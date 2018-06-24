ما يطلبه اللاجئ في يومه العالمي بقلم أحمد كانم

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24-06-2018, 10:05 PM

أحمد كانم
<aأحمد كانم
تاريخ التسجيل: 24-06-2018
مجموع المشاركات: 1

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ما يطلبه اللاجئ في يومه العالمي بقلم أحمد كانم

    10:05 PM June, 24 2018

    سودانيز اون لاين
    أحمد كانم-Sudan
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    أقلتني قدماي نحو إحدي الحدائق التي شهدت جانباً من إحتفالات اليوم العالمي للاجئ السبت الثالث والعشرين من يونيو الجاري تلبية لدعوة إحدي الهيئات المشاركة في تنظيم الحفل ، و مذ أن تلقيت تلك الدعوة قبل عدة أيام توقعت أن أعثر علي ما يشفي غليلي من بشريات أو رؤي وأفكار وأصوات تتناول مواجع وآهات وتطلعات اللاجئين ، أو في أضعف الإيمان يافتات وبنرات تحكي جانباً من ما تمر به مجتمعات اللجوء وأسباب مغادرتهم لبلدانهم ومحاولة إيجاد حلول لمشاكلهم في ظل هذا التعتيم الإعلامي المضروب بإحكام على كل ما يتعلق بمآسي اللاجئين في دول المنشأ والدول المستضيفة ، فحضرت باكراً حتي لا يفوتني شيئاً من المتوقعات آنفة الذكر ، إلا أنه سرعان ما تضائلت آمالي شيئا فشيئاً لتقفز في نهاية المطاف إلي حاوية التلاشي بعد أن اصطدمت بحقيقة أن هذا اليوم مجرد ملتقى ثقافي لاستعراض الرقصات الشعبية للترفيه والتسلية فقط لا غير .
    * إن الصورة التي عرضت علي الفضائيات العربية والعالمية بخصوص هذا اليوم لم تعبر عن واقع ما يعيشه اللاجئين أو النازحين بمخيمات الذل والاسترقاق في بلدانهم والدول المضيفة البته ، ولا يمكن فهم صورة اللاجئ في مثل هذا اليوم الا مرفقة مع صوته الذي بحته صرخات الاستغاثة من بعض مجتمعات الدول المضيفة التي لم تتقبل إطلاقاً فكرة أن يتقاسم اللاجئون معهم أوطانهم كآدميين ، فطفقوا يشبعونهم إذلالا وتنكيلا وهدرا لكرامتهم في الطرقان والمركبات العامة وفي الأسواق وأماكن العمل وحتي في دور العبادة ، وهو ما تحاول الجهات المعنية تغطيتها بشتي السبل وعكس الصورة الناعمة فقط لإستدرار عواطف الدول المانحة وبالتالي استمرار عملية استدرار الأموال التي لم تصل منها إلي اللاجئين إلا بشق الأنفس .
    * لأن يخصص العالم يوماً يستذكر فيه ملايين من بقايا جرائم الحروب والإبادة الجماعية الذين كتبت لهم النجاة من همجية أنظمتهم القمعية المؤدلجة أمر يلامس معني متقدماً من معاني يقظة الضمير الإنساني ، أما أن يسعي منظموا تلك الحفلات الصاخبة لاستغلال تلك المناسبات للتكسب و ذر الرماد علي العيون بعكسهم صورة مغايرة لذاك لواقع الأليم الذي عليه اللاجئ فهو لأمر يعكس حجم الضعة والانحطاط الأخلاقي التي تتمتع بها تلك الفئات .
    * لم يكن اللاجئ بحاجة إلى أن يستعرض مأكولاته وأزياءه وعادات وتقاليد بلده بقدرما يحتاج إلي :
    - اجتثاث جذور الأزمة في بلدان المنشأ حتي يعود إلى مهد كرامته عزيزا منعما ، بعد أن يئد العالم وبشكل نهائي أسباب مغادرته لبلده الأم .
    -يحتاج اللاجئ في هذا اليوم إلي البوح بحاجته إلي توفير الخدمات الضرورية كالحماية ، والعلاج و التعليم والمساعدات المالية ، ولا سيما في ظل تدهور اقتصاديات معظم دول الإستضافة المؤقتة ( الأردن ، غانا ، مالي، مصر، تركيا ، السودان ، نيجر ، ليبيا ، لبنان) وغيرها
    -يحتاج اللاجئ الي التسهيل في عملية تكملة الإجراءات القانونية اللازمة كتجديد الإقامة ، إذ أن الإذلال الذي يواجه الفرد اللاجئ أثناء إصطفافه في طوابير إجراءات الإقامة في بعض دول الإستضافة المؤقتة يكاد يفوق ما واجهه اللاجئ من مآسي وتقتيل بدولته .
    - اللاجئون في حاجة إلي الإسراع في توفيق أوضاع من حصل منهم على اعتراف من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإعادة توطين من تنطبق عليه معايير التوطين العاجل والآجل .
    - في هذا اليوم يناشد اللاجئ العالم بضرورة عزل ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأموال الموجهة لخدمات اللاجئين أيا كان موقعه .
    - يصرخ اللاجئ اليوم بضرورة المساواة في توزيع الفرص الخدمية بين اللاجئين ، وهو ما فشلت فيه حتي الجهة المنظمة للحفل حيث ذكر لي مصدر موثوق أنه لمح بعضاً من الموظفين يوزعون المياه المعدنية لبعض أطفال اللاجئين من دول بعينها في الوقت الذي يمنع منها غيرهم في صورة تجسد حجم العقلية العنصرية التي أوكل العالم إليها جانباً من شؤون أولئك المستضعفين .

    kanem
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