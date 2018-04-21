مافيا خطيرة في ميناء سواكن و ... شيمةُ أهل البيتِ كلِّهم الرقصُ! بقلم عثمان محمد حسن

10:29 PM April, 21 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

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· يتكرر الحديث عن مافيا خطيرة في ميناء سواكن تسلب العائدين من

السعودية بالبواخر!



· سودانيون يحجون.. أو يعتمرون.. ( يشترون منافع لهم) يحملونها معهم،

صحبة راكب، أو يشحنونها بالباخرة إلى السودان.. فتضيع في ميناء سواكن..



· و سودانيون آخرون يكِّدون في العمل سنين عدداً في السعودية..

يدَّخِرون مالاً ل( يوم الحارة).. و حين يأتي ذلك اليوم.. يأخذون المال

المدَّخَر.. و يشترون من السلع /البضائع ما يعتقدون أنها سوف تعينهم على

الحياة الكريمة في السودان.. بعد أن ضاق بهم العيش الكريم في السعودية..

ثم يشحنون ما ابتضعوا في باخرة ميممة شطر الميناء في السودان.. و تضيع

بضائعهم في ميناء سواكن..



· الحجاج و المعتمرون و العائدون نهائياً من الاغتراب.. يجأرون

جميعهم بالشكوى من المؤامرات التي يحيكها بعض العاملين في ميناء سواكن

لسلبهم حاجياتهم.. و يؤكدون أن هناك مافيا خطيرة، داخل ميناء سواكن..

عصابة احترفت الاعتداء على حاجيات العائدين إلى الوطن.. و لا تخشى

المساءلة..



· كم من أجهزة اليكترونية اختفت.. و كم من مجوهرات ضاعت.. و كم من

ملبوسات ذهبت مع الريح عقب تفتيش حقائب المسافرين العائدين..



· ماذا يحدث في ميناء سواكن؟!



· حكى لي أحد ضحايا مافيا الميناء أنه شحن معدات كوافير.. و عانى

كثيراً من أجل الحصول على بعضٍ منها.. و اختفى منها جزءً لا يستهان به..



· ما الذي يحدث في ميناء سواكن..؟



· يخفي عمال الشحن و التفريغ البضائع المراد اخفاؤها في أماكن لا

يستطيع سواهم معرفة الأماكن.. فيظل صاحب البضاعة يبحث كالملسوع عن

بضاعته.. و يظل يبحث حتى يعتريه اليأس بعد رهق فيغادر..



· تختفي البضائع و ، بعد زمن، يتم عرض بعضها للبيع باسم ( مخلفات)..

و كأن أصحابها تركوها في إهمال وراءهم.. في حين أن أصحابها تركوها بعد

يأس من العثور عليها في الحظائر الكثيرة و الفوضى المنظمة بالميناء



· ما الذي يحدث في ميناء سواكن..؟



· إنها الفوضى العامة بهدف النهب.. فوضى لا يستغرب من وجودها كل من

تعامل مع مكاتب الخدمة العامة في الخرطوم.. و هي فوضى تسود كل موقع عام

في السودان..



· و أمام الفوضى لصوص صغار يسرقون و من ورائها لصوص كبار يحمون

الصغار.. و يقتسمون المسروق بينهما.. و هناك سماسرة يتوسطون و يرشون

الكبار كي يأتيك الصغار بما فقدت..



· ما الذي يحدث في ميناء سواكن..؟



· رفقاً بالحجاج و المعتمرين و بآلاف السودانيين العائدين من

السعودية عودة نهائية.. و بآلاف آخرين فضلوا البقاء في السعودية و إرسال

عوائلهم إلى السودان نهائياً بعد أن ضيقت السياسات الجديدة هناك عليهم..



· أما كفاهم ذل الاغتراب؟



· أيها الحجاج و المعتمرون و العاملون القادمون من السعودية قدوماً

نهائياً، إحرصوا على حقائبكم عند نثر محتوياتها للتفتيش، فهناك أيادي

(خفيفة) تسرق أغلى ما في الحقائب في لمح البصر..



· قال لي أحد المنكوبين بمافيا ميناء سواكن أنه لو كان يعلم بما يحدث

في الميناء، لكان شحن بضاعته بالطائرة.. فقلت له:- " حِيْلَك! حِيْلَك!

إنَّ أمَّ الكَ.. لِ .. بْ بعشوم!".. و ما مافيا ميناء سواكن سوى امتدادٍ

لمافيا مطار الخرطوم.. و الحال ياهو نفس الحال! "... فشيمةُ أهل البيتِ

كلِّهم الرقصُ!"

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