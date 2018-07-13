لا يا وزيرة الاتصالات الأمر ليس لك!! بقلم حيدر احمد خيرالله

02:07 PM July, 13 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر

سلام يا ..وطن







*نفت وزيرة الاتصالات تهاني عبدالله حجب أي من المواقع السياسية المعارضة للنظام ، وقطعت بعدم تلقي الوزارة توجيها من اي جهة حكومية بحجر مواقع الراكوبة وسودانيز اون لاين لافتة النظر الى ان حجب هذه المواقع ياتي بتوجيه من جهاز الامن الوطنى او الجهات العليا، وقالت ان هذه المواد يتم رفعها من الخارج، واقرت بصعوبة الخطوة (وزادت) ممكن بي تلفون مني اوقف الواتساب وكل تطبيقات الاتصالات) السيدة وزيرة الاتصالات دخلت نادي العنتريات التي لم تقتل باعوضة ، فضلاً عن الاضطراب الواضح حديثها ، فهى من جهة تقر بان مواد الراكوبة وسودانيز اون لاين يتم رفعها من الخارج ومن الصعب حجبها ، ثم ترجع بالقول ممكن من تلفوني اوقف الواتساب وكل تطبيقات الاتصالات، ونقول لها لا ياسيادة الوزيرة الامر ليس لك ولا بيدك ، فلا داعي لهذه النفخة .



*والسيدة وزيرة الاتصالات ان كانت ترى استخدامها للتلفون للتلويح بالتهديد الذى لاتملك ادوات تنفيذه فانها تكون قد وضعت نفسها في موضع من يحتاج الوصاية عليه لا ان يكون وصياً على حريات الاخرين ، وكنا نرجو ان تكون الوزيرة منحازة لحق المواطن في الاستنارة وتبادل المعرفة والمعلومات ذلك لأنه ببساطة ان العالم المعاصر قد تجاوز ذهنية وزيرة الاتصالات التى تستند على المنع وبمباهاة لاتليق بوزيرة ، ولعلها لاتجهل ان الولايات المتحدة الامريكية لم تستطع ان تحمي معلوماتها ، ودونكم ذلك الصبي الامريكي الذى اخترق موقع السي آي ايه ونشر فضايح الدنيا والعالمين ولازال الفتى الامريكي آسانج يقبع في سفارة فنزويلا ، فكيف تريد الوزيرة تهانى ان توقف الواتساب وتطبيقات الاتصالات ومن تلفونها ؟! ترى هل تستحق هذه السيدة ان تحمل تلفون في يدها لتوقف المعرفة والتواصل؟!



*كنا نتوقع ان الوزيرة تهاني ستنحاز الى الشباب وتضغط شركات الاتصالات بخفض الاسعار وهى تبيع الهواء ، وتشجع المبدعين من الشباب المستخدمين للتقنية الحديثة وحثهم على الابداع والابتكار ، ولكنها اختارت العنجهية ولغة الدكتاتورية والشمولية التى لم تورثنا الا التخلف والقعود والتأخر عن ما يجري في الكوكب الذى نعيش فيه ، وهل يمكن ان نتوقع من شبابنا شيئاً غير الهروب الى الفضاء الاسفيري عندما لم يجدوا في فضائهم الداخلي غير لغة التهديد والوعيد ؟! بل وحتى الصحافة الورقية التى تعاني المصادرات المتعاقبة لذا كان المنفذ الاخر في الراكوبة وسودانيز اون لاين والحوش السوداني وغيرهم من مواقع لا تستطيع تهاني حجبها وان صرحت بغير ذلك ؟! وسلام يااااااااوطن..



سلام يا



اعجبني البوست الذى حكى عن اجابة السيدة الجنوبية في معسكرات النيل الابيض عندما سئلت لماذا عادت للشمال في الحرب الجنوبية ؟ قالت : مرة لوطلقوها بمش وين ؟ بمشي بيت ابوه!! وسلام يا



الجريدة الجمعة 13/7/2018





|Articles |News |مقالات |بيانات