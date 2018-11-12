لماذا نستورد الخضروات والفواكه ولدينا الجزيرة وجبل مرة ؟ بقلم كنان محمد الحسين

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12-11-2018, 08:39 PM

كنان محمد الحسين
<aكنان محمد الحسين
تاريخ التسجيل: 12-01-2017
مجموع المشاركات: 100

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لماذا نستورد الخضروات والفواكه ولدينا الجزيرة وجبل مرة ؟ بقلم كنان محمد الحسين

    08:39 PM November, 12 2018

    سودانيز اون لاين
    كنان محمد الحسين-sudan
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    مسلسل الفواكه والخضروات المصرية تصاعد بوتيرة غير مسبوقة ، واصبح مأساة حقيقية بسبب ما نسمع من شتائم وسباب ، ما كانت هذه قضية تستحق كل ذلك ، وأول من بدأ ايقاف صادرات الفواكه والخضروات المصرية هو امريكا سيدة العالم ولم نسمع أي ردة فعل ولم يقل احد (ثلث الثلاثة كم) كما يقول الاخوة المصريين. نسأل الاخوة المصريين لماذا لم نسمع أي اعلامي مصري يقوم بشتيمة امريكا ولا ترامب او اوباما او يتهم اهلها بأنهم لايفهمون شيئا أو مصابون بالجنون مثلما قال احدهم أنه يريد ارسال البشير إلى مستشفى الامراض العقلية.
    وهذه القضية سببها الرئيسي نحن ، كيف نحن تعبر ارضنا عشرات الانهار والأودية والخيران والامطار تنزل فينا طوال ايام السنة ، وكيف نستورد الفراولة والخيار والطماطم من مصر والاردن وحتى الثوم نستورده من الصين. والكثير الكثير من المنتجات الزراعية نستوردها من مختلف بقاع الدنيا ، والمانجو والليمون والبرتقال والقريب فروت وغيرها من الفواكه تسقط على الارض ولا تجد من يجمعها.
    وحسب الاحصائيات ان هناك اكثر من 2 مليار دولار واردات الخضروات والفواكه من مصر ، كيف يكون ذلك ونحن نستطيع أن نصدر عشرين مليار دولار من الخضروات والفواكه من مشروع الجزيرة فقط ، منتجات عضوية طبيعية خالية من الكيماويات والخلايا الجزعية وغيرها من ( البلاوي الزرقاء) التي تدخل في الانتاج الزراعي والحيواني وكافة الاغذية حاليا. ودرسنا في المدرسة أنه اثناء الحرب العالمية انتجت بريطانيا من منطقة جبل حلة بجبل مرة بطاطس يبلغ وزن الواحدة قرابة 2 كيلو جرام . لكنها اوقفت ذلك حتى لايكون السودان مصدرا للبطاطس بدلا عنها وعن غيرها ولايهب لوجه الارض و(جبل مرة ابو خيرا جوة وبرة.(
    والامثلة كثير (تفقع المرارة وتقتلنا بالحسرة) لكن حكامنا سامحهم الله لم يفكروا يوما في مستقبل بلادنا ولم يقوموا بوضع استراتيجية للنهوض بالبلاد في شتى المجالات. وكما، جابت ليها (سرقة) وعلى رغم مما يقال أن السودانيين يعتبرون بين اكثر شعوب العالم أمانة بعد ايرلندا حسب تقرير الامم المتحدة الا ان حكامنا حدث ولاحرج. كلهم لصوص من صغيرهم لكبيرهم . النماذج والامثلة في هذا الصدد كثيرة لاتحصى ولاتعد.
    بلد تسير بدون ربان ، وكل من يتولى السلطة يسعى للبحث عن الثروة، كل من توكل اليه مسؤول اول ما يفكر فيه السرقة ،بدون شفقة او رحمة يحول المال العام إلى مال خاص . ويخرب و يسرق و ينصب ولايظن أنه سيلاقي ربه يوم القيامة وسيسأل من ذلك ، وكأنه لم يدرس في المدرسة حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) .
    أن دول مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا والارجنتين والبرازيل تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد العالمي وتعتبر من الدول الغنية والمؤثرة تعتمد على الزراعة بصفة رئيسية ، فهي تنتج مثل انتاجنا القمح والقطن والذرة ولكن نحن نتميز عليها بأننا ننتج 80% من الانتاج العالمي للصمغ العربي و ننتج السمسم والدخن وغيرها من الاشياء التي لاتوجد بهذه الدول. وكيف نحتاج لاستيراد منتجات زراعية من مصر او غيرها.
    ونتمنى من الدول الخليجية الشقيقة التي ترغب في مساعدة السودان ان تقوم بتحويل هذه الاموال مباشرة لمشروع الجزيرة ، وليس اموالا نقدية بل لتمويل مناقصات لإصلاح الترع وقنوات الري واستيراد محالج حديثة للقطن واقامة خط سكة حديد الجزيرة من جديد بعد أن سرقته أمنا الغولة . واقامة محطات كهرباء وشبكة اتصالات حديثة ، ومعدات الميكنة الزراعية الحديثة ، وتمويل المزيد من الابحاث للارتقاء بالمحاصيل الزراعية واضافة المزيد من المحاصيل الحقلية والفواكه والحبوب وغيرها من السلع الزراعية الخام والمصنعة ذات القيمة العالية .

    كنان محمد الحسين
    [email protected]
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