهرهم وباطنهم ، مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . بالجملة فماذا يقول القائلون في طريق طهارتها ـ هي أول شروطها ـ تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى ، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله )[3] ( ومن أول الطريقة تبتدئ المشاهدات والمكاشفات [ 4] حنى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ، ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد . ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق ، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه . وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول وطائفة الإتحاد وطائفة الوصول وكل ذلك خطأ ، وقد بينا وجه الخطأ في كتاب المقصد الأسنى . وبالجملة فمن لم يرزق منه شيئاً بالذوق ، فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم ، وكرامات الأولياء على التحقيق هي بدايات الأنبياء ، وكان ذلك أول حال رسول الله ( صلعم ) حيث تبتل حين أقبل إلى جبل حراء حين كان يخلو فيه بربه ويتعبد ، حتى قالت العرب ( إن محمداً عشق ربه ) . وهذه حالة يتحققها بالذوق من سلك سبيلها ، فمن لم يرزق الذوق فيتيقنها بالتجربة والتسامح إن أكثر معهم الصحبة ، حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال يقيناً . ومن جالسهم استفاد منهم هذا الإيمان ، فهم القوم لا يشقى جليسهم . ومن لم يرزق صحبتهم فليعلم إمكان ذلك يقيناً بشواهد البرهان على ما ذكرناه في كتاب ( عجائب القلب ) من كتب ( إحياء علوم الدين ) والتحقيق بالبرهان علم ، وملابسة عين تلك الحالة ذوق ، والقبول من التسامح والتجربة بحسن الظن إيمان ، فهذه ثلاث درجات:
{ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات } المجادلة 11 ،
ووراء هؤلاء قوم جهال ، هم المنكرون لأصل ذلك ، المتعجبون من هذا الكلام ، يستمعون ويسخرون ويقولون العجب ! إنهم كيف يهذون ! وفيهم قال الله تعالى :
{ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم } محمد 16 فأصمهم وأعمى أبصارهم . ومما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم ( حقيقة النبوة وخاصيتها ) ولا بد من التنبيه على أصلها لشدة مسيس الحاجة أيها .
انتهى النص المقتطف من مقالات أبو حامد الغزالي . المرجع : مجموعة رسائل الإمام الغزالي للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ـ وضع الحواشي والتقديم ( أحمد شمس الدين) • المنقذ من الضلال • الأحاديث القدسية • قانون التأويل ص (56 ـ 65) الحواشي والشروح بقلم ( أحمد شمس الدين) : والأرقام لها المرجعية في صلب النص أعلاه :
[1] ـ عرف الجرجاني في كتاب التعريفات . الذوق في معرفة الله بأنه عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره .
[2] ـ الحال عند أهل الحق معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيئة ، ويزول بظهور صفات النفس سواء يعقبه المثل أو لا ، وإذا دام وصار ملكاً يسمى مقاماً . فالأحوال مواهب ، والمقامات مكاسب ، والأحوال تأتي من عين الجود ، والمقامات تحصل ببذل المجهود .
[3] ـ كما أول شرط لصحة الصلاة هو طهارة الجسد وموضع السجود ، كذلك أول شرط لصحة سلوك طريق التصوف هو طهارة القلب بالكلية عما سوى الله تعالى . وكما أن مفتاح الصلاة هو تكبيرة الإحرام التي يستغرق بعدها المصلي بصلاته ، فيمتنع عن كل ما يلهبه عن ذكر الله ، فكذلك مفتاح الطريقة هو استغراق القلب بالكلية بذكر الله .
[4] ـ المشاهدة : تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد ، وتطلق بإزائه على رؤية الحق في الأشياء ، وذلك هو الوجه الذي له تعالى بحسب ظاهريته في كل شيء . والمكاشفة : هي حضور لا ينعت بالبيان . ( كتاب التعريفات للجرجاني ) وقد قال الكلاباذي ( التعرف لمذهب أهل التصوف ص 121 ) قال سهل : التجلي على ثلاثة أحوال : تجلى ذات وهي المكاشفة ، وتجلي صفات ألذات وهي موضع النور ، وتجلي حكم الذات وهي الآخرة وما فيها . ومعنى قوله : تجلي ذات ، هي المكاشفة ، كشوف القلب في الدنيا ، كقول عبد الله بن عمر : كنا نتراءى الله في ذلك المكان .
ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن ، فعاوته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه ، فآثرت العزلة به أيضاً حرصاً على الخلوة وتصفية القلب للذكر ...... نزه فؤادك عن سوانا،،،نعم ،،حتى عن العيال والأطفال وأم العيال !! تلقنا ،،فجنابنا (حل) لكل منزه!! ما ذنب الأطفال والعيال وأمهم في (سياحتكم) يا هؤلاء،،هل وصل ثاني اثنين الى ما وصل إليه بالخلوات واكل القرضات في مغارات الجبال ؟؟ ام بشيئ وقر في قلبه؟؟ ولكن (اهل) الشقليني وخاصته يقولون بلسان المقال انهم اكرم وافضل واكمل من ابي بكر!! بل إن ابا بكر ناقص علم وغافل،،نعم قالها (نصاً) ربهم محمود!!
الفكرة الجمهورية أساسا تؤمن بالحوار والنقاش ، والأستاذ محمود لم يتخذ سبيلا لنشر أفكاره ـ إلا الحوار والجدل بالَّتي هي أحسن ـ فهو لم يرفع عصا أو سيف في وجه أحد ليتبع أفكاره ، ولم يعرف عنه طوال فترة وجوده ، لم يُعرف عن الأستاذ أنه أساء لأحد أو شتمه في شخصه ، ويشهد له خصومه بالأخلاق العالية وحسن المعاملة ـ لكن فيما يخص الفكرة ، فهي لا تدعو للجدل المستمر الذي لا نهاية له .. الفكرة لا تدعو لمثل هذه الصورة ـ هناك أشخاص لهم أفكار مسبقة مثبتة في أذهانهم ، ولن يحيدوا عنها ، ولو أتيتهم بكل آية لن يؤمنوا لك !! وليس في الفكرة سبيلا لإقناع هؤلاء ، إلا أن تتركهم و شأنهم ، لأنهم كلما تشرح لهم وتجيبهم على أسئلتهم ، لن يزدهم الشرح إلا نفورا !! و يريدون أن تستمر الأسئلة والجدل هكذا إلى ما لا نهاية ، وفي أغلب الأحيان ينتهي النقاش مع هؤلاء ـ وإن بدأ بنوع من الإحترام والتقدير المصطنع ـ ينتهي في خاتمة المطاف بالسباب والشتائم !! وهذه هي الصورة الواضحة من كتابة عاطف و حافظ .. إذن الفكرة ليس فيها سبيل لإقناعكم ، إلا أن تترككم و شأنكم ـ الفكرة لن تَهدي من يُضِلَّه الله ، ونحن نؤمن بأن المُضل والهادي هو الله ) من يهدي الله فهو المهتدي ومن يُضلل فلن تجد له وليَّا مُرشدا ( ..
