30-01-2017, 05:54 AM

عبدالله الشقليني

عبدالله الشقليني

تاريخ التسجيل: 01-03-2005

مجموع المشاركات: 11768 للتواصل معنا FaceBook

تويتر Twitter

YouTube

Google Plus



Re: محمود محمد طه : في ذكراه : 18 يناير 2017 (Re: عبدالله الشقليني)

{3}

الأخ : يوسف فخر الدين تحية واحترامااتمنى أن تكون قد قرأت مقالنا ، ومن بعد قرأت مُداخلتي عن العلم اللدُني ، لأن فيه إجابة لما سألت عنه ، ونحن نعفُف عن السب : من أمثال : الجهل ، الضلالات ، والدجل .



(1)



كان " محمود محمد طه " يقول :نحن نُرحب بالرأي المُخالف فأين أنت من هذا ؟نتمنى أن يكون كتابك رأي مُخالف حتى نتمكن من الرد ، ولكنك لم تعفُف عن السب ، وتلك جريرة ، لا ينبغي أن يكون عليها من آمن بالله وكتبه ورسله .



(2)



قرأت كتابك وهو يتحدث عن الفلسفة كأنها إثم ، ألم تعرف أن الذكر الحكيم مَكنوز بالرؤى الفلسفية والمنطق وهي حُجج كثيرة لا تحتاج لحصر .



(3)



أنت كتبت : (عقل الإنسان في بعض الأحيان يقوده الجهل إلى متاهات الضلال المفرط المقرون بالفلسفة)



وأنا أكتب :

إن العقل مَيّزة التكليف ، لولاها لما وُجدَ التكليف . والذين يقرنون رؤاهم بالسب ، إنما يحشدون الغث لتكون لهم الحُجة! .



(4)



كتبت أنت :

(وعقل أستاذكم الكبير أوسد الجهل علما وفلسفة )



وأنا أكتب :

الجهل هو عدم المعرفة ، وهي مصيبة منْ لا يستخدم عقله ، فالتكليف جاء لذوي العقول ، لا لغيرهم . فالشجر والحجر يُسبح لأنه مجبول على العبادة ، وهذا هو الرشاد في معرفة القيّم التي جاء به الدين ، ولم يكن الدين يَحُض على فاحش القول .



(5)



كتبت أنت :

( درجة أنه أوهم الذات فظن في نفسه الكمال الذي يقارب كمال الإلوهية )

أنا أكتب لك :

متى كتب محمود محمد طه ذلك ، وأين ؟

هذا محض افتراء



(6)



أنت كتبت :



( ومحمود محمد طه كان لا يصلي ولديه فلسفات كثيرة في العبادات في الوقت الذي فيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى انتقل للرفيع الأعلى ،، ولم يترك صلاة واحدة ،،)

أيعقل أن يكون محمود قد كتب سِفرين وهو لا يُصلي !: ( رسالة الصلاة ) و ( تعلموا كيف تصلون ) . تجدهما في مدونة الفكرة ، في سماء الإنترنيت ، إن تيسر لك وقتٌ للقراءة ، قبل أن تُكرمنا برأيك !!.

نرجو الإطلاع عليهما كي تجد الرد شافياً .



(7)



كتبت أنت : ( كيف لمحمود محمد طه قد نال شرفا ومكانة لم يناله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟؟ )



أكتب أنا :



كيف تكتب كتابك بالذي يستهدي بهدي النبوة ، وقد انقطعت برحيل النبي ، وهو قد أصدر سفراً : ( طريق محمد ) !؟

رجاء اقرأه لتتعرف على الفكر .



(8)



كتبت أنت :( تلك الأسرار المزعومة التي جعلت من بعض الأتباع أن يؤمن جازما بأن محمود محمد طه ذو خصوصية تخالف البشر ،، وأنه ليس في مقدور أحد أن يقتل محمود محمد طه ،، ذلك الاعتقاد الخاطئ الذي لازم البعض حتى نفاذ الحكم على محمود ،، وعندها تيقنوا أن محمود كان مجرد إنسان فلسفي ضلالي بالدرجة الأولى ،، وقد رحل محمود محمد طه عن هذه الدنيا كالآخرين ،، بل رحل دون الآخرين وهو يفتقد قبرا يشار إليه بالبنان ) ..



وأنا أكتب :



ألم تقرأ الذكر الحكيم ؟،

إذ أن البشر قد يقتلون النبيين !، فما بالك بمحمود محمد طه :



( قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ ) صدق سيد الكون .



(9)



ألم تسمع بالعلم اللدُني ؟:

فأقرا معي من سورة الكهف ، فتتعرف أن عبداً من عباد الله أتاه ربه علماً ، وأن هذا العبد كان يفعل ما هو مخالف لفهمكم للدين :

65. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

66. قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

67. قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

68. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا

69. قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا

70. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

71. فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا

72. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

73. قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا

74. فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا

75. قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا

76. قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا

77. فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

78. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا

79. أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

80. وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا

81. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

82. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا



(10)



هذا الميراث العلمي يأتي بقدرة الله ، لمن يصطفيهم ، فيعرضون الأحاديث عن النبي : ضعيفها والذي نحسب أنه لا يأتيه الباطل - وقد أجرى عليه البشر ما فعلوا ومنْ يقرأ التاريخ ، بل وعصرنا الحاضر من يرون أنهم يمثلون الرب ، يفعلون بالناس ما يشاءون – هؤلاء ومنهم " محمود محمد طه ، فقد كان هو يعرض الأحاديث على ( الأنوار القرآنية ) ، لذا فهو يكتب الأحاديث عن يقين لأنه قد سبق أن عرضها على الأنوار القرآنية ، وليس في حاجة لمراجع .

إن العقيدة بحر ، ومحمود محمد طه اكتشف المُبطن في صلب العقيدة ،

ألم تقرأ :



أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24)



أخيراً لك الشكر الجزيل على القراءة ، وللسادة الأفاضل والفضليات إن وُجدن شكرنا على القراءة .



أنا أكتب وأنا من أصدقاء الجمهوريين ، وهذا رأيي

*

* (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 30-01-2017, 06:09 AM) |Articles |News |مقالات |بيانات