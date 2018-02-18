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فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمية الحروب؟ بقلم محبوب حبيب راضي
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: سوداني)
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(امر المسلمين عجيب اتريدون ان تذهبوا إلى بلاد الآخرين وتغزونهم وتسبون نساءهم وتستعبدون رجالهم وتسلبون اموالهم ثم بعد ذلك اذا حقدوا عليكم وكرهوكم تباكيتم وتناعيتم وسميتم هذا حقدا على الإسلام ؟)
شايت لى دا يا سودانى و بعدين أيها المسلم و ليس أيتها و عشان أفهمك أكتر الناس البتحقر بالمسلمين ديل عشان ما يجى زى أخونا يقول المسلمين بغلطوا عىل الناس كان الله أدانا العافية أى أغلف بنطهرو
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: وردة الاقحوان)
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|Quote: الموضوع شخصي وما عندو علاقة بالمسلمين وغزواتهم
ههههههه
يا اللخو... التختة بتاعتك دي (عقلك) وفكرك!!
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
الجهل (نصيبة)!!
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
أها السواهوا شهيد منووووووووووووووو
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
.....
نصيحة ليكم يا (سهيل) وحبيبوا...خليكم في
(ضراكم) دا!!!
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: نجم الليل)
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عمر بن الخطاب بالذات تحوم حوله روايات بعضها يناقض بعضا مثلا حكاية الزهد لدرجة أنه كان يغسل ثوبه الوحيد بنفسه وغيرها ثم رواية اخرى بعضها ضد هذه الرواية تماما بل ضد الشريعة الاسلامية وهي ذهابه مع (خادمه ) لبيت الارملة في منتصف الليل و(خادمه ) يحمل الدقيق والسمن وغيره ويشعلا النار ويطبخا لها 😨 .حسب هذه الرواية فإن التناقض هو كيف لرجل زاهد يغسل ثوبه الوحيد بيديه أن يكون له خادم فماذا يفعل الخادم في البيت إذا وليس هنالك حتى ثياب للغسيل 😈.ثم حسب الشريعة والتي يطبق بعضها الآن في السعودية والسودان ومطبقة كلها كما في الروايات في المدينة في ذلك العهد فالمفروض أن يجلد عمر وخادمه والمرأة لأن ذلك حسب الشريعة خلوة مع رجال اجانب والانقاذ تسور بعض افراد (نظامها العام) البيوت وتجسسوا علي ساكينها وسوقوا وجلدوا 😲كما أن مجرد ركوب امرأة مع رجل في سيارته والسيارة مكشوفة يراها الجميع في الشارع العام قد يكون سببا للجلد فما بال مع من يجلسون مع ارملة داخل خيمتها في منتصف الليل واطفالها نيام ..
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: ههههه)
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|Quote: عمر بن الخطاب بالذات تحوم حوله روايات بعضها يناقض بعضا
ههههههههه
الملك (هناي) في حالة إبداع وإمتاع!!
وبعد شوية تشوفوا جري (الكراع)!!
أو يجري (الملوك) و الأمراء ؟؟!!
نعم يا هؤلاء !!
وكمان (يندسون) ويختبئون !!
أو لا (تشوفون)!!
....
أها يا الأمير..هي..الملك
السماهوا شهيد منووووو
والبشروا بالجنة منوووووو
هههههههههههههههههه
معليش نسَقي (تنازلي)
ههههههههههههههههه
....
مسيلمة خبرو شنووووو
رواياتوا برضو(متناقضة) عند
المسلمين..ولا متماسكة!!!
ههههههههههههههههههه
الناس ديل (بليغين) بوووليغ
شديد!!
أرادوا (الكل) حين (أطلقوا) الجزء!!!
ههههههههههههههههههه
ما أكون (نفستا) ليكم (الكووورة)!!!
....
في صعوبة دخول للموقع..بنجيكم بي مهلة!!
كان الله هون!!
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: عاطف عمر محمد)
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مقتل عمر بن الخطاب
*1
سماحة السيد جعفر مرتضى..
لقد ذكرتم في كتابكم (عاشوراء بين الصلح الحسني والكيد السفياني) أنكم تشكون في صحة الادعاء القائل: إن أبا لؤلؤة قاتل عمر بن صهاك كان مجوسياً, لذلك نود من سماحتكم أن تجيبونا على الأسئلة التالية:
ما الدليل على قولكم؟ وما هو دينه؟
كيف كانت علاقته بأمير المؤمنين عليه السلام؟
ما رأيكم في الترحم عليه، أو القول >رضوان الله عليه<؟
هل صحيح أن له قبراً في كاشان؟
ما رأيكم في اعتبار اليوم التاسع من ربيع الأول عيداً بمناسبة استجابة الله دعاء مولاتنا الزهراء عليها السلام على ابن صهاك؟
أيدكم الله للدفاع عن آله الأطهار
......
ههههههههههههه
ممكن أهدي:
ههههههههه...وأخوهوا في (التيران) ما ههههههههها
ما يكون جعفر الطيااار..هي..العاملي(نفس) ليكم (كووورتكم)التانية!!
سماحتوا دا (اشتر) ...حالتوا لقبوا سماحتوا!!
قباحتوا في الطريق إليكم!!
هههههههههه
بكسر ليكم (يراعكم) وبخفف ليكم جري(كراااعكم)!!
وما ين اليراع والكرااع..يقف هناي (ملتاع)!!
سأل أحدهم شاعر(المطر):
عندك (ولعة)
فرد عليه:
عندي (لوعة)!!
ههههههههه
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: ههههه)
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إنت يا نجم الليل برضه مفروض تفهم ردى عىل الراجل اللى قال المسلمين يسلبوا أموال الناس و بيستعبدوهم و يسبوا نساءهم يعنى المسلمين لم يحاربوا لدفع الظلم ولا لنشر الدين إنما هدفهم السلب وسبى النساء لو إنت بتفهم كويس جاى شابكنا ظلامية و إنحطاط حفظوكم كلمتين و بعدين لو إنت بتفهم برضه عنوان المقال و القصد منه هو محاولة لربط الواقع بالحاضر هل هل هناك تنامى للنزعة القومية مقابل الإنتماء لإسلام و ضرب مثل بقصة أبو لؤلؤة الفارسى هل هى مسألة شخصية أم نزعة قومية و ردة فعل لهزيمة قومه وزوال ملكهم .
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: مسلم)
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|Quote: لو تأملنا فقط في قصة مقتل الامام عمر واسبابها كنت حتفهم انو لا يحق الظلم لأي انسان
ههههههههه
يا أيها المتأمل ..هلا أبرزت لنا (صكوك) أرضك هذه ..قبل (تنزيل) السيخ والكمروووو
دحكة:
جلبت الأرض يا عمروووو..فأين السيخ والكمروووو
ههههه
أعلاه دحكة لشاعرٍ في (بلاط) السلطان عمروووو
ويبدو أن (سلطان) عمرووو و(قاشه) هي قوووشه ..قد ..أرجعهم (لعز) عمر بن الخطاب!!
دحكة تانية:
تعال آآآآجنا ها ...شيل العتود دا (قلوا) لي الضيفان في عرس ود المسلمي!!
شايفا السفير الإتغدا مع (الشوايعة)..في صيوان متعهد بيوت الأشباح ومعاهوا شوش
قششياً!!عدم(العروض) جفا!!
الجنا شال العتوود ...وانبرش وطرش!!!
ضحكت الحبوبة
استدرك الجنا :
شنووو بتضحكي!!!
معووود علي شيل (العجول)!!!
هههههههههههههههههههههه
....
اها يا اللخو.. بعض الشيعة قالوا قاتل عمر (مسلم) ويجوز الترحم عليه!!
فكيف (جزمت) بصحة روايتك وبنيت عليها (كثباناً) من الرمال المتحركة!!
...
للقراء والمتابعين الأعزاء..تاعوا معنا حكاية(النقش) قبل العرش!!
أو نظرية (الإندساس):
الطلاء في الهواء!!
وكيف (يتقلب) الجمع المشاتر ين أحضان (الحبان) حسب (المزاج)
بلا عقد ولا شهود ولا زواج!!