إذن الفكرة ليس فيها سبيل لإقناعكم ، إلا أن تترككم و شأنكم .... هههههه سمعتا بي النملة العضت الزول مرتين في نفس المكان؟؟ الزول لمن عضتوا في المرة التانية وفي نفس المكان ،،قال ليها : ما متأكدة ولا شنووو!! دحين يا (جمهوري) رسالتك دي بتردد فيها ما لك؟؟
اتركنا و(المنبر) الحر،،نكتب ما نشاء ،،مثلاً : الحمارة بربطوها من كراعا الشمال لي شنووو؟؟ ههههههههه
تكفير وأحلام : التكفير: ((انّ من فساد العقيدة* ان يظن أحد ان الذات الالهية التي شرّف النبي بشهودها، بعد تخلف واسطة جبريل، تباشر حساب الخلق عامّة، بغير واسطة!!))
أحلام :
الأستاذ حسن عبدالرازق ساتي كل الشكر لك على هذه الإفادة الطيبة ... وتعرف أن القلوب الصافية هي التي ترى جمال هذا النور .. حكى لي أخي الجمهوري الباشمهندس عبدالرحمن محمد الحسن حسين قصة لطيفة أحكيها لكم عرفانا لقصتكم هذه والتي حركتني، وكذلك للأخ سيف الدين جبريل (أين كنت ذلك اليوم؟).. هاتفته في كندا وقلت له أن طبيبة شابة ستسكن في الجوار قالت أنها قريبتك .. قال لي أوووه ما بتتذكرها دي ما "الشيوعية" الحكيت ليك قصتها.. قلت له لا أتذكر قصتها فحكى لي - بتصرف - قالت أنه ترى مناما رؤيا وفيها الجمهوريون يحاسبون الناس يوم القيامة ... هي في غرارة نفسها تعرف وتؤمن بان الجمهوريين يصلون، وهي لا تؤدي الصلاة - قالت كانت تخاف أنها يسألها الجمهوريون لماذا لا تصلي؟ ... قالت فوجئت بهم يسألونها أين كنتي يوم 18 يناير وماذا كان شعورك؟ .. قالت أنها أجابت: كنت زعلانة جدا لمن بكيت ... قالت قالوا لها أذهبي للجنة ويا بختها ويا بختنا
الجمهوريون يفتحون في بوستات الموسيقى ،،ويقفون ساعات في قبر (سيدهم) الحسن ،،ويصرف (ربهم) وقته و(مال) غيره ليعرف اسم الفرعون الذي بُعِثَ اليه موسى عليه السلام !! ويصف كل تجار كوستي بالغباء !! وينط لينا (جمهوري) وصياً برسالة ثالثة !! وكضاب كمان ،،عايز الفاظ الاستاذ التي استخدمها ضد خصومه ؟؟ بنستخدما (ضدكم) والجقلبة بتحصل!! ههههه
الجمهوريون يحاسبون الناس يوم القيامة ... هي في غرارة نفسها تعرف وتؤمن بان الجمهوريين يصلون، وهي لا تؤدي الصلاة - قالت كانت تخاف أنها يسألها الجمهوريون لماذا لا تصلي؟ ... قالت فوجئت بهم يسألونها أين كنتي يوم 18 يناير وماذا كان شعورك؟ .. قالت أنها أجابت: كنت زعلانة جدا لمن بكيت ... قالت قالوا لها أذهبي للجنة .... ههههههه غايتوا (الشوايعة) البصلوا دقسوا ،،حسب رؤى (الأحلام)!! زعلة (بس) تدخلهم الجنة !! وكمان نحنا دقسنا شديد !! نار (محمود) جااااااتكم ،،،بس دقيقة كدا ،، الاحلام دي جابوها من وين ؟؟ من ( فكر) ربهم محمود :
(الأمر دا البيخرج منو مغفل، جاهل،،،،،،ولو مات على غيرو مات على سوء الخاتمة!! وبجي في برزخو بيعذب، وفي النار بيعذب)
Quote: الفكرة الجمهورية أساسا تؤمن بالحوار والنقاش
هذا الكلام غير صحيح والدليل أنكم فصلتم غير الجمهوريين من منتدى الصالون وأصبح مقتصراً علي الجمهوريين فقط وهذا عدم ديمقراطية والذي لا يؤمن بالديمقراطية لا يؤمن بالحوار والدليل الأخر هو عدم محاورتكم لمن ينتقدوا فكركم بل تسعون للف والدواران وفي صفحة المنبر العام اكتر من موضوع ينتقد عقيدتكم لاينبري اي واحد منكم للمناقشة (عاملين ميتين) ثالتاً تسلطو مالك المنبر الجمهوري علي اشد محاوريكم ضراوة ومن يلجمكم بالحذف أو بالأيقاف وخصوصا ياسر الشريف الذي تم إيقاف عدد من الكتاب بسببه
Quote: والأستاذ محمود لم يتخذ سبيلا لنشر أفكاره ـ إلا الحوار والجدل بالَّتي هي أحسن ـ فهو لم يرفع عصا أو سيف في وجه أحد ليتبع أفكاره
كذلك إبليس وكثير من دعاة الضلال هسع الكنائس بترسل المبشرين للفقراء وتعطيهم المال والطعام والملابس وتغريهم بكل المغريات عشان يعتنقو المسيحية وهناك طوائف خارجة كثيرة كالقدانية والبهائية والبهرة وأنصار الأسلام لكن محمود كان يستخدم أسلوب شيطاني خبيث وهو التلبس الذي يضل به إبليس الناس ليصدقو ترهات محمود وأحضرت نموذجا سابقا ساستحضره الأن
Quote: الصورة دي أنت شايف فيها شنو ؟؟؟ شايف الدجال الاسمه اللمين دا كيف ؟؟؟
زول عادي مش كدا ، طيب الناس الباركين ديل ما شايفنو زينا لا اكيد شايفين شيئ يخليهم يبركو ويعتقدو في الامين دا
دا تلبيس ابليس وشغل الشيطان الزول دا ماخد الطريقة من ودالعجوز وود العجوز معروف بتاع سفلي وجن والشيطان بلتبسو على الناس وبخدعوا ابصارهم واسماعهم وبشوفوا شيخ اللمين في هيئة غير مهيبة وغير البنشوفها نحنا قد يكون هناك شيطان بغش الناس وبخدعهم وبصور ليهم محمود دا في صورة غير الصورة العادية وبخليهم يسمعوا كلامه كانه منزل مع انه كلام عادي وكله تلاعب بالكلام وتفسير للأيات والاحاديث في غير موضعها
