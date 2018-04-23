لماذا لا تقيل نفسك أو تستقيل يا سيادة الرئيس البشير ؟! بقلم عثمان محمد حسن

10:53 PM April, 23 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

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· نرى سيارات أمنك تطوف شوارع الأحياء بكثافة يا البشير.. إنها

تتحسب للاحتجاجات ضد الأزمات المتلاحقة.. و على رأس الأزمات أزمة

الوقود..



· و الشوارع خالية من السيارات غير سيارات أمنك.. و المشاة

راجلونً.. و صفوف السيارات الأخرى تسد الأفق أمام طلمبات الوقود.. و

أصحابها يتسقطون أخبار سفنٍ محملة بالوقود في الميناء، و لن تفرغ السفن

حمولتها إلا إذا سددت حكومتك ما عليها من ديونٍ مستحقة السداد عجزتم عن

الايفاء بسداد الدفع الآجل السابق منها..



· سفارات السودان تعاني من شح في السيولة و من عجز في الايفاء بسداد

ما عليها من مستحقات إيجارات مقار السفارات و رواتب العاملين.. و أنت

تحاول فعل شيئ ما مع محافظ البنك المركزي العاجز مثلك.. و تفشل..



· و أسعار السلع الغذائية ترتفع بمعدلات مهولة يعجز عن دفعها غالبية

أهل السودان.. فيكتفون بأقل القليل منها تحت منهج ( قدَّر ظروفك).. و

الأدوية اختفت من الصيدليات.. و شبح الموت يطارد المرضى في العيادات و

المستشفيات.. و الناس تلعنك ليلَ نهار.. و تمسي و تصبح تدعو عليك..



· لماذا لا تقيل نفسك أو تستقيل يا سيادة الرئيس.. و نحن نراك تقيل،

من بطانتك، كلَّ من تعتقد أنه أخطأ خطأً ما.. خطأ لم يرقً إلى مستوى

خطاياك و رزاياك ضد الوطن المكلوم بكم جميعكم.. و لم يرقَ فشل من أقِلت

من البطانة إلى مستوى فشلك الذريع في إدارة الأزمات التي كالبت علينا بعد

فصلك الجنوب بإيعاز من الأمريكان؟



· و نراك تصر على السير في طريق الخراب و الدمار .. و ترقص على

إيقاعات " سير.. سير يا البشير" تمهيداً لرئاسة جديدة في عام 2020..



· إنهم يقولون لك: " سير.. سير يا البشير"، و أنت تسير مندفعاً

بكامل قواك العقلية إلى نار جهنم خالداً مخلداً فيها بأفعالك.. و سوء

حكمك لرعايا تصديت لحكمهم بالجبر غصباً عنهم..



· إن الجوع يمزق أحشاء كثيرين من رعاياك في السودان يومياً.. و

مؤسسات دولتك فقدت صلاحياتها و لا شِبه رجاء في إصلاح ما أفسدْتَه و

أفسدَته بطانتك في تلك المؤسسات. و قد ظل الفشل يلازمك في كل خطواتك.. و

يلازم المؤسسات منذ حقبة من الزمن.. و الفشل هو الفعل الوحيد الذي يجيده

نظامك و حولك رجال من الإمعات الذين لا يعرفون سوى كلمة ( حاضر) في

حضرتك!



· ثار غندور، وزير خارجيتك المقال، على كلمة ( حاضر) حين استجار

بالبرلمان بشأن رواتب الدبلوماسيين.. و إيجارات المقار في الخارج..

فأحسست بإهانة شخصية وجهها غندور إليك.. فكل شأن يخص أي أمر في السودان

تعتبره شأناً شخصياً يتعلق بك وحدك باعتبار السودان ملك لك.. و هذا

الاعتبار هو الذي سوف يسقط نظامك سقوطاً بعوامل الفناء الذاتية التي

تعتمل في داخلك..



· و مصيبتنا أنك غرست عوامل الفناء تلك في دولة السودان.. و أشبعت

مؤسسات الدولة هدماً و تفكيكاً و تمزيقاً.. فسقطت منظومات القيم

المتوارثة.. و ماتت الحيوية موتاً إكلينيكياً في إنسان السودان..



· و الحياة تمضي في البيوت كالمعتاد كما تبدو.. و هي ليست كالمعتاد

في واقعها المعلوم.. فالبيوت أضيق مما كانت عليه بالرغم من ثبات

مساحاتها.. و بيوتٌ عديدةٌ تهاوت و بيوتٌ أخرى تتهاوى .. و نظامك يتهاوى

بمؤسساته من تلقاء نفسه لعللٍ ذاتية في هياكله...



· لماذا لا تقيل نفسك أو تستقيل يا سيادة الرئيس..؟



· انعدمت الأساسيات.. و لم يعد للأخلاق مكان عند التعامل بين

الناس.. و لم يعد الضرب و السحل و القتل أمام الجماهير يحركها لاسقاط

نظامك.. و لم تعد أزمة المواصلات تثير غضب الجماهير فتثور ضدك..



· خلت الشوارع من السيارات.. و الناس تلجأ إلى ركوب الشاحنات للوصول

إلى أماكن العمل في ضجر مكتوم.. و تقف بعد الدوام ساعات طويلة في محطات

الحافلات تحت الهجير في ضجر مكتوم.. و يضطر البعض لقطع المسافات سيراً

على الأقدام للعودة إلى البيوت في ضجر مكتوم..



· أيها الناس، متى نقوم بالعصيان المدني إن لم نقم به هذه الأيام؟!

لقد أخذنا النظام إلى الهاوية.. و أخشى أن يبلغ بنا الدرك الأسفل من

الهاوية.. فلماذا كتمان الضجر؟



· ما الذي يجبر بعضكم على أخذ السيارات و الوقوف بها أمام

الطلمبات.. و ما الذي يجبر بعضكم على السير مشياً على الأقدام من و إلى

العمل؟



· أتركوا السيارات في البيوت.. الزموا بيوتكم.. و أعلنوا العصيان المدني..!



· أعلنوا العصيان المدني.. فهذا أوانه أتاكم على طبق من غضب!

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