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: مسلم)
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يا مسلم لو اخذنا أن المسلمين حاربوا لرد الظلم فسؤال اين تحديدا ظلم اهلنا النوبة في شمال السودان المسلمين حتى يأتوا ويحاربوهم ويفرضوا اتفاقية البقط المعيبة ؟رجاءا اجبني اين وكيف وقع الظلم على المسلمين من قبل الممالك المسيحية الموجودة آنذاك حتى يأتي المسلمين لرد الظلم ثم يكتفوا بأخذ العبيد والجواري ؟ هذا اذا استثيننا بقية العالم الذي اشبعه المسلمين سبيا وسلبا واستعبادا اما اذا قلت من أجل نشر الاسلام فلماذا تنكرون اذا أن الاسلام انتشر بحد السيف ولم ينتشر بالاقناع والدعوة الحسنة بل بالتخويف والارهاب ولماذا لم يواصلوا في نشر الاسلام واكتفوا بالعبيد والجواري عند توقيعهم اتفاقية البقط ؟ كم عدد المسلمين في العالم وكم منهم لا يكذب لا يسرق لا يرتشي لا يقذف لا يزني لا يخلف وعده ويحافظ على عهده ولا يخون امانة اؤتمن عليها لا يأكل اموال غيره بالباطل يسعى لنشر الدين بالحسنى وليس بالارهاب اوالسخرية والاستهزاء كم حاكم مسلم حكم فعدل ...صفر من المسلمين لماذا ؟ الاف الحكام المسلمين ظلمة وقتلة وفاسدين بينما عدد الحكام غير المسلمين والذين هم نموذجا في العدل والتواضع ونظافة اليد عددهم كبير جدا لماذا ؟
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: هههههه)
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الأخ ههههه
دخول المسلمين بلاد النوبة ليس بالبساطة التى ذكرتها أن هناك ناس آمنين و تم غزوهم و إليك مقتطف من الموسوعة عن كيفية دخول اإسلام بلاد النوبة
م
(وتفاعلت بلاد النوبة إيجابيا مع الهجرات العربية السابقة للإسلام، لذلك كان من السهل على القبائل والمجموعات العربية المسلمة لاحقا أن تجد طريقها إلى الممالك النوبية المسيحية منذ القرن السابع الميلادي. ومثال ذلك إن المجموعة التي تسمى: المجموعة الجعلية أو المجموعة الجعلية-الدنقلاوية، والتي سكنت السودان الشمالي، كان أثرها أقوي وأشد مقارنة بالمجموعة الجهينية الأكثر عددا. فقد تمكنت هذه المجموعة من التمازج مع السكان المحليين ونشرت الإسلام والعربية إلى حد كبير. ومن المعلوم أن الإسلام لم يدخل السودان من خلال غزوات والفتح العسكري، لذلك كانت عملية التحول إلى الدين الإسلامي بطيئة للغاية. كما كان التدين بسيطا أقرب إلى القدوة والتقليد منه إلى الفكر والمعرفة العميقة.
وظلت العلاقات بين بلاد النوبة والمسلمين في مصر متوترة باستمرار. وقد تميزت بالمناوشات وتهديد الحدود، وخطوط تجارة القوافل، خاصة بعد أن فتح المسلمون مصر على يد عمرو بن العاص عام 20هـ/641م، في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وتواصلت محاولات إخضاع بلاد النوبة، فقد ذكرت المراجع العربية الوسيطة، أن عمرو بن العاص بعث عقبة بن نافع الفهري، وكان نافع أخا العاص لأمه. فدخلت خيول المسلمين أرض النوبة، ويقول البلاذري: «فلقي المسلمون بالنوبة قتالا شديدا. لقد لاقوهم فرشقوهم بالنبل حتى جرح عامتهم، فانصرفوا بجراحات كثيرة وحدق مفقوءة، فسموا«أي النوبة»رماة الحدق». ولم تكن المعركة حاسمة، لذلك عاد النوبيون بعد فترة وجيزة إلى الاغارة على الحدود والقوافل، وانتهت الهدنة القصيرة. أما عبد الله بن سعد بن ابي السرح، فقد استهل عهده بحملتين عاميّ 20 ــ 21هـ /641م و30 ــ 31هـ /651م. فقد قرر أن يضع حدا لتهديدات النوبة، فجرد جيوشه إلى النوبة ووصل إلى دنقلا وحاصرها ورماها بالمنجنيق الذي أفزع النوبيين، فطلب الملك قليدروت الصلح. وبالفعل تم توقيع اتفاقية البقط.[5])
و إذا قسنا الأمس بالحاضر لماذا جاء المستعمر الأوروبى إلى بلادنا و بلاد غيرنا الآن كثير من الناس يتباكون على خروج الإستعمار و يتمنون عودته لذلك الإسلام كان مطلب شعبى لكثير من الشعوب المقهورة تحت إمبراطوريات فارس و الروم و غيرها و راجع تاريخ الفتوح الإسلامية بعيدا عن كتابات المستشرقين و المبشرين الآن أمريكا و غيرها من دول أوروبا تتدخل فى شئون دول العالم لماذا و كثير من المعارضة السودانية يستجيرون بها و يطلبون مددها.
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: هههههه)
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ياى سيد ههههههه
السلام عليكم،،،
موضوع الاسلام وارتباطة بالعنف والارهاب في الانتشار ده ما محتاج شرح، وهو واقع منذ ظهور هذه الفكرة انها جاءت لتلغي اي وجود غيرها بالقتال والحرب.
نرجع لي موضوعي معاك الاساسي،
حادثة اغتيال عمر، هل كان بامكانه ان يتفاداها لو انه أنصف ذلك ال ابولؤلوة حينما جاءه شاكيا من الظلم الذي وقع عليه، أم انه باصراره على احتقار مطالبه قد تسبب في قتل نفسه؟
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: ههههه)
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مطلع قصيدة بعنوان "باشمهندس أبو لؤلؤة"
اظهر وبان، يا أبو لؤلؤة......!!!
ليك الامان، يا......
الوقت حان، يا.....
عند الاذان، يا ....
****** *******
احسم سريع، أبو لؤلؤة.......
ضربك مريع، يا........
اوعك تضيع، يا.......
زي القطيع، يا أب لؤلؤة.....
******** *******
اظهر وبان، يا أبو لؤلؤة......
ليك الامان، يا أبو لؤلؤة......
الوقت حان، يا أبو لؤلؤة.....
عند الاذان، يا أبو لؤلؤة....
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: محبوب حبيب راضي)
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ويا مسلم،
لو افترضنا الموضوع شخصي او ما شخصي، النتيجة واحدة وهي فشل زريع في نظام الحكم.
في حال اعتبار الموضوع شخصي ده يعني ان هناك ظلم شديد جدا وقع على فرد من الرعية او كان واقع على مجموعة من الافراد ولكنه لم يظهر الا في حالة ابولؤلؤة نتيجة للنظام الاجتماعي الاقتصادي الظالم الذي كان يجيز استغلال العامة من الرعايا المشمولين داخل الدولة ولكنهم لا يدينون بالاسلام، بافتراض ابو لؤلؤة غير مسلم كما ترجح مصادر السيرة.
ومؤشر اخر هو استغلال المغيرة بن شعبة لمقدرات هذا الفرد والتكسب من ورائها بغير وجه حق مما دعاه للشكوى للخليفة من الضيم الذي هو واقع عليه. وهنا فشل اخر، حيث أنه يتضح ان المبلغ كان تقديريا ولم يكن هناك نصاب شرعي واضح يتساوى فيه الجميع.
هذا بالاضافة الى ان ابو لؤلؤة لم يكن من الفئات المسموح لها بالدخول الى المدينة والعمل بها، لكن مولاه المغيرة توسط له بالدخول الى العاصمة لكثرة الاعمال والمال بها وليستفيد هو من الضريبة التي يقتطعها منه والتي ارهقته وجعلته يسعى لدفع الظلم عن نفسه بالنيل من رأس الدولة التي لم يجد فيها حقوقه.
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: نجم الليل)
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|Quote: بافتراض ابو لؤلؤة غير مسلم كما ترجح مصادر السيرة
ههههههههههههه
ثم (مال) لترجيح مصادر السيرة!!
ههههههههههههه
للحِبِ ما ضمت عليه (نقابها)*** ووللزوج ما شدت عليه المآزرووووووو
ههههههههههههه
يا خي (البدووووو) ديل عجيبين وختيرين ...من زمن (التقسيم) أعلاه ..وإلى حين (زمن) سميي
عاطف (اليابسة)!!!
ممكن أهدي :
يسكن مع (البدو) في الخلا
ما يرضى غير (الريح) تجادلوا وتقنعوا!!
.....
الريح يا ناس ...ما تفهمونا (صاااح)!!!!!
الم نقل لكم:
للقراء والمتابعين الأعزاء..تابعوا معنا حكاية(النقش) قبل العرش!!
أو نظرية (الإندساس):
الطلاء في الهواء!!
وكيف (يتقلب) الجمع المشاتر ين أحضان (الحبان) حسب (المزاج)
بلا عقد ولا شهود ولا زواج!!
....
مصادر السيرة ياتا؟؟ سنية؟؟شيعية؟؟بين بينية؟؟!!
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
التضعضع والتزعزع ظهر وبان عند الحبان!!
