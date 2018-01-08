08-01-2018, 12:23 PM

حيدر احمد خيرالله

حيدر احمد خيرالله

تاريخ التسجيل: 25-10-2013

مجموع المشاركات: 1091 للتواصل معنا FaceBook

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لن ننصرف عن قضيتنا الاساسية.. بقلم حيدر احمد خيرالله

12:23 PM January, 08 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

مكتبتى

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* ان ميزانية الفريق الركابي للعام 2018 قد وضعت بلادنا في كف عفريت وهذه الميزانية التي يمكن ان نطلق عليها بشكل قاطع ميزانية التجويع حتف انفنا قد اصبحت واقعا يجسد المأساة ، فقد جعلتنا نعاني من شظف العيش والم الجوع وعوادي الحوجة , فالامر كله قد تجاوز الصبر علي الحكومة وتخطي محطات الصبر علي المعارضة فكليهما لا يمثلان شغلا شاغلا لهذا الشعب الصابر الذي لم يعد ينشغل بألاعيب الساسة في كلا الجانبين وهما يلوكان لبانة الفشل حينما تاخرا عن ان يكونا في مستوي احلام وامال وتطلعات شعبنا فقد خذلوه لما حكموه وشوهوا اقتصاده ودينه وقيمه ، ولم تكن المعارضة بأقل سوءاً من الحكومة فلقد عجزت عن ان تضع برنامجاً للتغيير وفشلت في ان تخاطب قواعدها او الشعب كله ببرنامج يملك حلولا للازمة السودانية .

* وحملت الاخبار (قال حسبو عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية , ان علاقات البلاد الخارجية ليست قائمه علي اي محور لكن البلاد لا تقبل المساس بالكرامة والعزة , وأضاف : (نحن لسنا علي اي محور فاتحين علاقات مع امريكا لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ولدينا حوار مع تركيا وعلاقاتنا جيدة مع السعودية والخليج وقطر ونشكر الصناديق العربية التي ساهمت بالتنمية الاقتصادية في البلاد)) علي اي حال الا تكون لبلادنا محاور تنتمي اليها هذا قول غير دقيق العالم سياسياً اليوم قائم اصلا علي المحاور ولا ندري حقيقة ما يعنيه السيد النائب بانهم (لا ينتمون لاي محور في الوقت الذي يقول انهم فاتحين علاقات مع امريكا لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب) ورفع اسم السودان من قائمة الارهاب يحتاج ببساطة لاقناع الكونغرس بإلغاء قانوني سلام دارفور وسلام السودان , وبالتاكيد ان السيد النائب يعرف هذا جيدا فاي كلام عن رفع اسم السودان من قائمة الارهاب بدون هذا الفهم يكون مجرد (طق حنك) .

* اما بقية الحديث عن العلاقات التركية والخليجية فهي معادلات لها تبعاتها ومشاكلها التي سنتناولها لاحقا اما مساهمة الصناديق العربية في التنمية الاقتصادية في البلاد فان واقع التنمية الاقتصادية نفسه يشير الي ان المحنة الحقيقية في ما قاله النائب عن تنمية اقتصادية وبلد نشتري فيها قطعة الخبز بجنية سوداني ؟, وهدد النائب حسبو بقطع اليد التي تمتد الي البلاد لافتا الي ان الحكومة ستستمر في تحقيق امال الشعب الذي صبر , سيادة النائب يستحق الشكر لاعترافه بان شعبنا صبر لكن ما لم نستطيع فهمه كيف ستحقق الحكومة امال الشعب وهي تجيز ميزانية كانها الالة الحدباء التي تسوقنا الي القبر علي اي حال ان هذا الواقع الاقتصادي الذي نعانيه يجعلنا لا ننتظر حلا من هذه الحكومة وحتي مساحات الصبر عندنا قد انتهت هل تعرفون ما يحدث عندما ينتهي حبل الصبر ؟وانا ايضاً ,, وسلام يااااااوطن

سلام يا

نشارك هذه الزاوية الفنان الكبير والصديق العزيز ابو عركي البخيت في رحيل قرينته ،دكتورة عفاف الصادق وهي تنسل من حياتنا لتترك فراغا عريضا في عالم الابداع الذي امطرته برحيقها المبدع رحمها الله رحمة واسعه وألهم الله الصبر الجميل زوجها وبنيها وشعبها وسلام عليها في الخالدين..

الجريدة الاثنين ٨/١/٢٠١٨ |Articles |News |مقالات |بيانات