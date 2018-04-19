ما كشفه بروف غندور عن أزمة مستحقات السفارات المالية تكشف أزمة ضمير الإعلاميين قبل الأزمة المالية

09:18 PM April, 19 2018 سودانيز اون لاين

يوسف علي النور حسن-السودان

مكتبتى

رابط مختصر أزمة مستحقات السفارات المالية



إن الذي يعجز عن قول الحق "كله" فأولي به أن يصمت لأن في حديثة إهانة لنفسة وفيه لي لعنق الحقيقة التي تغضب الرب وخداعاً للرأي العام في تستر علي مواطن الخلل وتسليط الضوء علي ما يوهم الآخرين

لاحظنا في برنامج العاشرة صباحاً للإعلامي محمد الأمين دياب الذي إستضاف رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة ما قاله الصحفي أسامة عبد الماجد عن اللوم الذي حاول أن يلقيه علي البروفسير غندور بسبب ما أوضحه البروفسير عن تقاعس الدولة من رئيسها ونائبه ومدير البنك المركزي عن الإيفاء بمستلزمات السفارات علي الرغم من المتابعة اللصيقة من الخارجية طيلة الشهور المذكورة ورأينا ايضاً ما قاله السيد عبد الرحمن الأمين الكاتب والصحفي من تجني وعتاب شديد للبروفسير غندور وما كتبه الكاتب والصحفي ضياء الدين بلال من أن وزير الخارجيه ما كان له أن يقول ذلك في العلن

وحتي لو إتفقنا في جزء بسيط علي ما قاله كل هؤلاء ولكن الذي لا يمكن القبول بالصمت عنه من هؤلاء جميعاً أن المشكلة هي في هوان وضعف السيد الرئيس ونائبه أمام البنك المركزي وعدم تقديرهم لأهمية الأمر بعد كل ما أوضحته لهم الخارجية وحذرتهم منه ولم يبقي للخارجية إلا أن"تمد القرعة وتشحذ" في جوامع الدنيا لتسدد عن السفارات

كيف يخرص لسان كل المتحدثين والكتاب عن توجيه اللوم الي "الفيل" ويطعنون في "الظل" جبناً وتملقاً للرآسة ويعلمون أن الرئيس أولاً والرئيس عاشراً ونائبه فوق ذلك هم موطن الخلل وهم الذين تسببوا في إهانة الدولة وتلطيخ سمعتها بكل زل والغريب في الأمر أن كل هؤلاء يعترفون بأن البروفسير غندور ذكَرَ في خطابه أن كل قيادات الدولة شعرت بالأزمة وسَعَت، مع البنك المركزي، لتجاوزها بدفع الاستحقاقات، ولكن دون جدوى. ويذهب البعض ليقول أن بروف غندور قد وضع الجَرَس على عنقِ إدارة البنك المركزي.

ولكن قد شق عليهم أن يقولوا أن البروف قد وضع الجرس علي عنق الرآسة ؟

أيها الجبناء أين أنتم من قولة الحق ، إستحوا علي أنفسكم وأسكتوا علي خيبتكم وجبنكم أيها الضعفاء ، هذا الوطن لم يبقي من يدافع عنه غير غندور الذي ألقي بها داوية بأن الرآسة كلها تعلم وقد صعب عليكم أن ترددوا ماقاله غندور في شجاعة الأبطال إن من لا يستطيع تحمل الأمانة الصحفية فاليترك الساحة فبقدرما إنكشف ضعف الحكومة إنفضح دور الإعلام بأنكم طلاب رواتب ومبيعات لا طلاب حق ولا تشرفون السلطة الرابعة أما بقية الإعلاميين فلا عين رأت ولا أذن سمعت ؟؟؟؟؟؟

حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

يوسف علي النور حسن



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