للإسلام اسم واحد ما له ثان بقلم د. موفق السباعي

طالما أنه هو الخالق .. الرازق .. المتكرم .. والمتفضل على عباده .. فمن حقه عليهم .. أن يعبدوه وحده لا شريك له ..
وأن يشكروه .. ويحمدوه في كل لحظة .. بل وفي كل ثانية ..
إذ لولاه .. لما كان لهم وجود .. ولما أكلوا لقمة طعام .. أو شربوا شربة ماء .. أو تنفسوا نسمة هواء ..
والعبادة العقلانية .. والمنطقية الصحيحة التي يريدها الله من عباده .. ليست هي مجرد طقوس .. وحركات تُمارس في ساعات من الليل والنهار .. وفي أماكن محددة .. أو الطرب .. والاستمتاع بالأغاني – التي تُسمى زورا وبهتانا – مدائح نبوية !!!..
ثم يخرجون منها ليعبدوا آلهة أخرى .. في التشريع .. والتنظيم .. والإدارة زاعمين أنهم أعلم بشؤون دنياهم من الخالق الذي صورهم وصنعهم !!!
إن العبادة الحقيقية .. والعقلانية .. والمنطقية التي يريدها الله من عباده .. والتي لأجلها أرسل الرسل ولأجلها تحمل الرسل .. العنت .. والعذاب .. والقتل من قومهم ..
هي طاعة الله في كل ما أمر .. والإنتهاء عما نهى عنه وزجر ..
فالخادم .. أو الموظف .. أو العامل إذا أراد أن يكون مُعززا .. ومُكرما عند سيده أو مديره .. لا يتجرأ على معصيته أو مخالفته في أمر من الأمور .. أو أن يطيعه في بعض الأمور .. ويعصيه في أمور أخرى !!!
وكذلك العبد ..
واجب عليه وجوبا مؤكدا .. أن يطيع مولاه وخالقه .. في كل شيء من أمور حياته الدنيوية .. السياسية .. والإدارية والتنظيمية .. والاقتصادية .. والاجتماعية .. والفنية .. والتعليمية .. والعسكرية وسواها ..
فالإسلام جاء ليحكم .. ويهيمن .. ويسيطر على الحياة كلها .. من صغيرها إلى كبيرها .. من علاقات الفرد مع نفسه .. ومع ربه .. إلى علاقاته مع زوجته وأولاده .. ثم علاقاته مع جيرانه .. ثم مع المجتمع بأكمله .. ومع الحاكم .. والدولة ..
والإسلام الذي اختاره الله لنا .. هو إسلام واحد .. ومجرد من أي صفة مضافة له ..
وليس هو إسلامان .. أو ثلاثة .. أو أكثر .. أو له صفات .. ونعوت عديدة !!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة