محمد صلاح وافيخاي ادرعي بقلم د.أمل الكردفاني



03:20 PM April, 26 2018 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

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لم يعلق اللاعب المصري محمد صلاح على الضجة التي حصلت في وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة شكر افيخاي ادرعي له في صفحته الرسمية على الفيس بوك. ولا اتوقع اساسا ان يعلق محمد صلاح على هذا الأمر لا سلبا ولا ايجابيا. في الواقع قصد افيخاي وضع محمد صلاح في مأزق كبير وهو ان يعلق قابلا شكر افيخاي فيخسر شعبيته وسط جماهيره العربية ، او يرفض شكر افيخاي وبالتالي يقع في ازمة مع الدول الاوروبية وقد يحاكم بمعادات السامية وبالتالي خسارة نجوميته وتألقه العالمي. واعتقد ان هذا خبث ودهاء كبير من افيخاي ، الذي يريد بشكل مستمر احراج اي ظهور عربي عالمي. اذا رفض محمد صلاح التعليق فهذا لن يحل مأزقه ، لأن العرب سيعتبرونه متخاذلا ومفضلا لمصلحته الشخصية على القضية الفلسطينية . وهذه ايضا مشكلة. ولذلك اعتقد ان على الشعوب العربية تجاهل ما حدث تماما وعدم المزايدة على مستقبل هذا اللاعب الكبير جدا وهو ينافس الكبار امثال كريستيانو وميسي. لن يكون موقف محمد صلاح من موضوع القضية الفلسطينية سواء ايجابا او سلبا بالمؤثر على واقع الاحداث. وانما سيكون مضرا باللاعب فقط.