برضه في ناس بسحروا الناس بي كلامهم هسع كلام الترابي المايع والكلو ضحك من غير سبب والما مفهوم تلقى ناس متصلبين قدامو لمن يتكلم ورغم أنه زول هايف وكيسو فاضي وزول عادي برضه لكن في ناس بعتقدوا فيه
نعم كثير من الصوفية يستخدم الشياطين والجن ويستقطبون الناس ومحمود صوفي ودخل خلوة مع ابليس فما بعيد ابليس بكون بلبس علي الناس الدينهم فيه خلل او الربنا حرمهم من الهداية
Quote: ولم يعرف عنه طوال فترة وجوده ، لم يُعرف عن الأستاذ أنه أساء لأحد أو شتمه في شخصه ، ويشهد له خصومه بالأخلاق العالية وحسن المعاملة
SO WHAT في كتير زيه وفي أحسن منه حتى الكفار فيهم ناس خلقهم حسن وتعاملهم أحسن ، دا ما الشيئ البخليني أصدق أنه في رسالة تانية أو اتبع انسان ترك الفروض الفرضها ربنا أو حتى اتشكك في عقيدتي
Quote: لكن فيما يخص الفكرة ، فهي لا تدعو للجدل المستمر الذي لا نهاية له
بالغت لكن ياخ خليك من جدالكم مع المسلمين أنتم الجمهوريين زاتكم بقيتو تجادلو بعض وعوتكم مرقت من الصالون المقفول وخلافتكم وصلت هنا وخالد الجاح حتاهو ليكم قرض تقول لا تدعو للجدال هههه
وبعدين ليه فكرتكم ما بتدعو للجدال وهي نفسها تجادل الاسلام وأركانه تجادلو عقيدة الناس وعقيدتكم لا تقبل الجدال ، حا نجدالكم مادمت تجادلوا عقيدتنا ولن تتوقف أدرك أنه خلاص فكرتكم انتهت لذلك أصبحت تهربون من الحوارا والنقاشات وتعتبرونها جدال لا نهاية له فلنستمر أما أن تموت الفكرة وينتصر الأسلام أو تنتصر الفكرة ويعتنقها الناس وبذلك يكون محمود بلغ رسالته الثانية كما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم رسالته الأولى
لماذا لا تدعون الناس لفكرتكم مادامتم تعتقدون أنها صحيحة ؟
هل الفكرة فقط للسودانين ؟؟
Quote: هناك أشخاص لهم أفكار مسبقة مثبتة في أذهانهم ، ولن يحيدوا عنها ، ولو أتيتهم بكل آية لن يؤمنوا لك !! وليس في الفكرة سبيلا لإقناع هؤلاء ، إلا أن تتركهم و شأنهم ، لأنهم كلما تشرح لهم وتجيبهم على أسئلتهم ، لن يزدهم الشرح إلا نفورا !! و يريدون أن تستمر الأسئلة والجدل هكذا إلى ما لا نهاية
الرسول صلى الله وسلم كان يجادل الناس ويرد علي أسئلتهم وأستفساراتهم وكانت ردوده وشرحه سبب في هداية الكثيرين منهم وأيمانهم والحمد لله مازل الشيوخ يجادلون غير المسلمين ويردون علي أسئلتهم وأستفساراتهم ويرد عليه الشيوخ ويصححون لهم ويهتدي من يقتنع وقد يقتنع البعض ولا يهديه الله أنتم بلغو الناس بما تعرفوه عن الفكرة لو تعتقدوا أنكم علي الطريق الصحيح وجادلوهم هذا من المفترض ان تكونو
لكن أنتم لا تحبون مجادلة الناس لأن من أول سؤال ينكشف خطل فكرتكم وتلقمون حجارة حتى من سؤال شخص أمي
Quote: ذن الفكرة ليس فيها سبيل لإقناعكم ، إلا أن تترككم و شأنكم ـ الفكرة لن تَهدي من يُضِلَّه الله ، ونحن نؤمن بأن المُضل والهادي هو الله ) من يهدي الله فهو المهتدي ومن يُضلل فلن تجد له وليَّا مُرشدا
لان هذا الفرق بينا وبينك أنت تدري أنك لو حاورتني أو جادلتني أو ناقشتني ستنفضح أنا اجادلك لأبين لك أن على ضلال وأنت على ضلال وأبين لك ضلالك وأنحرافك عن الدين فهل تسطيع أن تجادلي وتبين لي أني على ضلالة أو تبين ضلالة واحدة علي ما انافيه
إن كل الذين عارضوا الأستاذ محمود بسوء نية قد حاق بهم ما حاق، ودونك الترابي وأخيرا محمد طه محمد أحمد،والمكاشفي الذي صار من الرافضة ..... الشريف (ياسر) والشيعة !! شكراً لفلتات الأقلام التي (قدح) زنادها ربهم محمود بكتاب عن الشيعة !! ثم (يهربون) من كتبهم ومن نسج أقلامهم حسب الأشجار والشِرْب و(الحالة) ،،فلكل شجرة فأس ،،ولكل (شِرْبٍ) كأس ،،ولكل حالة (لباس) .... وللحِبّ ما ضمت عليه نقابها ** وللبعل ما ضمت عليه المآزرُ
القياس لمدي ايمان الشخص بالله يقاس بالتزامه بحدود الله كافة الاخلاقية والحدود الحدية(العقوبات) والاخلاقية مهمة جدا لأنها مرتبطة ارتباط وثيق بالتربية التي هي اذات الاهمية القصوي في الاسلام. .... اعلاه (تكفير) صريح وواضح ،،وهو منهج وفكر الخوارج الذي يُثْبِت الإيمان جملة ويذهبه جملة !! لاحظوا لمعيار قياس الإيمان : بالتزامه بحدود الله كافة وهذا هو عين منهج الخوارج وتعريفهم للإيمان وكيف يثبت وكيف ينفى !! جمال المنصوري وافق المستنير في شكه وقدحه في إيمان الناس : أشك شك كبير في صحة ايمان الناس في تقديري ان العنوان ممتاز ودقيق جدا في كل حرف من حرفه، في تقديري اذا كان هناك ايمان في الوقت الحالي فانه يتمثل في ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) ..... سبق الأستاذ محمود تلميذه جمال المنصوري ،،وأسس له بنيان التكفير :
