لمن يدفع ..!! بقلم الطاهر ساتي

02:18 PM April, 11 2018 سودانيز اون لاين

الطاهر ساتي -الخرطوم-السودان

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:: نتائج إمتحانات مرحلة الأساس، أعلنت عنها ولايات وأخرى خلال الأسبوع القادم .. ورغم أنف إحدى توصيات الحوار الوطني ذات الصلة بالتربية والتعليم، سوف يتم توزيع التلاميذ إلى مدارس نموذجية وأخرى - مغضوب عليها - مسماة بالمدارس الجغرافية .. ولقد أحسنت إحدى لجان الحوار الوطني حين أوصت بالغاء الظلم المسمى بالمدارس النموذجية، و في الإلغاء ترسيخ للعدالة .. وكتبت الأقلام كثيرا، وناشدت كثيراً، وستظل تناشد إلى أن يتم تنفيذ (توصية الإلغاء) ..فالحكومة منذ عقد ونيف، بلا دراسة وبلا مرعاة للجوانب النفسية للطلاب وأسرهم، وبلا إمتثال للمبادئ الأخلاقية، ترتكب مخالفة بتقسيم مدارس االبلاد إلى ( نموذجية) و (جغرافية)..!!



:: فالمدارس النموذجية ، بدعة إبتدعتها ولاية الخرطوم في العام الدراسي ( 1994 – 1995).. وإستوعبت فيها، ولا تزال، الطلاب المتفوقين في إمتحانات مرحلة الأساس، لتنافس بهم طلاب المدارس الخاصة في امتحانات الشهادة السودانية .. قانونياً وأخلاقياً، ليس هناك ما يمنع جمع المتوفقين في مدارس محددة ومسماة بالنموذجية .. ولكن، ليس من العدل ولا كل مكارم الأخلاق، أن تتفرغ سلطات التعليم لهذه المدارس النموذجية، بحيث تشرف عليها وتراقبها ثم تمدها بالكفاءة و كل عوامل (مناخ النجاح)، ثم تدع المنسيون في المدارس الجغرافية لضنك التعليم و ( مناخ الفشل)..!!



:: (الطلاب ذوو المستويات الأدنى يؤثرون على الطالب المتميز ويضعفون مستواه، والصفوة المتميزة عندما تكون مع بعضها تسير الى الامام)، هكذا الفكرة الخبيثة التي يتكئ عليها هذا الظلم .. فالتلميذ القادم من مرحلة الأساس، والمسمى بالمتميز، إلى مدرسة ثانوية حكومية نموذجية، يحظى بالإدارة المهنية والكادر المؤهل والكتاب والأنشطة الثقافية والفصول المثالية خصماً من ميزانية الدولة التي يساهم فيها كل أفراد الشعب.. أي يحظى بالإحترام والثقة والعظمة، فينجح وتتصدر مدرسته الحكومية قائمة ( الأوائل)، وهذا حق مشروع للطالب والمدرسة ..!!



:: ولكن الطفل الآخر، والقادم من مرحلة الأساس أيضاً، إلى مدرسة ثانوية حكومية جغرافية، فإن وجد المعلم لا يجد الكتاب، وإن وجد الكتاب لا يجد الفصل، وإن وجد الفصل لا يجد المعلم، وهكذا.. أي لا يجد الإحترام و الثقة .. وعندما تتباهى سلطات التعليم بدخول بضعة طلاب بمدارس نموذجية في قائمة المائة الأوائل في نتائاج الشهادة السودانية، فانها تتناسى بأنها ظلمت آلاف الطلاب بالمدارس الجغرافية وإنهكت حقوقهم وذلك بحرمانهم من عوامل التفوق وبهدم أضلاع مثلث النجاح على رؤوس طموحات أسرهم ..!!



:: ومع هذا التصنيف غير العادل وغير التربوي، هناك ظاهرة أخرى (غير تربوية أيضاُ)، وكانت محدودة سابقاً ولكنها تفشت وتكاد تعم كل المدارس النموذجية تحت سمع وبصر قوانين ولوائح وسلطات التربية والتعليم .. هناك مدارس نموذجية تقبل أعداد قليلة من الطلاب المتفوقين (مجاناً)، ثم تخصص مقاعد الفصول - أو فصول كاملة - للقبول الخاص، أي تتتخذ الطلاب المتفوقين (طُعماُ) تصطاد بهم طلاب القبول الخاص، وهذا غير أخلاقي يا وزارة ( التربية).. فان كانت ثمة مقاعد إضافية في المدارس الحكومية، فالعدالة تقتضي رفع الحد الأدنى للقبول بحيث تستوعب تلك المقاعد المزيد من الطلاب الناجحين (مجاناً)، بدلاُ عن بيع المقاعد (لمن يدفع).. !!





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