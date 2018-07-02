مأزق القاهرة مع الأنصار..!! بقلم عبدالباقي الظافر

01:46 PM July, 02 2018 سودانيز اون لاين

عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان

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استغرب قائد الطائرة البريطانية من إصرار السلطات الليبية على الهبوط في مطار بنينة الليبي.. إغلاق مطار الخرطوم كان يحتم على الطائرة الهبوط في ليبيا ريثما يتم إعادة تقييم الموقف في الخرطوم بالرغم من الطائرة التي تقل الرئيس السوداني الجديد بابكر سوار الذهب كانت تملك إذنًا استثنائيًا من سلطات مطار الخرطوم..حاول قائد الطائرة العودة إلى روما لكن ذلك كان متأخرًا بعد تلقيه تهديدًا بإسقاط طائرته.. ما أن استوت الطائرة على الأرض حتى هجم عليها رجال المخابرات الليبية.. على الفور قاموا باعتقال بابكر سوار الذهب وزميله فاروق حمدالله.. كانت تلك إشارة سالبة للانقلابيين في الخرطوم.. رغم مرور سنوات طويلة على الحادثة إلا أن تأثيرها السالب على صورة ليبيا في مخيلة السودانيين ظل حاضرًا.



أمس تلقى الإمام الصادق المهدي ذات المفاجأة حينما أغلقت مصر أبوابها في وجهه.. الإمام كان عائدًا لمقر إقامته بعد أن حضر اجتماعات نداء السودان مع الخارجية المصرية.. القاهرة لم تكن متحمسة لخطوات اصطفاف الإمام مع الحركات المسلحة في دارفور.. والحقيقة أنها رضخت لضغوط الحكومة السودانية في هذا الصدد.. أغلب الظن أن حكومة السيسي قدمت السبت للخرطوم وستكون في انتظار خطوة أو اثنين من الخرطوم ردًا على إبعاد المهدي.



في البداية سيكون للخطوة المصرية آثار سالبة على صورة مصر التي كانت ملاذًا آمنًا لكل من ضاقت به الدنيا أو انتاشته تقلبات الدهر.. أقام فيها الملك سعود بعد فقد العرش.. ووفرت المأوى لشاه إيران بعد أن لم يعد شيئًا مذكورًا.. ذات الإقامة الطيبة نالها جعفر نميري بعد أن خلعت أوتاد حكمه هبة شعبية.. حينما تضيق قاهرة المعز برجل في قامة الإمام المهدي الذي يقول سجله إنه آخر رئيس وزراء منتخب في السودان فيصبح ما يلحق بصورة مصر أكبر.



الحساب الأولي يجعل الخرطوم سعيدة بتضييق الخناق أمام معارضيها..بل أن الخطوة المخابراتية ستجعل الفريق قوش مدير جهاز المخابرات السوداني أكثر زهوًا وقد نجح فيما فشل فيه سابقوه..لكن القراءة الأعمق تقول غير ذلك.. وجود الإمام في القاهرة يجعل كل خطواته مرصودة في بلد تكثر فيه القدم السودانية.. بل بإمكان القاهرة أن تثنيه عن كثير من خطوات التصعيد.. لكن حينما يبتعد الإمام إلى حيث لاعين ترى ولا أذن تسمع يكون الواقع مختلفًا والتأثير الإيجابي معدومًا.



في تقديري أن الخطوة المصرية لم تكن موفقة.. حيث أعادت للأذهان مواقف متحاملة قادتها النخب الحاكمة في مصر ضد طائفة الأنصار.. فقد ظل التوتر سيد الموقف في تلك العلاقة منذ أيام الحكم الثنائي..حادثة مارس ١٩٥٤ كانت تمثل ذروة سنام الغضب الأنصاري حيث خرجت جموع الأنصار محتجة على زيارة محمد نجيب للخرطوم.. الغريب أن الإمام الصادق شخصيًا كان قد تناسى كل ذلك التاريخ واختار مصر أكثر من مرة أن تكون وطنه البديل.. حدث ذلك بعد انقلاب مايو.. ثم تكرر الاختيار بعيد وصول الإنقاذيين للحكم قبل ثلاث عقود.



بصراحة.. ستخسر الخرطوم كثيرًا بدفع الإمام لخانة التشدد.. هذا الرجل حتى الآن مازال مصرًا على استخدام الوسائل السلمية في مغالبة الحكومة.. لكن مثل هذه الإهانة ستجعله يرهف السمع للمتشددين الذين سيتربحون من قصر النظر هنا وهناك.



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