الإسلام في مستوى العقيدة سطحي .. بمعنى أنه المنافق مسلم .. الإسلام هو الانقياد الظاهري .. إذا كان الإنسان شهد الشهادة وعمل عمل المسلمين أصبح مسلم .. وإن كنت إنت وأنا بنعرفو بنافق.. والحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو ألا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت ويصوموا الشهر، فإن فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها - قال - وامرهم إلى الله) ودا روح الحديث.. يعني كان خبثاء كان مرضانين كان منافقين في قلوبهم دا ما شغلي أنا، هم مسلمين.. فالإسلام بالقياس دا كانت عندو حكمة زمان أنه يُراعى.
لاحظوا لكلمة زمان،،ولروح الحديث وامرهم إلى الله!! التي يستنكرها التكفيري محمود في زماننا الحالي ،،ويجب الا تراعى كما زعم !!
القياس لمدي ايمان الشخص بالله يقاس بالتزامه بحدود الله كافة الاخلاقية والحدود الحدية(العقوبات) والاخلاقية مهمة جدا ... ذكرنا ان (مسمى) الإيمان الذي يذهب جملة ويأتي جملة هو عين منهج الخوارج و(قبيلة) التكفير ،،فعندهم إذا ذهب بعض الإيمان ،،ذهب كله !! كلامنا هنا عن الجمهوري جمال المنصوري ،، فبمعياره اعلاه ،،وحسب (سرقته) الاسفيرية اللا الاخلاقية ادناه ،،يكفر نفسه بنفسه :
هذه سرقته التي حذف منها (سطراً) لتوافق هواه ويعكس بها مراد (كاتبها):
((من أول الأعمال التي قام بها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة المنورة تشريع نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حيث أعلن ذلك في دار أنس بن مالك بعد بناء المسجد. كان من أسس هذا النظام مشاركة المهاجرين للأنصار في السكن والمأوى والطعام مساعدة لهم حيث أن أغلب المهاجرين قاموا بترك أموالهم وثرواتهم في مكة. كان الهدف الأساسي من هذا التشريع إرساء أسس تنظيم إجتماعي يلغي الفوارق التقليدية في المجتمع العربي ويستبدلها بروابط جديدة تحقق تغييرا ملحوظا في طريقة حياة المسلمين تميزهم عن باقي القبائل العربية. كما أن هذه المؤاخاة جعلت التآخي من التآخي سببا للوراثة علاوة على النسب كما في الآية الكريمة and#64831;وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًاand#64830;))
أن الفكرة الجمهورية عظيمة لأنها تعطي الآخرين فرصة الكفر بها والشك في عظمتها وعظمة صاحبها الذي مضى .....
((المسألة دي مش مسألة فكر، ولا مسألة تجديد)) ((مسألة أصيلة في آصل الأصول، وبل الحقيقة أنه دا مراد الله بالموضوع دا هذه الدعوة هي الحق، وما بعدها إلا الباطل))
((وهي الدين، ليس هناك في الأرض دين غيرها.. فمن كانت تهمه نفسه، يجب أن يلزم غرزها (ومن يرغبُ عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه)
((الكلام دا ما هو فكر، ولا هو قول بالرأي الفطير))
((هي أمر الله، وليست بنحت فكر)) ((إنّ الفكرة الجمهورية ليست فكرة يمكن أن يُؤخَذَ ويُردّ فيها!! )) (الأمر دا البيخرج منو مغفل، جاهل)،،،(الأمر دا البيخرج منو مغفل، جاهل)،،،(الأمر دا البيخرج منو مغفل، جاهل) (ولو مات على غيرو مات على سوء الخاتمة!! وبجي في برزخو بيعذب، وفي النار بيعذب)
(صوت جاد لم يُخرس يا أساسي.. لقد رفض الانصياع للوائح المنبر.. والمنبر بدون قوانين يكون فوضى.. سأكون أول من يخرج منه.. وقد خرجت من سودانيت عندما رأيت أنه قد أصبح فوضى) ((دعنا نتفق أن السخرية والتهكم فيما يعتقده الآخر رمزا دينيا أو مقدسا هو أمر مرفوض وتمنعه لوائح البورد.)) (إن الفكرة الجمهورية تعتبر معتقدا كريما للعديد من السودانيين في هذا البورد، ولذا فإن الإساءة لرموزها يقع في خانة إساءة كريم المعتقدات ) .... اعلاه التكفيري (ياسر)الشريف عندما يُذَمْ و(يشتم) ربهم محمود!! وادناه ،،عندما (يورد)التكفيري ياسر الشريف الطعن في حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا :
(ولكن الفكرة الجمهورية لا تنزعج حتى من الذين يطعنون في الدين. والدين فايدتو شنو إذا لم لمكِّن صاحبه من احتواء الناس وتحملهم.) ههههه ((مع التكفيريين من أمثالك ليس لي غير الاستيكة. يمكنك أن تكتب ما تشاء في المنبر في مكان آخر غير بوستاتي يا محمد الزبير. المنبر واسع.. والحمد لله أن بكري عندما عجز عن متابعة الأشخاص الذين ينتهكون لائحة المنبر ترك الأمر بيد صاحب البوست..))
