لفرط ما إعتاد الشعب السوداني عليها لم تعد حواجب الدهشة ترتفع لديه بقلم أحمد كانم

06:17 PM November, 10 2018 سودانيز اون لاين

أحمد كانم-Sudan

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لفرط ما إعتاد الشعب السوداني عليها لم تعد حواجب الدهشة ترتفع لديه

بصدور القرار الرئاسي الإعتباطي القاضي بتفريغ العاصمة الخرطوم من بعض زبالتها المتقيحة التي تغوطتها عصابة كافوري المستكرشة من لعق دماء وعرق الشعب السوداني وفطائسها المتحركة المتمثلة في عصابات الدعم السريع ونقل مكاتبها وعائلات قادتها إلي عاصمة شمال دارفور الفاشر ، حسبما تناقلته الصحف السودانية ، بعد أن باتوا عبئاً ثقيلاً علي أسيادهم ، ولفظتهم أرضية صناع القرار بالخرطوم 2 والمنشية ، سيما بعد تضارب تصريحات قادتها بشأن حملة الحلاقة والإعتداءات المتكررة ضد المواطنين وما تبعتها ما تداعيات ، إضافة إلي الملاسنات الأخيرة التي وقعت بين قائدها حميدي و معلمه في الإبادة الجماعية أحد أبرز مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية محمد هارون ، بعد تصريح حميدتي علي فضائية سودانية 24 في سبتمبر الماضي معقبا علي قرار طرد هارون لمليشياته من أراضي شمال كردفان التي يتولي الأخير ولايتها حالياً .

* إن هذا الجسم الدموي القبيح الذي أدمن منتسبوه علي الإقتيات من حرفة الذبح والتقتيل وترويع الآمنين وإغتصاب الميارم لم يحوي في جميع أطواره ومراحله العمرية سوي أراذل القوم ممن اشتهروا منذ القدم بالهمبتة والإرتزاق ، و ألحق بهم -مؤخراً- بائعوا دماء الشهداء من بعض المتساقطين من ركب الحركات التحررية ، إضافة إلي بعض الرعاة من الدول المجاورة ممن إستغلتهم عصابة المؤتمر الوطنى و أغرتهم بتمليكهم أراضي زراعية ورعوية خصبة مقابل تطهير تلك الأراضي من دنس (الزرقة) هناك ، مثلما ضمنت لقتلاهم أراضي مماثلة في جنات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لهم خصيصاً !

فغدوا آلآت محترفة في تصويب فوهة القناصات لإصطياد ما بأيدي العزل واكتناز القناطير المقنطرة من أموالهم قبيل إزهاق أرواحهم بكل وقاحة .

* في الآونة الأخيرة لم يطق حتي صانعي هذه الآلات البشرية القتالية الصماء البكماء تحمل تبعاتها وتصرفاتها الهوجاء بعد أن استشعروا خطرهم الذي يلوح في الأفق علي الرغم من أنهم أنفسهم من أعادوا برمجتها وجعلوها مجردة تماماً من كل الصفات الإنسانية ، فطفقوا يحاولون إيجاد أرضية لها بعيدة عن مركز الأسياد ، وإخفاء جرائمها عن الأنظار بعد أن باتت تشكل وجودها بالعاصمة حجر عثرة أمام التقارب المنشود بين حكومة البشير ومواطنيه شبه الموالين لها من جهة وبينها وسادة البيت الأبيض التي تطمح حكومة البشير في التقرب إليهم زلفي وبأي ثمن لحذفها من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

* كما لم يطق مواطنو ولايات السودان المختلفة وجود هذه العصابات ، فقد إحتج سابقاً مواطن كسلا ، وتوعد مواطن الولايات الشمالية ، وأرعد وأزبد مواطن القضارف والنيل الأبيض وجنوب كردفان وسنار ، وما قرار ولاية شمال كردفان ببعيد .

ذلك ﻷنهم يدركون أن وجود مليشيات الدعم السريع بينهم يعني غياب الأمان علي أرواحهم وأطفالهم ونسائهم ومتاجرهم وجميع ممتلكاتهم وإنتشار الرعب في كل شبر يتواجدون بها .

إذاً ما الذي يدعوا البشير علي إختيار مدينة الفاشر لإلقاء فطائسه المتحركة المنتنة بها وتحويلها مرة أخري إلي بؤرة للاختطاف والنهب والفوضى بعد الهدوء النسبي الذي شهدته مؤخراً ؟

أما يكفي شعب دارفور ما قاسوه من ويلات علي أيدي تلك المليشيات طيلة سنين الحرب الماضية !؟

لماذا تحديداً إحدي ولايات دارفور وليست حلايب ، أو دنقلا ، أو عطبرة أو مدني أو النيل الأبيض القريبة من المركز ؟!

أم أن تراب دارفور المحروقة النازفة لم تعد جزءاً من إهتمامات حكومتنا العنصرية ،وبالتالي لا ضير في أن تستغل كساحة أو كوشة نفايات لترمي عليها مخلفات القمامة والجيف و الفطائس المنتنة التي تتسبب في انتشار الأمراض الفتاكة لكل السكان المحيطين بها .

إذ أن الغرض من إيجادهم إبتداء كان حماية العصبة الحاكمة بالمركز من بطش الساخطين عليها . |Articles |News |مقالات |بيانات