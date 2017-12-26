ما يسمى بالجاهلية -تشويه ما قبل الاسلام بقلم د.أمل الكردفاني



01:07 AM December, 25 2017 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

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عندما كنا طلابا صغارا في المدرسة علمونا ان العرب قبل الاسلام كانوا همجا يدفنون البنات وهن احياء وصوروا لنا العرب كمجرمين ثم جاء الاسلام فتحولوا الى النقيض .. تم تشويه العرب قبل الاسلام في عقولنا نحن التلاميذ حتى اسموهم بالجهلاء وكل ما قبل الاسلام بعصر الجاهلية .... لذلك لا تندهش حينما يأتي شخص مسلم ويسأل ملحدا: هل تمارس الجنس مع اختك ؟؟؟ نعم لأن هذا المسلم يتصور ان العالم قبل الاسلام لم يكن له اي قيم أخلاقية ... بل كان يتيه في الظلام بلا اخلاق وبلا قوانين وبدموية ووحشية وصراع وظلم وطغيان ..ثم جاء الاسلام فاخرج هذا العالم من الظلمات الى النور .... لا يدرس الطالب الصغير القيم الاخلاقية الرفيعة لدى العرب قبل الاسلام كقيم الكرم والشجاعة والايثار والثقافة من شعر وقصص وحكايات ومن فنون وآداب ..الخ .. ومن أفكار وفلسفات وديانات واخلاقيات ...كانت مكة قبل الاسلام تعج بالديانات المختلفة سماوية ووثنية وكانوا يتعايشون تعايشا سلميا قمة في الحضارة ، وكان منهم مثقفون واطباء ، كان منهم جبريون ودهريون وخلافه ، حنيفيون ونصارى وصابئة .. وتجار... وهل هناك شعب يعرف التجارة ويحتك بالحضارات الاخرى في تجارته ويكون مع ذلك جاهلا واحمقا؟ وهل من كانوا يكتبون معلقات الشعر ويتبارون في سوق عكاظ بالثقافة والادب جهلاء؟ فمن هم المثقفون إذن؟؟؟

لذلك لا تندهش اذا عاش المسلم وهم ان الاسلام جاء كمرحلة مفصلية تفصل الماضي عن حاضره ، اخلاقيا وثقافيا وسياسيا ، وان الانسان قبل الاسلام كان ضائعا وتائها في عبادة الطواطم والاحجار .. وانه كان بلا اخلاق ولا قيم ....