فلا تظُنوا بالرجل الظنون ـ إنَّ بعض الظن إثم لو كنتم تعلمون .... انتم سكتم على (كذب) الشريف على ربكم محمود ! حتى خاطب جمهوري(غير) عضو بهذا المنبر،،خاطب عضو المنبر المهندس عاطف عمر ليصحح (تحريفكم) لكلام ربكم!! اقول تحريفكم،،لأنكم سكتم على تحريفه وزيادته لكلمة يأمل !! ... الشريف نقل المقال هذا الى المنبر العام ،،وهذا ما دفعني للقول بأنه ياسر الشريف!! وهوا اكثر الجمهوريين ضيقاً بالحوار ،،وسبق أن قرأت له وصاية على جمهوري وطلب بعدم الحوار!! عموماً بعد (تقول) الشقليني عليّ ،،ما عدت اصدق أحداً فيكم!!
علماء الدين وعقلاء الناس وحكمائهم يقولون : أن محمود محمد طه كان يمثل مجرد زوبعة في فنجان منذ نشأته وحتى مقتله .. ولم يمثل ذلك الثقل الكبير في توجهات المجتمع السوداني .. كما أنه لم يملك ذلك الثقل في الأتباع .. إلا تلك القلة القليلة من الأفراد .. ولم يشكل ذلك الأثر الذي يستحق الوقفة بذلك القدر من النقاش والحوار .. فهو ذلك الإنسان الذي نال الجزاء بما قدمت أيديه .. حيث أجتهد كثيرا في البدع في الدين الحنيف .. فإذا كان ذلك الإنسان الجدل يفتقد الأهمية عندما كان حياَ فكيف يعقل أن تكون له أهمية الآن وقد رحل عن الدنيا ؟؟ .. والذي يعمل اليوم ويجتهد لإحياء ذكرى ذلك الرجل فهو مجرد إنسان يفتقد البوصلة السليمة .. حيث يجتهد في الفارغ ويزرع في الهواء وينفخ في قربة مخرومة ومقددة .. ولا معنى إطلاقا في إحياء ذكريات قد طويت بتلك الشاكلة المهينة .. تلك الذكريات التي تعيد للأذهان حقيقة المآل المفجع .. ذلك المآل الذي يؤكد أن الرجل قادته أفكاره إلى التهلكة .. وقد عجز في نشر وتثبيت أفكاره وهو ما زال حيا .. فكيف يعقل أن يجتهد أحدهم لإعادة السيرة مرة أخرى وفارسها في أعداد الأموات ؟!!! .
صورة الوثيقة الذي تآمروا بها من الخفاء ، وهم في القصر لتحويل المنشور إلى قضية ردة عن الإسلام ! الصورة مجزؤه لأنها التقطت على مراحل وتم كتابتها من أصل الفيديو وسيجدها القراء والقارئات ا كاملة \\في الرابط : https://www.youtube.com/watch؟v=Z0B9X8OqwM0andt=220shttps://www.youtube.com/watch؟v=Z0B9X8OqwM0andt=220s
النص : الرئيس القائد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المنشور المرفق وزعه الجمهوريون وقد قبض على ستة منهم وتم التحقيق معهم وسوف يعرضون للمحاكم ، وبهذا فقد أتاحوا لنا فرصة تاريخية لمحاكمتهم , وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولا شك أنها بداية لمسيرة ظافرة بإذن الله يتساقط دون هدف كل مندس باسم الدين وكل خوان كفور ولله الأمر من قبل ومن بعد.
وفقكم الله لقيادة المسيرة الظافرة وإتمام نهج الله على آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ومنْ سار بسيرهم ونهجهم إنه سميع مُجيب الدعاء الحمد والشكر لله ، ( التوقيع ) ولصفيه ورسوله محمد رسول الله والله أكبر على المنافقين 6 ربيع ثاني 1405 *
فكيف يعقل أن يجتهد أحدهم لإعادة السيرة مرة أخرى وفارسها في أعداد الأموات ...... راجعي يا اختنا خديجة تفضلاً ،،،مقالات الجمهوري خالد الحاج عبد المحمود في صفحة آراء حرة ومقالات ، وستعرفين وتفهمين استماتة البعض في احياء الرميم وبعث الخلق الذميم!! وخاصة المقالات التي تتحدث عن مشروع مستقبل الاسلام (The future Of Islam)!! (The future Of Islam)!!
"إنما هي النبوة استبقت عليها أنا وأبو بكر فسبقته فاتبعني ولو سبقني لاتبعته" .... قلنا ونكرر ،،ان الاستخفاف بالعقول ،،واللعب بالمنقول هو من يمكن لمدعي النبوة والرسالة والألوهية (all of them)!!! ذكر (صاحب) الرب ،ان الرب محمود يعرض الحديث على انوار القرآن !!
(فقد كان هو يعرض الأحاديث على ( الأنوار القرآنية )!!!
فهلا عرضت لنا هذا السبق على الأنوار القرآنية ،،لتفصل لنا في وهبية وكسبية النبوة !! ... وهلا تكرم اصحاب واحباب الفكرة بعرض اقوال الغزالي وابن عباس التي لا نجد لها اثراً ولم نعرف لها خبراً إلاعند (ربكم) محمود!!
