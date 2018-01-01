01-01-2018, 06:33 PM

أمل الكردفاني

أمل الكردفاني

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

مجموع المشاركات: 301 للتواصل معنا FaceBook

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ليس كل العرب يعرفون الفارسية- ادارة الصراع مع ايران بقلم: د.أمل الكردفاني

06:33 PM January, 01 2018 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

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تتعرض المملكة العربية السعودية الى هجوم يومي بل كل ساعة وكل فيمتو ثانية لهجمات الكترونية ، ليست عبر الفيروسات ولا عبر البرامج الضارة فقط ، بل عبر مواقع ومنتديات وصفحات تدار من ايران وكأنما هي مواقع خاصة بمعارضة سعودية خارج المملكة.. ايران دولة تؤسس بقوة وباتقان لكل صراعاتها ، حيث ان هناك آلاف من الايرانيين يجيدون العربية يتم تسخيرهم كجنود الكترونيين لزعزعة واستقرار المملكة ، كل يوم يتم انشاء مئات الصفحات على الفيس بوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي ، تقوم بتزييف الواقع السعودي ، وفي احيان كثيرة تستخدم أسماء مشهورة رقميا لتمنح موثوقية لما يتم بثه ، وتعمل كل هذه الجبهات على محاور مختلفة ، فمنها ما يتلعق بالمحور الداخلي للمملكة بحيث يتم مخاطبة الشعب السعودي ، ومنها ما هو متعلق بالمحور الخارجي حيث يتم مخاطبة الشعوب المتاخمة للسعودية والدول الاقليمية في محاولة لعزل المملكة شعبيا . وطبعا تثير تلك المحاور قضايا وهمية وزائفة ومصنوعة بغرض دق اسفين الشقاق بين الشعب السعودي والشعوب العربية الأخرى .. ومن ذلك ما ورد قبل اسابيع من تغريدة لحساب شخص يدعي انه يأتي بالأخبار من داخل القصور الملكية السعودية ، التغريدة او الخبر تعلق بمعاملة ولي العهد السعودي للرئيس السوداني البشير ، حيث اورد أن سمو ولي العهد قد استخف بالبشير وخاطبه كعبد لديه ، انتشرت التغريدة كانتشار النار في الهشيم وكان لابد من ان تؤثر في الخطاب الشعبي بين السودانيين والسعوديين ، مع ذلك لم يكن رد فعل الشعب السوداني اهوجا رغم الاستثناءات القليلة على ذلك ، وتم تجاوز هذه القضية شعبيا بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي . اتصلت بصديق سعودي وسألته عن حقيقة هذه التغريدة وعن حساب ذلك الشخص ، وأكد لي صديقي أن هؤلاء ابناء ملوك وهم لا ينحطون ابدا لمستوى الاساءة حتى للعاملين لديهم فما بالك برئيس دولة عربية شقيقة ، لقد اقتنعت فورا بكلامه بدون أن أعيد أو أزيد ، فعبر تاريخ طويل من الاحتكاك بالانسان السعودي والانسان السوداني كان الاحترام هو سيد الموقف.

أيضا نشطت الاجهزة الاستخبارتية الاكترونية الايرانية التي تلبس قناع الشعب السعودي لتزعزع العلاقة بين الشعبين حين زار اردوغان السودان ، فانتشرت حسابات وهمية وتغريدات زائفة لاثارة الخلاف والشقاق بين الشعبين ، واستغلها بعض الناقمين على اي توجه للتلاقح العربي في السودان لتصوير السعوديين كشعب عنصري يكره اللون الاسود . أيضا فشلت هذه المحاولة الايرانية فشلا ذريعا وانهارت آمالها حين تلقت الغالبية من الشعب السوداني كل هذه الهجمة بهدوء كامل وضح ذكاء هذا الشعب وقدرته على التمييز بين ما هو عام وشامل وشعبي وبين ما هو فردي وشاذ واستثنائي ...

ومن جانب سلبي ، أشعر بأن المملكة والدول العربية ضعيفة جدا في صد هذه الهجمات والتوعية بخطورتها والقدرة على الهجوم المضاد ، ربما كان السبب هو معرفتنا الضعيفة كعرب عموما بالبنية الثقافية للشعب الايراني المغيب تماما تحت ولاية الفقيه وسجون القمع المرشدي ، بالاضافة الى ضعف المعرفة باللغة الايرانية ، بحيث لا يبدو الحضور العربي ضد النظام الايراني شيئا يذكر على الاسافير الرقمية ، وهذا يعني أن كفة ايران ترجح مع ضرورة ايماننا بأن النظام الايراني يعمل ليل نهار ضد الثقافة العربية باعتبارها الثقافة التاريخية التي كانت تستأثر على كافة الثقافات الأخرى ومن ضمنها الثقافة الفارسية. فإيران لا تستخدم الفارسية كسلاح لفرض التشيع بل تستخدم التشيع كسلاح من اجل فرض ثقافتها ، والحركة الشعوبية الفارسية لها تاريخ طويل ومعارك لم تهدأ لطمس اي وجود للثقافة العربية منذ العباسيين..

النظام الايراني يعتبر الثقافة العربية هي عدوه اللدود ويستجلب الرواسب التاريخية لبث هذا العداء في قلوب الايرانيين..وما احب أن انوه له ان الصراع -وفقا لهذه المعطيات- ليس في حقيقته بين الشيعة والسنة ، بل بين الثقافة الفارسية والعربية أما الفكرة الطائفية فهي السلاح الذي يستخدم لتعزيز دوافع الصراع داخل الدول العربية.

يجب ان تكون هذه النقطة واضحة للشعوب العربية حتى نتجاوز مسألة الشيعة والسنة عن وعي وادراك لحقيقة العدو الأساسي والأول... ربما لا اكون مبالغا اذا وضعت النظام الايراني كأول عدو للثقافة العربية ولكنني ايضا لا اكون مبالغا اذا قلت بأن النظام الايراني لا محالة خاسر في هذه الجبهة وأن كيده سينقلب على نحره بكل تأكيد..فهو لا يحارب ثقافة بائسة بل ثقافة لها تاريخ عريق ، ولا يحارب ثقافة داخل دولة واحدة بل لإثنين وعشرين دولة عربية واعتقد ان ذلك اكبر كثيرا من حجم ايران. |Articles |News |مقالات |بيانات