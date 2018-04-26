مبادرة تستحق الثناء. بقلم عوض فلسطيني

06:16 AM April, 26 2018 سودانيز اون لاين

عوض فلسطيني-الخرطوم-السودان

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كثيرأ ما نسمع عن مبادرات في مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف لعمل الخير والبر والاحسان، فمبادرة (بابنوسة مدينتي) التي تداعى لها نفر كريم من ابناء المدينة من شتى ولايات السودان وبعض دول المهجر،قد تجلى فيها شباب بابنوسة، وعبر قروب واتساب بابنوسة مدينتي، قدم الشباب تجربة بطعم وزوق مختلف، وهي مبادرة طيبة نأمل أن تنتشر في كل مدن السودان المختلفة لما فيها من لمسة وفاء لجيل مضى في الاولين،بابنوسة مدينة عُرفت منذ امد بعيد بأنها مدينة إشعاع معرفي وحراك ثقافي وتدافع سياسي وحضور رياضي ، وكل ذلك تحتفظ به سجلات ذاكرتها المتقدة دوماً، المسكونة بالابداع.

جاءت المبادرة وهى تتلمس خُطى الراحلين الى الدار الاخرة ،من أساتذة ومربين، ذبلت زهرة شبابهم في المدينة وهم يمتهنون مهنة الانبياء ،يعلمون النشئ يسهرون الليالي ،ضحوا بالغالي والنفيس ،بلا كلل ولا ملل، وعلى أيديهم توشحت المدينة وازدهت بأفذاذ من الذين حملوا إسمها في شامل مناحي الحياة، على أيدي هؤلاء الراحلين تتلمذ لفيف من الاطباء والشعراء والفنانين والساسة ولعيبة كرة القدم، ولما كان الموت سنة الحياة ،رحل رهط من الاولين ليُسلم الراية من بعده لجيل مضىى على الدرب بثبات، ولسان حالهُ يقول:

المُعلم قنديل عطاء لا يمُن علينا بما بذل ** تٓرقى بفضلهِ الاُمم بئس اُمة لا ترُد له الفضل.

فكان التخطيط في صمت وهدوء بإيثار من لقمة العيش، في زمن كادت تنمحى فيه الصدقة ولو بشق تمرة ! حيث ان الحديث عن معاش الناس وصل ذروته ، فبحُساب الطبيعة، الحياة هناك اضحت ضربا من المستحيل؟ ولكن رغم ذلك ما بخل إنسان المدينة، وتدافع الشيب والشباب كبارا وصغارا ليجودوا بمالهم، وهذه المرة ليس الجُود بالموجُود وإنما ( الجُود قطع من الجُلود) من أجل ان يُرد ولو اليسير من الدين لمعلم رحل بعد عطاء بلا ثمن، وترك من خلفه أُسرة متعففة يتوزع افرادها بين فصول الدراسة بمراحلها المختلفة، ومنهم من تقدم درجاً نحو الجامعات، فمهما كان الوفاء فإنه قليل ، نظير عطاء سيظل صدقة جارية لأرواح الراحلين.

اُمسية الاحد الثاني والعشرين من ابريل الجاري، كانت خليطا بين اشجان الفرحة وتذكارالرحيل، تقاطرت جُموع المدينة لرد الدين فكانت الدموع تهطُل كمطر الرُشاش، تُكفكفها الفرحة، بأن الذين رحلوا بأجسادهم ترفرف ارواحهم ،وتحلق في ذاك المساء بين الحاضرين، عظيمة هي السُنة التي سنها شباب بابنوسة بتأبين المعلمين المتوفين على مدى تاريخ المدينة ، وفي هذا التكريم تفقُد لابنائهم وعشيرتهم وأهليهم، وعظم فعل الشباب حينما قدموا وشاحاً وشهادات تحمل توقيعهم( بابنوسة مدينتي) وأهداء الى الاُسر، ليستفز ذلك الجهد المتواضع الجهاز التنفيذي متمثلاً في الاخ عقيدات معتمد المحلية، وضيفه ممثل الوالي ليتبرعوا لكل أسرة بقطعة ارض سكنية ومبلغ الف جنيه، وهي مشاركة وجدت إستحسان الحاضرين، علماً بأن الشباب قدموا ملفات دراسة حالة، للاسر المتعففة خاصة وان جزءاً من بنيها يلهث من اجل إيجاد فرص للتوظيف تسد رمق العيش، وايضا تجاوب الجهاز التنفيذي مع مبادرة الشباب في هذا الاتجاه..، وإن كان لى رجاء للاخ المجاهد عقيدات ، فأرجو ان يُصدر قراراً يعفي بموجبه كل ابناء الاساتذة المتوفين، من الرسوم الدراسية ،بمرحلتي الاساس والثاني على مستوى المحلية.،،

والتحية لكل من ساهم في رد الجميل،فأشواق من عّلم الجيل علماً يستبين به سُبل الحياة،،،، أن لا تُمحى سيرتهم كسائر البشر بعد الرحيل، لانهم مشاعل نور ينبغى ان لا تنطفى،،، ويجب ان لا تُقِعد أشواك الحياة جيل اليوم من رد الجميل،، |Articles |News |مقالات |بيانات