وأنا أكتب : ألم تقرأ الذكر الحكيم ؟، إذ أن البشر قد يقتلون النبيين !، فما بالك بمحمود محمد طه : ( قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ ) صدق سيد الكون . .... انه التدليس والتلبيس في صورة زاهية ولوحة باهية ،،، فمن منهج محمود الذي (يجهله) او يتجاهله الشقليني ،،ان الفكرة التي لا ينتصر صاحبها (حسياً) في حياته ،فهي فكرة ..........!! هذا اولاً ،،هذه الآية الكريمة تهدم بنيان وتهز (صيوان) الاستاذ المبني على اسلاميه المزعومين ،،العقدي والعلمي ،،فهي تهد اركان المساواة المزعومة في مرحلة الاسلام العلمي !! والتي (حيرت) عقول اتباعه فصاروا يتخبطون ويترنحون ولا يعرفون : أهم في مرحلة الشريعة ،،ام في مرحلة السنة ،،ام (غيرهم) اهل فترة كما وصفهم (التكفيري) ياسر الشريف بلسان مقاله ،،ولسان الحال يغني عن السؤال !! .... لن يقدر الشقليني ان يصف لنا مرحلة ما بعد (ذهاب) محمود ،،هل هم وهو ونحن (نحن اعني بها اهل الاسلام السطحي او الاسلام الما عندو معنى ) كما وصفه ربكم محمود!! هل الجميع باستثناء من آمن بمحمود رباً ،، هل هم اهل فترة ام شريعة؟؟ وما لوازم هذا التكفير والإخراج من ملة الإسلام (العقدي)؟؟
بنى ربكم محمود وتلاميذه منهجاً على كذب واضح وصريح على ابن عم رسول الله !! وقولوه ما لم يقل !! ولله الحمد والمنة عرف ياسر الشريف كذب ربه محمود وبنى رواية (النجوم) للمجهول !! وهنا الشقليني يقولني ما لم اقل عينك يا تاجر كما يقول المثل ،، وهذه اخلاقهم وصفاتهم تظهر ولا (تتستر) تماماً كرهاب دولتهم التي (ينتظرونها) في آخر الدهر!! والى حين ظهور (ربهم) من سردابه لا يملكون غير التكفير بلا (تفجير) كما يفتخر الشريف،،وغير الكذب والتدليس وتقويل الناس ما لم يقولوه !!
إعادة الرابط مرة أخرى ... وهذا ديدنهم ومنهجهم ،،روابط توديك لروابط ومن ميدان (عقرب) لميدان (ابو جنزير)! عقارب وجنازير وتكفير في ارض (الحوار)!! وقوة عين باسم الخاصة تقولك ما لم تقل!! من ابن عباس إلى عامة (الناس) لم يسلم منهم بشر!!
ثورة رفاعة كانت في القرن العشرين ،، وفيها اعلان ودعوة للجهاد!! .... ما هو الحل لهذه المعضلة ؟؟،،بسيطة زي ما اضفنا كلمة (يأمل)،،نحذف جملة الجهاد ومعانيه !!
عندما اراد التكفيري ياسر الشريف الاستدلال للعصيان ،،استدل بخطبة الجهاد أيام الخفاض الفرعوني !! بس وكعادة الجمهوريين (المنبريين) ،،ما نسي (قص) وبتر الخطبة حتى لا يحرج مع بني علمان وحلمان!! هههه،،،طبعن اخوانوا خارج (المنبر) فتروا من ملاحقته وتصويبه وتصحيحه !!
نقطة انتهاء العقيدة دي طريفة وظريفة ،،حتى الشقليني ما فهمها ولا بلعها!!،، عندما رد الشقليني على قتل الأستاذ لم يجد وسيلة سوى تجريم اليهود ووصفهم بالقتلة ،،قتلة شنو قتلة انبياء الله !! ههههههه شكرن للشقليني على (مسح) نقطة التقاء الأديان !! وشكراً للعتالة والنقل و(تجشم) رفع الوثائقي !! وسترون فيه العجب العجاب !!
دالي استقبل مقتل ربه ببكاء متصل ،، كبيرهم قال ما بقدر اواصل ودالي (يعيط) ،،الاجتماع تواصل إلى الساعة 3،،ودالي (يعيط)،،، اربعة الجمهوريين (كفّرُوا) ربهم محمود،،ودالي يعيط،،، انفض سامر الاجتماع ودالي (يعيط) !! ثم بعد (ربع قرن) من (رفع) ربهم إلى (أبيه)،،،خرج (العياط) إلى الناس بضلاله وجهالاته ونكرانه لما ثبت من فكر ربه!! .... ابيه دي ما تستغربوها ،،هكذا وصف محمود (ربنا) نصاً!!
اتهم العياط (دالي) الناس بالتشويش على الفكرة وربها ،،بقول الناس ان هناك رسولين !! راجعوا الدقيقة 20 من الوثائقي!! ..... فهل شوش الناس ام انكر دالي ضوء الشمس من ( رمد) ؟؟ تابعونا (وثائقياً) من كتابات ربهم محمود ،،ومن فهم إخوة دالي في الجمهورية الذين أثبتوا لمحمود :
ومشكلة الاخ عبد النبى انه (فانى) فى شيخه الاستاذ محمود وعقيدته فيه انه (المحفوظ -- المعصوم ) -- الاصيل الواحد والانسان الكامل الذى سيحاسب الناس (كل الناس ) يوم القيامة نيابة عن الله – انه ملك يوم الدين ... فهل القاضي كذب على (الجمهوري) عبد النبي ؟؟! ام كان (العياط) دالي من المشوشين ،، في شهادته للجزيرة الوثائقية!!
وثائقي : باقلام اخوة لدالي !! *5/ الشريف (الجمهوري) ياسر**:
ومحبوه يرون أنه رجل صادق ومخلص وولي من أولياء الله الكمَّل.. ولم يقف موقفا خطأ قط.. ... فهل الشريف (الجمهوري) كذب على (ربكم) محمود؟؟! ،،،، الحق يقال ،،،ثبت كذبه على ربه محمود ،،لكن اخوته (قبضوه) وصححوه!!
ام كان (العياط) دالي من المشوشين ،، في شهادته للجزيرة الوثائقية!! .... ** حامل لواء الكذب من الجمهوريين،،، سنعود بإذن الله لنوثق كذبه على الجميع !!
