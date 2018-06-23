ليواصل ثروت قاسم وعبد الملك عبد الرحمن نقاشهما: القران والفيزياء بقلم محمد علي صالح



06:31 AM June, 23 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي صالح-واشنطن-الولايات المتحدة

مكتبتى

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واشنطن:

يقول مثل ان الصحفي يعرف كل شيء معرفة سطحية، ولا يعرف أي شيء معرفة عميقة. يظل هذا حالي كل حياتي تقريبا. ويظل الأن، وانا اجمع معلومات عن مشروع كتاب (بالإنجليزية) عن مقارنة بين سنواتي في السودان وسنواتي في أمريكا. بين تفكيري السوداني وتفكيري الأميركي. بين الشرق والغرب اللذين يتصارعان في أعماقي كل يوم تقريبا.

اجمع معلومات عن مواضيع لا اعرفها معرفة عميقة، منها 3 مواضيع:

علم النفس (الفصل 5: تسعينات القرن الماضي): مشاكل نفسية بعد حصولي على الجنسية الأميركية، ومحاولات التأقلم على الحياة الامريكية. ومشاكل عائلية.

القرآن الكريم (الفصل 6: هجمات 11 سبتمبر سنة 2001): دراسة القرآن بسبب غضبى على "الحرب ضد الإرهاب" التي أعلنتها أمريكا، والتي رأيتها، واظل اراها، حربا غير مباشرة، وغير معلنة، ضد المسلمين.

الفيزياء (الفصل 9 والأخير: دراسة المستقبل): في جانب، يتحاشى علم النفس القران (وبقية الأديان). وفي الجانب الاخر، تقترب الفيزياء من القرآن.

اجمع معلومات عن نظرية جديدة في الفيزياء هي: "الذكاء اللانهائي." هذه قوة خارقة تسيطر على كل شيء، وعلى كل حركة. من الكواكب والنجوم الى عقل الانسان. خاصة العقل غير الواعي (80 في المئة من كل العقل. واهم من العقل الواعي). طبعا، لا يتحدث الفيزيائيون عن القوة الإلهية. لكن، ربما هي نفسها.

حسن حظي (ورعاية الله) قادني الى نقاش مؤخرا بين سودانيين محترمين: عبد الملك عبد الرحمن (يعرف الفيزياء معرفة عميقة)، وثروت قاسم (يعرف القرآن معرفة عميقة):

تحدث الأول عن "الذكاء اللانهائي." وقال: "نحن الأن نعلم ان هناك ذات عليا تعد لنا عبر الدماغ ما سنفعله قبل فعله." وقال انه ينوى زيارة "شيخي الشيخ الشعراني الشيخ زين العابدين (في شمبات) لأحدثه عن ما تقوله الفيزياء ..."

لكن، تحدث الثاني عن "الخلط بين علوم الدنيا وعلوم الاخرة." وذكر ايات قرآنية عن "النفس المطمئنة" و "النفس اللوامة" و "النفس الامارة." وعارض، في تشدد، ليس فقط احتمال اقتراب بين القران والفيزياء، بل مجرد النقاش في الموضوع.

أتمنى ان يستمر هذا النقاش (وان يشترك فيه اخرون).

وأتمنى ان يقلل ثروت قاسم من تشدده. خاصة لان القرآن (الذي يعرفه أكثر منى) يتحدث عن الذين "يتفكرون في خلق السماوات والأرض."

وأتمنى ان استفيد من هذا النقاش لأجمع معلومات تقلل الصراع في أعماقي، كل يوم تقريبا، بين الشرق (الذي جاء منه القرآن)، وبين الغرب (الذي جاءت منه الفيزياء، وعلم النفس).

مع التحيات للجميع.

محمد علي صالح، واشنطن

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