17-11-2018, 11:44 PM

أمل الكردفاني

أمل الكردفاني

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

مجموع المشاركات: 703 للتواصل معنا FaceBook

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) محمد بن سلمان وجريمة في قطار الشرق بقلم د.أمل الكردفاني

11:44 PM November, 17 2018 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

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(1) مأساتي أم مأساة راتشيت:



في السادسة عشر من عمري تلقيت هدية من والدتي رحمها الله ، كانت عدة روايات للجيب ، في ذلك الوقت كان الحصول على كتاب شيء صعب جدا ، لنتذكر فقط أن الحي -في ذلك الوقت- يمكن ان يوجد به هاتف تلفوني واحد يتعاقب عليه كل سكان الحي لتلقي اتصالات ذويهم من المغتربين. أما المكتبات فكانت باهتة وبائسة ، وطبعا لم نستمتع كجيل بكل هذه التكنولوجيا الرائعة التي يستمتع بها جيل اليوم.

من ضمن الروايات المهداة من المرحومة كانت رواية لأجاثا كريستي وهي رواية جريمة في قطار الشرق السريع. رواية مشوقة جدا تبدأ من تركيا وتمتد بخط رحلة القطار حيث يكتشف المحقق الخطير هريكيول بوارو ان السيد راتشيت قد قتل. فيبدأ في عملية تحقيق ذكي جدا.

قبل نهاية الرواية اكتشفت أن الفصل الأخير لها مفقود. وكان ذلك كارثة حقيقية في حينها. فمن قتل راتشيت المسكين؟ لم يكن هناك انترنت ، لم يكن هناك اشخاص يمكن سؤالهم عن من القاتل؟ لم اكن حتى لأجد نسخة كاملة للرواية او حتى نسخة أخرى ناقصة في عصر الاكشاك البسيطة. أو ربما لم اكن املك خبرة كافية لمعرفة أين أجد الفصل الأخير من الرواية. أضطررت حينها الى الاكتفاء بتخيل الحقيقة. اعدت قراءة الرواية وتوصلت إلى نتيجة محتملة وهي أن جميع ركاب القطار قاموا بقتل راتشيل. رغم ذلك ظل جهلي بالنهاية المعتمدة رسميا من السيدة أجاثا كريستي يؤرقني ، وقبل بضعة سنوات تذكرت ذلك الهاجس الجميل حينما كنا نهتم كثيرا بنهاية كتاب ، ووجدت الانترنت تحت يدي ليوفر لي جميع ما أحلم به من كتب وجميع ما مثل لي حنينا للماضي فبحثت عن الرواية واكتشفت أن تحليلي المتخيل قبل اكثر من عشرين عاما كان صحيحا. وهذا ما أسعدني واثلج صدري.

بالفعل انقض اثنى عشر راكبا من ركاب قطار الشرق السريع على المجني عليه وغرسوا فيه نصال الانتقام.



(2) مأساة خاشقجي:



مأساة خاشقجي لم تختلف في نظري كثيرا عن مأساة راتشيت ، لكن إذا كان راتشيت هو الهدف النهائي فإن خاشقجي كان هو الوسيلة للوصول إلى الهدف النهائي.

راجعت كافة مقالات خاشقجي ، راجعت كافة اللقاءات الصحفية التي أتيحت لي في اليوتيوب. راجعت سيرته وتاريخه ، راجعت كل شيء لالتمس فهما لشخصية خاشقجي. الشخصية التي ظلت خلف الظل الى يوم أن بادرت إحدى القنوات العربية لتعلن عن اختفائه ، تلك كانت لحظة انفجار إعلامي ضخم جدا ، اعلام ظل يتابع كل خطوات خاشقجي ويرصدها منذ دخوله للقنصلية السعودية ، اعلام استطاع ببراعة فائقة النظير أن يصور كل فريق الاغتيال ، منذ خروجهم من المطار التركي ثم دخولهم الى القنصلية وخروجهم بصناديق. اعلام استطاع حتى ان يعرف امرأة ظهرت من العدم معلنة أنها على وشك ابرام علاقة زوجية مع خاشقجي ، فجأة تحول خاشقجي الى مركز الضوء لكل الاعلام العالمي والعربي. وبمراجعة تاريخ الرجل اكتشفت أن خاشقجي هو رجل قابل لأن يكون كل شيء إلا أن يكون مصدر قلق محدق بالنظام السعودي.