ففي هذه الدورة من دورات الحياة، دورة الحياة الدنيا تتحقق الفردية في قمتها، في مستوى ترك التقليد*، لرجل واحد، هو صاحب المقام المحمود الذي يتم له انزال هذا المقام من الملكوت، وتجسيده على الأرض ..... *من ترك التقليد غير (محمود) وغير (محيسي) الذي انكر عليه محمود وصار وصياً على فرديته وحريته!!؟؟ .... للتدبر: على اثر هذه الهزيمة الداخلية طلع علينا الاستاذ بفكرة الاصيل الواحد متراجعا بذلك عن مسألة جوهرية في الفكرة الجمهورية وهي «الاصالة» باعتبارها رسالة النبي (ص) الحقيقية وهي انه «جبريلنا» لاسرائنا ومعراجنا عبر تقليده في الصلاة الى الاصالة التي ليست حكرا على شخص واحد واضح ان الهدف هو ايجاد مصالحة مع الشارع السوداني الذي رفض الفكرة الجمهورية بسبب «اصالة الاستاذ» كونه لا يصلي صلاة الركوع والسجود.
اذا كانت هنالك جنه* فلابد أن محمود داخلها، فأن ان لم يدخلها محمود فبألتاكيد لا توجد معايير للعدل. .... * ولو ما في (جنة) ولا حساب ولا عقاب؟؟ حظ المكاشفي واخوانه !! ههههههه دا نموذج للشوايعة الذين يدافعون عن القائل: الا ترى ان الشيوعيين يجهلون ،،ثم ينشرون جهلهم بين الناس!! او كما قال (ربكم) محمود!!
وثائقي: باقلام اخوة لدالي !! *6/ عمر عبد الله (جمهوري) ومسؤول عن (الصالون) المشلع:
الأستاذ محمود هو رسول الرسالة الثانية بمعنى انه فهمها من القرآن وشرحها وبشر بها ولكنك هنا تسأل عن هل الأستاذ محمود هو رسول "الرسالة الثانية" وأنا أقول نعم فهو الذي استخرج فهمها من القرأن ونشره بين الناس في عصرنا هذا ....
فهل عمر عبد الله (الجمهوري) كذب على (ربكم) محمود؟؟!
ام كان (العياط) دالي من المشوشين ،، في شهادته للجزيرة الوثائقية!!
وثائقي : بقلم (النبي ) محمود!! *3/ : ... ولكن رسول الله قد التحق بالرفيق الأعلى وترك ما هو منسوخ منسوخا ، وما هو محكم محكما .. فهل هناك أحد مأذون له في أن يغير هذا التغيير الأساسي ، الجوهري ، فيبعث ما كان منسوخا ، وينسخ ما كان محكما ؟؟ هذا سؤال يقوم ببال القارئ لما سلف من القول .. والحق أن كثيراً ممن يعترضون على دعوتنا إلى الرسالة الثانية من الإسلام لا يعترضون على محتوى هذه الدعوة ، بل إنهم قد لا يعيرون محتوى الدعوة كبير اعتبار .. وإنما هم يعترضون على الشكل .. هم يعترضون على أن تكون هناك رسالة ، تقتضي رسولا ، يقتضي نبـوة ، وقد ختمت النبـوة ، بصريح نص ، لا مرية فيه .. وإنه لحق أن النبـوة قد ختمت ،ولكنه ليس حـقا أن الرسالة قد ختمت
إلى الراغبين في الله ، السالكين إليه ، من جميع الطرق ومن جميع الملل . السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، أما بعد فإن الزمان قد استدار كهيئته يوم بعث الله محمدا داعيا إليه ومرشدا ومسلكا في طريقه . وقد انغلقت اليوم بتلك الاستدارة الزمانية جميع الطرق التي كانت فيما مضى واسلة إلى الله ، وموصلة إليه ، إلا طريق محمد .. فلم تعد الطرق الطرق ولا الملل الملل منذ اليوم . ونحن نسوق الحديث هنا إلى الناس بوجه عام ، وإلى المسلمين بوجه خاص ، وإلى أصحاب الطرق والمتطرقين من المسلمين بوجه أخص . إن أفضل العبادة على الإطلاق قراءة القرآن ، وأفضله ما كان منه في الصلاة ، وطريق محمد الصلاة بالقرآن في المكتوبة وفي الثلث الأخير من الليل .. كان يصلي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة لا يزيد عليها .. وكان يطيل القيام بقراءة طوال السور ، أو بتكرار قصارها ، أو بتكرار الآية الواحدة حتى تورمت قدماه . إن محمدا هو الوسيلة إلى الله وليس غيره وسيلة منذ اليوم ـ فمن كان يبتغي الي الله الوسيلة التي توسله وتوصله إليه ، ولا تحجبه عنه أو تنقطع به دونه ، فليترك كل عبادة هو عليها اليوم وليقلد محمدا ، في أسلوب عبادته وفيما يطيق من أسلوب عادته ، تقليدا واعيا ، وليطمئن حين يفعل ذلك ، أنه أسلم نفسه لقيادة نفس هادية ومهتدية .. إن على مشايخ الطرق منذ اليـوم ، أن يخرجوا أنفسهم من بين الناس ومحمد ، وأن يكون عملهم إرشاد الناس إلى حياة محمد بالعمل وبالقول فإن حياة محمد هي مفتاح الدين إن على مشايخ الطرق منذ اليـوم ، أن يخرجوا أنفسهم من بين الناس ومحمد ، وأن يكون عملهم إرشاد الناس إلى حياة محمد بالعمل وبالقول فإن حياة محمد هي مفتاح الدين
