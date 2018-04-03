03-04-2018, 02:47 PM

الطيب مصطفى

الطيب مصطفى

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) لماذا أخي حميدة؟ بقلم الطيب مصطفى

02:47 PM April, 03 2018 سودانيز اون لاين

الطيب مصطفى -الخرطوم-السودان

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بروف مامون حميدة أحد بولدوزرات السودان، بمعنى أنه يستسهِل المستحيل ويسترخِص كل غالٍ .. رجل بعزيمة العصبة أولي القوة من الرجال الأشداء، ورغم ذلك أعجب ألا يستفزه خبر يفري الكبد ويفقع المرارة سيما وأنه قد سارت به ركبان الإعلام والأسافير .



يقول الخبر إن وفدًا من وزارة الصحة التونسية زار السودان واجتمع مع المسؤولين في وزارة الصحة بغية تيسير السياحة العلاجية للسودانيين بتونس!



خلال الأيام القليلة الماضية اصدرت الحكومة الأردنية بعض القرارات لتيسير علاج السودانيين في المستشفيات الأردنية، ومعلوم أن المرضى السودانيين يصرفون مئات الملايين من العملات الحرة كل عام في العلاج في كل من الأردن ومصر والهند وألمانيا وتايلاند وغيرها، بالرغم من أن عدد الاختصاصيين السودانيين العاملين في لندن وأوربا والسعودية والخليج يتجاوزون العشرة آلاف طبيب!



ملّ الناس الحديث عن أن ما يصرفه السودانيون من مال في العلاج خارج السودان في عام واحد كافٍ تماماً لتوفير كل الأجهزة والمعينات اللازمة لتوطين العلاج بالداخل ولكنه عجز القادرين الذي نراه يتبختر أمام ناظرينا كل يوم بل كل ساعة، مُجسّداً في حالة الانهيار الذي تشهده بلادُنا في كل الخدمات تقريباً، فقبل دقائق رأيتُ صفوف العربات المكتظة أمام طلمبات الوقود، واستمر الحال هكذا لعدة أيام وانعدمت الثقة في أنه لن يستمر أو يتكرر مرات ومرات، وسمعت من مرافقي في السيارة عن انقطاع المياه من كثير من أحياء الخرطوم، وحدّثني من أرسلته أمس واليوم لشراء أنبوبة غاز أنه أفلح أخيراً بعد ان دفع مائة جنيه إضافية لكي يحصل على مبتغاه، وعاد الإظلام الكامل يتكرّر كل حين بانقطاع الشبكة القومية للكهرباء التي لا يدري القائمون على أمرها له سبباً، وذلك قبل أن يحل علينا الصيف، وتساوى الفقراء والأغنياء في انعدام السيولة بعد أن حُرم وجُرّد أصحاب المال من أموالهم ولا نزال ننتظر (الإنقاذ) بعد ما يقرب من (30) عاماً ولا يزال هناك من يصفّقون بل ويُكبّرون فواحر قلباه!



بدأت بتقريظ بروف مامون حميدة الذي يتحدث ويبشّر في ظل هذه العتمة المُهلكة والإحباط المؤلم عن إجراء عمليات القلب المفتوح بالمجان!



عزيزي مامون حميدة .. لن أحدثك بصفتك وزير صحة لولاية الخرطوم إنما بصفتك مالكاً لعدد من المستشفيات الخاصة، فبالله عليك لماذا تعجز ولماذا يعجز بروف سليمان صالح فضيل العالم العالمي والممتحن الخارجي في أوروبا المتقدمة.. لماذا بربِّكما لا يستفزّكما ما استفزّني من خبر استثمار الدول التي لا ينبغي - لولا العجز والفشل - أن تكون أكثر تطوراً منا في هذا المجال تحديدًا والذي يعتبر السودان فيه حجة على أفريقيا كلها خاصة جنوب الصحراء؟!



أمس كنتُ في مستشفى رويال كير فوجدتُ عدداً من الأجانب خاصة من جنوب السودان يستشفون، ومعلوم أن المرضى في بعض دول الجوار يُفضلون العلاج في السودان، فماذا يكون شعورهم حين يقرؤون في صحفنا خبر اجتماعات مسؤولي وزارة الصحة مع دول يعتبروننا أكثر تقدّما منها؟ لماذا لا يذهبون إلى حيث يُقر مسؤولونا أنها أجدر بمرضانا من وطننا المأزوم، وماذا لو علِموا أننا نصرف مئات الملايين من الدولارات كل عام في علاج مرضانا بالخارج؟!



أظن أن الدولة لا تتقاضى قرشاً جمركياً واحداً في توريد الأجهزة والمعدات التي تحتاجها مستشفياتنا، بل إني أظن أن بنك تنمية الصناعات وغيره من المصارف لن يتردّد في تمويل تلك التجهيزات التي (نحج) للاستشفاء بالخارج بسبب عدم توافرها، فما الذي يُعجزنا عن توفير تلك الأجهزة؟!



قبل سنوات قليلة اضطررت إلى السفر إلى الخارج لعدم وجود جهاز فحص في السودان يسمى Positron emission tomography وقبل عدة أشهر اضطُرِرنا إلى تسفير مريض لنا إلى الهند جراء عدم توافر ذات الجهاز الذي علمتُ أنه يُكلف أقل من خمسة ملايين من الدولارات!



عزيزي حميدة، أثق أنك بروحك التي تقبل التحدي والتي لا تعرف المستحيل تستطيع توطين العلاج بالداخل سواء من خلال وزارة الصحة أو القطاع الخاص فهل تستجيب؟







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