والكووورة أقووان يا (جبان)!!
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: محبوب حبيب راضي)
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اما اذا اعتبرنا الموضوع نتيجة لعمليات الحروب التي شنها الخليفة في عهده ضد البلاد المجاورة مستندا على الحماسة التي كانت لدى المقاتلين في ذلك الوقت بعد ان احكمت الدولة سيطرتها العسكرية على اغلب الجزيرة العربية وتحسنت مقدراتهم الميدانية قليلا، فهنا ايضا يتضح ان القوة وحدها لم تكن سبب لخلق نجاح يمنع مثل ابو لؤلؤة من تنفيذ مخطط كبير لاغتيال الخليفة بكل سهولة. وهنا تبرز العديد من التساؤلات عن من هم خلف هذه الحركة. وكيف انها بدأت ونمت وخططت وحققت اهدافها في ظل فترة زمنية وجيزة وفي حقبة يشير اليها الاسلاميين على انها أقوي فترات حكمهم.
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: محبوب حبيب راضي)
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الاخ مسلم، حيرتنا!!!!!
الظاهر انت بتعرف الجماعة ديل احسن من سيدنا عمر (رض)
كده لو تسمح تسمع رأيه في الصحابة الكرام المرشحين للخلافة:
***
**** أوصى عمر أن يكون الأمر شورى بعده في ستة ممن توفي النبي محمد وهو عنهم راضٍ وهم:
1. عثمان بن عفان،
2. علي بن أبي طالب،
3. طلحة بن عبيد الله،
4. الزبير بن العوام،
5. عبد الرحمن بن عوف،
6.وسعد بن أبي وقاص.
🚫 ورفض تسمية أحدهم بنفسه قائلًا:
* *«واللَّه، ما يمنعني أن أستخلفك يا سعد إلّا شدّتك وغلظتك، مع أنّك رجلُ حربٍ!
* وما يمنعني منك يا عبد الرحمن إلّا أنّك فرعون هذه الاُمّة!
* وما يمنعني منك يا زبير إلّا أنّك مؤمن الرضى، كافر الغضب!
* وما يمنعني من طلحة إلّا نَخْوته وكِبْره، ولو وليها وضع خاتمه في إصبع امرأته!
* وما يمنعني منك يا عثمان إلّا عصبيّتك وحبّك قومَك وأهلَك!
* وما يمنعني منك يا عليّ إلّا حرصك عليها! وإنّك أحرى القوم، إن وُلِّيتها، أن تقيم على الحقّ المبين، والصراط المستقيم ⛔
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: وردة الاقحوان)
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|Quote: الظاهر انت بتعرف الجماعة ديل احسن من سيدنا عمر (رض)كده لو تسمح تسمع رأيه
.
هههههههههههههههههههههههههههههههه
شر (البليلة) والمرارة والكمونية(الملونة) ما (يقلب) بارجة (الأُمراء) أُم بناين قش!!!
هو دا راي (عمروووووو) يا ناس ؟؟؟
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
ما تجيبوا الرأي(كامل) ..الباقي حااار وما بتنكووا بيهوا ولا شنوووو؟؟!!
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
الحرامية واللصوص واصحاب السوابق في السرقات..يا هو حالهم فمن ترك سرقته ذهبت سعادته !!
وليت سرقاتهم وغزواتهم اقتصرت على العلف في النقل ..لا ..بل يزيدون عليها (حذفاً) لقبيح يرون أن
وقته لم يحن بعد كما فعل عضو المنبر هناي ..ال(معروف) هنا باسم وردة الاقحوان !! فمن مصادر الشيعة
علف ومن نفس المصدر حذف :
|Quote: إذ تبيّن التآمر علناً لإقصاء الإمام عليٍّ عن الحكم وتسليم زمام الأمة الإسلامية بيد المنحرفين
من دون واعز من الضمير أو حرص على المصير .
وهذا هو الرابط :
http://www.hekm.co/History/Post/192http://www.hekm.co/History/Post/192
محنة الشورى-شبكة مدينة الحكمة
فشكراً لكم على فضحكم لأنفسكم بسرقاتكم.. وشكراً لكم على فضح من سب المزكين من رب العالمين
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: عاطف عمر محمد)
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تابعوا معنا حكاية(النقش) قبل العرش!!
أو نظرية (الإندساس): الطلاء في الهواء!!وكيف (يتقلب) الجمع المشاتر بين
أحضان (الحبان) حسب (المزاج)بلا عقد ولا شهود ولا زواج!!
*1/
من المنهج الشيعي التعريف بمكانة وفضل الصحابة
|Quote: الظاهر انت بتعرف الجماعة ديل احسن من سيدنا عمر (رض)كده
لو تسمح تسمع رأيه**
*2/
ومن المنهج السني قاتل عمر مجوسي !!!
|Quote: بافتراض ابو لؤلؤة غير مسلم كما ترجح مصادر السيرة
للحِبِ ما ضمت عليه (نقابها)*** وللزوج ما شدت عليه المآزرووووو
هههههههههههههههههههههه
...
** رايوا(بالسند) الشيعي عن قاتله(المسلم) ..بدسوووهوا كما يدسوون(العفانة)
والنتانة في المستراح!! وعندما (يتزنقوا) في (قاموس) يشفي غليلهم ويروي (عليلهم)..
بلقوهوا في (مستراح) الشيعة!!
وما على (المعتزل) ودباندية إلا الغرف والعلف والحذف بما يلائم حكم (الوقت)!!
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: وردة الاقحوان)
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ههههههههههههه
جلبنالم (شعية)!!
يبدو أن (جِمال) معلوف ومعروف ما (مشدودة) صاااح
وبواقي (زريبة) بوست منتصر ما مرقت من (نخرينم)*
وجانا (كلب) كلاموا (شُتُر)!!
هههههههههه
قلبي بدق ..دقدقدق..دق..هارباً من (المدن) الكبيرة!!
هههههههه
اها (رجعتا) وشديت حيلك وبعتا (المعلبات) الخزنتها ولا
راجي (الحلو)**!!
|Quote: هو زمن سيدنا عمر كان في شيعة اصلا
هههههههه
لا في شيعة لا في شعية..لا معلبات.. (تصدق)!!
ههههههه
هاااك ااااالمخلوووووع:
السطر 16
من مداخلتي (دي):
http://sudaneseonline.com/msg/board/7/msg/1518914639/rn/28.html
|Quote: رايوا(بالسند) الشيعي عن قاتله(المسلم)
هههههه
سند و(سندات) دي بتعمل ليك (طشاش) وعماش!!
ههههه
....
أها (الشعية) ديل (تعلف) من (زريبتم) وتتخارج !!
أخلاق السرقة دي (الشعية) ما بترضاها..وكان عندك(شك)
راجع بوست (الغنماية) الجيتنا بي (بواقيهوا)!!!
...
شكراً (للشعية)..على كشف الحرامية!!!
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: نوراني)
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داعش هي النسخة الحقيقية للاسلام حيث طبقوا الدين كما هو مطبق في المدينة المنورة كل الايات وكل الاحاديث في صحيحي البخاري ومسلم وغيرها من الكتب
اما الحديث عن الغزوات ومهاجمة الامنيين في بلادهم وسبي نساءهم واستعباد اطفالهم وسرقة ممتلكاتهم فغير مبررة ابدا وقد طالبنا اعلاه بالسبب الذي جعل المسلمون يغزون بلاد النوبة ولكن الاجابة كانت عبارة عن تأليف فلم يهاجم المسلمون بلاد النوبة لرد ضرر او لصد عدوان كل المصادر التاريخية لم تذكره ولو كان موجود اي عدوان لتم تضمينه في اتفاقية البقط التي خلت جميع نقاطها من انه كان هنالك مجرد احتكاك ناهيك عن عدوان .
المسلمون هم من بدأ بمهاجمة الاخرين لدرجة انهم لم يجدوا تسمية لذلك العدوان سوى تسميته بالفتوحات فلم يكن ابدا لرد ظلم او عدوان بل كانوا هم المعتدين
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: نوراني)
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|Quote: طيب سؤال لماذا تمسك النوبة بإسلامهم
النوبة والمعطوبة والخايف من (الطوبة)...تمسكوا به لفوائده الكثيرة وثمراته الوفيرة
وهاكم ثمرة (جناها) عبد(اليورو) والدولار ..معروف (الرصافي) المستلب حد الرُكب
ههههههههههههههههههههههههههههههه
عبد(اليورو) والدولار
|Quote: والجديد شنو في عرضك دا؟
دا ياهو ذاتو القبال سنة ونص، صلحوا شوية وغطيهوا بخمسمية كان ألفين يورو
الثمرة من (الشجرة):
|Quote: فرطت أنا مرة في 30 يورو وقلت لمن أمشي السودان أجي أدفعها براحتي،
وحاتك قوموا يالخواجات ودوها شركة تحصيل ديون، قاموا الفرحانين ديلك
ركنوا الموضوع وأنا بقول مالهم ما سألوني، أتاريهم طلعوا منها حق البت البتطبع
وسواق الموتر وموظف التوزيع وأرباحهم وضرائبهم وأظن حق الجيران ودمغة شنو
ما عارف، وجوني قالوا نحن سددنا ليك التلاتين يورو يلا أدينا أتعابنا، يخرب بيوتكم
دفعوني ليها أظن قريب 450، من ديك أنا بصلي ركعتين قبل ما أشوف البريد.