(3) لقد بدأ على الحكومة السعودية الارتباك والصدمة ، وعلى نحو ما فقدت القيادة القدرة على رسم سياسات مواجهة حاسمة للموقف. القيادة السعودية تبللت وزلزلت زلزالا شديدا ، وظلت تتخبط تحت هجمات اعلامية عربية ودولية مكثفة ومستمرة ومتسارعة بل وموثقة على نحو دقيق جدا.

انهارت القيادة السعودية واعلنت هزيمتها في نهاية الأمر.



(4) الاعلام الجماهيري المناوئ والمدافع:



منذ بداية الأزمة تم ضخ كم هائل من الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي ، وكم هائل مواز من الصور الساخرة والكوميدية لتركيز فكرة اغتيال خاشقجي في دماغ المواطن العربي ، هذا الهجوم المكثف تم بشكل سريع وعالي المستوى. قامت شركة خفية بانتاج فيلم وثائقي ضخم عن اغتيال خاشقجي بعد اربعة أيام فقط من اعلان اختفائه ، تم بث الاف من الكركاتيرات التي تسخر من غباء الجريمة ، تم بث اخبار تختلط فيها الحقيقة بالكذب ، اشاعات ، صور حقيقية ومفبركة ، ثور دماء وقطع لحم ومناشير كهربية ، صور صناديق ، جثث ، نساء على علاقة بخاشقجي ، ضباط مخابرات سعوديين ، طائرات واسلحة .....الخ... خلال اسبوعين انفجرت قنبلة خاشقجي النووية في وجه كل المدافعين عن النظام السعودي.

وفي الآخر اصيب هؤلاء بخيبة أمل كبيرة واحباط عظيم عندما اعلنت القيادة السعودية اعترافا رسميا بالجريمة....لكن... ألم تلاحظوا هنا أشياء غريبة؟



(5) جهاز المخابرات السعودي-طفل أم كهل؟



(أغبياء..)

هكذا كان يقول كل من تحدثت معه عن موضوع خاشقجي ، الغباء الذي جعل جهاز مخابرات يقتل شخصا في مكتب دولته الدبلوماسي.

أغبياء كلمة قليلة جدا إذا كنا نريد وصف الجريمة كما تبدو لنا ، فأفقر دولة في العالم وأكثرها أمية وجهالة وبلادة وضعف وأقلها تاريخا في العمل الاستخباراتي لا يمكن أن تقع في هذا الخطأ الغبي. لا توجد دولة لم تنفذ اجهزة استخباراتها عمليات اغتيال ، لكن حتى الآن لم يقم اي جهاز استخبارات بعملية اغتيال بها هذا الكم من الكوميديا السوداء.

لكن دعنا نسأل أنفسنا: (هل هناك جهاز استخبارات غبي؟).

تترجم كلمة استخبارات من مصدرها الانجليزي intelligence ولهذه الكلمة عدة معاني أولها (ذكاء ، عقل ، إدراك ، ..). فهل انقلبت هذه الكلمة إلى عكس معناها تماما؟

أليس هذا مدهشا حقا؟

لقد تأسس جهاز الاستخبارات العامة السعودي عام 1955م ، أي عقب نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة ، وطوال الحرب الباردة وحتى تفكك الاتحاد السوفيتي تمتع جهاز الاستخبارات السعودي بعلاقات قوية مع الاجهزة الاستخباراتية العالمية وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى حرب 73 وما بعدها حين تم تشكيل نادي السفاري وهو تحالف سري لأجهزة استخبارات مختلفة وكان جهاز الاستخبارات السعودي أحد أهم اعضائه.

لقد انحازت المملكة للخط الأمريكي في مواجهة المد الشيوعي.. ومعها مصر والمغرب وفرنسا وايران ثم السودان .

