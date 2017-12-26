كيفية الحصول على (الطاعون)
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 26-12-2017, 07:28 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

ما يسمى بالجاهلية -تشويه ما قبل الاسلام بقلم د.أمل الكردفاني

26-12-2017, 01:07 AM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 294

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


ما يسمى بالجاهلية -تشويه ما قبل الاسلام بقلم د.أمل الكردفاني

    01:07 AM December, 25 2017

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
    مكتبتى
    رابط مختصر





    عندما كنا طلابا صغارا في المدرسة علمونا ان العرب قبل الاسلام كانوا همجا يدفنون البنات وهن احياء وصوروا لنا العرب كمجرمين ثم جاء الاسلام فتحولوا الى النقيض .. تم تشويه العرب قبل الاسلام في عقولنا نحن التلاميذ حتى اسموهم بالجهلاء وكل ما قبل الاسلام بعصر الجاهلية .... لذلك لا تندهش حينما يأتي شخص مسلم ويسأل ملحدا: هل تمارس الجنس مع اختك ؟؟؟ نعم لأن هذا المسلم يتصور ان العالم قبل الاسلام لم يكن له اي قيم أخلاقية ... بل كان يتيه في الظلام بلا اخلاق وبلا قوانين وبدموية ووحشية وصراع وظلم وطغيان ..ثم جاء الاسلام فاخرج هذا العالم من الظلمات الى النور .... لا يدرس الطالب الصغير القيم الاخلاقية الرفيعة لدى العرب قبل الاسلام كقيم الكرم والشجاعة والايثار والثقافة من شعر وقصص وحكايات ومن فنون وآداب ..الخ .. ومن أفكار وفلسفات وديانات واخلاقيات ...كانت مكة قبل الاسلام تعج بالديانات المختلفة سماوية ووثنية وكانوا يتعايشون تعايشا سلميا قمة في الحضارة ، وكان منهم مثقفون واطباء ، كان منهم جبريون ودهريون وخلافه ، حنيفيون ونصارى وصابئة .. وتجار... وهل هناك شعب يعرف التجارة ويحتك بالحضارات الاخرى في تجارته ويكون مع ذلك جاهلا واحمقا؟ وهل من كانوا يكتبون معلقات الشعر ويتبارون في سوق عكاظ بالثقافة والادب جهلاء؟ فمن هم المثقفون إذن؟؟؟
    لذلك لا تندهش اذا عاش المسلم وهم ان الاسلام جاء كمرحلة مفصلية تفصل الماضي عن حاضره ، اخلاقيا وثقافيا وسياسيا ، وان الانسان قبل الاسلام كان ضائعا وتائها في عبادة الطواطم والاحجار .. وانه كان بلا اخلاق ولا قيم ....
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de