هههههههههههههههههههههههههههههههه
ألا بذكر الله تطمئن القلوب
الخلعة تاني (تاورتوا) من باب الجبن والخوف والانبراش:
هههههههههههههههههههههههههههههههه
ماعندكم (فيديو) لكلب شجاااع ..عشان نشوف (الشداااعة) دي فطرة (مركوزة)
في الحيوانات والكلاب..ولا(مستلبة) من عنترة (الجقلاب)!!!
هههههههههههههههههههههههههههههههه
قبل الكارثةقبل الكارثة
|Quote: أبعد من المدن الكبيرة إن كان لديك مكان بديل
هههههههههههههههههههههههههههههههه
.....
وإنما هو (كالطرورة) على سطح الماء يحركها (الهواء)، كيف شاء
من بوست مجاور..جمهوري بجلد في اخوه (بغرض) التهذيب والتأديب !!
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: عاطف عمر محمد)
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المسمي نفسو مره مسلم ومره عاطف، اقرأ الكلام ده من اطروحة د. النور حمد لو تقدر تفهم، عشان تعرف ابوك (عمر) سبب مقتله شنو؟
//
"أورد محمد أحمد محمود، في مجلة “العقلاني”، نقلا عن جواد علي، من كتابه “المفصل من تاريخ العرب قبل الإسلام”، ج5، ص 605، أن الاستيلاء على مال الغير عنوةً لا يعد سرقةً، وإنما يعد اغتصابًا وانتهابًا، إن هو جرى داخل القبيلة. أما إذا كان الاغتصاب لمال شخصٍ من قبيلة أخرى، ليس لها حلفٌ، ولا جوارٌ، ولا عقدٌ مع قبيلة المغتصِب، فيعد مغنمًا حلالا. ولا يرى المغتصِب فيه عيبًا، بل مفخرةً لدلالته على الشجاعة. فهو أخذٌ عن قوةٍ وجدارة. ويتعين على صاحب الحق أخذ حقه بنفسه، أو بمساعدة أهله وبني عشيرته. فتعريف الحق والعدل هنا مرتبط حصرًا بالقبيلة والعشيرة، وهذه بنية قيمية مناقضةٌ تمامًا لبنية الدولة الحديثة التي تتسع فيها مظلة الحق والعدل لتشمل الجميع بمختلف أصولهم وارتباطاتهم العرقية وجهاتهم. ولا غرابة أن يكون هناك نطاح بين الدولة والقبيلة، صريحًا كان أم كتيمًا، مواجهةً كان أم لواذا.وإذا لم يجري تدخّلٌ لتغيير هذه البنية العقلية فإنها سوف توصل الدولة وبنيتها إلى عدم الفعالية، ثم إلى الانهيار، كما هو جارٍ لدينا في السودان."
إنتهى..
ما اظنك حتفهم اي شي.
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: نوراني)
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الأخ نورانى أظن أن الفهم قد إقتصر عليك فقط و هذا دأب الشيوعين و اليساريين الواحد قرا ليه كم كتاب للكتاب الغربيين و بفتكر باقى الناس جهلة و كون الإنسان ملتزم بدينه فهذا جهل و لعمرك من لم يعرف الله و دين الله فهو فى الظلمات
ما ذكرته عن القبلية و التحارب القبلى كان سائدا فى الجاهلية حتى أن شاعرهم قال و أحيانا على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا يعنى أنهم إن لم يجدوا من يحاربوه هجموا على بنى عمومتهم و الإسلام جاء و حارب القبلية و العنصرية وو حد بين القبائل و بين الأوس و الخزرج فى المدينة و التى كان اليهود يؤججون نار الصراع هناك و أول دولة حديثة فى التاريخ العربى هى دولة المدينة و تم إثبات كل حقوق المسلمين و غير المسلمين فى التشريع أما الفسلفة التى ذكرتها نقلا عن أحدهم فهذا شئ طبيعى ولا يحتاج لتلك الحذلقة أى دولة تتكون من مجموعات صغيرة قوامها القبيلة أو الإنتماء الجهوى و تكوين الدولة ينشأ عنما يحدث إتفاق تام على مبادئ تسيير الدولة و عندما يدب الخلاف و تهضم الحقوق ترجع الدولة لمكوناتها الأولية و القرآن ذكر أن الأمم تتكون من شعوب و قبائل .
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: عبد الله)
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بين النور حمد والنوراني (لبد)
*(أ)
|Quote: ما اظنك حتفهم اي شي
لو تقدر تفهم
عشان تعرف ابوك (عمر) سبب مقتله شنو؟
وتعمل لي فيها الله الخلقتني ولا شنو؟
منذ دخول هذه الافة الى السودان
وساد عهد الخرافة والدجل والميوعة
وكل الصفات البدوية النجسة
الاوباش القادمون بهذه الفكرة المختلة الدموية
......
النور حمد:
*1
|Quote: ودعونا نضع كل هذه الأمثلة البسيطة التي ذكرتها في كفة، ونضع قيم الإسلام التي نعرفها،
ولا نعمل بها، في كفة أخرى، ولننظر: هل ما نفعله في كل هذه المناحي ذو صلة بالدين، أم
هو مجرد جاهلية رعاة؟ يقول رافائيل باتاي، إن المشترك بين قيم الفرد العربي وتعاليم القرآن،قليلٌ جدا، فقيمه تبدو أكثر صلة بقيم ما قبل الاسلام.
(Rafael Patai,The Arab Mind, CharlesScripners, NY, 1983, p. 97
*2
|Quote: لربما تعيَّن علينا أن ننظر إلى ضيقنا بالرأي الآخر، وانتشاء كل قبيلٍ منا، بما يراه في نفسه،
امتلاكًا للحكمة وفصل الخطاب، أو ما يراه في نفسه، فرادةً، وامتيازًا على الآخرين.
*3
|Quote: انشغالي بالظاهرة يتجه إلى تجليات ما يمكن أن أطلق عليه ثنائية “الإنسية” و”الوحشية”، أو النظام واللانظام،
أو صراع “الجلافة” مع “الصقل والتهذيب والنبل وعالي القيم”.
*4
|Quote: وأرجو أن نلاحظ وجود هذه العقلية الرعوية في تنظيماتنا، حتى الحديثة منها؛ كالحزب الشيوعي،
ومجموعتنا نحن الجمهوريين. فمن يخرج على قبضة العقل الجمعي، تنهال عليه السهام من كل حدبٍ وصوب.
الشاهد، أننا أين ما نظرنا، وجدنا أن “العقل الرعوي” ممسكٌ بخناق عقولنا وحياتنا.
*5
|Quote: فالذين يتحدثون، لدينا، عن الحرية وعن الديمقراطية، وعن المساواة الاجتماعية، في السودان، اليوم،
تقدم أكثريتهم حديثًا معلّقًا في الهواء، لا مساس له بأرض الواقع.
*6
|Quote: ويظهر هذا، في ما نحن بصدده هنا، في تصدي، من لا يعرفون الكتابة،
ومن لا يقرأون ما يكفي،لكل صاحب رأيٍ جديد، بآراء فجة، فطيرة. يجري ذلك ممن لم يدرسوا الظواهر،
وليس لهم أصلا اهتمامٌ بدراستها، وليس لهم تدريب في دراستها. يخوّل العقل الرعوي لصاحبه حق الخوض في
كل شيء بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
*7
|Quote: سوف أعالج في هذه الحلقة بعض الجوانب التي سبق أن أشرت إليها في الحلقة السابقة. تتعلق هذه الجوانب
بملاحظة مركزية، سبق أن أشرت إليها في الحلقة السابقة، وهي أن الأعراب الذين وفدوا إلى السودان لم يأتوا
من مراكز الحضارة الإسلامية وحواضرها، وإنما أتوا من البرية
*8
|Quote: يقول وليام آدمز أن من قهروا النوبة وأخذوا ملكهم لم يكونوا مبشرين ولا أهل علم، وإنما كانوا
بدويين أميين. (ويليام آدمز، النوبة رواق إفريقيا، ص 483).