فهل هذا الجهاز الاستخباراتي السعودي اليوم طفل أم كهل؟

هناك حقيقة يجب أن أشير اليها على نحو واضح ؛ وهي أنه لا يوجد جهاز مخابرات غبي. وحين نظن كأفراد عاديين وبسطاء ذلك فهذا ليس لأننا أذكى من جهاز المخابرات ولكن لأن جهاز المخابرات يريدنا أن نتصور ذلك.



(6) دعنا نعيد ترتيب كل هذه الصور المشتتة:

كاميرات عديدة تركية تابعت وصول خمسة عشر رجلا إلى المطار التركي... تابعتهم وتابعت سياراتهم وصورت وجوههم وصورت حقائبهم ، ولكن مهلا!!! فقبل وصول هؤلاء ، استطاعت كاميرات أخرى تصوير ظهور المحتفى به منذ أن وطأت أقدامه أرض المطار وبقائه في النزل وخروجه بل وعرفت أيضا علاقة غرامية (تم تصويرها بقالب شبه رسمي بعد ذلك)... ، تم تصوير الجناة والمجني عليهم وهم يدلفون بخطوات واثقة ويغطون رؤوسهم بقبعات سوداء (الفهد الوردي) ، ثم اختفى الجميع في غيابة المبنى.

استطاعت قناة فضائية التقاط اتصال هاتفي من سيدة تستصرخ اختفاء (خطيبها) وعلى وجه السرعة تم نقل الخبر إلى عدة قنوات فضائية أخرى وخلال دقائق تم تأكيد الاختفاء داخل المبنى الذي تمتد فيه السيادة السعودية حسب اتفاقية فينا الدبلوماسية لعام 1961م.

خلال دقائق تالية تم تأكيد عملية القتل.. وخلال دقائق تالية تم تصوير فريق الاغتيالات يخرج من المبنى بقبعاته السوداء ، ثم تصوير سيارات سوداء وصناديق عديدة تحمل جثة شخص واحد داخلها ، وخلال ساعات بدأ الهجوم الاعلامي الكاسح... وخلال ساعات انكرت القيادة السعودية وبعد أيام انهارت واعترفت بمقتل خاشقجي.

هكذا سار كل شيء (غير منطقي) كما خطط له.

بعد اعلان الاعتراف ، تم تداول عدة اشاعات عن إقالة محمد بن سلمان من ولاية العهد...وبعد مضي اربع وعشرين ساعة تم نفي الخبر جملة وتفصيلا...

خرج اردوغان بتصريحات نارية ومعه اوروبا وامريكا وايران وقطر.

تحول العالم عن مقتل الملايين في سوريا والعراق والصومال وجنوب السودان وليبيا ومصر ودارفور والميانمار الى أسد هصور يجري الزبد من بين شدقيه وانيابه مدافعا عن رجل واحد..

رجل واحد طبق اسمه الافاق خلال اسبوعين فقط.....

(ولقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا).





(7) نجم الشباك



نجم الشباك ، هو ذاك الذي يمثل دور البطل ويحرز فيلمه أعلى ايرادات في قائمة العروض السينمائية.

نجم الشباك غالبا ما تتم صناعته ؛ هو ليس أكثر تميزا من عمالقة آخرين قضوا عشرات السنين يعافرون للحصول على اعتراف مانشيت صغير في صحيفة مغمورة بقدراتهم. نجم الشباك تتم صناعته بعدة طرق ؛ بعضها بدعاية ضخمة تقوم بها أجهزة دعائية متخصصة تحصل على ملايين الدولارات وتمتلك قدرات هائلة على تحويل متسول مصاب بالأنيميا والسل والبواسير إلى سوبر مان. تستطيع أن تصنع من أغنية هابطة أعظم أغنية في تاريخ الفن ، تستطيع أن تجعل من لوحات بيكاسو التافهة طلاسم مقدسة تحكي تاريخ العالم ومستقبله وانهياره ، تستطيع أن تجعل من أوباما اسطورة القيم الأخلاقية التي تعيد للولايات المتحدة الامريكية بعضا مما فقدته من ماء وجهها بعد جرائم جورج بوش الابن وتعلن أن امريكا بلد حقوق الانسان وحماية السودان والبيضان ومختلطي الألوان. لن تعرف الشعوب بعد ذلك كم السود الذين تقتلهم الشرطة او تعتقلهم بدون سبب غير لون بشرتهم الأسود.. فأوباما يكفي كرمز للديموقراطية والحرية والحلم الأمريكي.تتم صناعة نجم الشباك في الرياضات المختلفة وعبر جوائز الفنون والآداب والعلوم ذات القيمة الضخمة. يتم تصدير الكابوي الذي قام بابادة الهنود الحمر كبطل خارق يستطيع أن يصوب رصاصة على ثقب مؤخرة عصفور أو يقتلع برصاصة واحدة قبعة من رأس شخص آخر دون أن يخدش فروة رأسه...كذلك تستطيع هذه المؤسسات الضخمة أن تجعل من قتل شخص واحد كارثة عالمية ومن قتل الملايين بصواريخ موجهة بالأقمار الصناعية عملا ترفيهيا وتسلية لطيفة.



