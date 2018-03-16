مأساة عائشة ! بقلم بدور عبدالمنعم عبداللطيف

10:43 PM March, 16 2018 سودانيز اون لاين

بدور عبدالمنعم عبداللطيف-

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في مطار"جاكارتا" كانت "عائشة" تقف وسط مجموعة من رفيقاتها اللاتي أسعدهن الحظ وتم اختيارهن للعمل كخادمات في إحدى دول "الخليج". يتجه المندوب الموكل من قِبل "مكتب التخديم" إِلى قاعة المطار تتبعه الخادمات وأسرهن .. في طريقهم إلى "مكتب الجوازات"،"عائشة" تلقي نظرة أخيرة على أطفالها "الأربعة". تستقر عيناها الدامعتان على وليدها الذي تتركه تحت رعاية والدتها. بدا "محمد" الذي لم يتجاوز عمره الشهر "السابع" مستمتعاً بمص إبهام يده اليمنى غير عابئ بكميات "اللّعاب" المتوالية التي تسيل من فمه وتبلّل قميصه.

زوجها عاطل عن العمل وليس أمامها سوى ذلك الطريق المليء بالأشواك لإطعام الأفواه. وخزات على ثدييها تؤذن بتدفق الحليب من مسامات حلمتيهما. تبتلع غصةً تنهمر على إثرها دموعها مُشبّعة بالملوحة.ِ. والمرارة.. والتعاسة.

داخل الطائرة، المضيفة تضع أمامها صينية وجبة الغداء..تمتد يدها نحو الطعام..يقفز وجه "محمد" من بين الأطباق وقهقهاته العالية ترن أصداؤها في أذنيها..تتراجع يدها..تموت شهيتها..تعاود البكاء .

بعد التوقيع على كافة الأوراق الثبوتية، تغادر "عائشة" مكتب المسؤول عن التخديم بصحبة "مختار" زوج "نوال".

"نوال" تجلس على كرسي في غرفة الجلوس في انتظار"عائشة"..زوجها تأخر..يعتورها القلق والتوتر..تنطلق من صدرها تنهيدة حارة..( يا رب تطلع بت حلال تريحني وتراعي لي مازن بضمير).

"نوال" تعمل بالتدريس، أما زوجها "مختار" فيعمل في إحدى الدوائر الحكومية. وأخيراً جاءت "عائشة" ..فتاةٌ نحيلة الجسم صغيرة القد ترتدي حجاباً باهت اللون حرصت على ربطه بإحكام حول وجهها المستدير.

إستقبلت"نوال" القادمة إستقبال من يعقد الآمال على حسن الإختيار، ثم قادتها الى الغرفة المُعدة لها.. بجوار الغرفة حمام صغير.. على مشجب الحائط "بشكير" جديد. يعلو حوض غسيل اليدين رف زجاجي إستقرت على سطحه صابونة حمام مع معجون وفرشاة أسنان. لم تنس "نوال" أن تؤكد على "عائشة" بضرورة الإستحمام والسواك يومياً.

ما أن ألقت "عائشة" بجسدها على السرير حتى راحت في نومٍ عميق، كان حصيلة لرحلة طيران طويلة، وإجهاد وترتيبات ما قبل السفر.بعد أن أفاقت "عائشة" من سباتها وتناولت طعامها، جاءت نوال تحمل بين ذراعيها صغيرها.. وضعت نوال صغيرها على حِجر"عائشة".. ضمت عائشة "مازن" إلى صدرها بحب وحنان.. ذلك المخلوق الصغير يروي عاطفة أمومتها وقد يعوضها عن فراق صغيرها.منذ تلك اللحظة، شرعت "عائشة" في ممارسة أمومتها على "محمد"أي على "مازن" ..تطعمه..تحمّمه..تلاغيه..تلاعبه..تُهدْهده.

"مازن" يحبو.. مازن يبدأ أولى خطواته في عالم المشي..يقع..يقوم.. يكرر المحاولة بعزيمةٍ لا تفسح لليأس مجالاً..و"عائشة" فرحة.. سعيدة.. حنونة.. هاهو ابنها يكبر أمام ناظريها، محمد يكبر، وما أجمل الدنيا ولكن في الآونة الأخيرة تغيرت أحوال نوال..أصبحت تعود من المدرسة كل يوم ضَجِرة..مرهقة..متوترة. التلميذات "مدلّعات".. في دواخلهن ترقد تلك العنصرية البغيضة تشي بها أعينهن..إنها في نظرهن لا تعدو أن تكون صورة مُحسّنة من "عائشة". لقد هجرت بلدها ركضاً وراء حفنة من الدراهم فهي خادمة مثلها مثل "عائشة"، حتى وإن حاولت أن تعزّي نفسها "بقطعة الأرض" التي كانت ضريبة شرائها عامين من التقتير وشد الأحزمة على البطون.

مديرة المدرسة التي ما تفتأ تضيق عليها الخناق بالأوامر مع جو العمل الذي تسوده المؤامرات والتكتلات، قد جعلا من نوال شحنةً من الغضب قابلة للإنفجار في أي لحظة.. "عائشة" أصبحت "الشماعة" التي تعلق عليها نوال إحباطاتها.تعنفها..تزجرها..تعد عليها الأنفاس.. تتصيد لها الأخطاء.. وتهددها بإنهاء خدماتها وكأنها تثأر لنفسها من نوبات الهلع التي تصاحبها وهي في صباح كل يومٍ جديد تتوقع "تفنيشها" وفق برامج "توطين" الوظائف. يزداد الضغط على "عائشة" ..تتصاعد وتيرة الإساءات..والإهانات.. والتهديدات .

"عائشة" تبكي.. تحزن ..تكبت..تكره..تحقد.."ومازن" يكبر..يلعب..يتشاقى..يكسِّر..يخرِّب.."يدفق العصير"..يصرخ..و"عائشة" تتحول الى وحشٍ كاسر.. وحشٌ نما، وكبر، وترعرع تحت رعاية.. وقسوة..وفظاظة نوال.

ذلك المخلوق الصغير قاسي.. ومجرم.. وجلّاد.. مشاغباته تستفزني..عيناه تقولان: أنا هنا..وابنك هناك بينك وبينه آلاف الأميال.. أنا هنا أنعم بحبك ورعايتك، وابنك هناك يتلهف إلى حضنك ويهفو إلى ضمة من صدرك. تلك المشاعر السلبية نحو الطفل "مازن" قد أفرخت عائشة "جديدة".. أصبح مازن يتلقى كل يوم وجبة من الركل..والضرب..والصفع.

مع مرور الأيام إختفت "ضحكة" مازن وانطفأ بريق عينيه ولم يعد يشاغب.. ويكسّر.. ويخرّب. وذات يومٍ كالح السواد فيه مرضت "عائشة"، إصطحبت نوال صغيرها إلى الحمام..خلعت نوال ملابس إبنها.. صعقت نوال.. الجسد الصغير قد غطته الكدمات..والتقرّحات.

والنهاية .. مازن قد تعافى ..و"عائشة" تقبع في سجن النساء و... نوال تجلس على كرسي في غرفة الجلوس في انتظار وجهٍ جديد فيما تنطلق من صدرها تنهيدة حارة...( يا رب تطلع بت حلال تريحني وتراعي لي مازن بضمير) ...

ملاحظة: هذا المقال وإن أخذ الطابع السردي القصصي، إلا أنه في مجمله ليس بمنأىً عن الواقع بغض النظر عن التفاصيل.







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