*9
|Quote: خاصةً بعد أن نشأت الدعوة الإسلامية، وتحولت الدعوة إلى حضارة عربية اسلامية،حولت كثيرًا من
أعراب البادية إلى أقوامٍ متحضرين. فالإسلام هذب كثيرًا من البدو، وأخمد جذوة توحشهم.
فكلمة “أعراب” تعني، من وجهة نظري، “الرعاة”، من العرب، كما تعني الرعاة من حيث هم.
بعبارة أخرى، لا تشمل كلمة “أعراب” كل العرب، كجنس.
*10
|Quote: ولذلك، فإن من يتجرأ من الجمهور، فيبدي ملاحظة ناقدة، مهما كانت موضوعيتها، ومهما كان
اعتدال اللغة التي قيلت بها، أو الأدب الذي قيلت به، يعرض نفسه لردة فعل ثأرية من جانب الموظف،
تتمثل في الردالعنيف، وربما يصل الرد الثأري حدَّ تعمُّد تعطيل معاملة من أبدى الملاحظة.
*11
|Quote: فهناك أنفة، وصلف، وتعال، ونزوع للاستبداد لإرضاء غرور زائف، ملأتنا به تربية خاطئة،
لم تعمل سوى لتثبيت العقد النفسية، وترسيخها
......
نوراني (لبد)
توديني وووين؟؟ وبي كم؟؟
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: محبوب حبيب راضي)
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مطلع قصيدة بعنوان "باشمهندس أبو لؤلؤة"
اظهر وبان، يا أبو لؤلؤة......!!!
ليك الامان، يا......
الوقت حان، يا.....
عند الاذان، يا ....
****** *******
احسم سريع، أبو لؤلؤة.......
ضربك مريع، يا........
اوعك تضيع، يا.......
زي القطيع، يا أب لؤلؤة.....
******** *******
اظهر وبان، يا أبو لؤلؤة......
ليك الامان، يا أبو لؤلؤة......
الوقت حان، يا أبو لؤلؤة.....
عند الاذان، يا أبو لؤلؤة....
** **** ******
الفوضى عمت، يا ابو لؤلؤة...
خطوب ادلهمت، ياب لؤلؤة..
والشعب جاع، ياب لؤلؤة..
وانت الشجاع، يا أبو لؤلؤة..
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: النهاوندي)
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نوراني (لبد)...توديني وووين؟؟ وبي كم؟؟
مدخل
|Quote: ما اظنك حتفهم اي شي
*12
|Quote: لقد عارضت الثقافة الرعوية العربية ومنظومتها القيمية،
الدعوة الإسلامية في مبتدئها، أشد المعارضة.
*13
|Quote: رأت الثقافة الرعوية في الدين الجديد تقويضًا
لها من أساسها. وبالفعل، فقد جاء الإسلام بما يناقض قيمها،
كما عمل بالفعل على إبدال قيمها، وثقافتها، بمنظومةٍ قيميةٍ، وثقافيةٍ أرقى، وأعلى،
منها في سلم التطور. وقد أنجز الإسلام ذلك بالفعل
*14
ههههههههههههه
|Quote: ودعونا نتأمل، مرةً أخرى،هذه الآية القرآنية الغريبة في هجاء الأعراب:
“الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله ورسوله”.
إنهاآيةٌغايةٌ في الدلالة على بُعد “الأعراب” من الله، ومن نبيل القيم.فهم،
وفق النص القرآني، من السوء بحيث أصبح من الخير لهم، ألا يعرفوا تعاليم الإسلام،
وأن يبقوا على ما هم عليه، رحمةً لهم ورأفة بهم، وفقًا للنص القرآني:
” وما كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حتَّى نبعثَ رسولا”. (سورة الإسراء، آية 15).
*15
|Quote: فهذه الفوضى، وهذه الجلافة المتزايدة، وهذا القبح، والكلاح،
الذي يكسو وجه مدننا وقرانا، وهذه الغوغائية التي تطالعنا، أنّى اتجهنا،
وهذا الاتساخ المتزايد، ليست كلها من صنع الحكومات.
فبقدرما لدى من تولوا أمورنا، من قابليةٍ لكي يصبحوا فاسدين، ومفسدين، ومخربين،
فنحن،أيضًا، كذلك.
*16
|Quote: كما أن هناك كلفًا بنهب المال العام، بأي سبيل ممكن.هذه الأمور، وكثير غيرها،
هي الرعوية التي أعنيوهي، هي التي ما جاء الإسلام، إلا لكي
يستأصلها من جذورها، ويلقي بشجرتها الخبيثة، في النار.
جاء الاسلام ليقضي على قيم القبيلة، ويقيم مكانها قيم الحق
والعدل.
....
شكراً لطيب عرف العود..الذي شممناه وعرفناه بإحتراق واشتعال ارباب (النتال)!!!
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: عاطف عمر محمد)
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مشكلة السودان تعقدت اكثر بعد الاستقلال وظهور الصراع بين المكونات الاسلامية الكامنة في المجتمع المتخلف وزاد 'الطين بله' ظهور الفكر الجمهوري الذي حاول ان يعكس وجه مشرق لمشروع ظلامي بامتياز يتصارع فيه السلفيون والصوفية والاخوان المسلمين على التسيد باسم السماء، فزادهم خبالا ولغطا وانكفاء لدراسة وتحليل نصوص جامدة ووقائع مخزية لتاريخ لم يقدم للبشرية سوى الاقتتال واستعباد الناس.
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: نوراني)
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|Quote: الهالك جعفر نميري وكل هؤلاء الساسة منذ الاستقلال الذين بنو امجادهم على
وهم الاسلام مصدر التشريع
هههههههههه
الجوز دا لسه في ظرافتوا ولطافتوا وغرفه وعلفه!!
نميري ..كان سيفاً .. وكان عاجيا..وكان استاذاً يجلس له الصِغار في (صَغار) ليحدثهم ويعلمهم
ويفهمهم!!
و(أمجاده) أعلاه كلها لم تصنع في كوريا..هي في مصنع (الاسلام) الوهم!!
ههههههه
معروف معلوف حاتموف تابعووف والجهل الشنيع والفشل (الزريع)
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: عاطف عمر محمد)
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|Quote: وزاد 'الطين بله' ظهور الفكر الجمهوري
هههههههه
الفكر الجمهوري براكم مشيتوا لي (جحروا) وعتلتوهوا ونهزتوهوا وعايزين تغشوا بيهوا
(شعيتكم)!!!مقال النور (تشاكم) في عماكم!! وفضح (هرولتكم)
واستعجالكم لحتف (نخرتكم)!!**
ههههههه
...
* دحكة:
زمان واحد اسمو أميرووف معلوف تابعووف ..فتح ليهوا بوست عن مسيلمة!!!
وأحداث البوست و(مساره) صورة بالكربون لهذه المهزلة (المعتلة) لمقال الجمهو ري
النور حمد!!!طشاش أعقبه انبراش ما زالت (مخلفاته) تتوالى!!
ههههههه
الواحد يقعد شهرين يقرأ ليهوا سطرين ويكتبهم في يومين ويجيك طاير وفاكي الزراير
ههههههه
بعد شوية .. يشم (العفانة) والنتانة من (المستراااح)!!
ويتفن في نص (الخلق) ويلحس عفانته ونتانته!!!
هههههه
هاكم من المستراح :
|Quote: انا طرحت الموضوع للنقاش .... ليس كنوع من الترف الفكرى ... ولكن نتيجة لقراءتى مبحث
للشيخ محمد بن عبد الوهاب حول مسيلمة ...وكيف ان الوهابية يقولون بصلاحه
ههههه
دحكة تانية:
هههههه
|Quote: علما بأن الاقتباسات من آراء دكتور جواد العلى التى اوردتها انا هى من كتابه المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام !
*1
|Quote: وتغلب المسلمين على اليمامة
*2
|Quote: لماذا استعجل المسلمين فى عهد الخليفة ابوبكر الصديق فى المسارعة بقتل مسيلمة
هههههه
اللخو أميرووف معلوف تابعووف اسم كاتب الكتاب ما قادر (يعتلوا) صاااح!!!
هههههه
وعفانة مستراحه التي نسبها للدكتور جواد العلي ..ليست في كتابه بكل تأكيد ..ببساطة لأنه ليس أُمياً!!
ههههه
....
شكراً لمعلوف ومعروف ودكتوروف التجاهل التجاهل التجاهل على ردم وهدم (الفكرة) الجمهورية!!
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: عبده)
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..يا عزيزى عاطف
أنت سألتنى:
((هل السخرية من الشريعة يا ود القريش!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))
و أنا أجيبك "لا"
.....
