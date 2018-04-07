مبروك العودة من جهاد النكاح بقلم د.أمل الكردفاني

06:01 PM April, 07 2018 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

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سلمت ارواحكن واجسادكن يا حوريات الاسلام ؛ ايتها المجاهدات بالجسد في سبيل اعلاء كلمة لا اله الا الله ، عدتن لنا سالمات بل غانمات اطفالا بلا آباء ، يكونون تعزيزا لمستقبل الوطن ، وجندا من جنود الله الذين لا يعصون امرا ويفعلون ما يؤمرون ولا يخشون في الله لومة لائم... كلنا آباء اطفالكن ، ومن منا يفوته هذا الشرف.... رفعتن اسم السودان عاليا واكدتن خصوبة المرأة السودانية فكل بذرة فيها تنبت دون ماء ولا تراب .

جهاد نكاح مبرور ؛ واتمنى ان تكن قدوة لباقي بنات الوطن بدلا عن فقد عذريتهن في غضب الله وسخطه فليفقدنها في تجليات الجهاد والفتح والغزو . وكم من فخذين غزتا في سبيل الله ما لم يغزوه سيف هندي مصقول الحد . وكم من رغبة افرغ هضبها في أداء الفرض احكاما للحق وتمتينا للدعوة ومن لم يحدث نفسه بالجهاد مات ميتة الجاهلية .

نبارك لكن عودتكن وانتن قد استثمرتن ما مملكتنه وهنا على وهن استثمارا طيبا ومن يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له. وما دام قد فرغتن من الجهاد الاصغر فعليكن الآن بالجهاد الآكبر ، وانتم ترين ما وصل اليه حال الشباب من فقر وبؤس وعزوف عن النكاح فاستعصموا بالصيام او بما كرهوا ، فلتكن اجسادكن جزءا من حل هذه الازمة الطاحنة ، جهادا آخر هو اولى من غيره وابن الوطن اولى بلحم توره.

تبارك الله على عودتكن غانمات محلقات رؤوسكن رافعات هاماتكن وقد تجاوززتن حديث النفس بالجهاد الى الفعل والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.

اثابكن الله اجرا ونفعنا بجهادكن هنا ايضا . والله ولي التوفيق |Articles |News |مقالات |بيانات