السيد عاطف / انت بطريقتك دي بتوثِّق لسذاجتك و عدم فهمك !! بهذه الصورة لن تنفع نفسك ، ولن تضُر الفكرة أو الأستاذ أو تلاميذه !! الأسلوب الذي تتبعه سبقك إليه آخرون من جماعة الهوس الديني ـ سلفيَّة وإخوان مسلمين ، وغيرهم ـ منذ إعلان الفكرة في مطلع الخمسينات واكتملت حلقات كيدهم ومؤامراتهم بالقضاء على حياة الأستاذ في 1985 !! لكن هل استطاعوا القضاء على الفكرة المكتوبة بأحرف من نور في سجل الفكر الإنساني ؟! .. وهل بإمكانهم حجب ضؤ الشمس ؟! .. ما أردت قوله لك هنا ، أن الأفكار تُواجه بالأفكار ، والحُجة تُواجه بالحُجة ـ العصر الحاضر هو عصر قوة الإنتاج الفكري ـ البِضاعة التي تحملها أنت ومن شابهك في فهمك للدين ـ هذا الفهم تجاوزه الزمن ، ومعظم الذين يحملون فكرا سلفيا أو وهابيا أو غيرهم من المتحجِّرين ، يتم تصنيفهم في العالَم الأول على أنهم ارهابيين وشرُُُّ يجب القضاء عليه ـ وحقيقة هذا الفهم لم يورث البشرية الآن إلا الخراب والحروب والدمار ـ و القرءان صالح لكل زمان و مكان ، وكثير من آياته تدعو للفكر وإعمال العقل ـ الذي به كرَّم الله الإنسان ـ فلماذا تُصرُّون على تجميد عقول الناس ؟! .. دعوة القرءان هي عبادة الله بفكر وعقل مفتوح .. لاحظ لكلمة )لعلّكم تتفكرون .. و لعلّهم يتفكرون ( .. القرءان مليىء بالدعوة للفكر .. و ممارسة فضيلة الفكر ـ هي الجريرة ـ التي ارتكبها محمود محمد طه في عُرفِكم !! الفكرة الجمهورية الآن تُدرَّس في أرفع الجامعات في العالم ، و تم فيها تحضير عدد من رسائل الدراسات العليا ـ ماجستير و دكتوراة ـ ما أود قوله ، أن الأسلوب الذي تتبعه من وصفك للأستاذ وتلاميذه بالكذب وغير ذلك من الأوصاف ، هذه الطريقة لن تفيدك ولن تضر الفكرة أو الأستاذ وتلاميذه ـ فقط انت في كل مرة تُبرهن على سذاجتك و عدم فهمك !! الفكرة ماضية في سبيل من يفهمها ، ولن تقف لمثل هذه التخرُّصات التي تكتُبها .
Quote: لماء الدين وعقلاء الناس وحكمائهم يقولون : أن محمود محمد طه كان يمثل مجرد زوبعة في فنجان منذ نشأته وحتى مقتله .. ولم يمثل ذلك الثقل الكبير في توجهات المجتمع السوداني .. كما أنه لم يملك ذلك الثقل في الأتباع .. إلا تلك القلة القليلة من الأفراد .. ولم يشكل ذلك الأثر الذي يستحق الوقفة بذلك القدر من النقاش والحوار .. فهو ذلك الإنسان الذي نال الجزاء بما قدمت أيديه .. حيث أجتهد كثيرا في البدع في الدين الحنيف .. فإذا كان ذلك الإنسان الجدل يفتقد الأهمية عندما كان حياَ فكيف يعقل أن تكون له أهمية الآن وقد رحل عن الدنيا ؟؟ .. والذي يعمل اليوم ويجتهد لإحياء ذكرى ذلك الرجل فهو مجرد إنسان يفتقد البوصلة السليمة .. حيث يجتهد في الفارغ ويزرع في الهواء وينفخ في قربة مخرومة ومقددة .. ولا معنى إطلاقا في إحياء ذكريات قد طويت بتلك الشاكلة المهينة .. تلك الذكريات التي تعيد للأذهان حقيقة المآل المفجع .. ذلك المآل الذي يؤكد أن الرجل قادته أفكاره إلى التهلكة .. وقد عجز في نشر وتثبيت أفكاره وهو ما زال حيا .. فكيف يعقل أن يجتهد أحدهم لإعادة السيرة مرة أخرى وفارسها في أعداد الأموات ؟!!! .
شكرا خديجة فوالله هذا من أجمل الكتابات التي قرأت
فجيعتي كبيرة في هذا الشقليني كنت قايله عندو راي وفكرة أحسن لكن لقيتو شوية غشاني بي تقعره وكلامه الكبير
في الأول تهرب ولم انزنق عمل فيها مظلوم وقولنا كلام ما قلناه وقعد يبكي بدون ما نغلط عليه وفي الاخر بقي يجيب روابط
الأكتر ما يحير هو محبي الجمهوريين الذين يثنون علي الفكرة وعلي محمود محمد طه بدون أن يعتنقوها ، طبعا هؤلاء أعداء الأسلام أو من يكرهون الأسلام لأعتقادهم أن الفكرة الضالة التي إبتدعها محمود قد تكون من أدوات تقويض الأسلام خصوصاً أنه الفكرة بتبدأ بي هدم أركان الأسلام أو بتر الشهادة وترك الصلاة والصوم والحج والجهاد
هل قالت الفكرة ، ببتر الشهادة وترك الصلاة والصوم والحج والجهاد ؟ أين وجدت هذا الكلام ؟ نرجو أن تُرينا كلاما مسموعا أو نصا مكتوبا من مؤلفات الأستاذ أو تلاميذه ، نص يقول ـ لا تصلوا ولا تصوموا ولا تحجوا ولا تجاهدوا ـ!! فإن لم تجد ولن تجد ، فاعلم انك لم تفهم ما هو مكتوب ، أو انك كاذب في زعمك !! ولست أُريد هنا أن أشرح لك عناوين مثل ـ الجهاد ليس أصلا في الإسلام ـ وغير ذلك ، لأنك أساسا لا تُريد أن تفهم !! لكن نحن في انتظار ان تأتينا بنص مكتوب فيه ـ لا تصلوا ولا تصوموا ولا تحجوا ولا تجاهدوا ـ و لو ما عارف مصدر الفكرة ـ يوجد موقع في الانترنت اسمو ـ الفكرة الجمهورية ـ هو المصدر الأساسي لمؤلفات الأستاذ وتلاميذه ـ يلا يا شاطر اجتهد وجيب لينا النص من مصادر الفكرة و وصف لينا الكتاب المكتوب فيهو ـ بتر الشهادة و ترك الصلاة و ترك الصوم و ترك الحج و ترك الجهاد !! ما تكتب كلام من خيالك و تقول محمود قال !!
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