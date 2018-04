02-02-2017, 12:16 PM

Re: محمود محمد طه : في ذكراه : 18 يناير 2017 (Re: حافظ سليمان)





Quote: الفكرة الجمهورية أساسا تؤمن بالحوار والنقاش



هذا الكلام غير صحيح والدليل أنكم فصلتم غير الجمهوريين من منتدى الصالون وأصبح مقتصراً علي الجمهوريين فقط وهذا عدم ديمقراطية والذي لا يؤمن بالديمقراطية لا يؤمن بالحوار والدليل الأخر هو عدم محاورتكم لمن ينتقدوا فكركم بل تسعون للف والدواران وفي صفحة المنبر العام اكتر من موضوع ينتقد عقيدتكم لاينبري اي واحد منكم للمناقشة (عاملين ميتين) ثالتاً تسلطو مالك المنبر الجمهوري علي اشد محاوريكم ضراوة ومن يلجمكم بالحذف أو بالأيقاف وخصوصا ياسر الشريف الذي تم إيقاف عدد من الكتاب بسببه



Quote: والأستاذ محمود لم يتخذ سبيلا لنشر أفكاره ـ إلا الحوار والجدل بالَّتي هي أحسن ـ فهو لم يرفع عصا أو سيف في وجه أحد ليتبع أفكاره



كذلك إبليس وكثير من دعاة الضلال هسع الكنائس بترسل المبشرين للفقراء وتعطيهم المال والطعام والملابس وتغريهم بكل المغريات عشان يعتنقو المسيحية وهناك طوائف خارجة كثيرة كالقدانية والبهائية والبهرة وأنصار الأسلام لكن محمود كان يستخدم أسلوب شيطاني خبيث وهو التلبس الذي يضل به إبليس الناس ليصدقو ترهات محمود وأحضرت نموذجا سابقا ساستحضره الأن









Quote: الصورة دي أنت شايف فيها شنو ؟؟؟ شايف الدجال الاسمه اللمين دا كيف ؟؟؟



زول عادي مش كدا ، طيب الناس الباركين ديل ما شايفنو زينا لا اكيد شايفين شيئ يخليهم يبركو ويعتقدو في الامين دا



دا تلبيس ابليس وشغل الشيطان الزول دا ماخد الطريقة من ودالعجوز وود العجوز معروف بتاع سفلي وجن والشيطان بلتبسو على الناس وبخدعوا ابصارهم واسماعهم وبشوفوا شيخ اللمين في هيئة غير مهيبة وغير البنشوفها نحنا

قد يكون هناك شيطان بغش الناس وبخدعهم وبصور ليهم محمود دا في صورة غير الصورة العادية وبخليهم يسمعوا كلامه كانه منزل مع انه كلام عادي وكله تلاعب بالكلام وتفسير للأيات والاحاديث في غير موضعها



برضه في ناس بسحروا الناس بي كلامهم هسع كلام الترابي المايع والكلو ضحك من غير سبب والما مفهوم تلقى ناس متصلبين قدامو لمن يتكلم ورغم أنه زول هايف وكيسو فاضي وزول عادي برضه لكن في ناس بعتقدوا فيه



نعم كثير من الصوفية يستخدم الشياطين والجن ويستقطبون الناس ومحمود صوفي ودخل خلوة مع ابليس فما بعيد ابليس بكون بلبس علي الناس الدينهم فيه خلل او الربنا حرمهم من الهداية



(مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) الأعراف (7)



والحمد لله علي الهداية الحمد لله





Quote: ولم يعرف عنه طوال فترة وجوده ، لم يُعرف عن الأستاذ أنه أساء لأحد أو شتمه في شخصه ، ويشهد له خصومه بالأخلاق العالية وحسن المعاملة



SO WHAT

في كتير زيه وفي أحسن منه حتى الكفار فيهم ناس خلقهم حسن وتعاملهم أحسن ، دا ما الشيئ البخليني أصدق أنه في رسالة تانية أو اتبع انسان ترك الفروض الفرضها ربنا أو حتى اتشكك في عقيدتي





Quote: لكن فيما يخص الفكرة ، فهي لا تدعو للجدل المستمر الذي لا نهاية له



بالغت لكن ياخ خليك من جدالكم مع المسلمين أنتم الجمهوريين زاتكم بقيتو تجادلو بعض وعوتكم مرقت من الصالون المقفول وخلافتكم وصلت هنا وخالد الجاح حتاهو ليكم قرض تقول لا تدعو للجدال هههه



وبعدين ليه فكرتكم ما بتدعو للجدال وهي نفسها تجادل الاسلام وأركانه تجادلو عقيدة الناس وعقيدتكم لا تقبل الجدال ، حا نجدالكم مادمت تجادلوا عقيدتنا ولن تتوقف أدرك أنه خلاص فكرتكم انتهت لذلك أصبحت تهربون من الحوارا والنقاشات وتعتبرونها جدال لا نهاية له فلنستمر أما أن تموت الفكرة وينتصر الأسلام أو تنتصر الفكرة ويعتنقها الناس وبذلك يكون محمود بلغ رسالته الثانية كما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم رسالته الأولى



لماذا لا تدعون الناس لفكرتكم مادامتم تعتقدون أنها صحيحة ؟



هل الفكرة فقط للسودانين ؟؟



Quote: هناك أشخاص لهم أفكار مسبقة مثبتة في أذهانهم ، ولن يحيدوا عنها ، ولو أتيتهم بكل آية لن يؤمنوا لك !! وليس في الفكرة سبيلا لإقناع هؤلاء ، إلا أن تتركهم و شأنهم ، لأنهم كلما تشرح لهم وتجيبهم على أسئلتهم ، لن يزدهم الشرح إلا نفورا !! و يريدون أن تستمر الأسئلة والجدل هكذا إلى ما لا نهاية



الرسول صلى الله وسلم كان يجادل الناس ويرد علي أسئلتهم وأستفساراتهم وكانت ردوده وشرحه سبب في هداية الكثيرين منهم وأيمانهم والحمد لله مازل الشيوخ يجادلون غير المسلمين ويردون علي أسئلتهم وأستفساراتهم ويرد عليه الشيوخ ويصححون لهم ويهتدي من يقتنع وقد يقتنع البعض ولا يهديه الله

أنتم بلغو الناس بما تعرفوه عن الفكرة لو تعتقدوا أنكم علي الطريق الصحيح وجادلوهم هذا من المفترض ان تكونو



لكن أنتم لا تحبون مجادلة الناس لأن من أول سؤال ينكشف خطل فكرتكم وتلقمون حجارة حتى من سؤال شخص أمي



Quote: ذن الفكرة ليس فيها سبيل لإقناعكم ، إلا أن تترككم و شأنكم ـ الفكرة لن تَهدي من يُضِلَّه الله ، ونحن نؤمن بأن المُضل والهادي هو الله ) من يهدي الله فهو المهتدي ومن يُضلل فلن تجد له وليَّا مُرشدا



لان هذا الفرق بينا وبينك أنت تدري أنك لو حاورتني أو جادلتني أو ناقشتني ستنفضح أنا اجادلك لأبين لك أن على ضلال وأنت على ضلال وأبين لك ضلالك وأنحرافك عن الدين فهل تسطيع أن تجادلي وتبين لي أني على ضلالة أو تبين ضلالة واحدة علي ما انافيه



وأتحداك