ثم كتبت:
((ود القريش ..سبق أن قلت لك أنك تسير مشرقاً وأسير مغرباً!!
وشتان ما بين اليزيدين في الندى!!! ))
هو فضل من الله و منة منه علي أنى أسير مشرقاً..
وكلى أمل بأن نسير جميعنا مشرقين مهتدين بهذا النص القرآنى
وأن لا نتوطاه بحظوظ أنفسنا . .
(َ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ..... ). الآية
والذى أعتقد ان له- النص القرآنى - عندك قدسية ولَّ مُش كدا يا عاطف؟.
قال: " قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ " يعنى ما مسلم من مسلم.
عليك الله يا عاطف شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
يدعو الله كيف
" يَا مُقَلِّب الْقُلُوب ثَبِّتْ قَلْبـِي عَلَى دِينك "
ففى النهاية اللجأ لله وإلتماس فضله ،
ودى من منو؟
من أعظم الخلق من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
كامل المقدار خازن الأسرار..
فالثقة الشديدة بالنفس دى مشكلة حقيقية يا العزيز.
"رجاءا صححنى فى أي خطأ تراه"
سلام
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: محبوب حبيب راضي)
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يبدو أن موضوع مقتل ثاني الخلفاء لم ينال الحظ الكافي في البحث والتقصي من قبل كثير من الاطراف المحايدة، وبقي سجالا بين السنة والشيعة فضاعت كثير من الحقائق
هنا رواية شيعية.
السؤال :
قول صريح في أبي لؤلؤة المجوسي ، و رأي العلماء الأعلام فيه ؟ و هل نترضّي عليه ؟
الجواب :
كان أبو لؤلؤة « فيروز » من المسلمين المخلصين كما صرّح به علماؤنا الأبرار ، ولكن علماء أهل السنّة حملتهم العصبيّة على توصيفه تارة بالمجوسي وأُخرى بالنصراني ، لأنّه قتل خليفتهم « عمر بن الخطّاب » ، ولكن غاب عنهم أنّ عثمان بن عفّان كان خليفة أيضاً وقد قتله المسلمون بل أشترك في قتله بعض الصحابة.
قال الميرزا عبد الله الأفندي في « رياض العلماء » : « أبو لؤلؤة فيروز الملقّب ببابا شجاع الدين النهاوندي الأصل والمولد ، المدني قاتل ابن الخطّاب ».
ثمّ قال : « إعلم أنّ فيروز هذا قد كان من أكابر المسلمين والمجاهدين بل من خلّص أتباع أمير المؤمنين عليه السّلام ، وكان أخاً لذكوان وهو أبو « أبي الزناد عبد الله بن ذكوان » عالم أهل المدينة بالحساب والفرائض ، والنحو والشعر ، والحديث والفقه ، فراجع الاستيعاب ».
وقال الذهبي في كتابه « المختصر في الرجال » : « عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن ، هو الإمام أبو الزناد المدني مولى بني أميّة ، وذكوان هو أخو أبي لؤلؤة قاتل عمر ، ثقة ثبت ، روى عنه مالك والليث والسفيانان ، مات فجأة في شهر رمضان سنة ۱۳۱ هـ ».
ثمّ قال صاحب الرياض : « وهذا أجلى دليل على كون فيروز المذكور من الشيعة ، وحينئذٍ فلا اعتماد بما قاله الذهبي : « من أنّ أبا لؤلؤة كان عبداً نصرانياً لمغيرة بن شعبة » ».
وكذا لا اعتماد بما قاله السيوطي في تاريخ الخلفاء : « من أنّ أبا لؤلؤة كان عبداً للمغيرة ويصنع الأرحاء » ، ثمّ روى عن ابن عبّاس : « أنّ أبا لؤلؤة كان مجوسيّاً » ».
ثمّ انّ في المقام كلاماً آخر وهو : « أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قد أمر بإخراج مطلق الكفّار من مكّة والمدينة فضلاً عن مسجديهما ، والعامّة قد نقلوا ذلك ، وأذعنوا بصحّة الخبر الوارد في ذلك الباب.
فإذا كان أبو لؤلؤة نصرانياً أو مجوسيّاً كيف رخّصه عمر في أيّام خلافته أن يدخل مدينة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من غير مضايقة ولا نكير ، فضلاً عن مسجده ؟! وهذا منه ـ أيّ من عمر ـ إمّا يدلّ على عدم مبالاته في الدين ، أو على عدم صحّة ما نسبوه إلى أبي لؤلؤة من أنّه كان على غير ملّة الإسلام.
ولو تنزّلنا عن ذلك نقول : كان أوّل أمره من الكفّار والمجوس ثمّ تشّرف بعد بدين الإسلام ». انتهى.
وفي مشارق أنوار اليقين للحافظ البرسي : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال للثاني ـ عمر بن الخطّاب ـ : « يا مغرور إنّي أراك في الدنيا قتيلاً بجراحة من عبد أمّ معمر تحكم عليه جوراً ، فيقتلك توفيقاً ». وهذا يدلّ على مدحه أبي لؤلؤة.
وفي الرواية المفصّلة الوادرة في فضل التاسع من ربيع الأوّل.
قال حذيفة : « فاستجاب الله دعاء مولاتي عليها السّلام على ذلك المنافق ، وأجرى قتله على يد قاتله رحمة الله عليه ... » بحار الأنوار ۳۱ : ۱۲٦ ، ط دار الرضا عليه السّلام.
وذكر ابن الأثير في الكامل ، وابن عبد البرّ في الاستيعاب وغيرهما من أرباب السير : أنّ عبيد الله بن عمر قتل بأبيه أبنةَ أبي لؤلؤة وجفينة والهرمزان ، وأشار عليّ عليه السّلام على عثمان بقتله بهم فأبى.
فهدّده الإمام عليّ عليه السّلام بالقتل متى ظفر عليه ، وقد قتله في واقعة الصفين.
ويظهر من ذلك أنّ أبنة أبي لؤلؤة كانت مسلمة مؤمنة ، ولذا طالب الإمام بقتل قاتلها قصاصاً ، فكيف يكون والدها مجوسيّاً أو نصرانياً ؟
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: نوراني)
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اهل المدينة اليهود والنصارى وغيرهم جماعة مسالمين بدليل وجود المسلمين الانصار بينهم طيلة تلك الفترة بدون ان يتعرضوا لهم باذى بل وعندما استضاف هؤلاء الانصار المهاجرين من مكة وغيرها ايضا لم يضايقوهم وحتى مجيء رسلوهم محمد ايضا لم تتم المضايقة ولكن المسلمين ونبيهم ما ان ازداد عددهم وقويت شوكتهم حتى نكلوا باليهود والنصارى قتلوا جزءا واستعبدوا جزءا وطردوا الباقي فاي دين يرضى ان يقوم بهذا الظلم اتباعه هو ليس من عند الله ....فكيف تغذر بمن اجارك واستضافك ولم يشن عليك حربا ولكنها روح العداء لدى المسلمين ونبيهم ...انا كنت مسلم ملتزم ولكن عندما بدأت اقرأ سيرة محمد بن عبد الله ومعرفتي بأن هذا الرجل قام بقطع الطريق بدأت تنتابني الشكوك كيف لنبي ان ينزل لهذا الدرك مهما كانت المبررات والافعال فهو بافتراض انه نبي كان يجب ان يظل كبيرا وكما يقول اهلنا الكبير كبير اي انه لا يقوم بالصغائر فما بالكم بنبي وتلك كانت اول الشكوك
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: ابو دهب)
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|Quote: انا كنت مسلم ملتزم*** ولكن عندما بدأت اقرأ سيرة محمد بن عبد الله
هههههههههههههههه
تقرأ عديييييل!!!!!!!!
ممكن ..تقرأ عنوان الموقع البتنزل فيهوا سرقتك !!
هههههههههههههههه
ما باجغت واتعبتا المباجغة!!!!!!
***ملتزم دي معاك فيها..ملتزم بالسرقة والسب والشتم وعدم الفهم!!
ههههههههههههههههه
فإنه لحمقه
وخبطه في عنقه
يحب جهلاً فعله
وأن تكون مثله
...
للقراء الأعزاء:
نوراني وههههه وما ههه وابو دهب و النهاوندي ووردة الأقحوان
كلها أسماء(وهمية) لشخصيتين منبريتين معروفتين ومقبوضتين بسرقات اسفيرية!!
والشخصيتان (بشموا) ما بشوفوا!!!
وتم قبض أحدهما هنا بسرقة عن موقع شيعي!!
والآخر قبض في (ورشة) سمكرة في حلة (بشموا) ما بشوفوا..وهو يغير في ملامح بودي
و(أنوار) عربية جمهوري شهير..بغرض بيعها في سوق (أُم دفسوا)!!!
