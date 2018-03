مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمية الحروب؟ بقلم محبوب حبيب راضي

22-02-2018, 02:35 PM

عاطف عمر محمد





Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: عبد الله)

بين النور حمد و النوراني (لبد)

*(أ)

Quote: ما اظنك حتفهم اي شي

لو تقدر تفهم

عشان تعرف ابوك (عمر) سبب مقتله شنو؟

و تعمل لي فيها الله الخلقتني ولا شنو؟

منذ دخول هذه الافة الى السودان

وساد عهد الخرافة والدجل والميوعة

وكل الصفات البدوية النجسة

الاوباش القادمون بهذه الفكرة المختلة الدموية



......

النور حمد:

*1

Quote: ودعونا نضع كل هذه الأمثلة البسيطة التي ذكرتها في كفة، ونضع قيم الإسلام التي نعرفها،

ولا نعمل بها ، في كفة أخرى، ولننظر: هل ما نفعله في كل هذه المناحي ذو صلة بالدين، أم

هو مجرد جاهلية رعاة ؟ يقول رافائيل باتاي، إن المشترك بين قيم الفرد العربي وتعاليم القرآن،قليلٌ جدا، فقيمه تبدو أكثر صلة بقيم ما قبل الاسلام.

(Rafael Patai,The Arab Mind, CharlesScripners, NY, 1983, p. 97

*2



Quote: لربما تعيَّن علينا أن ننظر إلى ضيقنا بالرأي الآخر ، وانتشاء كل قبيلٍ منا، بما يراه في نفسه،

امتلاكًا للحكمة وفصل الخطاب، أو ما يراه في نفسه، فرادةً، وامتيازًا على الآخرين .

*3



Quote: انشغالي بالظاهرة يتجه إلى تجليات ما يمكن أن أطلق عليه ثنائية “الإنسية” و”الوحشية”، أو النظام واللانظام،

أو صراع “الجلافة” مع “الصقل والتهذيب والنبل وعالي القيم ”.

*4

Quote: وأرجو أن نلاحظ وجود هذه العقلية الرعوية في تنظيماتنا، حتى الحديثة منها؛ كالحزب الشيوعي ،

ومجموعتنا نحن الجمهوريين . فمن يخرج على قبضة العقل الجمعي، تنهال عليه السهام من كل حدبٍ وصوب.

الشاهد، أننا أين ما نظرنا، وجدنا أن “العقل الرعوي” ممسكٌ بخناق عقولنا وحياتنا.

*5

Quote: فالذين يتحدثون، لدينا، عن الحرية وعن الديمقراطية، وعن المساواة الاجتماعية، في السودان، اليوم،

تقدم أكثريتهم حديثًا معلّقًا في الهواء، لا مساس له بأرض الواقع .

*6

Quote: ويظهر هذا، في ما نحن بصدده هنا، في تصدي، من لا يعرفون الكتابة،

ومن لا يقرأون ما يكفي ،لكل صاحب رأيٍ جديد، بآراء فجة، فطيرة. يجري ذلك ممن لم يدرسوا الظواهر،

وليس لهم أصلا اهتمامٌ بدراستها، وليس لهم تدريب في دراستها. يخوّل العقل الرعوي لصاحبه حق الخوض في

كل شيء بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

*7

Quote: سوف أعالج في هذه الحلقة بعض الجوانب التي سبق أن أشرت إليها في الحلقة السابقة. تتعلق هذه الجوانب

بملاحظة مركزية، سبق أن أشرت إليها في الحلقة السابقة، وهي أن الأعراب الذين وفدوا إلى السودان لم يأتوا

من مراكز الحضارة الإسلامية وحواضرها ، وإنما أتوا من البرية

*8

Quote: يقول وليام آدمز أن من قهروا النوبة وأخذوا ملكهم لم يكونوا مبشرين ولا أهل علم ، وإنما كانوا

بدويين أميين. (ويليام آدمز، النوبة رواق إفريقيا، ص 483).

*9

Quote: خاصةً بعد أن نشأت الدعوة الإسلامية، وتحولت الدعوة إلى حضارة عربية اسلامية،حولت كثيرًا من

أعراب البادية إلى أقوامٍ متحضرين. فالإسلام هذب كثيرًا من البدو، وأخمد جذوة توحشهم .

فكلمة “أعراب” تعني، من وجهة نظري، “الرعاة”، من العرب، كما تعني الرعاة من حيث هم.

بعبارة أخرى، لا تشمل كلمة “أعراب” كل العرب، كجنس.

*10

Quote: ولذلك، فإن من يتجرأ من الجمهور، فيبدي ملاحظة ناقدة، مهما كانت موضوعيتها، ومهما كان

اعتدال اللغة التي قيلت بها، أو الأدب الذي قيلت به، يعرض نفسه لردة فعل ثأرية من جانب الموظف،

تتمثل في الرد العنيف ، وربما يصل الرد الثأري حدَّ تعمُّد تعطيل معاملة من أبدى الملاحظة.

*11

Quote: فهناك أنفة، وصلف، وتعال ، ونزوع للاستبداد لإرضاء غرور زائف ، ملأتنا به تربية خاطئة،

لم تعمل سوى لتثبيت العقد النفسية ، وترسيخها

......

نوراني (لبد)

