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لماذا القري النموذجية في اقليم دارفور؟ بقلم مبارك ابوفاطنة

14-04-2018, 01:28 AM

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تاريخ التسجيل: 12-09-2013
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لماذا القري النموذجية في اقليم دارفور؟ بقلم مبارك ابوفاطنة

    01:28 AM April, 13 2018

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    عنداندلاع الصراع في اقليم دارفور كان التعبئة لبعدالقبائل العربية وحلفائها من القبائل الغير عربية من حكومة الخرطوم اقتلوهم اينما وجدتم وخذوا كل ممتلكاتهم كل شي۶ عندهم غنائكم ،وبالفعل تم بنا۶ا علي التوجيه التي تم من قبل المركز .

    بنا۶آ علي التوجيهات التي تم تنفيذها نتج عن ذالك الموت الجماعي )ابادة جماعية( والاغتصاب ونهب كل الممتلكات وحرق اغلب القري في الاقليم واصبح انسانه اما نازح او لاجئ .استمر الصراع ومازال رغم الاتفاقيات الجزئية التي حدثت بين حكومة الخرطوم وبعد الحركات المسلحة الا ان المركز لم تلتزم لتنفيذ ما اتفق .

    نتيجة لإستمرارالمعاناة وطرد المنظمات العاملة في الاقليم المنكوب والتي كانت تقدم العون الانساني من المواد الغذائية والدوا۶ ، اتهمت الحكومة تلك المنظمات بٲنها تقدم معلومات للجهات الدولية واحيانا التخابر لصالح الدول بعينها وقد تم طردهم في الاقليم. واصبح انسان الاقليم لا دوا۶ ولا غذا۶ وازداد المعاناة سو۶ا يوما بعد يوم وفي ظل تلك الاوضاع المشينة ومع عدم و جود اي وسائل لكسب العيش وغياب دور الدولة ومع ازدياد الابا۶ المعيشي اضطروا النازحين وخاصة من يملكون اراضي زراعية غير بعيدة من معسكرات النزوح لزراعته رغم الانفلات الامني من قبل المليشيات المسلحة الموالية لنظام الخرطوم.

    تجازفوا النازحين بٲرواحهم واعراضهم للعودة الزراعية واستطاع البعض منهم استزراع اراضيهم والبعض تفاجؤا علي استيلا۶ اراضيهم من قبل المستوطنون الجدد الذين اتي بهم الحكومة من نيجر ومالي وغيرهم من الدول من اجل تغيير التركيبة السكانية في الاقليم، الغريب في الامر ان يشرطوا جملة من الاشتراطات من قبل القادمون الجدد والذي تشمل بعض منها حماية العائدون في الموسم الزراعي نذير دفع مبلغ مالي شهريا بالاضافة علي دفع ما يعادل اثنان كيلا او خمسة )ميد( من العيش لكل مزرعة تخيل كم تبلغ حجم المتحصلات من المحاصيل الذين يحصلون اليها ومن اين تذهب هذه المحاصيل الم تكن هذا استعمار بمباركة من الحكومة ان كنتم تعلمون الاستعمار والمستعمرون.

    استمر الوضع حتي الان وقد شاهدت كيف نصبوا المستوطنون انفسهم زعما۶ الادارات الاهلية من عمد وشراتي لبلد الاجداد والابا۶ .ومع استمرار المعاناة ازدادنسبة العائدون في الموسم الزراعي ومع تزايد هم استغل النظام واعوانه من النغعيين من ابنا۶ الاقليم ذات الانتما۶ الحزبي باستغلالهم واعلان منطقة تلو الاخري بالعودة النهائية وان الوضع بات امنا والحرب قد انتهي وبد۶ سلسلة بنا۶ ما يسمي بالقري النموذجية هذا ما يسمي جزافا بالنموذجية يخططون ليحتوي في داخله المستوطنون الجدد والقبائل الرحل من الجنجويد الذين لم نعرف قراهم يوما ما قبل النزوح هل يعقل ان من اغتصب اختك او امك او احدي اقربائك ونهب ممتلكاتك وهو الذي جعلك اما نازح او لاجئ ان يكون جارك وهو الذي يعلو صوته فوق صوتك ما هكذا المهازل ؟!المؤسف ان البعد من ابنا۶ الاقليم لا يري خطرا لتلك

    مبارك ابوفاطنة
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