فتوقعوا مزيد من الإنشطار(الأبله) البسيط لهذين الشخصيتين!!!
....
ممكن أهدي:
بقرأ في (بوستك) سرقاتي
وإنتي مشغولة
بي جريدة الرأي الآخر
العدد..... وتاريخ 26 مارس 2000م
ههههههههههههههههههههههههه
طلب مساعدة:
http://sudaneseonline.com/board/499/msg
مساعدة:بسأل من واحد اريتري اسمه (الولا كيداني)
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: عاطف عمر محمد)
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معروووف حاتموف(خرفوووف)
ثم بعد ساعات:
معروووف حاتموف(خرفوووف)
وووو
|Quote: معقول يا باشاشا من خليناك ولي الليلة، يا المنقط العربي،
يا بتاع الجمعية الأدبية، ما قادر تميز بين الذال والزاي!
معروووف حاتموف(خرفوووف)
|Quote:
إزيك يا (أخينا)
وإيه ضرورة (التمييز)؟
يا فالح!
معروووف حاتموف(عالموف)
|Quote: اعتذر إن كانت هناك ثمة أخطاء إملائية
04-12-2017
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: عاطف عمر محمد)
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دحكات مع :
.أميروووف تابعوووف طشاشوووف
*1
عبد المعين
Re: إسماعيل عبد المعين لم يلحن أو يضع نشيد البRe: إسماعيل عبد المعين لم يلحن أو يضع نشيد الب
|Quote:
ما عارف ليه ناسنا دايماً شفقانين و ممكن يستكتروا علي زول بقامة اسماعيل
عبد المعين انو يكتب نوتة لحن و يوصل بشكل او بآخر للبحرية الامريكية و تقوم بعزفه !!
|Quote: يا ريت نتعلم ما نبخس مبدعينا أشياءهم
|Quote: و الما عاجبو الكلام دا يرفع إيدو !!😂
ثم :
|Quote:
سلام حاتم
عفواً لم انتبه** لمداخلتك الفوق
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
حاتمووف(خرفووف) :
ههههههههههههههههههههههههههه
** طشاش وعماش أعقبه انبراش
..............................................................
**2
عمر
وهنا في هذا البوست..أميروووف تابعوووف طشاشوووف :
22-02-2018
ههههههههههههههه
ولاحظوا تاريخ مداخلتي :
19-02-2018
|Quote:
سماحة السيد جعفر مرتضى..
لقد ذكرتم في كتابكم (عاشوراء بين الصلح الحسني والكيد السفياني) أنكم تشكون في صحة الادعاء القائل:
إن أبا لؤلؤة قاتل عمر بن صهاك كان مجوسياً
وعقبت في نفس التاريخ
هههههههههههههههه
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: عاطف عمر محمد)
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حاتم (طشاشا)
|Quote: ختان الإناث بالإزالة التامة والخياطة مع ترك فتحة للبول مجرد (ختم عضوي) يضمن عدم فتح البضاعة قبل تسليمها لطالبهاهذا من مخلفات السبي والرق، وتحول بطريقة عجيبة إلى دلالة (عذرية وشرف) لأن المشاع في الثقافة الإسلاميةأن (الحرة لا تزني) فتبعها أغوات الداخل (the hard way) تسليماً، وبعنف وهلع.
لذا لن تجد ظاهرة الخفاض إلا في ذات الجغرافيا التي عرف عنها تصدير الأغوات، وعند المجموعات
التي لا تزال تتمسك بها منذ تلك الفترة (وسيلة) للاستعراب المجازي (قدر ظروفك) و(مشي حالك)
أي في الدول مثل موريتانيا، مالي، السنغال، السودان الشمالي، إثيوبيا، الصومال، صعيد مصر،
ومصدرها للسودان في تقديري بلاد شنقيط نظراً لقوة وشدة (تكييفها الديني) هناك.
ولن تجد متشدد لها في السودان إلا وسط عتاة المستلبين والمتطرفين في الدين.
ههههههههههه
بشاشا:
|Quote: نعم الختان ارث وعادة كوشية اي فرعونية صرفة، عكس العرب الكانو غُلف
|Quote: تاني اجيب ليك شريط الفيديو الفيهو اجداد العرب من الهكسوس، كيف اجدادنا كانو بطهروهم في الميدان لما يقبضوهم والكلام ده قبل اكثر من 3,000 سنة من تاريخ اليوم؟نعم كانو غلف، ولهذا كانو بطهروهم في الميدان!
|Quote: الختان الكوشي هوابرز شارات هويتنا المقبورة، الفضلت لامعة كماالبرق في الظلام!
|Quote: اضحينا غرباء عن ارثنا الروحي الكوشي
|Quote: للختان الكوشي معان روحية غاية في العمق والتعقيد
|Quote: الغريب، انو الممارسة دي رغم انها زنجيةصرفة،مواهيم العروبةوكعادة الكثير من جوانب ثقافتنا، نسبوها للعرب، بل كمان بشتمو غير العرب حسب وهمم،كابناء وبنات غلفة!
|Quote: الموقف من الختان حقيقة يوضح علي دامغ ماساوي مدي تيهنا، بل الغيبوبة الاحنا فيها كشعب
|Quote: لكننا وبحكم مرض فقدان الذاكرة الثقافية، اضحينا غرباء عن ارثنا الروحي الكوشي المجسد في الختان
|Quote: قدرة ثقافتنا علي البقاء حقيقة تدعو للاعجاب، رغم كل هذه المتاريس،
ومئات سنين الاسترقاق لجنسنا! ده البهمني في امر الختان صراحة.
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: عبده)
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|Quote: إن كان وريتنا ابو لولوه دا سبتو شنو الكتل شانا عمربن الخطاب كنا صفقنا آلك.
ههههههه
كلامك دا ذكرني بوست النذير حجازي بتاع عجبني للمارقوت!!
...
تناول الروايات بين التصديق والتكذيب يمكنكم معاينته في قصة حاتمووف(رجااافوف) والموسيقار عبد المعين!!
فعبد المعين صادق صدوق حين يروي عن جيشنا ..جيش الهنا!!
وكاذب أشر وتعرفه في (لحن) القول..حين يروي شهادته في بارجة أمريكية!!!
هههههه
وهنا (طبقوا) النظرية بحذافيرها.. فحين يميلون لشتم الصحابة يغرفون من قدح الشيعة!!
وحين يميلون لإثبات مجوسيته فأهل السنة صحنهم مليان كوارع وشوربة (حنزير) طااااعمة!!!
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: نحم الليل)
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|Quote: مما يدل على انهم لم يكونوا مستوعبين ما هو هذا الأمر الذي دخلوا فيه
ههههههههههههههههههههه
توديني وين وبي كم؟؟
ههههههههههههههههههه
اللخو دا قرا سطرين في مقال للجمهوري النور حمد وجا طاير وفاكي الزراير!!
http://sudaneseonline.com/msg/board/7/msg/1518914639/rn/40.html
ههههههههههههههههههه
|Quote: مما يدل على انهم لم يكونوا مستوعبين ما هو هذا الأمر الذي دخلوا فيه
اندرش وانبرش .. وغاب وجاب كتاب الاستيعاب!!
هههههههههههههههههه
....
ود باندية المعتزل والخوااار الفرااار ...حالتكم تحنن (العروس)
وتستدر اللبن من التيوووس!!!
هههههههههههههههههه
تابعووف (جلدوا) رهيف حبة كدا ..ما زي رجااافوف (خرفوووف)!!
بياخد الفيها النصيب وبغيب!!
أما الخواار الفراار..بفتش ليهو ضل (منحسر) ينضم فيهو برااهوا!!
...
ناخد فاصل فكاهي .ونرجع بمشيئة الله
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: عاطف عمر محمد)
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|Quote:
بل لماذا القراءة من الاساس في مكان لم يضع لك اي قيمة كنت تظنها لنفسك!
الم يبق لديك قليل من كرامة تقيك شر البهدلة و اراقة ماء الوجه!
ماسر اللهفة وعدم الصبر على التوقف من هذا الموقع يا ترى,
ولست انت وحدك المعني هنا فغيرك برضو عندو الحركة دي
هههههههههههههههه
....
تنويه:
دا ما الفاصل الفكاهي القاصدوا ...عندي فووواصل (طاااعمة) طعومية شوربة الخنزير!!
دا (وقع) لي في طريقي!!!
هههههههههههههههههه
....
الرمادي دا يكونش قاصد الموقفنوا خمس مراااااات!!!
ولسه برؤيتك بحلم!!ها.. ما (تلحن) وتشاتر.. شفى الله (الدكتور) عمر محمود خالد
آآآي ..آآآي.. خمسة سنين..(بريدك)..بريدك...ههههه...هنا موضع(دنقييير) وصلاة وركوع وخنوع!!
