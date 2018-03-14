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لجنة بنطون 5

14-03-2018, 08:23 PM

عليش الريدة
<aعليش الريدة
تاريخ التسجيل: 17-08-2015
مجموع المشاركات: 1406

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لجنة بنطون 5

    08:23 PM March, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    عليش الريدة-
    مكتبتى
    رابط مختصر

    في بنطون شغال بين كريمة ونوري ـــ ماعارفو لسّ شغال وللا الجماعة قلبوهوا كبري ـــ المهم، ضوابط عمل البنطون بتقول إنو الساعة خمسة مساء هي مواعيد آخر حركة ليهو..يعني بعد الساعة 5 كل زول ح يبيت في المحل القاعد فيهو..نوري لأنها صغيرة وقريبة من طابع القرى،ماكان فيها محلات للكتحة، عشان كدا ناس نوري البحبوا الحاجات دي بمشوا ليها في كريمة لأنها مدينة واسعة..ديل كانوا بمشوا الصباح وبوقتوا لي بنطون 5 عشان يرجعوا بيهو..يعني بنطون 5 الجاي من كريمة بكون معظمو ناس هلس راجعين لنوري..زولي الحكى لي الكلام دا،شايقي من نوري،قالي:الشاعر حميد ــ ربنا يرحمو ـــ كان عندو 3أصحاب من ناس الهلس ديل،زبائن مستديمين لبنطون 5،كل يوم بجوا البنطون لط يترتعوا لمن يدخلم بتاع السقالة..لما حميد اغترب في السعودية،أصحابوا ديل كلهم مع بعض قرروا يمشوا عمرة ،بعد وصلوا الحرم اتصلوا بحميد عشان يجيهم ..حميد لما جاهم قاليهم:والله لو مامتأكد إنو دا الحرم،كان بقول دا بنطون 5..
    انتهت الطرفة..
    قالوا في قرن كبير متهم بالفساد،الجماعة كونوا لجنة عشان تحقق معاهو،صاحبنا لما جاتو اللجنة وشاف الأعضاء،قاليهم: ياأخوانا؟ نحن ماكنا بنجي ببنطون 5 سوا..
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