(8) لعبة البازل: شتات متعمد:



لعبة البازل puzzle هي لعبة صورة يتم تمزيقها الى قصاصات وعلى الطفل القيام بترتيب هذه القصاصات لاعادة تشكيل الصورة الأكبر.

ومقتل خاشقجي هو لعبة بازل حقيقية ؛ آلاف من القصاصات التي كانت تضخ يوميا في عمليات تمويهية وتوجيهية ، آلاف من القصص أربكت الجماهير المنشدهة في متابعة فيلم الآكشن... محمد بن سلمان يتم تحطيمه معنويا وشيطنته وتشويه صورته ، النظام السعودي مرتبك ويتعرق ويتلعثم ، ويتلجلج لسانه بفقدان كامل للاتزان. الشائعة الأخيرة كانت إعلان إعفاء محمد بن سلمان من ولاية العهد... لم تكن تلك اشاعة في الواقع ، لقد كانت استباقا للنتيجة المطلوبة.



(9) من هم أعداء محمد بن سلمان:

- أمراء من الداخل لهم نفوذ قام بن سلمان بمحاولة قصقصة أجنحتهم منذ أول يوم له في السلطة.

- جهاز استخبارات غير راض عن سياسات محمد بن سلمان المتسارعة أكثر مما يجب.

- دول لديها رغبة في تمديد نفوذها اقليميا كتركيا وايران.

- دول لديها رواسب تاريخية وهزيمة سابقة في صراعها مع المملكة كقطر.

- الوهابيون الذين شعروا بسحب البساط من ارجلهم نتيجة السياسات الليبرالية التي انتهجها محمد بن سلمان.

- رجال دين سلفيين وإخوانيين تم اعتقالهم.

- الولايات المتحدة الأمريكية ؛ التي رأت في سياسات محمد بن سلمان خروجا على خطة فورد التي تم رسمها منذ السبعينات لتحدد مستقبل السعودية كدولة يجب أن تحافظ على اقتصاد ريعي مستمر وعلاقات إذعان وحوجة أزلية.

- سياسات محمد بن سلمان الاقتصادية التي نحت نحو التحول إلى الصناعات الثقيلة. أي ظهور لاعب جديد في الاقتصاد العالمي يملك المال بل يملك ترليونات من الأموال التي لا تنضب ولن تنضب كانت خطرا جديدا يبرز في ظلمة الغروب.

- تقارب صيني سعودي ، وتحول الى الانفتاح الثقافي.

إن كل هذا يجب أن ينتهي فورا ودون عجل.

(تم اصدار مرسوم ملكي بإعفاء محمد بن سلمان من ولاية العهد)...

لم تكن إشاعة بل استباقا للتوقعات المؤكدة.



(10) جريمة في قطار ولي العهد السريع



هكذا تسلسلت الأشباح إلى مقصورة راتشيت ؛ إثنى عشر شبحا ، كانوا يتنفسون بحقد ، زفيرهم ساخن رغم برودة الغرفة ؛ راتشيت مستلق على ظهره يتنفس بعمق وبطء ، راتشيت يمزمز شفتيه وهو يحلم ويهتز جسده السمين عندما تنقض اثنى عشر سكينة على صدره ، يفتح عينيه في الظلام على اتساعيهما ، وقبل أن يطلق صرخة الموت الأخيرة ، يرى ابتسامات الاشباح المتشفية تتلألأ في الظلام.......

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