نرجع لل(قنية)..خمسة سنين .. موقفني مالي..من المنبر (التافه) دا!!
...
* شرح ل:
|Quote: اخونا بكري كتر خيروووا
تافه دي ولا حقتي ولا حااااجة!!!
ههههههههههههههههههههههه
وعشان:
|Quote: نخلي اخونا بكري يرتاح
ههههههههههههههههههههههه
...
اللكزة ما بترميهوا يا ود البشرى...الوكزة..الوكزة...الوكزة!!
لكزة سياسة بسمااارك حلوة وملعوبة!!!
هههههههههههههههههههههه
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: عاطف عمر محمد)
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فاصل فكاااهي مع معروفوف حاتموووف (خرفوووف)
|Quote: ما مجالك يا عثمان؟
الأدب لا يطعم جائع ولا يكسيعار ولا يشف مريضا.
ولا يستر جاهل كما رأينا وسنرى)
|Quote: (سلامي أخ دفع الله ود الأصيل
وعدت قبل شهرين بمعاونتك على عمل موقع شخصي تحفظ فيه كل أعمالك
وكما قلت من قبل فأنا لا أفهم في الأدب الشيء الكثير لكني أرصد عنايتك بمؤلفاتك
واتحسر** على ضياعها وسط كم المنشور في هذا المنبر)
هههههههههه
ممكن اهدي:
وامشي بالحسرة** الامارات!!!
هههههههههههههههههههه
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: عاطف عمر محمد)
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انت افشل امنجي في العالم، من ضمن فشل منظومتك كلها منذ يوم وفاة النبي محمد.
اسمو الحقيقي داير تعتقلوا بالدليل وتحاكموا زي ما حاكمت انت ومنظومتك القذرة الاستاذ.
لو كان الاستاذ يعيش اليوم ووجد وسائل التكنلوجيا المتاحة لينا الان اكيد ما كان حيقول اسمو عشان يجي واحد زيك وزي شيوخك الضالين يقدر يحاكموا.
هدف توعية العامة وتنويرهم بالحقائق التاريخية هدف لا تفهمه انت ومنظومتك الظلامية.
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: اسمو الحقيقي (يوسف! وه)
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فواصل من الفكاهة و(التناقض)!!!
حاتموووف ( رباطوف) !!خرفوووف
حجة أنا واخوي الكاشف ما بتنفع
|Quote:
حجتك هذه تماثل قبح الفعل ذاته
الدفع بان هذه من أعمال الخليفة فلان أو السلطان فلان وأن الرق كان عاماً ليست حجة أبداً
حجة أنا واخوي الكاشف .. بتنفع هنا
|Quote: لم يسألك عبد العظيم عن مفردات القيح والبثور والجدري!
هههههههههههههههههه
....
شرح المفردات أوتشقيق البطيخ بلغة (الرباطة):
|Quote: قاليك في قطاع طرق لموا في جماعه
وقرر زعيم قطاع الطرق : أي زول شايل حاجة يحشروها ليه في ..........
في واحد شايل ليه بطيخة نط قال أنا موافق بس بشرط (تشققوها لي)
دحيــن يا حاتم شايفك شققت البطيخة
http://sudaneseonline.com/msg/board/490/msg/1507493750/rn/152.html
اقتبس عثمان محمد صالح:
|Quote: كتب السيّد عبد العظيم عثمان مايلي
قاليك في قطاع طرق لموا في جماعه
وقرر زعيم قطاع الطرق : أي زول شايل حاجة يحشروها ليه في ..........
في واحد شايل ليه بطيخة نط قال أنا موافق بس بشرط (تشققوها لي)
دحيــن ياحاتم شايفك شققت البطيخة. (انتهى الاقتباس)
وعقب :
|Quote: بعد "اللاحَولَلة"٬ أي الاستعانة بلاحول ولاقوة إلابالله مما هالني بسبب السوقية ، التي تقطر من لغة الحكاية٬أطرح هذا السؤال على السيّد عبد العظيم عثمان : هل تعني هذه الحكاية إقراراً بأنكم جماعة تقطع الطريق. وتعاقب كل من يقوده حظه العاثر للوقوع في قبضتهم بتلك الطريقة المنقَّطة، التي يعفّ عن ذكرها اللسان؟!
http://sudaneseonline.com/msg/board/490/msg/1507493750/rn/188.html
....
للحكاية (بقية) ترقبوها قريباً!!!!
*1
|Quote:
أيها العائد من (منفى التأديب)
http://sudaneseonline.com/msg/board/490/msg/1507493750/rn/189.html
ما الذي قاله ع م ص..ولم يقله غيره... (ليعاقب ) بالنفي والتأديب ؟؟
هذا هو سؤال الحلقات القادمات !!!
*2
منلوج الرباطي (حاتم ابراهيم)!!!
|Quote: اكون رباطي,,اكون زعاطي
أجيك بي فوق
أجيك بالوواطي
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: انا يوسف وهذا أخي)
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هناك شخصان في هذه الاحداث جديرين بالوقوف عندهما، الاول هو المغيرة بن شعبة، والثاني هو عبيد الله بن عمر.
فاذا نظرنا للشخصية الاولي؛ (المغيرة بن شعبة) عن كثب نتبين ان الروسل قد وصفه (( بالغادر))
فنتابع قصة اتصاله بالنبي محمد:
روى الواقدي، عن محمد بن يعقوب بن عتبة، عن أبيه، وعن جماعة قالوا: قال المغيرة بن شعبة :«"كنا متمسكين بديننا ونحن سدنة اللات، فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم. فأجمع نفر من بني مالك الوفود على المقوقس وإهداء هدايا له، فأجمعت الخروج معهم، فاستشرت عمي عروة بن مسعود، فنهاني، وقال: ليس معك من بني أبيك أحد. فأبيت، وسرت معهم، وما معهم من الأحلاف غيري، حتى دخلنا الإسكندرية، فإذا المقوقس في مجلس مطل على البحر، فركبت زورقًا حتى حاذيت مجلسه، فأنكرني، وأمر من يسألني، فأخبرته بأمرنا وقدومنا، فأمر أن ننزل في الكنيسة، وأجرى علينا ضيافة، ثم أدخلنا عليه، فنظر إلى رأس بني مالك فأدناه، وأجلسه معه، ثم سأله: أكلكم من بني مالك؟ قال: نعم، سوى رجل واحد. فعرَّفه بي، فكنت أهون القوم عليه، وسُرَّ بهداياهم، وأعطاهم الجوائز، وأعطاني شيئًا لا ذكر له. وخرجنا، فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهلهم، ولم يعرض عليَّ أحد منهم مواساة، وخرجوا، وحملوا معهم الخمر، فكنا نشرب، فأجمعت على قتلهم، فتمارضت، وعصبت رأسي، فوضعوا شرابهم، فقلت: رأسي يُصدع ولكني أسقيكم. فلم ينكروا، فجعلت أصرف لهم، وأترع لهم الكأس، فيشربون ولا يدرون، حتى ناموا سكرًا، فوثبت وقتلتهم جميعًا، وأخذت ما معهم.".»
فقدمت على النبي، فأجده جالسًا في المسجد مع أصحابه، وعليَّ ثياب سفري، فسلمت، فعرفني أبو بكر، فقال النبي : «"الحمد لله الذي هداك للإسلام".» قال أبو بكر : «"أمن مصر أقبلتم؟ قلت: نعم. قال: ما فعل المالكيون؟ قلت: قتلتهم، وأخذت أسلابهم، وجئت بها إلى رسول الله ليخمسها. فقال النبي : "أما إسلامك فنقبله، ولا آخذ من أموالهم شيئًا؛ لأن هذا غدر، ولا خير في الغدر". فأخذني ما قَرُب وما بعُد، وقلت: إنما قتلتهم وأنا على دين قومي، ثم أسلمت الساعة. قال : "فإن الإسلام يجُبُّ ما كان قبله"..» [1]
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Re: مباحث في مقتل (عمر)! هل هو ثأر شخصي؟ أم حتمي (Re: نجم الليل)
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المتتبع لشخصية وسلولك الاسلاميين يلاحظ بوضوح ان تركيبتها واحده في الشكل والمضمون والصفات. هذا يقود لتأكيد النظرية التي تقول بأن الانسان له أربعة أصول وليس أصل واحد كما يدعي البعض.
فمثلا عندنا من يعرف ب حميدتي كمثال، نلاحظ انه كان يغدر بكل من حوله وحتى الاطفال الذين كانوا يلعبون معه يعتدي عليهم ويسلبهم ممتلكاتهم، والان هو فريق بدرجة والي للحاكم الاسلامي امير المؤمنين عمر.
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