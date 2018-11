محمد بن سلمان يقع في الحفرة التي حفرها لأردوغان! بقلم عثمان محمد حسن

07:41 PM November, 17 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

مكتبتى

رابط مختصر





أراد بن سلمان من قتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول أن يضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد: التخلص من الصحفي السعودي ( العالمي) و المعارض لسياسات بن سلمان القمعية في السعودية. و الإضرار بسمعة الأمن التركي بتأكيد عدم كفاءته في سبر غور (اختفاء) جمال خاشقجي بعد خروجه من القنصلية.. ثم ترويع السياح و المعارضين السعوديين من السفر إلى تركيا باعتبار أنها بلد غير آمن.. و ربما امتد الترويع إلى سياح دوليين آخرين..

* لكن تركيا أثبتت أنها دولة (أمنية) بامتياز.. فقد كانت تتتبع خطوات خاشقجي بحنكة.. و فتحت ملفا خاصا به ضمنته المعلومات الخاصة بتفاصيل دخوله القنصلية و اختفائه.. و خروج أحد السعوديين من القنصلية متقمصا شخصية خاشقجي من الباب الخلفي للسفارة.. و تتبعت الشخص المتقمص حتى تخلص من ثياب خاشقجي و عاد مطمئنا إلى القنصلية..

* لكن لماذا اغتيال خاشقجي في اسطنبول و ليس حيث كان يعيش في أمريكا..؟

* كان بن سلمان يرى في أردوغان السبب المباشر في إفشال خطته لإسقاط أمير قطر.. و استبداله بأمير قطري مطيع.. و أن الواجب يقتضي إلحاق ضربة موجعة بأردوغان إنتقاما لذلك..

* غضب أردوغان، غضبا يغلي، لأن اختفاء خاشقجي تم في أراضي بلاده؛ و لأنه يدرك المراد من وراء ما حدث، فقد بدأ ينتقم من بن سلمان بتسريب ما لديه من معلومات خطيرة و مثيرة قطرة في إثر قطرة.. و وسائل الإعلام العالمية تتتبع المسلسل التركي المشوق بذهول لا ينقطع..

* و تأكد للعالم أن محمد بن سلمان أقل ذكاء من أردوغان، و ذلك حين صرح بأن خاشقجي غير موجود بالقنصلية.. و أن بإمكان المعنيين الأتراك دخولها، و تفتيشها.. لكنه ماطل في السماح بالدخول.. ثم سمح بعد أن تأكد من طمس الحقائق..

* فشل بن سلمان في طمس كل الحقيقة.. خاصة و أن المعلومات التي بحوزة أردوغان ظلت تتدفق و تكاد تقنع العالم أن محمد بن سلمان هو الذي أمر، شخصيا، باغتيال خاشقجي و إرسال رأسه إليه في الرياض..

* و بالأمس، دخلت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي آي إي، معمعة الكشف عن المسئول عن مقتل جمال خاشقجي.. و نشرت على موقعها الاليكتروني أن محمد بن سلمان هو الذي أمر باغتيال خاشقجي..و أنها كانت تتنصت إلى محادثات جرت بين خالد بن سلمان، سفير السعودية في واشنطن، و بين جمال خاشقجي من ناحية و بين خالد و شقيقه محمد بن سلمان من ناحية أخرى.. و أن الأمير خالد طمأن شقيقه محمد بن سلمان بأن خاشقجي سوف يغادر إلى اسطنبول و أن كل شيئ يسير على ما يرام!

* و بسبب تلك المحادثات التي جرت داخل الأرض الأمريكية، فسوف تتدخل وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية،إف بي آي، في التحقيقات الجارية حول مقتل خاشقجي.. و سوف يكون ترامب في موقف يصعب معه الدفاع عن محمد بن سلمان، الصديق الصدوق لجاريد كوشنر، زوج بيانكا إبنة الرئيس ترامب..

* و لا بد من أن يقع بن سلمان في الحفرة التي حفرها لأردوغان..!

--------------------------------

كتبت صحيفة ذا نيويوركر:

Despite six weeks of ferocious denials by Saudi Arabia, U.S. intelligence has concluded that the kingdom’s ambitious young crown prince, Mohammed Bin Salman, personally ordered the execution of journalist Jamal Khashoggi, who was killed in Istanbul last month, the Washington Post reported late Friday. |Articles |News |مقالات |بيانات